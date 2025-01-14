1. Thư xin việc (Cover Letter) có vai trò thế nào khi ứng tuyển?

Thư xin việc hay Cover Letter là một loại văn bản gửi đến nhà tuyển dụng để yêu cầu ứng tuyển vào một vị trí cụ thể.

Nhà tuyển dụng đánh giá gì qua thư xin việc của ứng viên?

Nhà tuyển dụng đánh giá nhiều khía cạnh khác nhau thông qua thư xin việc của ứng viên, gồm có:

Kỹ năng và kinh nghiệm: Bằng những thông tin được nêu trên thư xin việc, nhà tuyển dụng có thể đưa ra quyết định đưa bạn vào vị trí phù hợp.

Mức độ quan tâm và nhiệt tình: Đặc thù của viết thư xin việc là sự cá biệt hoá cho từng vị trí công việc cụ thể. Do đó, tài liệu này có thể cho nhà tuyển dụng thấy sự quan tâm và nhiệt huyết của bạn với công việc.

Tính cách và thái độ: Qua giọng điệu, cách diễn đạt, nhà tuyển dụng có thể đánh giá phần nào về tính cách và thái độ của ứng viên, chẳng hạn như tính tự tin, khiêm tốn, nhiệt tình và trách nhiệm.

Khả năng nghiên cứu và chuẩn bị: Thư xin việc có thể phản ánh sự chuẩn bị và tìm hiểu công ty từ trước của ứng viên. Theo đó, đây sẽ là điểm cộng lớn cho bạn trong mắt nhà tuyển dụng.

Thư xin việc là một trong những yếu tố gây ấn tượng đầu tiên cho nhà tuyển dụng

Viết thư xin việc mang lại những lợi ích gì cho người tìm việc?

Chuẩn bị thư xin việc mang nhiều lợi ích lớn cho ứng viên, bao gồm:

Tạo ấn tượng tốt ban đầu: Thư xin việc là một cách để gây ấn tượng ban đầu đối với nhà tuyển dụng. Một thư xin việc được viết tốt và chuẩn bị kỹ lưỡng có thể giúp ứng viên nổi bật hơn so với các đối thủ khác.

Thể hiện sự chuyên nghiệp và nghiêm túc: Khi dành thời gian viết thư xin việc chỉn chu, ứng viên sẽ gây ấn tượng về sự chuyên nghiệp và nghiêm túc trong công việc, lọt vào “mắt xanh” của nhà tuyển dụng.

Giải thích lý do ứng tuyển: Thư xin việc cho phép ứng viên trình bày lý do tại sao bạn quan tâm đến vị trí công việc và công ty, giúp nhà tuyển dụng hiểu rõ hơn về mục tiêu nghề nghiệp của ứng viên.

Thể hiện kỹ năng viết lách: Viết lách là một phần quan trọng trong nhiều công việc, điều này có thể giúp ứng viên gây ấn tượng với nhà tuyển dụng về khả năng viết lách, giao tiếp và trình bày ý tưởng rõ ràng.

Nhấn mạnh kỹ năng và kinh nghiệm: Ứng viên có thể sử dụng thư xin việc như một hình thức để nêu rõ kỹ năng, kinh nghiệm và các thành tựu đã đạt được. Đây như một bản mô tả chi tiết năng lực của bạn bên cạnh CV xin việc.

Thông qua thư xin việc, ứng viên có thể làm nổi bật kỹ năng của bản thân đối với vị trí yêu cầu

Thư xin việc có khác gì so với CV xin việc không?

Thư xin việc và CV (Curriculum Vitae) là hai loại tài liệu quan trọng trong quá trình ứng tuyển việc làm, tuy nhiên, chúng lại có mục đích và nội dung khác nhau. Cụ thể:

Tiêu chí Thư xin việc CV Mục đích Giới thiệu bản thân và trình bày lý do ứng tuyển.

Thể hiện sự quan tâm và nhiệt tình với vị trí ứng tuyển.

Nhấn mạnh kỹ năng và kinh nghiệm phù hợp với vị trí tuyển dụng. Cung cấp thông tin về nền tảng học vấn, kinh nghiệm làm việc, kỹ năng và các thành tựu cá nhân.

