MasterChef 2025: Hương Viên – Nơi hương vị bữa cơm nhà chạm đến trái tim!

AEP MasterChef là cuộc thi nấu ăn thường niên do Ban Sự kiện AEP trực thuộc Liên chi đoàn Viện Đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao và POHE, Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức. Đây là sân chơi ẩm thực đầu tiên và duy nhất dành cho sinh viên không chỉ tại NEU mà còn trên toàn địa bàn Hà Nội.

Lấy cảm hứng từ format chương trình MasterChef nổi tiếng toàn cầu, AEP MasterChef đã trải qua 9 năm tổ chức thành công, ngày càng khẳng định vị thế là một cuộc thi nấu ăn chuyên nghiệp, uy tín và hấp dẫn. Sự kiện không chỉ mang đến cơ hội để sinh viên thể hiện tài năng nấu nướng mà còn là nơi lan tỏa đam mê ẩm thực, sáng tạo trong chế biến món ăn.

AEP MasterChef được tổ chức vào tháng 3 hàng năm, nhân dịp ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, nhằm tôn vinh những người phụ nữ Việt Nam, những người đã âm thầm gìn giữ bữa cơm gia đình đầm ấm. Thông qua sự kiện, giá trị truyền thống, văn hóa gia đình được đề cao, mỗi món ăn không chỉ là sự kết hợp nguyên liệu mà còn chứa đựng tình yêu thương và sự trân trọng.

Với sự đầu tư chuyên nghiệp cùng sức hút đặc biệt, AEP MasterChef hứa hẹn tiếp tục là sự kiện ẩm thực sinh viên quy mô lớn nhất tại Hà Nội, thu hút sự quan tâm của đông đảo bạn trẻ yêu thích nấu ăn và sáng tạo ẩm thực. Sau thành công rực rỡ của MasterChef 2024: Ngọc Chiêm và những mùa giải trước, sự kiện nấu ăn quy mô lớn và duy nhất tại Đại học Kinh tế Quốc dân - MasterChef 2025: Hương Viên sẽ chính thức trở lại vào tháng 3 này.

Cuộc thi hứa hẹn mang đến những màn so tài đỉnh cao từ các thí sinh tài năng và sáng tạo. Không chỉ là nơi hội tụ những đầu bếp trẻ triển vọng, MasterChef 2025 còn là hành trình tìm ra “vua đầu bếp”, người không chỉ sở hữu đôi bàn tay khéo léo mà còn có khả năng chinh phục những vị giám khảo khó tính nhất. Qua mỗi món ăn, các thí sinh sẽ kể câu chuyện của riêng mình, truyền tải những thông điệp ý nghĩa chạm đến trái tim của mọi thực khách.

Masterchef 2025: Hương Viên với câu chuyện về những bữa cơm đong đầy vị nhà

MasterChef 2025: Hương Viên trở lại với một làn gió mới, mang theo những thay đổi tinh tế và đầy khác biệt. Với chủ đề Vị nhà, chương trình không chỉ dừng lại ở kỹ thuật nấu ăn mà còn khơi gợi những ký ức thân thương về những bữa cơm gia đình, nơi mỗi món ăn chứa đựng tình yêu, kỷ niệm và văn hóa ẩm thực Việt. Job3s.ai rất vinh dự được trở thành nhà bảo trợ truyền thông cho sự cuộc thi năm nay.

Chi tiết về cuộc thi MasterChef2025:

Chủ đề năm nay: Vị nhà - Hương vị của tình thân. Thí sinh sẽ thể hiện khả năng sáng tạo và kỹ năng chế biến món ăn gắn liền với ký ức gia đình, mang đậm bản sắc Việt. Mỗi món ăn không chỉ ngon mà còn cần có câu chuyện truyền cảm hứng, thể hiện được tình cảm và giá trị truyền thống của mâm cơm Việt.

Đối tượng tham gia là sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân và sinh viên trên địa bàn Hà Nội đam mê nấu ăn. Thí sinh có thể đăng ký thi cá nhân hoặc theo đội (2-3 người).

Các vòng thi:

Vòng Sơ loại: Thí sinh gửi bài dự thi bằng hình ảnh/video kèm theo câu chuyện về món ăn mang đậm Vị nhà.

Vòng Bán kết: Ứng viên vượt qua vòng sơ loại sẽ thi đấu trực tiếp với chủ đề do BTC đưa ra.

Vòng Chung kết: Những đầu bếp xuất sắc nhất sẽ tranh tài, chinh phục ban giám khảo bằng kỹ năng nấu ăn điêu luyện và câu chuyện đầy cảm xúc.

Giải thưởng cuộc thi: Quán quân MasterChef 2025 sẽ nhận được giải thưởng giá trị, cùng cơ hội xuất hiện trên các nền tảng truyền thông lớn.

Được biết, thử thách của cuộc thi là phần nấu ăn kéo dài trong vòng 60 phút. Mỗi đội phải chế biến 3 món ăn trong mâm cơm gia đình, bao gồm 1 món chính và 2 món phụ. Các món ăn không chỉ cần ngon miệng mà còn phải mang dấu ấn cá nhân và thể hiện được Vị nhà - sự ấm áp của những bữa cơm gia đình. Sau khi hoàn thành món ăn, mỗi đội sẽ có 3-5 phút để thuyết trình về ý nghĩa và câu chuyện đằng sau từng món ăn. Ban giám khảo sẽ đánh giá dựa trên các tiêu chí: hương vị, trình bày, sáng tạo và ý nghĩa món ăn.

Tham gia cuộc thi MasterChef 2025: Hương Viên, các sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân (NEUers) có cơ hội tích lũy điểm đoàn, cộng điểm rèn luyện, một yếu tố quan trọng trong việc xét học bổng và hoạt động ngoại khóa. Đây là cơ hội vàng để giao lưu và kết nối với đầu bếp chuyên nghiệp, KOLs, chuyên gia ẩm thực và các đối tác tiềm năng trong ngành. Ngoài ra, MasterChef 2025 còn có sự góp mặt của các đội thi nước ngoài. Đây là dịp hiếm có để các sinh viên trải nghiệm, học hỏi và khám phá nền ẩm thực đa dạng của nhiều quốc gia.