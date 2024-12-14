Mẫu đơn xin nghỉ việc của viên chức, công chức nhà nước 2025

Mẫu đơn xin nghỉ việc của viên chức, công chức nhà nước 2025
CEO Tony Vũ Thứ Bảy, 14/12/2024
Nội dung chính Job3s
  2. 1. Viên chức là ai?
  4. 2. Mẫu đơn xin nghỉ việc của viên chức mới nhất
  6. 3. Cách viết đơn xin nghỉ việc của viên chức chuẩn
    1. 3.1. Bố cục của đơn xin nghỉ việc viên chức nhà nước
    2. 3.2. Cách viết phần mở đầu
    3. 3.3. Cách viết phần thân
    4. 3.4. Cách viết phần kết
  8. 4. Viên chức được tự xin nghỉ khi nào?

Job3s đã tổng hợp và cung cấp những mẫu đơn xin nghỉ việc của viên chức để giúp bạn thực hiện thủ tục nghỉ việc đúng quy định. Vậy hãy cùng tham khảo bài viết dưới đây để biết cách viết đơn xin nghỉ việc một cách hoàn chỉnh và chính xác nhé.

1. Viên chức là ai?

Viên chức là công dân Việt Nam được tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng làm việc, hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập (theo Điều 2 Luật Viên chức năm 2010).

mẫu đơn xin nghỉ việc của viên chức
Viên chức là người làm việc tại đơn vị công lập theo hợp đồng lao động (Nguồn: Internet)

2. Mẫu đơn xin nghỉ việc của viên chức mới nhất

Job3s đã tổng hợp và cập nhật những mẫu đơn xin nghỉ việc của viên chức mới nhất. Các bạn có thể tham khảo những mẫu đơn này để viết đơn của mình một cách chính xác và đầy đủ nhất.

Mẫu số 1

Mẫu đơn xin nghỉ việc của viên chức nhà nước có lý do cần trình bày đầy đủ và chính xác lý do của việc nghỉ việc, đồng thời cần giải thích rõ ràng về thời điểm dự kiến nghỉ việc và các thông tin liên quan đến quy trình xử lý đơn xin nghỉ việc.

mẫu đơn xin nghỉ việc của viên chức
Mẫu đơn xin nghỉ việc chung dành cho viên chức

Mẫu số 2

Mẫu đơn xin nghỉ việc của viên chức nhà nước được viết theo đúng quy định và các nội dung cần được trình bày rõ ràng, lịch sự, thể hiện sự tôn trọng đối với cơ quan và đồng nghiệp. Ngoài ra, đơn xin nghỉ việc cần nêu rõ lý do và thời gian dự kiến nghỉ việc.

mẫu đơn xin nghỉ việc của viên chức
Mẫu đơn xin nghỉ việc viên chức chuyên nghiệp

Mẫu số 3

Đơn xin nghỉ việc của viên chức, công chức nhà nước được viết bằng lời lịch sự và chân thành, thể hiện sự cảm kích và ghi nhận thành tựu trong quá trình làm việc tại cơ quan. Đồng thời, đơn xin nghỉ việc cần nêu rõ lý do và thời gian dự kiến nghỉ việc một cách cụ thể và chính xác.

mẫu đơn xin nghỉ việc của viên chức
Mẫu đơn xin nghỉ việc viên chức chuẩn

3. Cách viết đơn xin nghỉ việc của viên chức chuẩn

Viết đơn xin nghỉ việc đúng quy định là vấn đề quan trọng đối với các viên chức. Việc viết đơn xin nghỉ việc đầy đủ và chính xác giúp đảm bảo quyền lợi của người nộp đơn, đồng thời tôn trọng cơ quan và giữ uy tín cá nhân. Hãy cùng Job3s tham khảo ngay cách viết mẫu đơn xin nghỉ việc của viên chức dưới đây.

3.1. Bố cục của đơn xin nghỉ việc viên chức nhà nước

Việc sử dụng đơn xin nghỉ việc là rất quan trọng đối với các viên chức công chức. Mẫu đơn này cần được giữ nguyên kết cấu để đảm bảo tính chính xác và đúng quy định của văn bản hành chính. Cụ thể mẫu đơn xin nghỉ việc của viên chức phải đảm bảo có những yếu tố sau:

  • Quốc hiệu - Tiêu ngữ
  • Địa điểm - Thời gian
  • Tên đơn xin nghỉ việc
  • Lời kính gửi
  • Nội dung đơn gồm: phần mở đầu, phần thân và phần kết thúc
  • Ký tên của người viết đơn

3.2. Cách viết phần mở đầu

Để viết đơn xin thôi việc, bạn cần bắt đầu với lời kính gửi đến người đứng đầu cơ quan và ngay sau đó đề cập đến vấn đề muốn xin thôi việc. Việc trình bày súc tích và đi thẳng vào vấn đề sẽ giúp người đọc dễ dàng hiểu và xử lý đơn của bạn.

