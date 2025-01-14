Hướng dẫn điền mẫu phiếu đăng ký dự tuyển viên chức mới nhất

1. Chuẩn mẫu phiếu đăng ký dự tuyển viên chức mới nhất theo quy định hiện nay

Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển thi viên chức mới nhất chính là mẫu số 01 được ban hành theo Nghị định 85/2023/NĐ-CP. Nội dung cơ bản gồm các phần sau:

Quốc hiệu và tiêu ngữ, ngày tháng năm làm phiếu dự tuyển.

Phần ảnh thẻ 4x6 của người đăng ký dự thi viên chức.

Phần thông tin về vị trí dự tuyển và đơn vị dự tuyển viên chức.

Phần nội dung về thông tin cá nhân của người thi: Họ tên, năm sinh, dân tộc, số CCCD, Quê quán, trình độ văn hóa, trình độ sức khỏe, trình độ chuyên môn, địa chỉ nhận thông báo thi tuyển.

Phần nội dung về thông tin gia đình của người dự tuyển viên chức: Ở phần này gồm các nội dung về cha mẹ ruột, vợ/chồng, con ruột và anh chị em ruột.

Phần nội dung thông tin về quá trình học tập và đào tạo của người dự tuyển.

Phần nội dung về quá trình công tác của người dự tuyển.

Phần nội dung về thông tin đăng ký dự tuyển.

Các phần nội dung khác: ngoại ngữ, đối tượng ưu tiên.

Phần cam kết và ký tên của người đăng ký dự tuyển.

Cụ thể mẫu phiếu đăng ký dự tuyển viên chức như hình sau. Các bạn có thể tham khảo để có cách điền thông tin chuẩn xác và hợp lệ, đảm bảo cho hồ sơ thi viên chức được thông qua.

Phần 1:

Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển viên chức mới nhất theo Nghị định 85/2023/NĐ-CP (Phần thông tin cá nhân)

Phần 2:

Thông tin gia đình, quá trình đào tạo, công tác

Phần 3:

Cam kết và ký tên

2. Hướng dẫn điền phiếu đăng ký thi viên chức chính xác, hợp lệ

Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển viên chức đóng vai trò như một sơ yếu lý lịch ngắn gọn của ứng viên. Nhờ phiếu này, các thông tin cá nhân của người dự tuyển sẽ được trình bày cụ thể, giúp quá trình lựa chọn và đánh giá ứng viên diễn ra thuận lợi hơn. Từ đó, cũng tạo điều kiện để ứng viên có thể được bố trí công việc làm theo đúng nguyện vọng và chuyên môn của mình.

Các nội dung trong mẫu phiếu đăng ký dự tuyển viên chức rất nhiều. Do đó nếu không cẩn thận có thể ghi nhầm hoặc sai sót. Chính vì vậy, nếu bạn đang chuẩn bị cho kỳ thi viên chức, hãy tham khảo hướng dẫn điền thông tin dưới đây:

2.1. Phần thông tin cá nhân của người tham gia dự tuyển viên chức

Điền đầy đủ Họ và tên, viết hoa tiếng Việt có dấu.

Điền đầy đủ ngày tháng năm sinh theo cấu trúc XX/YY/ZZZZ.

Điền đầy đủ thông tin về Dân tộc và Tôn giáo.

Điền đầy đủ số điện thoại di động, địa chỉ email của người dự tuyển.

Điền chi tiết địa chỉ nhận thông báo: Nên điền cụ thể đến số nhà, đường, khu phố/xóm, phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố. Điều này rất quan trọng vì đây sẽ là địa chỉ mà bạn nhận các thông báo về thời gian/địa điểm thi, cũng như các vấn đề yêu cầu bổ sung hồ sơ, thông báo trúng tuyển…

Điền thông tin về chiều cao, cân nặng, trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn của người dự thi.

2.1. Phần nội dung về thông tin gia đình của người dự tuyển viên chức

Ở phần nội dung này, các bạn sẽ điền thông tin về cha mẹ ruột, con ruột, vợ/chồng và anh chị em ruột. Những nội dung cần phải điền cụ thể như sau:

Mối quan hệ với người dự tuyển.

Họ tên của đối tượng.

