Mẫu quyết định bãi nhiệm kế toán trưởng chi tiết, mới nhất
CEO Tony Vũ Thứ Hai, 13/01/2025
Quyết định bãi nhiệm kế toán trưởng được sử dụng khi doanh nghiệp có ý định thay thế kế toán trưởng. Vậy mẫu quyết định miễn nhiệm kế toán trưởng được thực hiện như thế nào? Hãy cùng job3s tham khảo một số mẫu quyết định bãi nhiệm chức vụ kế toán trưởng mới nhất hiện nay.
1. Trường hợp ra quyết định bãi nhiệm kế toán trưởng

Trước khi bổ nhiệm kế toán trưởng mới, doanh nghiệp cần phải làm quyết định miễn nhiệm nhân viên ở vị trí trước đó. Mẫu quyết định bãi nhiệm kế toán trưởng được sử dụng khi doanh nghiệp có ý định thay thế kế toán trưởng mới.

Trường hợp ra quyết định bãi nhiệm kế toán trưởng là:

  • Khi kế toán trưởng hoạt động ở vị trí này đã hết thời gian được bổ nhiệm.

  • Kế toán trưởng vi phạm quy định của doanh nghiệp hay quy định pháp luật, nhà nước đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự liên quan đến lĩnh vực kinh tế.

  • Một số trường hợp thuê kế toán dịch vụ nhưng muốn thay thế, vì không đạt được thỏa thuận để tiếp tục làm việc.

trường hợp ra quyết định bãi nhiệm kế toán trưởng
Quyết định bãi nhiệm kế toán trưởng được sử dụng trong trường hợp doanh nghiệp có ý định thay thế kế toán trưởng

2. Các bước chuẩn bị khi bãi nhiệm chức vụ kế toán trưởng

Khi bãi nhiệm kế toán trưởng, người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán phải tổ chức bàn giao công việc và tài liệu kế toán giữa kế toán trưởng cũ và kế toán trưởng mới. Đồng thời, thông báo cho các bộ phận có liên quan trong đơn vị và cho ngân hàng, nơi mở tài khoản giao dịch biết họ, tên và mẫu chữ ký của kế toán trưởng mới.

Kế toán trưởng mới chịu trách nhiệm về công việc của mình kể từ ngày nhận bàn giao công việc. Kế toán trưởng cũ vẫn phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ, khách quan của thông tin, tài liệu kế toán trong thời gian mình phụ trách.

Ngoài ra, cần đăng ký ở cơ quan thuế, Sở Kế hoạch và Đầu tư. Nếu cần thiết thì đăng ký ở ngân hàng về thông tin kế toán trưởng mới.

3. Quy định về miễn nhiệm chức vụ kế toán trưởng

Những quy định miễn nhiệm kế toán trưởng căn cứ vào Quyết định số 875/QĐ-BTC quy định về thẩm quyền, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, thay thế và phụ cấp trách nhiệm công việc của kế toán trưởng, phụ trách kế toán tại các đơn vị kế toán thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính.

“Điều 4. Thẩm quyền, thủ tục, thời điểm, hồ sơ bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, thay thế kế toán trưởng, phụ trách kế toán, bố trí phụ trách kế toán:

1. Thẩm quyền, thủ tục, thời điểm, hồ sơ bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, thay thế kế toán trưởng, phụ trách kế toán, bố trí phụ trách kế toán thực hiện theo quy định tại Điều 5, Điều 6, Điều 7, Điều 8, Điều 9 Thông tư số 04/2018/TT-BNV ngày 27/3/2018 của Bộ Nội vụ.

2. Tổng cục trưởng các Tổng cục quyết định việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại kế toán trưởng các đơn vị dự toán ngân sách, đơn vị sử dụng ngân sách thuộc Tổng cục. Đối với người được bổ nhiệm kế toán trưởng mà đang giữ chức vụ lãnh đạo hành chính từ Phó Vụ trưởng và tương đương trở lên phải báo cáo Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt về chủ trương trước khi bổ nhiệm.”

Thủ tục miễn nhiệm kế toán trưởng:

Thủ tục miễn nhiệm kế toán trưởng tại Điều 9 Thông tư số 04/2018/TT-BNV hướng dẫn về thẩm quyền, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, thay thế và phụ cấp trách nhiệm công việc của kế toán trưởng, phụ trách kế toán của các đơn vị kế toán trong lĩnh vực kế toán nhà nước.

