Lương lễ tân khách sạn là bao nhiêu? Có phải “việc nhẹ lương cao”?

Hãy cùng chúng tôi đi tìm hiểu chi tiết về những công việc cũng như mức thu nhập của lễ tân khách sạn.

1. Tìm hiểu về lễ tân khách sạn

Bộ phận lễ tân dường như là một vị trí quan trọng không thể thiếu trong ngành dịch vụ, đặc biệt là dịch vụ khách sạn. Bởi đây là bộ phận có thể giúp doanh nghiệp vận hành suôn sẻ.

Nhân viên lễ tân khách sạn chính là người túc trực ở tiền sảnh khách sạn. Nhiệm vụ của họ là trả lời điện thoại, chào đón và tiếp nhận thông tin khách hàng. Đồng thời họ cần phải thực hiện các thủ tục check in/check out, tư vấn và giải quyết các vấn đề của khách hàng.

Lễ tân ngành khách sạn là công việc rất phổ biến ở Việt Nam

Vị trí này được ví như “bộ mặt” của khách sạn do thường xuyên phải tiếp xúc với khách hàng. Họ có thể giúp cho doanh nghiệp tạo được ấn tượng và quảng bá thương hiệu tới khách sạn nhiều hơn.

Là một vị trí quan trọng như vậy nhưng lương lễ tân khách sạn liệu có cao? Hãy cùng tìm hiểu câu trả lời chi tiết trong những phần tiếp theo.

2. Các công việc chính của lễ tân khách sạn

Nhiệm vụ của lễ tân khách sạn thường chỉ là đón tiếp và phục vụ khách hàng. Cụ thể như sau:

Đầu việc cho vị trí lễ tân khách sạn cũng nhiều và tùy thuộc vào quy định riêng của từng khách sạn

Đón khách và làm thủ tục check in để nhân phòng.

Chào khách và hướng dẫn về những dịch vụ của khách sạn

Xác nhận thông tin phòng và dịch vụ khi khách hàng đã đặt phòng

Mời khách hàng ký vào hồ sơ nhận phòng

Thực hiện đặt cọc và thủ tục thanh toán tiền phòng

Bàn giao chìa khóa và những thông tin khi khách cần hỗ trợ

Xử lý các cuộc gọi đến và phối hợp với các bộ phận khác để giải quyết vấn đề của khách hàng.

Nhận và gửi những bưu phẩm từ khách hàng.

Giữ hộ chìa khóa, hành lý, tư trang của khách

Hỗ trợ khách hàng có nhu cầu đặt phương tiện di chuyển trong khu vực.

Thực hiện quy trình check out cho khách hàng

Nhận lại chìa khóa phòng, xác nhận các dịch vụ và làm thủ tục thanh toán khi khách hàng trả phòng.

Tuy nhiên, ngoài những công việc chính thuộc nghiệp vụ của mình, nhân viên lễ tân khách sạn cũng cần phải xử lý một số tình huống bất ngờ phát sinh. Bên cạnh đó, họ cũng cần phối hợp với các bộ phận khác để đảm bảo các hoạt động, dịch vụ luôn được xuyên suốt.

3. Yêu cầu của một lễ tân khách sạn

Để trở thành nhân viên lễ tân của một khách sạn, đặc biệt là các khách sạn dịch vụ từ 2 sao trở lên. Bạn cần đảm bảo một số yêu cầu tuyển dụng bắt buộc dưới đây:

Tốt nghiệp ngành du lịch, khách sạn, Trung cấp/Cao đẳng/ Đại học chuyên ngành Quản trị Khách sạn hoặc các ngành nghề liên quan.

Giao tiếp thành thạo về tiếng Anh/Việt.

Có ngoại hình ưa nhìn

Nhân viên lễ tân biết sử dụng tin học văn phòng cơ bản.

Có tính chăm chỉ, tận tâm trong công việc.

Có kinh nghiệm làm lễ tân.

4. Lễ tân khách sạn lương bao nhiêu?

Tùy theo mức độ quy mô hoạt động của các doanh nghiệp, họ sẽ cân nhắc và đưa ra các mức lương lễ tân khách sạn sao cho phù hợp với mức độ công việc và năng lực của các nhân viên. Mức lương của lễ tân khách sạn thường trong khoảng từ 4 – 6 triệu đồng/ tháng.

Ngoài ra, lương lễ tân khách sạn còn có sự chênh lệch về kinh nghiệm và năng lực làm việc. Bên cạnh mức lương cơ bản thì nhân viên khách sạn còn được nhận thưởng, trợ cấp, phí dịch vụ và tiền tips trong quá trình làm việc.

