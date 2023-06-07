Top 30+ Mẫu CV xin việc lễ tân được quan tâm nhất

Bạn đã biết cách viết CV lễ tân sao cho chuyên nghiệp, thu hút chưa? Ngoài những yêu cầu cơ bản như các ngành nghề khác, lễ tân yêu cầu đến các kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống nhiều hơn. Bài viết dưới đây sẽ chia sẻ cho bạn các mẫu CV xin việc lễ tân được quan tâm nhất.

1. Cấu trúc viết CV lễ tân chuẩn

Cấu trúc viết CV lễ tân chuẩn là viết theo cấu trúc đảo ngược trình tự thời gian. Với cách này, ứng viên chỉ cần thể hiện kinh nghiệm của mình trong CV. Đây là cách viết CV online phổ biến ở tất cả các ngành nghề hiện nay.

CV lễ tân nên làm nổi bật kinh nghiệm và kỹ năng của bạn (Nguồn: Internet)

Nếu như bạn chưa có nhiều kinh nghiệm thì đừng lo lắng. Trong trường hợp này, cấu trúc xin việc lễ tân theo chức năng sẽ là một phương án tốt. Đây sẽ là cách để bạn thuyết phục nhà tuyển dụng với trình độ học vấn và những kỹ năng đa dạng của mình.

2. Mẫu CV lễ tân được quan tâm

Dưới đây là các mẫu CV xin việc lễ tân được nhiều ứng viên tìm kiếm và tham khảo do Job3s tổng hợp. Bạn có thể tham khảo các mẫu này để thiết kế nên cho mình một bản CV thật xịn sò nhé!

2.1. CV lễ tân hiện đại

Mẫu CV xin việc lễ tân hiện đại mang phong cách trẻ trung, năng động. Bản CV sử dụng các gam màu như trắng, xanh mang đến một thiết kế hài hoà, hiện đại. Các ứng viên được tự chọn font chữ theo ý thích và sắp xếp mục lục theo quan điểm cá nhân.

Mẫu CV lễ tân đơn giản và chuyên nghiệp

Mẫu CV xin việc lễ tân khách sạn bằng tiếng Anh (Nguồn: Internet)​

2.2. CV lễ tân phong cách

Mẫu CV xin việc lễ tân phong cách sử dụng thiết kế độc đáo, đặc sắc. Các mẫu CV ấn tượng này phù hợp với các ứng viên năng động, bản lĩnh. Màu sắc ôn hòa như trắng, xanh không có nhiều họa tiết rườm rà. Thông qua CV, nhà tuyển dụng cũng có thể đánh giá được tính cách và phong cách làm việc của ứng viên

CV lễ tân khách sạn nổi bật với tone nền xanh mint nhạt

Thiết kế theo hướng độc đáo, sáng tạo của CV lễ tân (Nguồn: Internet)​

2.3. CV lễ tân hiện đại

Tiếp theo, Job3s sẽ giới thiệu đến bạn mẫu CV lễ tân hiện đại. Đây là mẫu CV được nhiều ứng viên lựa chọn ngày nay. Nhìn chung, mẫu CV này đã thể hiện đầy đủ các thông tin cần có trong một bản CV.

Mẫu CV lựa chọn nền trắng và màu chữ đen giúp các thông tin được nổi bật hơn. Điểm cộng của mẫu CV này là có thêm phần dự án tham gia. Phần này sẽ mô tả cho nhà tuyển dụng hiểu rõ hơn về ứng viên.

Mẫu CV lễ tân hiện đại được yêu thích (Nguồn: Internet)​

Mẫu CV lễ tân hiện đại được ứng viên quan tâm (Nguồn: Internet)

2.4. CV lễ tân tiêu chuẩn

Đây là mẫu CV xin việc lễ tân được ưa chuộng nhất vì tính phổ biến, không kén chọn giới tính. CV có thiết kế đơn giản, bố cục gọn gàng, font chữ Arial, Time New Roman dễ nhìn. Nếu bạn không quá quan tâm đến phần màu sắc và phong cách cá nhân thì đây là mẫu CV phù hợp dành cho bạn.

Mẫu CV xin việc lễ tân tiêu chuẩn dành cho người mới bắt đầu (Nguồn: Internet)

Mẫu CV lễ tân cho sinh viên mới ra trường (Nguồn: Internet)

2.5. CV lễ tân basic

Cuối cùng Job3s sẽ mang đến cho bạn mẫu CV lễ tân basic. Mẫu CV ấn tượng được thiết kế đơn giản, không có điểm nhấn nhưng đầy đủ các thông tin cần có của một CV. Mẫu CV lựa chọn 2 gam màu trong một CV là trắng và xanh mang đến thiết kế hài hoà, dễ chịu, dễ nhìn cho người xem.

Mẫu CV xin việc lễ tân thu hút nhà tuyển dụng (Nguồn: Internet)

3. Bố cục viết CV xin việc lễ tân

Bố cục viết CV xin việc lễ tân cũng tương tự như cách viết CV của các ngành nghề khác. Một bố cục chuẩn của một mẫu CV xin việc lễ tân sẽ bao gồm các nội dung như thông tin cá nhân, kinh nghiệm, trình độ học vấn và kỹ năng.

