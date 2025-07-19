1. Mã số thuế cá nhân là gì?

Mã số thuế cá nhân là mã số duy nhất, gồm 10 hoặc 13 chữ số

Theo Thông tư 86/2024/TT/BTC, mã số thuế cá nhân (MSTCN) là mã số duy nhất, gồm 10 hoặc 13 chữ số do Cơ quan quản lý thuế cấp cho người đăng ký thuế khi họ thực hiện nghĩa vụ đóng thuế vào Ngân sách nhà nước.

Tuy nhiên, mã số thuế cá nhân do cơ quan Thuế cấp chỉ có hiệu lực đến ngày 30/06/2025. Từ ngày 01/07/2025 trở đi, mã số thuế cá nhân sẽ được thay bằng mã định danh cá nhân theo Thông tư số 86/2024/TT-BTC.

2. Lợi ích của việc sử dụng mã số thuế cá nhân

Mã số thuế cá nhân là cách thể hiện trách nhiệm và nghĩa vụ với vai trò là người công dân.

Mỗi cá nhân sẽ được cấp một mã số thuế riêng biệt, giúp cơ quan thuế dễ dàng nhận diện và quản lý việc nộp thuế của từng người. Đối với người có thu nhập, mã số thuế cá nhân chính là cách để họ thể hiện trách nhiệm và nghĩa vụ với vai trò là người công dân và ý nghĩa với cộng đồng.

Được tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc : Theo quy định tại Thông tư 111/2013/TT-BTC, việc áp dụng giảm trừ gia cảnh đối với người phụ thuộc chỉ được thực hiện khi cá nhân người nộp thuế đã đăng ký và được cấp mã số thuế. Vì vậy, chỉ những cá nhân có mã số thuế cá nhân mới đủ điều kiện để hưởng chính sách giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc.

Được khấu trừ thuế TNCN : Những cá nhân đã đăng ký và được cấp mã số thuế thu nhập cá nhân tại thời điểm ký cam kết sẽ được áp dụng chính sách không khấu trừ 10% thuế TNCN. Đây là các trường hợp người lao động có thu nhập tại một nơi, chưa đến mức phải nộp thuế và đã có cam kết theo quy định. Ngược lại, nếu cá nhân chưa đăng ký và chưa có mã số thuế, họ sẽ bị khấu trừ 10% trên tổng thu nhập nhận được.

Được giảm thuế nếu bị thiên tai, tai nạn bất ngờ hoặc bệnh hiểm nghèo : Cá nhân nộp thuế thu nhập cá nhân có thể được giảm thuế, thậm chí miễn thuế trong một số trường hợp đặc biệt như thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ hoặc mắc bệnh hiểm nghèo. Mức giảm hoặc miễn thuế sẽ căn cứ vào mức độ thiệt hại thực tế và tính chất nghiêm trọng của sự việc theo quy định của pháp luật.

Được hoàn thuế thu nhập cá nhân khi nộp thừa : Trường hợp cá nhân nộp thừa tiền thuế thu nhập cá nhân, có thể thực hiện thủ tục quyết toán để được hoàn thuế. Theo quy định tại Thông tư 11/2023/TT-BTC, việc hoàn thuế chỉ áp dụng đối với các cá nhân đã đăng ký và được cấp mã số thuế tại thời điểm nộp hồ sơ quyết toán thuế.

Được sử dụng các dịch vụ thuế thuận tiện, nhanh chóng: Khi đã được cấp mã số thuế cá nhân, người nộp thuế có thể tra cứu thông tin một cách dễ dàng, tìm kiếm mã số thuế và kiểm tra nghĩa vụ thuế của mình thông qua cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế bằng cách đăng nhập vào tài khoản cá nhân trực tuyến.