Bên cạnh đó, mức lương của các nhân viên lễ tân còn có sự chênh lệch giữa quy mô hoạt động của khách sạn. Các khách sạn lớn thường có thu nhập cao hơn, các khoản tiền tip hay hoa hồng cũng sẽ nhiều hơn khi làm việc tại các khách sạn nhỏ lẻ, cụ thể như sau:

4.1 Lương nhân viên lễ tân khách sạn 5 sao

Khách sạn 5 sao là một trong những môi trường làm việc mơ ước của nhiều người muốn hướng đến công việc lễ tân. Bởi đây là một nơi có cơ hội phát triển nghề nghiệp cao, chính sách đãi ngộ tốt và mức lương cũng vô cùng hấp dẫn.

Ngoài lương lễ tân khách sạn 5 sao còn được nhận rất nhiều khoản tiền thưởng khác

Hiện tại thì mức lương lễ tân khách sạn 5 sao sẽ giao động là từ 5 – 7 triệu/ tháng. Đây là mức lương cơ bản mà chưa bao gồm các khoản lương thưởng, trợ cấp.

Bên cạnh đó, nếu làm việc chăm chỉ, thể hiện năng lực tốt, đạt đủ KPIs thì mức lương sẽ lên tới 10 – 15 triệu đồng/ tháng. Ngoài ra, còn tuỳ vào chức vụ, kinh nghiệm và năng lực, các nhân viên lễ tân của khách sạn 5 sao sẽ có một mức lương khác nhau.

4.2 Thu nhập của lễ tân khách sạn 4 sao

Ở khách sạn 4 sao, mức lương lễ tân khách sạn thường sẽ không cao như khách sạn 5 sao. Tuy nhiên, các khoản tips hoặc service charge sẽ được nhiều hơn. Bởi các nhóm khách hàng mà khách sạn hướng đến luôn rất chịu chi cho nên tiền tips rất nhiều.

Mức lương của khách sạn 4 sao ở một địa điểm du lịch nổi tiếng cũng không thua kém gì khách sạn 5 sao

Mức lương cơ bản ở đây là từ 4 – 5 triệu/ tháng. Tuy nhiên, nhân viên sẽ được cộng thêm nhiều khoản trợ cấp, thưởng cho nên mức lương hàng tháng sẽ dao động trong khoảng từ 7 – 8 triệu đồng/ tháng.

4.3 Lương của lễ tân khách sạn 3 sao

Nếu làm việc trong khách sạn 3 sao, mức lương lễ tân khách sạn sẽ cơ bản từ 3 - 4 triệu đồng/ tháng. Đây là mức lương chưa bao gồm phí trợ cấp và lương thưởng hàng tháng.

Lễ tân các khách sạn 3 sao thường sẽ có mức lương không giống nhau

Nhìn chung, quy mô khách sạn 3 sao không lớn, lượng khách cũng không được nhiều và ít chịu chi hơn khách sạn 4 hoặc 5 sao. Do đó, phần trăm tip của một nhân viên lễ tân khách sạn 3 sao sẽ ít hơn so với lễ tân khách sạn 4 và 5 sao. Thu nhập hàng tháng của họ sẽ rơi từ khoảng 5 – 6 triệu đồng.

4.4 Thu nhập lễ tân khách sạn 1-2 sao

Mức lương lễ tân khách sạn 1-2 sao sẽ bắt đầu với từ 2 – 3 triệu đồng/ tháng. Bởi những nhân viên làm việc trong môi trường này sẽ không bị đòi hỏi quá nhiều kinh nghiệm, kỹ năng hay trình độ tư vấn chuyên nghiệp như tại các khách sạn cao cấp.

Dù có thể nhận thêm tiền tip, trợ cấp hay hoa hồng nhưng tại các khách sạn 1 - 2 sao thì khoản thu nhập này không quá lớn. Mức thu nhập tối đa mà nhân viên lễ tân khách sạn 1-2 sao nhận được chỉ từ 4 – 4,5 triệu đồng/ tháng.

4.5 Mức lương ở vị trí quản lý lễ tân

Quản lý lễ tân sẽ có cấp bậc cao hơn nhân viên lễ tân. Điều này đồng nghĩa với khối lượng công việc cũng như trách nhiệm mà các quản lý phải đáp ứng cũng sẽ nhiều hơn.

Mức lương của quản lý lễ tân khách sạn thường rất cao nhưng sẽ đòi hỏi rất nhiều yêu cầu

Do đó, mức lương cũng như chế độ mà các quản lý lễ tân nhận được cũng sẽ cao hơn rất nhiều. Cụ thể:

Trưởng bộ phận lễ tân: mức lương từ 15 triệu đồng trở lên/ tháng.

