1. Hợp đồng thời vụ là hợp đồng như thế nào?

Mẫu hợp đồng thời vụ không đóng bảo hiểm là hợp đồng ngắn hạn được ký kết giữa người lao động và người sử dụng lao động trên giấy tờ. Theo đó, hợp đồng sẽ tồn tại những thỏa hiệp cụ thể giữa 2 bên về công việc, thời hạn, nghĩa vụ, quyền lợi,...

Hợp đồng lao động thời vụ là dạng hợp đồng ngắn hạn

Đa phần, các mẫu hợp đồng thời vụ không đóng bảo hiểm trước đây chỉ có hiệu lực trong khoảng từ 12 tháng trở lại. Tuy nhiên kể từ năm 2021 trở đi, Pháp luật Việt Nam đã không còn tồn tại dạng hợp đồng này nữa.

Thay vào đó, khi có nhu cầu tuyển lao động thời vụ, người sử dụng lao động có thể chọn 1 trong 2 loại sau:

Hợp đồng lao động không xác định thời hạn, việc kéo dài hay chấm dứt hợp đồng sẽ do hai bên bàn bạc, thỏa thuận.

Hợp đồng lao động có xác định thời gian, thông thường không quá 36 tháng kể từ thời điểm ký kết.

Như vậy, dù không còn mẫu hợp đồng thời vụ không đóng bảo hiểm nhưng các doanh nghiệp vẫn có thể chọn 2 loại trên để tiến hành tuyển dụng. Tùy theo tính chất công việc, nhu cầu sử dụng lao động mà doanh nghiệp có thể lựa chọn thời hạn hợp đồng bao lâu.

Các mẫu hợp đồng thời vụ không đóng bảo hiểm hiện nay đã không còn được sử dụng

2. Một số quy định cần biết khi ký hợp đồng thời vụ không bảo hiểm

Ngoài ra, trước khi đặt bút ký mẫu hợp đồng thời vụ không đóng bảo hiểm, cả người lao động và người sử dụng lao động cũng phải lưu ý vài điều:

2.1. Điều kiện ký hợp đồng

Theo quy định của Bộ luật Lao động Việt Nam, việc ký kết hợp đồng thời vụ không đóng bảo hiểm là không hợp lệ. Nhà tuyển dụng, người sử dụng lao động buộc phải mua bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động.

Tuy nhiên vẫn sẽ có những trường hợp ngoại lệ đặc biệt cho phép lao động hợp đồng thời vụ không đóng bảo hiểm. Cụ thể như sau:

Lao động làm việc ở những tổ chức, cơ sở kinh doanh có tổng số nhân viên ít hơn 10 người.

Lao động làm việc tại nhà riêng, cho các cá nhân mà không qua bất kỳ trung tâm sản xuất, doanh nghiệp nào.

Lao động là sinh viên thực tập, thực tập sinh, công việc chỉ là công việc phụ.

Lao động ký kết hợp đồng ngắn hạn, thời gian làm việc không quá 3 tháng/1 năm.

2.2. Quyền và nghĩa vụ của người lao động thời vụ

Quyền và nghĩa của của người lao động sẽ phụ thuộc cụ thể vào mẫu hợp đồng thời vụ không đóng bảo hiểm. Chẳng hạn như:

Quyền lợi:

Được trả lương, nhận thù lao đúng thời gian quy định trong hợp đồng.

Được tôn trọng đúng với quyền lợi của một con người, không bị phân biệt đối xử hay bị quấy rối tại nơi làm việc.

Được cung cấp đầy đủ những thông tin có liên quan đến công việc mà người lao động đang làm.

Nghĩa vụ:

Người lao động phải thực hiện đầy đủ, đúng quy định và đảm bảo hoàn thành chất lượng mọi công việc được giao theo hợp đồng.

Bảo mật mọi thông tin trong quá trình tiếp xúc công việc để không làm ảnh hưởng đến công ty.

Tuân thủ đúng các quy định về chuẩn mực đạo đức, chuyên môn trong nghề nghiệp mà người lao động đang làm.

