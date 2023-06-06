Top 7 mẫu CV xin việc viết tay gây ấn tượng với nhà tuyển dụng

Dù trong thời đại công nghệ, bạn có thể gửi một CV online cho nhà tuyển dụng, nhưng những mẫu CV xin việc viết tay vẫn thể hiện được sự chuyên nghiệp của ứng viên. Một CV xin việc viết tay được chuẩn bị tinh tế và chu đáo có thể gia tăng cơ hội được nhận việc cho bạn. Nếu bạn chưa biết cách viết CV bằng tay như thế nào thì có thể tham khảo các mẫu ngay tại đây.

1. Các mẫu CV xin việc viết tay ấn tượng

Job3s đã tổng hợp các mẫu CV xin việc viết tay với nhiều hình thức và ngành nghề. Bạn có thể tham khảo mẫu phù hợp nhất với mình và tải về để bổ sung vào hồ sơ xin việc.

1.1 Mẫu 1

Đầu tiên là CV xin việc viết tay đơn giản và thông dụng, có thể áp dụng cho nhiều nơi. Mẫu CV viết tay này sẽ bao gồm các thông tin: quốc hiệu tiêu ngữ, kính gửi, thông tin cá nhân, giới thiệu bản thân, lý do ứng tuyển, đưa ra những cam kết với công việc, mong muốn của ứng viên,....

Mẫu CV xin việc phổ thông (Nguồn: Internet)

1.2 Mẫu 2

Với mẫu CV xin việc viết tay này, ngoài những nội dung như: quốc hiệu tiêu ngữ, kính gửi, thông tin cá nhân, mong muốn, lời chào,... bạn sẽ trình bày chi tiết phần kinh nghiệm làm việc của mình (vị trí công việc, nhiệm vụ, thành tích,...). Cách viết này làm cho nhà tuyển dụng hiểu rõ hơn năng lực chuyên môn của bạn.

Mẫu CV viết bằng tay thể hiện kinh nghiệm làm việc (Nguồn: Internet)

1.3 Mẫu 3

Đối với CV xin việc viết tay này, hầu như bạn chỉ cần viết những thông tin cá nhân rất cơ bản. Những nội dung chính về việc trình bày lý do, mong muốn, mục tiêu và kinh nghiệm làm việc đều đã được đánh máy sẵn. Bạn chỉ cần chỉnh sửa cho phù hợp với bản thân mình.

Mẫu CV xin việc viết tay hay nhất (Nguồn: Internet)

1.4 Mẫu 4

Mẫu CV xin việc viết tay bên dưới đã trình bày được lý do tại sao ứng viên ứng tuyển vào doanh nghiệp. Mẫu đơn có điểm sáng khiến nhà tuyển dụng ưng ý chính là thể hiện mình đã tìm hiểu rất kỹ về công ty cũng như vị trí công việc.

Qua đó, ứng viên giới thiệu sơ lược bản thân về tính cách, mong muốn, mục tiêu nghề nghiệp của mình phù hợp với vị trí đang ứng tuyển. Đồng thời, ứng viên chứng minh năng lực thông qua những kinh nghiệm làm việc trước đó. Một CV như thế này chắc chắn sẽ để lại ấn tượng với nhà tuyển dụng.

Mẫu CV xin việc viết tay chuyên nghiệp (Nguồn: Internet)

1.5 Mẫu 5

Mẫu này còn có ảnh 4*6 thể hiện chân dung ứng viên và xác nhận của địa phương nơi bạn đang sinh sống. Còn những phần còn lại có nội dung chính giống với các mẫu khác. CV này sẽ phù hợp khi đi kèm với bộ hồ sơ xin việc với nhiều tài liệu khác. Nó sẽ không phù hợp trong việc chứng minh năng lực để nhà tuyển dụng hiểu rõ hơn tiềm năng của ứng viên.

Mẫu CV xin việc viết tay đơn giản (Nguồn: Internet)

1.6 Mẫu 6

Tương tự, mẫu số 6 cũng có nội dung cơ bản chủ yếu về thông tin cá nhân. Mẫu CV viết tay này cũng không thích hợp để chứng minh năng lực bản thân với nhà tuyển dụng. Bạn có thể tham khảo thêm để có nhiều sự lựa chọn đa dạng cho mình.