Trợ lý Trưởng bộ phận lễ tân: mức lương từ 10 – 12 triệu đồng/ tháng.

Giám sát lễ tân: mức lương từ 7 – 10 triệu đồng/ tháng.

5. Có nên làm lễ tân khách sạn hay là không?

So với thị trường lao động chung thì mức lương lễ tân khách sạn chưa thực sự cao. Tuy nhiên, khi bạn thật sự yêu thích và có đam mê cũng như trách nhiệm trong công việc thì bạn sẽ nhận được nhiều cơ hội phát triển hơn. Sau đây là những yếu tố khiến bạn nên trở thành một nhân viên lễ tân:

5.1 Cơ hội việc làm cao

Nhu cầu du lịch, thăm quan, nghỉ dưỡng hằng năm của các du khách trong nước và quốc tế rất nhiều. Vì thế mà ngành dịch vụ khách sạn, nhà hàng cũng bắt đầu phát triển mạnh mẽ.

Nhất là vào những mùa cao điểm, số lượng khách du lịch rất đông. Từ đó, các dịch vụ khách sạn cũng cần tuyển dụng nhiều nhân sự hơn. Trong đó, nhân viên lễ tân là một mục không thể thiếu.

Khi đó, các bạn đang mong muốn ứng tuyển vào vị trí lễ tân cũng có thêm nhiều cơ hội việc làm. Nếu bạn có khả năng giao tiếp ngoại ngữ tốt thì khả năng trúng tuyển vào vị trí nhân viên lễ tân khách sạn càng cao.

Lễ tân khách sạn giúp bạn trau dồi kinh nghiệm hiệu quả khi làm về ngành Hospitality Management

5.2 Mức lương lễ tân khách sạn không thấp và khá linh động

Thực tế, mức lương của lễ tân khách sạn nằm ở mức bình ổn. Trường hợp bạn có kinh nghiệm và kỹ năng chuyên môn tốt thì mức lương sẽ cao. Đồng thời dựa trên đánh giá về năng lực, nhân viên lễ tân sẽ được đánh giá với mức lương tốt hơn.

Ngoài lương cơ bản thì bạn có thể được nhận thêm các khoản trợ cấp “hấp dẫn” khác. Đối với một số khách sạn quốc tế hay có quy mô hoạt động lớn thì nhân viên lễ tân sẽ có cơ hội nhận được tiền tip hay hoa hồng thường xuyên hơn. Khi đó, thu nhập hàng tháng của một nhân viên lễ tân khách sạn sẽ khá cao.

5.3 Cơ hội phát triển cao

Khách sạn là một địa điểm tụ hội nhiều cấp bậc khác nhau. Do đó, khi bắt đầu là một nhân viên lễ tân nhưng có cơ hội để tăng thêm khả năng nghiệp vụ thì bạn vẫn có thể được thử sức để làm tăng cấp bậc của mình.

Trong quá trình làm việc, bạn sẽ được tiếp xúc trực tiếp với nhiều phòng ban. Thông qua đó, bạn sẽ được trau dồi kiến thức, kỹ năng, làm bước đệm để thăng tiến hơn trong công việc.

5.4 Thêm mối quan hệ

Khi làm nhân viên lễ tân, bạn không chỉ được nâng cao khả năng giao tiếp mà còn được tiếp thu nhiều kiến thức, nhiều nền văn hóa và tính cách của nhiều khách hàng khác nhau trên thế giới. Điều này sẽ giúp cho bạn hiểu được tâm lý chung của khách hàng, có kinh nghiệm xử lý các tình huống một cách chuyên nghiệp.

Ngoài ra, môi trường dịch vụ sẽ tạo điều kiện cho bạn tiếp xúc với nhiều người thành công trong các ngành nghề. Nhờ đó, chúng ta sẽ được mở rộng thêm nhiều mối quan hệ hơn trong cuộc sống.

Tổng kết

Thông qua những thông tin mà chúng tôi chia sẻ, hy vọng đã phần nào giúp bạn giải đáp được thắc mắc về lương lễ tân khách sạn là bao nhiêu. Chúng tôi mong rằng bạn sẽ đủ tự tin để lựa chọn cho mình một ngành nghề phù hợp với bản thân trong sự nghiệp tương lai.

Nếu có nhu cầu tìm kiếm việc làm lễ tân khách sạn thì đừng bỏ qua nền tảng tuyển dụng Job3s. Công nghệ hiện đại cùng hơn 20 loại AI sẽ giúp bạn kết nối nhanh chóng với các nhà tuyển dụng phù hợp. Đừng quên theo dõi chúng tôi để cập nhật nhanh chóng những tin tức mới đầy hấp dẫn về thị trường tuyển dụng nhé.