3.1. Thông tin cá nhân

Ngoài việc liệt kê họ tên, email, số điện thoại và địa chỉ chính xác, bạn cần chèn ảnh vào CV xin việc lễ tân của mình. Lý do là vì vị trí này thường yêu cầu người có ngoại hình ưa nhìn, rạng rỡ.

Thông tin cá nhân là nội dung cơ bản của một CV

3.2. Kinh nghiệm

Ở mục này, bạn nên liệt kê kinh nghiệm có liên quan đến vị trí lễ tân theo mốc thời gian hiện tại trở về trước, và hạn chế những công việc bán thời gian, ngắn hạn nhé. Đây sẽ là phần giúp cho CV xin việc lễ tân của bạn nổi bật hơn so với những hồ sơ xin việc khác trong hệ thống tuyển dụng. Hãy nhớ liệt kê theo trình tự thời gian nhé!

Kinh nghiệm làm việc giúp bạn ghi điểm trong mắt nhà tuyển dụng (Nguồn: Internet)

3.3. Trình độ học vấn

Bạn hãy nêu các bằng cấp từ cử nhân trở lên và kèm theo đó là những khóa học nghiệp vụ liên quan đến vị trí ứng tuyển trong CV xin việc lễ tân nhé.

Có trình độ học vấn sẽ giúp lễ tân trong quá trình giao tiếp với khách hàng mượt mà và tự tin hơn. Do đó, nếu bạn có bằng cử nhân, thì đừng ngần ngại thêm vào CV xin việc nhân viên lễ tân khách sạn của mình nhé!

Trình độ học vấn trong CV xin việc lễ tân nên bao gồm: Tên bằng cấp, tên trường học và năm hoàn thành. Nếu bạn là Thạc sĩ, bạn có thể bỏ qua Bằng tốt nghiệp trung học phổ thông.

Trình độ học vấn để nhà tuyển dụng đánh giá được kiến thức chuyên môn (Nguồn: Internet)

3.4. Kỹ năng

Tuy vị trí lễ tân không quá khắt khe về kỹ năng chuyên môn, nhưng lại đòi hỏi cao ở những kỹ năng mềm. Ngoài việc lưu loát ngoại ngữ và thành thạo vi tính văn phòng, thì các kỹ năng như chăm sóc khách hàng, giao tiếp cũng là thế mạnh cần được nêu trong CV ứng tuyển lễ tân.

Sử dụng thành thạo các phần mềm nhận booking của khách sạn

Giao tiếp và sử dụng lưu loát tiếng Anh, giao tiếp tốt tiếng Trung

Nhạy bén với công việc, giải quyết vấn đề nhanh, hiệu quả

Sử dụng thành thạo Microsoft Office

Khả năng làm việc nhóm, dễ hòa nhập

Kỹ năng đối với vị trí lễ tân là điều cần thiết (Nguồn: Internet)

3.5. Mục tiêu nghề nghiệp

Để nhà tuyển dụng thấy rõ ý chí cầu tiến trong công việc, bạn nên nêu rõ định hướng nghề nghiệp thông qua mục tiêu ngắn hạn và dài hạn, đặc biệt là các giá trị bạn có thể mang lại cho công ty.

4. Những lưu ý khi viết CV lễ tân

Lưu ý quan trọng khi viết CV lễ tân đó chính là chú trọng vào việc lựa chọn hình ảnh đại diện và tập trung vào các kỹ năng mềm của CV

Chú trọng hơn vào ảnh đại diện trong CV lễ tân

Lễ tân là gương mặt đại diện, là bộ mặt của khách sạn. Họ là người đầu tiên tiếp xúc với khách hàng và tạo cảm xúc với khách hàng. Do đó, ngoại hình là yếu tố quan trọng đối với nhân viên lễ tân. Để đáp ứng được yêu cầu này, bạn nên trau chuốt ảnh đại diện của CV mình thật kỹ nhé!

Thay vì lựa chọn ảnh thẻ, bạn có thể lựa chọn một bức ảnh được trang điểm nhẹ nhàng với trang phục lịch sự và nụ cười tươi sáng. Đây chắc chắn sẽ là điểm cộng lớn làm bản CV của bạn trở nên ấn tượng hơn.

Ảnh đại diện CV hấp dẫn sẽ thu hút được nhà tuyển dụng hơn (Nguồn: Internet)

Tập trung vào các kỹ năng mềm trong CV xin việc lễ tân

Lễ tân là công việc tiếp xúc trực tiếp với khách hàng nên thường xuyên giải quyết vấn đề. Do đó các kỹ năng mềm đối với vị trí này là vô cùng cần thiết. Do đó một mẫu CV chuyên nghiệp không những cho thấy được năng lực nghiệp vụ lễ tân mà còn cho nhà tuyển dụng thấy cả các kỹ năng mềm của bạn.

Như vậy, Job3s đã chia sẻ đến bạn các mẫu CV lễ tân được nhiều ứng viên quan tâm nhất. Hiện nay nhu cầu việc làm cho vị trí trở nên đang trở nên đa dạng và tăng dần. Chính vì thế, một mẫu CV độc đáo, ấn tượng sẽ giúp bạn ghi điểm trong mắt nhà tuyển dụng. Hy vọng những chia sẻ trên sẽ giúp bạn thiết kế nên mẫu CV cho bản thân một cách chuyên nghiệp nhé.