3. Đối tượng cần đăng ký mã số thuế cá nhân

Việc đăng ký mã số thuế cá nhân là bắt buộc đối với một số đối tượng nhất định theo quy định của pháp luật hiện hành. Cụ thể, những đối tượng cần đăng ký mã số thuế cá nhân bao gồm:

Tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập cho người lao động : Bao gồm các doanh nghiệp, cơ quan, hộ kinh doanh hoặc cá nhân có trách nhiệm chi trả thu nhập (tiền lương, tiền công…) cho người lao động. Các đơn vị này phải hỗ trợ đăng ký mã số thuế cho người lao động để thực hiện việc khấu trừ và kê khai thuế theo quy định.

Người lao động, cá nhân có thu nhập chịu thuế: Là những cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công hoặc từ các nguồn khác như việc làm kinh doanh, đầu tư, chuyển nhượng tài sản… Khi thu nhập đạt mức phải nộp thuế, cá nhân bắt buộc phải đăng ký mã số thuế để thực hiện nghĩa vụ thuế và hưởng các quyền lợi liên quan như giảm trừ gia cảnh hoặc hoàn thuế.

4. Các cách tra cứu mã số thuế cá nhân nhanh & đơn giản nhất

Hướng dẫn tra cứu mã số thuế cá nhân nhanh & đơn giản nhất

Hiện nay, có 6 cách đơn giản và nhanh chóng để tra cứu mã số thuế cá nhân online, bao gồm tra cứu trên website của Tổng cục Thuế, Cổng Thuế điện tử, các trang TracuuMST.com, Masothue.com, TNCNonline.com.vn và ứng dụng eTax Mobile. Những phương pháp này giúp người dân dễ dàng kiểm tra thông tin thuế mọi lúc, mọi nơi chỉ với vài thao tác đơn giản.

4.1. Tra mã số thuế cá nhân tại website của Tổng cục thuế

Tra mã số thuế cá nhân tại website của Tổng cục thuế

Bạn có thể tra cứu mã số thuế cá nhân miễn phí và nhanh chóng qua trang web chính thức của Tổng cục Thuế.

Bước 1: Truy cập vào địa chỉ Website: http://tracuunnt.gdt.gov.vn/tcnnt/mstdn.jsp. Tại giao diện trang chủ, chọn mục "Thông tin về người nộp thuế TNCN".

Bước 2: Nhập thông tin vào 2 trường bắt buộc: Số CMND/ CCCD. Mã xác nhận (Captcha): gồm 5 ký tự, thay đổi theo từng phiên truy cập.

Bước 3: Nhấn "Tra cứu" xem kết quả. Hệ thống sẽ hiển thị các thông tin: Mã số thuế: Dãy MSTCN cần tra cứu. Tên người nộp thuế. Cơ quan thuế quản lý. Số CMT/Thẻ căn cước: Số CMND/CCCD. Ngày đổi thông tin gần nhất: Đa số là ngày cá nhân được cấp mã số thuế.



Ghi chú: Tình trạng hoạt động của mã số thuế của người nộp thuế.

Lưu ý: Người dùng không cần nhập các trường như: Mã số thuế, họ tên hay địa chỉ. Việc điền thêm các trường này có thể khiến hệ thống không trả về kết quả.

4.2. Tra cứu mã số thuế cá nhân trên website của Thuế điện tử

Tra mã số thuế cá nhân trên website của Thuế điện tử

Bạn có thể tra cứu mã số thuế trực tiếp trên Cổng Thuế điện tử theo các bước sau:

Bước 1: Truy cập trang web: https://thuedientu.gdt.gov.vn. Ở góc phải màn hình, chọn mục "Đăng nhập hệ thống" → "Cá nhân".

Bước 2: Tại trang chủ, chọn "Tra cứu thông tin NNT". Sau đó, bạn cần điền đầy đủ các thông tin sau: Loại giấy tờ: Chọn "Chứng minh thư" Số giấy tờ: Nhập số CCCD/CMND Mã kiểm tra: Nhập đúng 4 ký tự hiển thị bên cạnh. Nhấn "Tra cứu" để xem kết quả.

Bước 3: Hệ thống sẽ hiển thị những thông tin liên quan: Mã số thuế Họ tên người nộp thuế Cơ quan thuế quản lý Số CCCD/CMND Ngày cấp mã số thuế Trạng thái: Tình trạng sử dụng MST của người nộp thuế.