Ngày tháng năm sinh của đối tượng.

Quê quán, nghề nghiệp, chức danh, đơn vị công tác - học tập, nơi ở, có là thành viên của các tổ chức chính trị nào không.

2.3. Phần nội dung về quá trình đào tạo của người thi viên chức

Trong mẫu phiếu đăng ký dự tuyển viên chức mới nhất, phần nội dung thông tin về quá trình đào tạo cũng là một nội dung rất dễ sai sót. Ở phần này, các bạn sẽ tiến hành điền theo hướng dẫn cụ thể dưới đây:

Tên trường và cơ sở đào tạo bạn đã từng học.

Ngày tháng năm bạn được cấp văn bằng chứng chỉ tương ứng với trường đào tạo đó.

Trình độ cụ thể của văn bằng chứng chỉ (Trung cấp, cao đẳng, đại học, thạc sĩ, tiến sĩ…).

Số hiệu chính xác của văn bằng chứng chỉ, phần này bạn xem trên bằng gốc của mình sẽ thấy thông tin về số hiệu.

Chuyên ngành đào tạo chính của văn bằng đó là gì.

Ngành đào tạo chính, hình thức đào tạo (chính quy hay hệ Vừa học vừa làm, …).

Xếp loại của văn bằng chứng chỉ bạn đạt được (Trung bình, khá, giỏi, xuất sắc…).

Điền đúng và đầy đủ các thông tin như phiếu dự tuyển viên chức yêu cầu

2.4. Phần thông tin về quá trình công tác của người dự tuyển viên chức

Nội dung về quá trình công tác trong mẫu phiếu đăng ký dự tuyển viên chức là cơ sở để đánh giá kinh nghiệm ứng viên. Do đó ở phần này, bạn đã từng công tác ở đơn vị nào nên liệt kê ra. Ưu tiên cho các công việc có liên quan đến vị trí ứng tuyển để làm hồ sơ nổi bật và tạo được ấn tượng tốt với cơ quan tuyển dụng

2.5. Phần thông tin đăng ký dự tuyển

Ở phần này, bạn sẽ điền thông tin cụ thể về vị trí việc làm dự tuyển và đơn vị mong muốn được làm việc. Sẽ có 2 nguyện vọng để bạn có thêm lựa chọn. Tuy nhiên, tùy vào thông báo việc làm cụ thể vì sẽ có những thông báo tuyển dụng không được đăng ký 2 nguyện vọng. Khi đó, bạn điền nguyện vọng 1, bỏ trống nguyện vọng 2. Lưu ý ghi đúng vị trí việc làm theo thông báo tuyển dụng cũng như đúng tên cơ quan, tổ chức mà mình muốn làm việc ở từng nguyện vọng.

Về nội dung đăng ký thi ngoại ngữ, chỉ đăng ký nếu ngành dự tuyển có bắt buộc.

Phần cuối cùng chính là đối tượng ưu tiên (nếu có). Phần cuối của mẫu phiếu đăng ký dự tuyển viên chức sẽ là cam kết nội dung và ký tên. Mục này đã có sẵn trong mẫu đơn nên bạn chỉ cần ký tên là được, không cần bổ sung thêm các nội dung cam kết.

3. Các thông tin cần biết về thi viên chức

Với việc điền đúng và đủ vào mẫu phiếu đăng ký dự tuyển viên chức, bạn gần như đã có bước khởi đầu thuận lợi cho hành trình thi viên chức của mình. Để có thể dự thi và đạt được kết quả như ý, các bạn cũng cần nắm rõ các vấn đề dưới đây:

3.1. Hồ sơ thi viên chức bao gồm những giấy tờ nào?

Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển viên chức mới nhất theo quy định Chính phủ.

Sơ yếu lý lịch được chứng nhận không quá 30 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển viên chức.

Bản sao giấy khai sinh.

Bản sao các văn bằng, chứng chỉ.

Giấy khám sức khỏe.

Giấy chứng nhận đối tượng được ưu tiên (nếu có).