“Điều 9. Thẩm quyền, thủ tục miễn nhiệm, thay thế kế toán trưởng, phụ trách kế toán

1. Thẩm quyền miễn nhiệm, thay thế kế toán trưởng, phụ trách kế toán

Cấp nào bổ nhiệm kế toán trưởng, phụ trách kế toán thì cấp đó có thẩm quyền quyền miễn nhiệm, thay thế kế toán trưởng, phụ trách kế toán.

2. Thủ tục miễn nhiệm, thay thế kế toán trưởng, phụ trách kế toán

Người đứng đầu đơn vị kế toán quyết định theo thẩm quyền hoặc có văn bản đề nghị cơ quan có thẩm quyền miễn nhiệm, thay thế kế toán trưởng, phụ trách kế toán. Văn bản đề nghị phải nêu rõ lý do miễn nhiệm, thay thế và tài liệu có liên quan kèm theo.”

Theo quy định ở trên, về thẩm quyền miễn nhiệm kế toán trưởng như sau: Cấp nào bổ nhiệm kế toán trưởng thì cấp đó có thẩm quyền miễn nhiệm kế toán trưởng.

Thủ tục miễn nhiệm kế toán trưởng được quy định như sau: Người đứng đầu đơn vị kế toán quyết định theo thẩm quyền hoặc có văn bản đề nghị cơ quan có thẩm quyền miễn nhiệm kế toán trưởng. Văn bản đề nghị phải nêu rõ lý do miễn nhiệm, thay thế và tài liệu có liên quan kèm theo.

Như vậy, có thể thấy rằng, pháp luật không quy định cụ thể các bước làm thủ tục miễn nhiệm kế toán trưởng, thủ tục này sẽ được quy định chi tiết trong nội bộ cơ quan, đơn vị, công ty.

quy định về miễn nhiệm chức vụ kế toán trưởng
Quy định về miễn nhiệm chức vụ kế toán trưởng

4. Mẫu quyết định bãi nhiệm kế toán trưởng dùng để làm gì?

Mẫu quyết định bãi nhiệm kế toán trưởng là văn bản có các nội dung gồm: Thông tin kế toán trưởng bị bãi nhiệm và quyết định bãi nhiệm kế toán trưởng. Mục đích cụ thể của mẫu quyết định bãi nhiệm kế toán trưởng là:

  • Kế toán trưởng cũ phải tổ chức bàn giao lại công việc và các tài liệu liên quan cho kế toán trưởng mới.

  • Thông báo cho các bên liên quan biết thông tin về kế toán trưởng mới.

  • Kể từ ngày bàn giao công việc, kế toán trưởng mới phải chịu trách nhiệm về công việc của mình.

  • Kế toán trưởng cũ vẫn phải chịu trách nhiệm chính xác, đầy đủ về thông tin tài liệu trong thời gian mình phụ trách.

mục đích của mẫu quyết định bãi nhiệm kế toán trưởng
Mục đích của mẫu quyết định bãi nhiệm kế toán trưởng là thông báo cho các bên liên quan biết thông tin về kế toán trưởng mới

5. Mẫu quyết định bãi nhiệm kế toán trưởng mới nhất

Hiện nay, mẫu quyết định miễn nhiệm kế toán trưởng không được quy định trong Bộ luật Lao động 2019, Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn có liên quan. Thông thường, mẫu quyết định bãi nhiệm kế toán trưởng sẽ được ban hành cụ thể để áp dụng tại từng đơn vị, công ty, doanh nghiệp.

Dưới đây là một số mẫu quyết định thôi giữ chức vụ kế toán trưởng mà các đơn vị có thể tham khảo:

Mẫu quyết định bãi nhiệm kế toán trưởng mẫu 1:

mẫu quyết định bãi nhiệm kế toán trưởng
Mẫu 1

Mẫu quyết định bãi nhiệm kế toán trưởng mẫu 2:

mẫu quyết định miễn nhiệm kế toán trưởng
Mẫu 2

Trên đây là toàn bộ nội dung bài viết của job3s liên quan đến vấn đề: Mẫu quyết định bãi nhiệm kế toán trưởng chi tiết & mới nhất 2024. Hy vọng đây là những thông tin hữu ích giúp bạn hiểu hơn về quyết định miễn nhiệm kế toán trưởng và nắm rõ các mẫu quyết định bãi nhiệm kế toán trưởng cụ thể mà các đơn vị có thể tham khảo.

