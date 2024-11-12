Tải mẫu đơn xin việc có dán ảnh được nhiều người quan tâm

Tải mẫu đơn xin việc có dán ảnh là một trong những giải pháp nhanh chóng và tiện lợi giúp bạn hoàn thiện hồ sơ chuyên nghiệp và đầy đủ thông tin hơn. Việc sử dụng những mẫu đơn viết tay với ảnh đính kèm sẽ giúp bạn thu hút được sự chú ý của nhà tuyển dụng. Hãy tải ngay mẫu đơn xin việc có dán ảnh dưới đây của Job3s để tạo ấn tượng tốt với công ty ứng tuyển nhé!

1. Tải mẫu đơn xin việc có dán ảnh

Job3s đã tổng hợp một số file word tải mẫu đơn xin việc có dán ảnh chuyên nghiệp và chuẩn nhất hiện nay. Nếu bạn muốn hoàn thiện hồ sơ xin việc của mình một cách tốt nhất, hãy nhanh tay tải ngay các mẫu đơn này trên website của Job3s.

Mẫu 1

Tải mẫu đơn xin việc có dán ảnh chuẩn nhất hiện nay

>>> Tải ngay mẫu 1: Tại đây

Mẫu 2

Tải mẫu đơn xin việc có dán ảnh, có xác nhận UBND xã, phường file chuẩn

>>> Tải ngay mẫu 2: Tại đây

Mẫu 3

Đơn xin việc dành cho người lao động xin việc

>>> Tải ngay mẫu 3: Tại đây

Mẫu 4

Mẫu đơn xin việc có dán ảnh chân dung

>>> Tải ngay mẫu 4: Tại đây

Mẫu 5

Mẫu đơn xin việc có khung dán ảnh dành cho người lao động xin việc

>>> Tải ngay mẫu 5: Tại đây

Mẫu 6

Tải mẫu đơn xin việc có dán ảnh dành cho giáo viên

>>> Tải ngay mẫu 6: Tại đây

>>> Xem thêm: Hướng dẫn viết đơn xin việc Lotteria đúng chuẩn 2023

2. Ưu điểm khi tải mẫu đơn xin việc có dán ảnh

Thông thường, khi viết đơn xin việc làm, bạn không cần phải dán ảnh vì điều này không bắt buộc. Tuy nhiên, nếu có thể, việc bổ sung thêm ảnh sẽ giúp cho đơn xin việc của bạn trở nên đầy đủ hơn.

Đơn xin việc dán ảnh giúp bạn có lợi thế hơn trong công việc yêu cầu ngoại hình (Nguồn: Internet)

Việc đính kèm ảnh trong đơn xin việc có thể giúp nhà tuyển dụng có cái nhìn sơ bộ về hình dáng bên ngoài của bạn và có thể đem lại lợi ích cho bạn trong các công việc có yêu cầu về ngoại hình. Nhưng bạn cần lưu ý rằng việc đính kèm ảnh không phải là yếu tố quyết định.

>>> Xem thêm: [Giải Đáp] Đơn Xin Việc Nên Viết Tay Hay Đánh Máy?

3. Câu hỏi thường gặp khi tải mẫu đơn xin việc có dán ảnh

Đơn xin việc có cần dán ảnh không? Liệu chúng khác gì so với đơn xin việc thông thường? Dưới đây là những câu hỏi thường gặp liên quan đến việc tải mẫu đơn xin việc có dán ảnh mà Job3s đã tổng hợp và những cách giải quyết chúng.

3.1. Đơn xin việc dán ảnh so với đơn xin việc thông thường khác gì nhau?

Trên phương diện nội dung thì hai loại văn bản này không có sự khác biệt, nhưng chúng chỉ có một sự khác biệt về hình thức đó là đơn xin việc có dán ảnh được thiết kế với một phần diện tích dành riêng cho khu vực dán ảnh.

Đơn xin việc thông thường thường không yêu cầu đính kèm ảnh chụp của người xin việc, chỉ yêu cầu các thông tin cơ bản về bản thân như họ tên, địa chỉ, số điện thoại, email, vị trí mong muốn, kinh nghiệm làm việc và trình độ học vấn.

Đơn xin việc có dán ảnh giúp nhà tuyển dụng đánh giá về ngoại hình của ứng viên (Nguồn: Internet)

Tuy nhiên, đơn xin việc dán ảnh sẽ yêu cầu người xin việc đính kèm ảnh chụp của mình để nhà tuyển dụng có thể đánh giá về ngoại hình và vẻ bề ngoài của ứng viên.

Việc yêu cầu đính kèm ảnh chụp trong đơn xin việc dán ảnh có thể phụ thuộc vào nhiều yếu tố như quy định của nhà tuyển dụng, mức độ quan trọng của ngoại hình đối với công việc cần tuyển dụng, hay cả yếu tố văn hóa, tập quán trong khu vực đó.

3.2. Đơn xin việc dán ảnh ở đâu?

Tương tự như vị trí đính kèm ảnh trên một số giấy tờ khác như CV, sơ yếu lý lịch, khi tải mẫu đơn xin việc có dán ảnh sẽ có một khu vực được thiết kế đặc biệt để dán ảnh chân dung. Thường thì khu vực này được đặt ở góc bên tay trái của đơn và có kích thước phù hợp để ứng viên có thể chuẩn bị bức ảnh có kích thước 4 x 6 cm để dán vào đó.

Ứng viên dán ảnh vào khung ảnh ở góc bên trái phía trên cùng của đơn

3.3. Đơn xin việc dán ảnh 3x4 hay 4x6?

Nếu sử dụng mẫu đơn xin việc tải sẵn có kèm khung ảnh, ứng viên có thể dựa vào đó để lựa chọn khung ảnh 3x4 hay 4x6. Tuy nhiên, nếu sử dụng đơn xin việc viết tay hoặc các đơn thông thường, bạn nên chọn ảnh có kích thước 3x4 vì nó phù hợp với kích thước của đơn xin việc. Còn ảnh 4x6 thích hợp để dán vào bìa hồ sơ xin việc và sơ yếu lý lịch hơn là đơn xin việc.

Đơn xin việc nên sử dụng hình ảnh có kích thước 3x4

Bài viết trên của Job3s đã cung cấp cho bạn những thông tin chi tiết và file word để tải mẫu đơn xin việc có dán ảnh. Tuy nhiên, quan trọng hơn hết là bạn cần tập trung vào việc xây dựng nội dung và hình thức cho đơn xin việc của mình để nắm bắt cơ hội một cách tốt nhất