3.3. Cách viết phần thân

Lý do nghỉ việc

Ở phần này, bạn cần nêu rõ lý do nghỉ và cung cấp nội dung bàn giao công việc một cách chi tiết và rõ ràng. Việc này giúp quản lý yên tâm về quá trình rời đi của bạn và đảm bảo công việc được tiếp tục thực hiện một cách suôn sẻ.

Thời gian nghỉ

Ngoài ra, bạn cần đưa ra thời gian dự kiến nghỉ việc và tuân thủ quy định báo nghỉ việc trước của cơ quan. Việc này giúp đảm bảo tính chính xác và đúng quy định của đơn xin nghỉ việc.

Chia sẻ và cảm ơn

Bạn có thể chia sẻ những điều đã học được và cảm ơn sự hướng dẫn và tạo điều kiện làm việc tốt từ cấp lãnh đạo, đồng nghiệp. Việc này giúp thể hiện sự tôn trọng và cảm kích đối với cơ quan, đồng thời tăng khả năng được chấp nhận đơn xin nghỉ việc.

3.4. Cách viết phần kết

Ở phần kết thúc trong mẫu đơn xin nghỉ việc của viên chức, bạn cần gửi lời cảm ơn đến người đọc và hứa sẽ tiếp tục thực hiện công việc một cách nghiêm túc trong thời gian còn lại. Sau đó, bạn ký và ghi rõ họ tên để hoàn thành thủ tục viết đơn xin nghỉ việc.

mẫu đơn xin nghỉ việc của viên chức
Bạn nên viết đơn xin nghỉ việc đầy đủ và chính xác (Nguồn: Internet)

4. Viên chức được tự xin nghỉ khi nào?

Các trường hợp mà viên chức theo hợp đồng xác định thời hạn được phép chấm dứt hợp đồng bao gồm:

  • Không được bố trí đúng vị trí làm việc, không đảm bảo điều kiện làm việc.
  • Không được trả đầy đủ hoặc đúng thời hạn lương.
  • Bị bóc lột sức lao động.
  • Có hoàn cảnh khó khăn.
  • Viên chức nữ có thai phải nghỉ theo quy định.
  • Viên chức ốm đau hoặc bị tai nạn đã điều trị từ 3 tháng liên tục mà chưa thể phục hồi khả năng làm việc.
mẫu đơn xin nghỉ việc của viên chức
Viên chức được tự xin nghỉ việc khi có lý do đúng theo quy định (Nguồn: Internet)

Trên đây là một số mẫu đơn xin nghỉ việc của viên chức mà Job3s đã tổng hợp và giới thiệu đến bạn. Với những thông tin trên, chúng tôi hy vọng sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian và đảm bảo rằng thủ tục nghỉ việc của bạn được hoàn thành đúng quy định và chuyên nghiệp

Bài viết liên quan
Cách Tính Thuế Thu Nhập Cá Nhân Đúng Luật
Cách Tính Thuế Thu Nhập Cá Nhân Đúng Luật

Thuế thu nhập cá nhân là phần thu nhập tính thuế với những thu nhập tới từ tiền công, tiền lương và được tính theo tổng thu nhập chịu thuế trừ đi những khoản được miễn, những khoản thu không chịu thuế. Thuế thu nhập cá nhân được tính toán theo điều 7 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định những mức đóng thuế thu nhập cá nhân.

Xem thêm »
6 cách Tra Cứu Mã Số Thuế Cá Nhân Chanh Chóng nhất
6 cách Tra Cứu Mã Số Thuế Cá Nhân Chanh Chóng nhất

Mã số thuế cá nhân là công cụ quản lý nghĩa vụ thuế của mỗi công dân, giúp bảo đảm quyền lợi khi thực hiện các thủ tục thuế. Việc tìm cách tra cứu mã số thuế cá nhân hiện có thể thực hiện nhanh chóng và thuận tiện qua 6 phương thức trực tuyến phổ biến, giúp người dân dễ dàng kiểm tra thông tin thuế mọi lúc, mọi nơi chỉ với vài thao tác. Hãy cùng theo dõi các cách tra cứu mã số thuế cá nhân qua bài viết dưới đây!

Xem thêm »
Kỹ sư phần mềm lương bao nhiêu? Công việc và cơ hội nghề nghiệp
Kỹ sư phần mềm lương bao nhiêu? Công việc và cơ hội nghề nghiệp

Kỹ sư phần mềm lương bao nhiêu? Tùy vào mỗi vị trí, ứng viên sẽ có các mức lương khác nhau dao động từ 10,000,000 - 25,000,000 VNĐ/tháng. Các nhà tuyển dụng luôn có chế độ ưu đãi tốt dành cho những kỹ sư có kiến thức chuyên môn vững vàng, kinh nghiệm làm việc lâu năm và nhiều kỹ năng mềm. Tìm hiểu chi tiết qua bài viết dưới đây.