Mẫu CV viết tay thông dụng (Nguồn: Internet)

1.7 Mẫu 7

Đây là mẫu CV xin việc viết tay hoàn toàn. Kiểu viết tay này thường dành cho những người chỉn chu, có chữ viết dễ nhìn và trình bày đẹp. Thông thường, những vị trí thuộc ngành giáo dục như giáo viên mầm non, giáo viên tiểu học, công nhân,... Vậy nên bạn cân nhắc xem ngành nghề mình đang theo đuổi có phù hợp không nhé!

Mẫu CV xin việc viết bằng tay hoàn toàn (Nguồn: Internet)

2. Ưu và nhược điểm của CV viết bằng tay

Nhiều người cho rằng CV được đánh máy thể hiện sự chuyên nghiệp hơn. Tuy nhiên, CV xin việc viết tay có những ưu điểm mà CV đánh máy không thể có. Chúng ta cùng tìm hiểu ưu và nhược điểm của CV viết bằng tay để có cái nhìn bao quát hơn nhé:

Ưu điểm:

Nét chữ cá nhân đặc trưng của ứng viên thể hiện chất riêng, CV viết tay của bạn không bị nhầm lẫn với người khác, thu hút sự chú ý của nhà tuyển dụng. Hãy tưởng tượng rằng tất cả các ứng viên khác đều gửi CV đánh máy, nhưng CV của bạn lại được viết tay thì sẽ rất nổi bật trong số đó. Điều đó chắc chắn sẽ khiến nhà tuyển dụng đặc biệt quan tâm đến bạn.

Nhà tuyển dụng có thể ấn tượng với CV xin việc viết bằng tay (Nguồn: Internet)

Nhược điểm:

Tuy nhiên, nếu bạn không chú trọng vào việc viết gọn gàng, CV của bạn có thể bị loại ngay. Viết CV xin việc cũng khá tốn thời gian. Hơn nữa, nếu gặp bất kỳ lỗi nào, bạn sẽ phải viết lại từ đầu, gây tốn công sức và thời gian.

Nét chữ không được gọn gàng lắm thì không nên viết CV hoàn toàn bằng tay (Nguồn: Internet)

3. Tầm quan trọng của CV viết tay

Mẫu CV xin việc viết tay là bước đầu trong quá trình giúp ứng viên tìm được công việc phù hợp và nhà tuyển dụng tuyển được người. Đó là lý do tại sao tầm quan trọng của CV xin việc lại lớn đến vậy, cụ thể như sau.

Nhà tuyển dụng hình dung được chân dung ứng viên:

Nhà tuyển dụng hàng ngày nhận được rất nhiều CV từ hàng trăm ứng viên. Nếu CV được viết tay cẩn thận sẽ là một điểm sáng, giúp bạn có cơ hội hơn về công việc. CV có thể làm nổi bật hình ảnh của bạn trước nhà tuyển dụng, nhờ đó vượt lên các ứng viên khác nếu cùng ứng tuyển vào một vị trí.

Nếu CV của bạn nổi bật nhà tuyển dụng càng hiểu về bạn hơn (Nguồn: Internet)

Ứng viên kết nối với nhà tuyển dụng:

Như đã nói, CV viết bằng tay là cầu nối giữa doanh nghiệp và ứng viên, một bên có nhu cầu tuyển nhân sự và một bên có mong muốn làm việc sẽ nộp hồ sơ vào. CV sẽ được tiếp nhận, đọc và lọc khi được gửi tới. Qua đó, nhà tuyển dụng sẽ đánh giá và biết được ứng viên nào thích hợp với công việc mà họ đang muốn tuyển người.

CV là cầu nối giữa doanh nghiệp và ứng viên xin việc (Nguồn: Internet)

Ứng viên kết nối với công việc:

Nếu bạn được gọi đi phỏng vấn tức là bạn đã thành công bước đầu trong quá trình tìm việc. Với các mẫu CV viết tay sáng tạo bạn có thể thoải mái thể hiện cá tính, năng lực của bản thân và tiếp cận với nhà tuyển dụng.