Hồ sơ thi viên chức gồm nhiều giấy tờ khác nhau

3.2. Mua hồ sơ và phiếu đăng ký dự tuyển viên chức ở đâu hợp lệ?

Với thời đại phát triển của công nghệ, không khó để bạn có thể mua được một bộ hồ sơ thi viên chức. Bạn có thể tải về các mẫu đơn và hoàn thiện hồ sơ còn thiếu. Hoặc có thể liên hệ Sở Nội vụ để mua hồ sơ. Một số nhà sách cũng có bán nhưng không phổ biến lắm.

3.3. Trình tự tiếp nhận hồ sơ và thi tuyển viên chức như thế nào?

Bước 1 : Chuẩn bị hồ sơ và hoàn thành hồ sơ theo đúng quy định. Hồ sơ cần chuẩn bị đầy đủ, ghi đúng theo yêu cầu mới hợp lệ và được tiếp nhận. Từ ngày có thông báo tuyển dụng viên chức, người đăng ký dự tuyển phải hoàn thành hồ sơ và nộp mẫu phiếu đăng ký dự tuyển viên chức cùng các giấy tờ khác không quá 30 ngày.

Bước 2: Đơn vị tiếp nhận sẽ tiến hành kiểm tra hồ sơ dự tuyển viên chức, đồng thời gửi văn bản đến người dự tuyển về thông tin thi viên chức, hoặc các thông tin bổ sung hồ sơ nếu cần.

Bước 3 : Tổ chức kỳ thi tuyển viên chức với vòng 1, vòng 2 (tùy lĩnh vực ngành nghề) theo đúng quy định của nhà nước

Bước 4: Có kết quả thi viên chức và thông báo đến người dự tuyển về thông báo tuyển dụng, đồng thời thông báo trên trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị tuyển dụng. Người trúng tuyển viên chức có nghĩa vụ hoàn thành hồ sơ tuyển dụng và nhận công tác được giao đúng thời gian yêu cầu.

3.4. Có chế độ và chính sách ưu tiên khi thi viên chức, công chức hay không?

Có. Rất nhiều trường hợp sẽ được ưu tiên bằng cách cộng điểm khi thi tuyển viên chức. Cụ thể là những người có công với cách mạng, người dân tộc thiểu số, người hoàn thành nghĩa vụ quân sự…

Các trường hợp này sẽ có quy định rõ ràng cụ thể trong thông báo dự tuyển công viên chức. Các bạn có thể tham khảo sâu thêm để biết bản thân có thuộc đối tượng ưu tiên hay không. Điều này sẽ giúp gia tăng quyền lợi khi thi viên chức vì sẽ được cộng thêm điểm, tăng tính cạnh tranh và tăng cơ hội trúng tuyển.

3.5. Nội dung thi viên chức gồm những gì, có tài liệu ôn luyện hay không?

Nội dung thi viên chức thông thường sẽ bao gồm 2 phần, diễn ra ở 2 vòng thi. Vòng 1 là kiến thức và năng lực chung về chuyên ngành ứng tuyển. Vòng 2 là nội dung thi về nghiệp vụ chuyên ngành. Ví dụ như nếu bạn thi giáo viên thì vòng 1 là vòng thi kiến thức, còn vòng 2 là thi về nghiệp vụ giảng dạy. Sẽ có tài liệu ôn luyện cơ bản để các ứng viên thuận tiện hơn trong thi cử.

Thi viên chức sẽ gồm nội dung kiến thức chuyên môn và nghiệp vụ chuyên môn

3.6. Có cần phải thi Ngoại ngữ mới đủ điều kiện xét tuyển viên chức hay không?

Tùy từng vị trí tuyển dụng mà thông báo tuyển dụng viên chức sẽ đính kèm yêu cầu thi ngoại ngữ hay không. Do đó bạn nên tìm hiểu kỹ vị trí mà mình uống ứng tuyển để xem xét điều kiện thi ngoại ngữ.

Điền đúng mẫu phiếu đăng ký dự tuyển viên chức chỉ là một phần trong quá trình thi viên chức. Điều này quan trọng để bạn có thể hoàn thành hồ sơ đúng quy định và thuận lợi khi thi viên chức nhưng chưa đủ để bạn có thể hoàn thành kỳ thi tốt nhất và nhận được cơ hội trúng tuyển. Chính vì vậy, hãy chuẩn bị ôn luyện thật tốt để có được kết quả như mong đợi!