Mặc dù không đóng bảo hiểm xã hội, nhưng người lao động thời vụ vẫn cần chủ động phòng ngừa các rủi ro. Bạn cần đảm bảo mình không gặp vấn đề về sức khỏe, tai nạn lao động, phải có sự bảo vệ bản thân.

2.3. Hình thức của hợp đồng

Theo Bộ luật Lao động năm 2019 ở điều số 14, mẫu hợp đồng lao động thời vụ không đóng bảo hiểm có thể được lập bằng các hình thức:

Văn bản chữ viết rõ ràng, minh bạch, chia thành 2 bản. Trong đó, người sử dụng lao động và người lao động mỗi người giữ 1 bản.

Thông điệp dữ liệu (hợp đồng điện tử), mỗi bên giữa 1 bản như trên.

Đối với những dạng công việc tạm thời có thời hạn làm việc dưới 3 tháng, 2 bên có thể giao kết bằng miệng (trừ trường hợp người lao động chưa đủ 15 tuổi, người giúp việc gia đình, người được ủy quyền lao động,...). Thế nhưng, ngoài 3 tháng thời hạn này, nếu có phát sinh thêm thỏa thuận, thì buộc phải được biên ra giấy tờ.

2.4. Thời hạn ký hợp đồng

Như có đề cập, thời hạn của các bản hợp đồng thời vụ không đóng bảo hiểm hiện nay không cố định. Tùy theo loại hợp đồng bạn lựa chọn để ký kết, có hợp đồng đến 36 tháng, có hợp đồng không thời hạn. Bạn có thể chọn ký kết 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng hay 12 tháng đều được.

Sau khi hết thời hạn, hợp đồng được xem là vô hiệu lực, nếu tiếp tục hợp tác 2 bên phải ký hợp đồng mới. Bạn cũng có thể dựa trên hợp đồng cũ và thời hạn được mặc định là thêm 24 tháng nữa, kể từ ngày ký kết.

Lúc này, hợp đồng thời vụ có thể được xem là hợp đồng lao động cố định và có tính chất thường xuyên, liên tục. Người lao động được yêu cầu phải tham gia các loại bảo hiểm để đảm bảo quyền lợi cho bản thân mình.

2.5. Trường hợp được đơn phương chấm dứt hợp đồng

Theo quy định khi hợp đồng chưa hết thời hạn, người lao động không được tự ý đơn phương chấm dứt hợp đồng. Trừ một số trường hợp, người sử dụng lao động vi phạm những điều sau đây:

Công việc được bố trí không đúng theo điều kiện đã được thỏa thuận trong hợp đồng.

Thời gian và số tiền lương mà người sử dụng lao động trả cho người lao động không đúng, không đủ.

Người lao động bị xâm phạm quyền con người, bị ngược đãi, nhục mạ gây ảnh hưởng đến sức khỏe, tinh thần.

Người lao động nữ mang thai ngoài ý muốn phải nghỉ việc theo quy định của Luật Lao động tại điều 138 khoản 1.

Mặt khác, người sử dụng lao động cũng có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng nếu:

Người lao động không thực hiện đúng nghĩa vụ công việc được giao trong hợp đồng.

Người lao động không trung thực, thường xuyên ốm đau, điều trị quá 6 tháng trong quá trình làm việc.

Do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh bất ngờ buộc người sử dụng lao động phải cắt giảm nhân sự.

Mẫu hợp đồng thời vụ không đóng bảo hiểm có những quy định, điều khoản riêng hợp pháp

3. Mẫu hợp đồng thời vụ không đóng bảo hiểm

Như đã nói, Bộ luật Lao động không còn quy định về hợp đồng thời vụ nữa nên sẽ không có mẫu hợp đồng này. Thế nhưng căn cứ vào thực tế, nếu bạn muốn làm việc ngắn hạn và có làm hợp đồng thì dưới đây là những thông tin phải có trong mẫu hợp đồng thời vụ không đóng bảo hiểm:

Thông tin cá nhân của bên sử dụng lao động và bên lao động.

Thời hạn công việc bao lâu.

Tính chất, đặc thù công việc mà người lao động sẽ làm tại công ty.

Chế độ làm việc, đãi ngộ, quyền lợi khi tham gia ký hợp đồng thời vụ.