4.3. Cách tra cứu mã số thuế cá nhân tại TracuuMST.com

Cách tra cứu mã số thuế cá nhân tại TracuuMST.com

TracuuMST.com là một website miễn phí, hỗ trợ tra cứu mã số thuế cá nhân nhanh chóng và tiện lợi. Chỉ cần số CCCD/CMND, bạn có thể tra cứu theo các bước sau:

Bước 1: Truy cập website: https://tracuumst.com

Bước 2: Chọn mục "Mã số thuế cá nhân" trên giao diện chính

Bước 3: Nhập số CCCD/CMND và nhấn "Tra cứu".

Bước 4: Hệ thống sẽ hiển thị mã số thuế và thông tin liên quan

4.4. Cách tra cứu mã số thuế cá nhân qua Masothue.com

Cách tra cứu mã số thuế cá nhân qua Masothue.com

Cách tra cứu mã số thuế cá nhân qua masothue.com

Bạn có thể dễ dàng tra cứu mã số thuế cá nhân bằng số CMND hoặc CCCD thông qua Website masothue.com chỉ với vài bước đơn giản:

Bước 1: Truy cập vào trang Website: https://masothue.com/.

Bước 2: Nhập số CCCD/CMND vào ô tìm kiếm.

Bước 3: Nhận kết quả tra cứu MSTCN.

4.5. Tra cứu mã số thuế cá nhân online tại Website TNCNonline.com.vn

Tra cứu MSTCN online tại Website TNCNonline.com.vn

TNCNonline.com.vn là một trang web tra cứu mã số thuế cá nhân uy tín và miễn phí. Bạn chỉ cần số CMND/CCCD và thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Truy cập vào : https://tncnonline.com.vn/tra-cuu-ma-so-thue-tncnonline.html.

Bước 2: Nhập số CCCD/CMND vào ô yêu cầu.

Bước 3: Nhấn "Tra cứu".

Bước 4: Nhận kết quả.

4.6. Cách tra cứu mã số thuế cá nhân trên ứng dụng eTax Mobile

Cách tra cứu MSTCN trên ứng dụng eTax Mobile

eTax Mobile là ứng dụng do Tổng cục Thuế phát triển, hỗ trợ cài đặt trên các thiết bị di động sử dụng hệ điều hành hoặc iOS (từ phiên bản 6.0 trở lên). Với eTax Mobile, các hộ kinh doanh và cá nhân có thể tra cứu thông tin thuế, nộp tờ khai và thực hiện các thủ tục thuế trực tuyến mọi lúc, mọi nơi trên thiết bị di động có kết nối Internet.

Bước 1: Tải & cài đặt ứng dụng eTax Mobile từ App Store hoặc Google Play.

Bước 2: Mở ứng dụng, chọn mục "Tiện ích" → "Tra cứu thông tin NNT".

Bước 3. Nhập số CCCD/CMND, sau đó xác nhận mã Captcha → "Tra cứu".

Kết quả tra cứu sẽ hiển thị các thông tin về: Tên người nộp thuế, mã số thuế, cơ quan thuế, số CMND/thẻ căn cước, ngày thay đổi thông tin gần nhất, ghi chú…

Việc tra cứu mã số thuế cá nhân ngày càng trở nên dễ dàng và thuận tiện với nhiều phương thức trực tuyến đa dạng. Dù lựa chọn tra cứu qua website Tổng cục Thuế, cổng Thuế điện tử hay các trang web, ứng dụng hỗ trợ khác, người dùng đều có thể nhanh chóng nhận được thông tin chính xác chỉ với vài thao tác đơn giản. Việc chủ động kiểm tra mã số thuế giúp mỗi cá nhân quản lý nghĩa vụ thuế hiệu quả và bảo vệ quyền lợi của mình một cách tốt nhất. Hi vọng bài viết của Job3s về cách tra cứu mã số thuế cá nhân sẽ giúp ích cho bạn!