Xem thêm »
Giáo viên là gì? Vai trò, nhiệm vụ và mức lương
Giáo viên là gì? Vai trò, nhiệm vụ và mức lương

Giáo viên là gì? Giáo viên là người làm nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục học sinh, sinh viên tại các cơ sở giáo dục. Giáo viên có thể làm việc ở nhiều cấp học khác nhau như: mầm non, tiểu học, THCS, THPT, cao đẳng, đại học hoặc các trung tâm đào tạo nghề. Tìm hiểu chi tiết về nhiệm vụ, mức lương của giáo viên qua bài viết dưới đây.

Xem thêm »
Ngành sư phạm mầm non học những môn gì, học giỏi môn gì?
Ngành sư phạm mầm non học những môn gì, học giỏi môn gì?

Ngành sư phạm mầm non học những môn gì? Nếu giỏi các môn năng khiếu nhạc, họa, bạn có thể theo học ngành này. Nhưng, nếu học tốt các môn Văn, Toán, Anh, thí sinh vẫn có thể theo học sư phạm mầm non. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp thông tin chi tiết.

Xem thêm »
Trợ giảng là gì? Mức lương, công việc và kỹ năng
Trợ giảng là gì? Mức lương, công việc và kỹ năng

Trợ giảng là người chuyên hỗ trợ giảng viên thuộc những cơ sở giáo dục nhà nước và tư nhân trong công việc giảng dạy. Đây là vị trí tạm thời để trợ giảng có thể trở thành giáo viên hay giảng viên chính thức, có khi đảm trách các công việc khác trong lĩnh vực giáo dục. Tìm hiểu chi tiết về công việc, mức lương của một trợ giảng qua bài viết dưới đây.

Xem thêm »
Trợ giảng tiếng Anh là gì? Mức lương, công việc và kỹ năng
Trợ giảng tiếng Anh là gì? Mức lương, công việc và kỹ năng

Trợ giảng tiếng Anh là những người đảm nhiệm công việc hỗ trợ cho giáo viên tiếng Anh hoặc người đứng lớp chính trong công tác giảng dạy. Các trợ giảng sẽ điều phối, quản lý lớp và giải đáp thắc mắc cho học sinh, phụ huynh trong suốt quá trình học. Dưới đây là chi tiết về mức lương và các kỹ năng cần thiết của trợ giảng tiếng Anh.

Xem thêm »
Kiểm soát viên không lưu là gì? Công việc, mức lương và cơ hội nghề nghiệp
Kiểm soát viên không lưu là gì? Công việc, mức lương và cơ hội nghề nghiệp

Kiểm soát viên không lưu là gì? Kiểm soát viên không lưu là những người điều hành, giám sát các hoạt động của máy bay nhằm đảm bảo an toàn và hiệu quả. Các kiểm soát viên hoạt động trên nhiều loại hình bao gồm kiểm soát tại mặt đất, sân bay, kiểm soát tiếp cận và kiểm soát đường dài. Bài viết dưới đây là chi tiết về công việc, mức lương và cơ hội nghề nghiệp của kiểm soát viên không lưu.

Xem thêm »
Ngành ngôn ngữ Hàn học trường nào? Top 10 trường đào tạo ngành uy tín tại Việt Nam
Ngành ngôn ngữ Hàn học trường nào? Top 10 trường đào tạo ngành uy tín tại Việt Nam

Ngành ngôn ngữ Hàn học trường nào? Việt Nam có nhiều trường đào tạo uy tín, chất lượng ngành học này phù hợp với năng lực của các thí sinh khắp các miền Bắc, Trung, Nam. Dưới đây là chi tiết về phương thức xét tuyển, điểm chuẩn, học phí của từng trường năm 2024 mà bạn có thể tham khảo.

Xem thêm »
Ngành ngôn ngữ Trung học trường nào? Top 10 trường đào tạo tốt nhất Việt Nam
Ngành ngôn ngữ Trung học trường nào? Top 10 trường đào tạo tốt nhất Việt Nam

Ngành ngôn ngữ Trung học trường nào? Bạn có thể tìm hiểu tổ hợp môn thi, điểm chuẩn, học phí của từng trường để có sự lựa chọn phù hợp với năng lực và tài chính của bản thân. Dưới đây là top 10 trường đào tạo ngành ngôn ngữ Trung uy tín và chất lượng tại Việt Nam.

Xem thêm »