Tùy theo từng kiểu công việc khác nhau mà hợp đồng sẽ có những quy định riêng biệt. Bạn cần đọc kỹ, rõ để tránh gặp những vấn đề rủi ro trong quá trình làm việc, hợp đồng còn hiệu lực.

Một mẫu hợp đồng thời vụ không đóng bảo hiểm trước đây

4. Các loại hợp đồng không đóng bảo hiểm khác

Bên cạnh hợp đồng thời vụ, nhiều loại hợp đồng khác cũng không bắt buộc phải tham gia bảo hiểm xã hội. Cụ thể:

Hợp đồng lao động thử việc.

Hợp đồng lao động thời vụ, mùa vụ dưới 1 tháng.

Hợp đồng lao động khoán việc, hợp đồng cộng tác viên.

Mẫu hợp đồng lao động thử việc không yêu cầu đóng bảo hiểm

5. Những câu hỏi thường gặp có liên quan đến hợp đồng thời vụ không bảo hiểm

Nếu bạn có ý định tham gia hợp đồng lao động thời vụ không đóng bảo hiểm, bạn cần biết thêm một số điều sau:

5.1. Ký hợp đồng thời vụ không đóng bảo hiểm, người lao động có mất quyền lợi gì hay không?

Những trường hợp làm việc theo thời vụ ngắn hạn dưới 1 tháng không phải đóng bảo hiểm, người lao động vẫn có quyền lợi. Người sử dụng lao động phải có trách nhiệm chi trả thêm một số khoản tiền trong cùng lúc với kỳ trả lương.

Khoản tiền này tương đương với mức tiền mà công ty, doanh nghiệp sẽ đóng bảo hiểm bắt buộc cho người lao động. Hơn nữa, những quyền lợi trong quá trình lao động vẫn được thực thi giống như nhiều người lao động bình thường khác.

5.2. Ký hợp đồng thời vụ không bảo hiểm có được hưởng trợ cấp thất nghiệp không?

Theo các quy định của Bộ Luật Lao động Việt Nam, người ký hợp đồng làm việc có thời hạn từ 1 tháng trở lên đều thuộc trường hợp chấm dứt hợp đồng được hưởng trợ cấp thất nghiệp.

5.3. Ai nên ký hợp đồng thời vụ không đóng bảo hiểm?

Bất kỳ ai cũng có thể ký hợp đồng thời vụ không đóng bảo hiểm nếu muốn. Vì nhiều lý do khách quan, chủ quan, nhiều người vẫn có nhu cầu làm việc theo thời hạn ngắn ngày không bảo hiểm.

5.4. Làm thời vụ có được nghỉ việc dễ dàng không?

Những mẫu hợp đồng thời vụ không đóng bảo hiểm có thời hạn dưới 12 tháng đều cho phép nghỉ việc trước hạn dễ dàng. Theo đó:

Người lao động được đơn phương chấm dứt hợp đồng có báo trước cho doanh nghiệp 3 ngày.

Người sử dụng lao động có thể cho người lao động nghỉ việc nếu cảm thấy họ làm việc không tốt, không đạt yêu cầu. Đương nhiên cũng phải có lý do chính đáng và báo trước 3 ngày như trên.

Người làm hợp đồng thời vụ không đóng bảo hiểm dễ dàng nghỉ việc hơn hợp đồng lao động cố định

Như vậy, mẫu hợp đồng thời vụ không đóng bảo hiểm hiện nay đã không còn được sử dụng, ban hành. Quy định mới đã thay thế bằng các mẫu hợp đồng khác có phạm vi rộng hơn, dễ dàng thực hiện hơn.

Bạn có nhu cầu làm việc thời vụ ngắn hạn không cần bảo hiểm xã hội hay bảo hiểm thất nghiệp, y tế; hãy tham khảo thật kỹ những dạng hợp đồng có xác định thời hạn hay hợp đồng không xác định thời hạn.

Ngoài ra, trong quá trình ký hợp đồng, bạn đừng quên đọc kỹ từng điều khoản để đảm bảo quyền lợi cho mình. Chúc các bạn thành công tìm được công việc như ý muốn!

