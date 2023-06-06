Mách bạn các phần mềm làm CV độc đáo và đỉnh nhất hiện nay

Phần mềm làm CV đã trở thành một công cụ hữu ích và phổ biến trong quá trình tìm kiếm việc làm của nhiều người. Với sự phát triển của công nghệ, việc sử dụng phần mềm để tạo CV đã giúp cho việc tạo ra một bản CV chuyên nghiệp và thu hút được sự chú ý của nhà tuyển dụng trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Vậy cách tạo một bản CV ấn tượng như thế nào? Có những phần mềm làm CV nào hiện nay? Các bạn hãy cùng tìm hiểu cùng Job3s qua bài viết dưới đây nhé!

1. Tầm quan trọng của các phần mềm làm CV

Hiện nay, có rất nhiều trường hợp các bạn ứng viên gửi CV nhưng lại không có kết quả tốt. Có rất nhiều lý do, tuy nhiên một trong những lý do đó chính là việc thiết kế và tạo lập CV của bạn chưa thực sự ấn tượng và chuyên nghiệp.

Các nhà tuyển dụng thường chỉ lướt qua CV rất nhanh, họ sẽ có những sự chú ý đặc biệt với các bản mẫu CV đẹp và độc đáo hơn. Vậy nên, nếu chỉ tạo CV bằng cách đơn giản nhất thì khả năng bị tuột mất cơ hội là khá lớn.

Vì vậy, các phần mềm làm CV được ra đời và giúp cho các ứng viên có thể thiết kế CV đẹp tạo ra những bản CV theo phong cách của riêng mình và tạo được điểm nhấn cho bản thân thông qua bản CV đó.

Các phần mềm làm CV hiện nay khá đa dạng và phổ biến. Việc sử dụng các phần mềm hay các trang web tạo CV online giúp cho CV của bạn trở nên mới mẻ hơn, thu hút hơn cũng như để lại những ấn tượng tốt hơn trong mắt nhà tuyển dụng. Có thể thấy, phần mềm làm CV hiện nay đang có sự ảnh hưởng khá lớn và khá quan trọng với các ứng viên hiện nay.

Nhờ các phần mềm này mà ứng viên sẽ dễ dàng tạo ra được những bản CV có sức hấp dẫn hơn, giúp cho việc pr bản thân trong CV dễ dàng hơn. CV chính là bộ mặt đầu tiên của ứng viên trước các nhà tuyển dụng, cần phải đẹp và có những sự khác biệt, làm nổi bật được chính mình để có thể lọt vào tầm ngắm của các nhà tuyển dụng hiện nay. Sử dụng phần mềm tạo CV chuyên nghiệp sẽ tạo ra một sự khởi đầu thuận lợi hơn cho công cuộc tìm kiếm cơ hội việc làm của ứng viên.

Phần mềm làm CV giúp ứng viên có CV sáng tạo hơn (Nguồn: Internet)

2. Top 4 phần mềm hỗ trợ thiết kế CV ấn tượng

Có khá nhiều phần mềm làm CV mục đích giúp ứng viên thiết kế và tạo ra các bản CV cho riêng mình. Nhưng đây sẽ là 4 phần mềm đem lại những bản thiết kế ấn tượng và khác biệt nhất dành cho ứng viên.

2.1. Phần mềm Adobe Photoshop

Có rất nhiều ứng viên khi mới nghe đến đã cho rằng phần mềm này rất khó sử dụng. Thực tế thì hoàn toàn không hẳn như vậy. Với bất cứ phần mềm tạo thiết kế CV nào thì trước khi bắt tay vào sử dụng điều bạn cần làm chính là tìm hiểu trước về cách thực hiện và thao tác liên quan. Với Photoshop cũng vậy, khi thiết kế CV bằng photoshop chỉ cần dành một chút thời gian là bạn có thể sử dụng thành thạo phần mềm này để thiết kế CV cho mình.

Khi Bạn sử dụng Adobe Photoshop để thiết kế CV marketing bạn chỉ cần biết thực hiện các thao tác đơn giản như cắt tạo các file, đặt ảnh vào file, phân chia bố cục các phần và chèn text vào bản TopCV. Bên cạnh đó, bạn có thể thêm các icon vào trong CV để tạo nên sự khác biệt và điểm nhấn cho CV của mình.

Sử dụng phần mềm Adobe Photoshop để thiết kế CV

Thêm vào đó, với Photoshop thì bạn cũng cần biết phối màu để tạo nên một bản CV chuẩn chỉnh, chuyên nghiệp hơn. Các màu sắc trung tính sẽ được các nhà tuyển dụng ưu tiên hơn so với các màu sắc quả nổi bật. Một gợi ý cho các bạn chính là các bạn có thể sử dụng màu sắc chủ đạo trong CV theo màu sắc của công ty mà mình định ứng tuyển.

Lưu ý: trong việc điều chỉnh màu CV trong Photoshop (điều chỉnh các thông số màu sắc) thì bạn nên để các số chia hết cho 5. Điều này giúp cho việc khi đi in, thì máy in sẽ nhận được màu và cho ra màu phù hợp theo mong muốn của bạn. Nếu như lệch quá nhiều thì màu khi in ra màu sẽ bị lệch, không theo ý muốn.

2.2. Phần mềm Adobe InDesign

Indesign được coi là một phần mềm thiết kế CV chuyên nghiệp hiện nay. Với phần mềm này được sử dụng để dàn trang trong các thiết kế như sách, báo, catalogue,... Các ứng viên sử dụng Indesign để có thể thiết kế CV sao cho việc thể hiện các thiết kế và trình bày nội dung được ấn tượng và chính xác hơn với các thiết kế mang tính hiện đại và chuyên nghiệp.

