1. Viên chức là ai?

Viên chức là công dân Việt Nam được tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng làm việc, hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập (theo Điều 2 Luật Viên chức năm 2010).

2. Mẫu đơn xin nghỉ việc của viên chức mới nhất

Job3s đã tổng hợp và cập nhật những mẫu đơn xin nghỉ việc của viên chức mới nhất. Các bạn có thể tham khảo những mẫu đơn này để viết đơn của mình một cách chính xác và đầy đủ nhất.

Mẫu số 1

Mẫu đơn xin nghỉ việc của viên chức nhà nước có lý do cần trình bày đầy đủ và chính xác lý do của việc nghỉ việc, đồng thời cần giải thích rõ ràng về thời điểm dự kiến nghỉ việc và các thông tin liên quan đến quy trình xử lý đơn xin nghỉ việc.

Mẫu đơn xin nghỉ việc chung dành cho viên chức

Mẫu số 2

Mẫu đơn xin nghỉ việc của viên chức nhà nước được viết theo đúng quy định và các nội dung cần được trình bày rõ ràng, lịch sự, thể hiện sự tôn trọng đối với cơ quan và đồng nghiệp. Ngoài ra, đơn xin nghỉ việc cần nêu rõ lý do và thời gian dự kiến nghỉ việc.

Mẫu đơn xin nghỉ việc viên chức chuyên nghiệp

Mẫu số 3

Đơn xin nghỉ việc của viên chức, công chức nhà nước được viết bằng lời lịch sự và chân thành, thể hiện sự cảm kích và ghi nhận thành tựu trong quá trình làm việc tại cơ quan. Đồng thời, đơn xin nghỉ việc cần nêu rõ lý do và thời gian dự kiến nghỉ việc một cách cụ thể và chính xác.

Mẫu đơn xin nghỉ việc viên chức chuẩn

3. Cách viết đơn xin nghỉ việc của viên chức chuẩn

Viết đơn xin nghỉ việc đúng quy định là vấn đề quan trọng đối với các viên chức. Việc viết đơn xin nghỉ việc đầy đủ và chính xác giúp đảm bảo quyền lợi của người nộp đơn, đồng thời tôn trọng cơ quan và giữ uy tín cá nhân. Hãy cùng Job3s tham khảo ngay cách viết mẫu đơn xin nghỉ việc của viên chức dưới đây.

3.1. Bố cục của đơn xin nghỉ việc viên chức nhà nước

Việc sử dụng đơn xin nghỉ việc là rất quan trọng đối với các viên chức công chức. Mẫu đơn này cần được giữ nguyên kết cấu để đảm bảo tính chính xác và đúng quy định của văn bản hành chính. Cụ thể mẫu đơn xin nghỉ việc của viên chức phải đảm bảo có những yếu tố sau:

Quốc hiệu - Tiêu ngữ

Địa điểm - Thời gian

Tên đơn xin nghỉ việc

Lời kính gửi

Nội dung đơn gồm: phần mở đầu, phần thân và phần kết thúc

Ký tên của người viết đơn

3.2. Cách viết phần mở đầu

Để viết đơn xin thôi việc, bạn cần bắt đầu với lời kính gửi đến người đứng đầu cơ quan và ngay sau đó đề cập đến vấn đề muốn xin thôi việc. Việc trình bày súc tích và đi thẳng vào vấn đề sẽ giúp người đọc dễ dàng hiểu và xử lý đơn của bạn.

3.3. Cách viết phần thân

Lý do nghỉ việc

Ở phần này, bạn cần nêu rõ lý do nghỉ và cung cấp nội dung bàn giao công việc một cách chi tiết và rõ ràng. Việc này giúp quản lý yên tâm về quá trình rời đi của bạn và đảm bảo công việc được tiếp tục thực hiện một cách suôn sẻ.

Thời gian nghỉ

Ngoài ra, bạn cần đưa ra thời gian dự kiến nghỉ việc và tuân thủ quy định báo nghỉ việc trước của cơ quan. Việc này giúp đảm bảo tính chính xác và đúng quy định của đơn xin nghỉ việc.

Chia sẻ và cảm ơn

Bạn có thể chia sẻ những điều đã học được và cảm ơn sự hướng dẫn và tạo điều kiện làm việc tốt từ cấp lãnh đạo, đồng nghiệp. Việc này giúp thể hiện sự tôn trọng và cảm kích đối với cơ quan, đồng thời tăng khả năng được chấp nhận đơn xin nghỉ việc.

3.4. Cách viết phần kết

Ở phần kết thúc trong mẫu đơn xin nghỉ việc của viên chức, bạn cần gửi lời cảm ơn đến người đọc và hứa sẽ tiếp tục thực hiện công việc một cách nghiêm túc trong thời gian còn lại. Sau đó, bạn ký và ghi rõ họ tên để hoàn thành thủ tục viết đơn xin nghỉ việc.

4. Viên chức được tự xin nghỉ khi nào?

Các trường hợp mà viên chức theo hợp đồng xác định thời hạn được phép chấm dứt hợp đồng bao gồm:

Không được bố trí đúng vị trí làm việc, không đảm bảo điều kiện làm việc.

Không được trả đầy đủ hoặc đúng thời hạn lương.

Bị bóc lột sức lao động.

Có hoàn cảnh khó khăn.

Viên chức nữ có thai phải nghỉ theo quy định.

Viên chức ốm đau hoặc bị tai nạn đã điều trị từ 3 tháng liên tục mà chưa thể phục hồi khả năng làm việc.

