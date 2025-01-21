1. Một số thông tin về CV luật - pháp lý

Mẫu CV luật - pháp lý là CV được sử dụng trong việc ứng tuyển việc làm ngành pháp lý và các công việc có liên quan. Đây là bản tóm tắt các thông tin cá nhân và kinh nghiệm làm việc của ứng viên.

CV là tài liệu hết sức quan trọng, bởi nó giúp nhà tuyển dụng có những ấn tượng đầu tiên với ứng viên. Do đó, bạn cần chuẩn bị mẫu CV luật - pháp lý thật kỹ để thuyết phục nhà tuyển dụng.

Chọn được mẫu CV luật - pháp lý phù hợp sẽ giúp bạn gây ấn tượng với nhà tuyển dụng

2. Cấu trúc cơ bản của 1 mẫu CV luật - pháp lý

Một bản CV luật - pháp lý phù hợp tiêu chuẩn trước tiên cần đáp ứng cấu trúc cơ bản của một bản CV, cụ thể:

Thông tin cá nhân:

Thông tin cá nhân là phần đơn giản và dễ viết nhất trong CV nhưng lại đóng vai trò vô cùng quan trọng, giúp nhà tuyển dụng nắm được thông tin cơ bản cùng phương thức liên lạc với ứng viên. Một số thông tin mà ứng viên cần cung cấp trong phần này bao gồm:

Họ tên

Ngày sinh

Địa chỉ

Email

Số điện thoại

Các website liên quan đến công việc (nếu có)

Mục tiêu nghề nghiệp

Đây là phần giúp nhà tuyển dụng xác định được hướng đi, hoài bão và mục tiêu của ứng viên, cân nhắc xem có phù hợp với văn hóa doanh nghiệp hay không. Ứng viên nên ghi rõ mục tiêu trong ngắn hạn và mục tiêu dài hạn để nhà tuyển dụng có cơ sở đánh giá.

Kinh nghiệm làm việc

Hầu hết việc làm ngành luật hiện nay đều yêu cầu ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc nhất định, do đó đây là phần cực kỳ quan trọng. Ứng viên cần trình bày rõ địa điểm làm việc, thời gian, vị trí và một số đầu việc nổi bật của vị trí đã từng đảm nhiệm.

Đối với ứng viên mới ra trường, nếu chưa có nhiều kinh nghiệm, bạn có thể thay thế bằng kinh nghiệm trong quá trình thực tập, nếu có thành tích cần ghi rõ để gây ấn tượng với nhà tuyển dụng. Bởi những thông tin này vẫn sẽ giúp bạn chứng minh được mình là người có năng lực.

CV luật - pháp lý vẫn cần có đầy đủ các nội dung cơ bản

Học vấn và bằng cấp

Đối với một ngành có yêu cầu cao về nền tảng kiến thức chuyên môn như luật, đây là phần bắt buộc phải có. Ứng viên hãy cung cấp các thông tin về cơ sở đào tạo, thời gian, chuyên ngành và kết quả đạt được.

Chú ý ghi từ loại bằng cấp cao nhất, sau đó bổ sung thêm các chứng chỉ liên quan nếu có. Một số loại chứng chỉ mà bạn có thể tham khảo, tìm học để phục vụ cho công việc có thể kể đến: Chứng chỉ hành nghề (luật sư, công chứng viên…), chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ tin học văn phòng…

Kỹ năng và điểm mạnh

Đây sẽ là phần giúp CV của ứng viên nổi bật và thu hút nhà tuyển dụng. Ngành luật đòi hỏi người làm việc có sự nhạy bén, cẩn thận và tỉ mỉ. Một số kỹ năng mà bạn có thể tham khảo để thêm vào phần này gồm:

Kỹ năng đọc, hiểu hợp đồng.

Kỹ năng soạn thảo hợp đồng và văn bản pháp lý.

Kỹ năng phản biện, tư duy logic

Kỹ năng giải quyết vấn đề.

Kỹ năng làm việc nhóm

Kỹ năng thuyết trình

3. Một số mẫu CV ngành luật cho từng vị trí

Job3s.ai cung cấp cho ứng viên một số mẫu CV luật - pháp lý nổi bật, đúng chuẩn, giúp bạn tạo ấn tượng với nhà tuyển dụng, cụ thể:

Mẫu CV luật sư

Mẫu CV luật sư

Mẫu CV nhân viên pháp chế

Mẫu CV nhân viên pháp chế

Mẫu CV nhân viên hành chính văn phòng

CV hành chính nhân sự

Tùy vào vị trí công việc mà bạn có thể điều chỉnh nội dung cho phù hợp. Bạn cũng có thể truy cập job3s.ai để tìm kiếm các mẫu CV luật - pháp lý đẹp, đúng chuẩn.

4. Một số lưu ý khi viết CV luật - pháp lý

Trong quá trình viết CV luật - pháp lý, ứng viên cần chú ý một số nội dung như sau:

Sử dụng hình ảnh nghiêm túc, chỉn chu

Ứng viên không nên sử dụng ảnh toàn thân hay ảnh nghệ thuật bởi vừa không thể hiện được gương mặt rõ nét nhất vừa thiếu đi tính nghiêm túc của một bản CV. Thay vào đó hãy chọn một bức ảnh chính diện, có trang phục lịch sự và kiểu tóc gọn gàng.

Chú ý cách sử dụng ngôn ngữ chuẩn mực

Là một trong những ngành đặc thù, có yêu cầu cao về độ chuẩn chỉ và chính xác của ngôn từ, do đó bạn cần thể hiện sự diễn đạt khéo léo, chỉn chu. Đặc biệt hãy kiểm tra thật kỹ để tránh việc mắc các lỗi về chính tả, ngữ pháp vì nó có thể là điểm trừ cho CV của bạn.

Nắm được các mẹo viết CV ngành luật sẽ giúp bạn chinh phục nhà tuyển dụng

Sắp xếp bố cục CV luật - pháp lý khoa học, rành mạch

Thông qua việc sắp xếp bố cục CV, nhà tuyển dụng sẽ đánh giá một phần về khả năng logic và sắp xếp của bạn. Ứng viên không nên sắp xếp tùy hứng các phần của CV mà hãy chú ý đặt phần học vấn và bằng cấp lên trước, các phần còn lại cần sắp xếp thật hợp lý, logic.

Tìm hiểu trước về vị trí ứng tuyển

Bất cứ vị trí nào cũng có những yêu cầu riêng, ứng viên không nên sử dụng một CV để ứng tuyển cho nhiều vị trí. Thay vào đó hãy nghiên cứu kỹ yêu cầu của nhà tuyển dụng để điều chỉnh CV cho phù hợp.

Với một ngành đòi hỏi sự chỉn chu và cẩn thận như ngành luật, lựa chọn được mẫu CV luật - pháp lý phù hợp sẽ giúp cho bạn gây ấn tượng tốt với nhà tuyển dụng, tiến gần hơn đến vị trí việc làm mơ ước. Truy cập ngay vào job3s.ai để tự tạo cho mình mẫu CV đẹp và chuyên nghiệp nhất.