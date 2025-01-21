Mẫu đơn xin vào Đoàn đơn giản và ngắn gọn ai cũng có thể viết

1. Đơn xin vào Đoàn là gì?

Đơn xin vào Đoàn là một mẫu đơn được sử dụng cho học sinh cấp Trung học phổ thông có nguyện vọng mong muốn được gia nhập vào Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh. Học sinh sau khi trải qua quá trình rèn luyện, có thể nộp mẫu đơn này để được xem xét kết nạp vào Đoàn.

Hàng năm các trường sẽ tổ chức các đợt xét duyệt kết nạp Đoàn, học sinh nào có mong muốn có thể làm đơn. Nhà trường sẽ xem xét và kết nạp cho những cá nhân học sinh đáp ứng đủ điều kiện vào Đoàn.

Đơn xin vào Đoàn là mẫu đơn phổ biến mà học sinh nào cũng cần biết

2. Mẫu đơn xin vào Đoàn

Khác với mẫu đơn xin vào Đảng phải tuân thủ theo một mẫu chung đã được quy định rõ ràng, hiện nay không có quy định nào bắt buộc về mẫu đơn xin vào Đoàn. Học sinh có thể tự do viết đơn theo nguyện vọng của bản thân hoặc sử dụng mẫu của nhà trường.

Mặc dù không có quy định cụ thể về mẫu nhưng đơn xin vào Đoàn vẫn phải cung cấp được các nội dung sau:

Quốc hiệu, tiêu ngữ

Tên của mẫu Đơn

Thông tin của người làm đơn vào Đoàn

Nhận thức về Đoàn

Mong muốn được vào Đoàn

Lời hứa

Chữ ký

Mẫu đơn xin vào Đoàn

3. Hướng dẫn cách viết đơn xin vào Đoàn

Giống như hầu hết các mẫu đơn khác, đơn xin vào Đoàn phải thể hiện được sự trang nghiêm, chỉn chu và đáp ứng một số nguyên tắc nhất định. Mặc dù không hề phức tạp nhưng để viết tốt mẫu đơn này, bạn vẫn cần chú ý cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác.

Nếu chưa biết cách để điền mẫu đơn xin vào Đoàn như thế nào, hãy cùng theo dõi hướng dẫn dưới đây của chúng tôi:

Đối với phần quốc hiệu - tiêu ngữ: Viết đúng chính tả, chuẩn xác và căn giữa trang giấy. Phần quốc hiệu viết chữ in hoa còn phần tiêu ngữ viết chữ thường.

Tên của đơn: Viết in hoa, căn đều ở chính giữa để trông đẹp mắt, mạch lạc. Ví dụ: ĐƠN XIN VÀO ĐOÀN.

Đối với phần kính gửi: Ở phần này cần điền tên của bộ phận có thẩm quyền tiếp nhận đơn. Trong hầu hết các trường hợp, việc gia nhập Đoàn đều được kết nạp từ trường học, do đó ở đây bạn có thể điền là: Ban chấp hành Đoàn trường + tên trường.

Đối với phần thông tin cá nhân: Cần cung cấp được đầy đủ các thông tin như:

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Trường đang theo học, lớp nào

Đơn vị đang công tác (nếu có)

Đối với phần nhận thức về Đoàn và mong muốn gia nhập

Ở phần này, bạn cần trình bày rõ nhận thức của mình về Đoàn, hiểu rõ đây là môi trường tốt để học sinh có thể rèn luyện, đồng thời trình bày mong muốn có thể trở thành một phần của Đoàn thanh niên cộng sản. Bạn cũng cần đưa ra lời hứa về việc gia nhập sẽ tuân thủ đầy đủ các nhiệm vụ của một đoàn viên, đồng thời phấn đấu rèn luyện để phát triển bản thân.

Một trong những vấn đề cần chú ý khi điền mẫu đơn xin vào Đoàn đó là luôn phải đảm bảo sự ngắn gọn, súc tích. Bạn không nên sử dụng những từ ngữ sáo rỗng mà thay vào đó hãy bày tỏ sự chân thành nhất để đơn của mình nhanh chóng được xem xét.

Viết đơn xin vào Đoàn không hề phức tạp

4. Điều kiện để vào Đoàn

Không phải trường hợp nào viết đơn xin vào Đoàn cũng sẽ được xem xét công nhận và kết nạp. Muốn trở thành Đoàn viên, bạn cần đáp ứng những tiêu chí sau:

Là thanh niên Việt Nam thuộc độ tuổi từ 16 đến 30.

Có thái độ tích cực học tập, đã được học, hiểu và tán thành điều lệ của Đoàn cũng như tình nguyện tham gia vào Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.

Có lý lịch rõ ràng.

Tích cực tham gia các hoạt động học tập, lao động không chỉ ở trường lớp mà còn ở địa phương cư trú.

Khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện trên, bạn có thể được xem xét để kết nạp vào Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.

Trở thành đoàn viên là mục tiêu mà nhiều học sinh đặt ra cho mình. Đây là môi trường tốt, có nhiều điều kiện để có thể học tập và rèn luyện, trở thành người có ích cho xã hội. Nếu nhận thấy mình đã đủ điều kiện, đừng ngại ngần điền tên vào mẫu đơn xin vào Đoàn để có thể sớm trở thành thành viên của tổ chức.