CV bằng tay nếu ấn tượng sẽ gia tăng cơ hội đi phỏng vấn (Nguồn: Internet)

4. Hướng dẫn viết CV xin việc viết tay

Để có một bản CV xin việc viết tay chuyên nghiệp và chỉn chu, bạn thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Chuẩn bị mẫu CV in sẵn hoặc giấy trắng khổ A4

Nếu bạn chọn cách viết CV xin việc bằng mẫu cv xin việc viết tay đã có sẵn và bạn chỉ cần điền thông tin vào chỗ trống thì hãy chuẩn bị bản in đó. Còn nếu bạn xác định viết tay 100% thì sử dụng giấy trắng. Cả giấy in sẵn hay giấy trắng đều là khổ A4 vì đây là kích thước phổ biến cho các văn bản hành chính. Chú ý là giấy không có họa tiết để thể hiện tính chuyên nghiệp.

Nếu CV viết tay hoàn toàn thì chuẩn bị giấy trắng khổ A4 (Nguồn: Internet)

Bước 2: Chuẩn bị bút viết

Bạn chuẩn bị một chiếc bút để CV viết cùng màu mực chứ không sử dụng hai màu mực. Tuy nhiên, nếu là mẫu có chữ in thì dùng mực xanh, còn nếu viết tay hoàn toàn thì bạn có thể dùng bút mực xanh hoặc đen. Bạn nên tránh các màu bút quá nổi bật như đỏ, tím,...

Chỉ cần chuẩn bị 1-2 bút cùng màu mực để viết CV (Nguồn: Internet)

Bước 3: Hình dung cấu trúc

Nếu viết tay hoàn toàn thì trước khi đặt bút viết bạn hãy hình dung cách phân bổ nội dung trên khổ giấy để CV vừa đủ 1 trang A4. Bạn có thể viết dàn ý chi tiết ra giấy nháp để tránh thiếu ý vì rất khó để bổ sung.

Hãy viết ra giấy nháp dàn ý của CV viết tay (Nguồn: Internet)

Bước 4: Viết CV xin việc

CV xin việc mẫu nào thì cũng sẽ chia thành 3 phần chính: mở đầu, thân bài, kết bài. Dưới đây là cách viết từng phần bạn tham khảo nhé!

Phần mở đầu

Phần mở đầu của CV xin việc sẽ giới thiệu thông tin cá nhân của ứng viên. Bạn không cần viết quá dài nhưng hãy đảm bảo cung cấp đủ các thông tin cơ bản sau: lời chào/thưa gửi, họ và tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ liên lạc, địa chỉ email và số điện thoại.

Mở đầu CV viết bằng tay bằng lời thưa gửi và thông tin cá nhân (Nguồn: Internet)

Phần thân bài

Nội dung phần thân bài của mẫu CV xin việc viết tay là quan trọng nhất. Bạn nên trình bày sơ lược vị trí công việc bạn ứng tuyển. Các nội dung không nên thiếu chính là: mục tiêu nghề nghiệp, trình độ học vấn, kinh nghiệm làm việc, thành tích đã đạt được, kỹ năng phù hợp với công việc. Tuy là nội dung quan trọng nhưng cũng đừng viết quá dài dòng, lan man nhé!

Phần thân bài trình bày những nội dung quan trọng nhất (Nguồn: Internet)

Phần kết

Ở phần kết, bạn tóm tắt lại các nội dung quan trọng và gửi nhà tuyển dụng. Hãy đưa ra mục tiêu của bạn đối với vị trí công việc kèm theo nguyện vọng, mong muốn của bạn tới nhà tuyển dụng. Bạn cũng đừng quên cảm ơn vì nhà tuyển dụng đã dành thời gian đọc CV xin việc viết tay của mình.

Phần kết là nội dung bày tỏ nguyện vọng, lời cảm ơn và chữ ký của bạn (Nguồn: Internet)

Mẫu CV xin việc viết tay ấn tượng có thể là một yếu tố quan trọng để nổi bật giữa đám đông ứng viên. Những mẫu CV được Job3s gợi ý mang đến sự tinh tế, chuyên nghiệp và độc đáo giúp bạn thu hút sự chú ý của nhà tuyển dụng trong quá trình tìm việc. Hãy chọn một mẫu phù hợp với cá nhân bạn và tự tay viết một CV chuyên nghiệp nhé.