Hơn hết, với việc sử dụng phần mềm Adobe Indesign sẽ giúp cho các thiết kế CV của ứng viên có hiệu ứng tốt hơn, trông nổi bật hơn và tạo được ấn tượng mạnh mẽ hơn.

Đem đến sự ấn tượng (Nguồn: Internet)

2.3. Phần mềm Corel Draw

Phần mềm này hiện đang là một trong những phần mềm thiết kế đồ họa được các họa sĩ chuyên nghiệp sử dụng nhiều nhất hiện nay. Với phần mềm này, các thiết kế CV của bạn sẽ thực sự trở nên ấn tượng và nổi bật hơn rất nhiều so với các ứng viên khác. Đặc biệt là nếu bạn định ứng tuyển vào các vị trí thiết kế đồ họa thì lại càng không thể bỏ qua phần mềm này.

Corel Draw hiện đang được sử dụng rất nhiều và dần khẳng định vị thế của mình trong làng thiết kế hiện nay. Thông qua việc thiết kế CV bằng phần mềm này, nhà tuyển dụng có thể phần nào đánh giá được năng lực của bạn trong việc sử dụng các phần mềm thiết kế và khả năng áp dụng các phần mềm này trong đời sống. Với sự đa dạng về các màu sắc, kiểu chữ, icon...Coreldraw sẽ giúp cho sự sáng tạo của bạn được thể hiện trong CV rõ ràng hơn.

Sử dụng đơn giản hơn (Nguồn: Internet)

2.4. Phần mềm Adobe Illustrator

Cùng với ba phần mềm trên thì sẽ không thể thiếu được Adobe Illustrator trong việc thiết kế CV. Với phần mềm thiết kế chuyên nghiệp này, ứng viên có thể dễ dàng thiết kế CV cho mình theo phong cách mà mình muốn, đặc biệt là bạn có thể dễ dàng vẽ sơ đồ, biểu tượng hay các ký tự đặc biệt khác trong CV của mình.

Một điều khiến cho Adobe Illustrator được nhiều người ưa chuộng hiện nay chính là mặc dù là một phần mềm photoshop nhưng Illustrator lại khá dễ dàng để sử dụng thiết kế và chỉnh sửa. Điều này rất thuận tiện cho những người hạn chế trong việc sử dụng các phần mềm công nghệ.

Đây chính là 4 ứng dụng, phần mềm thiết kế CV phổ biến và có tác dụng đem đến sự ấn tượng và giúp bạn thỏa sức đam mê sáng tạo với việc thiết kế CV của mình. Khi có 4 phần mềm này thì các ứng viên sẽ không cần phải lo lắng vì CV của mình quá nhạt nhòa hay không có gì đặc sắc.

Chỉ với vài thao tác đơn giản cùng với sự sáng tạo và tìm hiểu kỹ xu hướng thiết kế là bạn có thể dễ dàng sở hữu những bản tải CV xin việc hợp trend nhất và nổi bật nhất nhưng vẫn giữ được sự chuyên nghiệp.

Phần mềm Adobe Illustrator trở nên phổ biến hơn

Ngoài 4 phần mềm trên thì việc sử dụng các web tạo CV cũng khá tiện lợi và đem đến những điều dặc biệt cho CV của ứng viên. Gợi ý tuyệt vời cho bạn là website Job3s cung cấp kho CV hoàn toàn miễn phí, đa dạng ngành nghề với các tiện ích đơn giản giúp bạn chỉnh sửa CV dễ dàng.

3. Cách trình bày CV trong các phần mềm thiết kế chuyên nghiệp

Mặc dù các thiết kế chuyên nghiệp sẽ có những công cụ hỗ trợ cho việc trình bày CV của bạn. Tuy nhiên, mọi thứ vẫn cần bạn phải sắp xếp một cách hợp lý nhất để đảm bảo các mục và thông tin được thể hiện tốt hơn, rõ ràng hơn:

- Thông tin cá nhân: Ghi đầy đủ và chính xác bởi nhà tuyển dụng sẽ dựa vào đó để liên hệ với bạn.

- Kỹ năng: Ghi các kỹ năng phù hợp với công việc ra sao để các phần mềm thiết kế có thể giúp bạn tạo được một bản CV hoàn chỉnh nhất. Ở đây cách sử dụng các phần mềm máy tính, hay ngoại ngữ cũng có thể trở thành lợi thế của bạn.

- Kinh nghiệm làm việc: Viết một cách rõ ràng, ngắn gọn về một trải nghiệm nào đó của bạn để có thể chứng minh được những điều bạn nói là sự thật.

- Không nên viết quá nhiều và quá dài hay lan man sang các vấn đề khác. Hãy trình bày CV một cách chuyên nghiệp, khoa học và sáng tạo hơn.

Trên đây là các phần mềm thiết kế CV nổi bật ấn tượng nhất hiện nay. Nhờ có các phần mềm tạo lập CV mà các ứng viên đang có cơ hội được thể hiện sự sáng tạo và kỹ năng của bản thân nhiều hơn. Nếu bạn là một ứng viên đang trong quá trình tìm kiếm công việc cho mình nhưng chưa có hiệu quả vì các thiết kế CV quá đơn giản, nhạt nhòa thì đừng lo lắng nhé. Thông qua bài viết này của Job3s thì biết đâu bạn sẽ là ứng viên đầu tiên được các nhà tuyển dụng chọn lựa.