Trở thành tài liệu khái quát cho nhà tuyển dụng trong quá trình xem xét ứng viên. Nội dung Các thông tin cá nhân (họ tên, địa chỉ, số điện thoại và email).

Lý do ứng tuyển.

Nêu những kỹ năng, kinh nghiệm và thành tích nổi bật của bản thân đối với công việc.

Bảy tỏ mong muốn được phỏng vấn. Thông tin cá nhân cơ bản.

Tóm tắt kinh nghiệm làm việc và mục tiêu nghề nghiệp.

Nền tảng học vấn.

Kỹ năng chuyên môn và các kỹ năng liên quan đến công việc.

Chứng chỉ, khoá học, thành tựu.

Hoạt động ngoại khoá, dự án cá nhân. Độ dài Ngắn gọn, khoảng 1 trang A4. 1 trang A4. Văn phong Thể hiện tính cá nhân, chân thành và nhiệt tình. Tập trung vào dữ liệu và thông tin cụ thể. Cấu trúc rõ ràng, dễ đọc, dễ theo dõi.

2. Cách viết thư xin việc như thế nào chuẩn nhất?

Thư xin việc tập trung nêu ra niềm đam mê và hiểu biết của bạn về công việc. Văn bản thể hiện nội dung một cách rõ ràng và mạnh mẽ nhằm thuyết phục công ty rằng bạn là ứng cử viên phù hợp cho vị trí này.

2.1. Cách viết thư xin việc thuyết phục

Làm thế nào để mở đầu thư xin việc thu hút sự chú ý của nhà tuyển dụng?

Mở đầu thư xin việc thu hút sự chú ý của nhà tuyển dụng đòi hỏi tính sáng tạo và khả năng truyền đạt điểm mạnh của bản thân ngay từ những dòng đầu tiên. Một số cách bạn có thể áp dụng:

Bắt đầu bằng một thành tựu nổi bật: Nêu rõ thành tựu hoặc kết quả cụ thể mà bạn đã đạt được trong công việc trước đó. Điều quan trọng ở đây là kết nối thành tựu trước đây của bạn với vai trò ở vị trí công việc mới. Chẳng hạn: “Tôi đã tăng gấp đôi số người theo dõi trên Facebook của công ty X và tạo chiến dịch quảng cáo thành công đã mang về doanh thu… Tôi muốn mang chuyên môn và kinh nghiệm này của mình cho vị trí Quản lý Marketing trực tuyến của công ty anh/chị”.

Nêu lý do ứng tuyển: Đề cập lý do bạn bị thu hút bởi vị trí ứng tuyển, từ đó thể hiện sự hiểu biết và niềm đam mê của bạn với công việc đó. Nhà tuyển dụng đánh giá cao những ứng viên có nhiệt huyết, chẳng hạn “Tôi rất hào hứng khi thấy rằng công ty đang tuyển dụng người Quản lý Tổ chức sự kiện có kỹ năng và ý tưởng sáng tạo giúp nâng cao mức độ nhận diện thương hiệu - đặc biệt là vì tôi đã được tham dự một số sự kiện của công ty. Với hơn 5 năm kinh nghiệm điều phối các sự kiện thành công, tôi tự tin rằng bản thân rất phù hợp với vị trí này”.

Kể một câu chuyện ngắn: Mở đầu thư xin việc bằng một câu chuyện ngắn gắn với kinh nghiệm liên quan đến công việc mà bạn ứng tuyển. Bạn có thể thử cách bắt đầu với các bằng chứng bạn đã nghiên cứu về công ty thông qua lời khen ngợi hoặc gợi ý điều doanh nghiệp đang gặp phải mà bạn có thể giải quyết. Ví dụ: “Khi tôi thấy công ty được giới thiệu trên tạp chí… vào tháng trước vì cam kết tái tạo năng lượng và giảm lãng phí tại nơi làm việc, tôi đã được truyền cảm hứng. Với thành tích đã tiết kiệm 30% chi phí cho công ty và khuyến khích môi trường làm việc xanh, tôi rất hào hứng với vai trò… để mở rộng sự phát triển của công ty và hướng tới tương lai bền vững hơn”.

Kể về lý do ứng tuyển là một trong những cách đơn giản để gây ấn tượng với nhà tuyển dụng

Cách trình bày nội dung thư xin việc sao cho logic và thuyết phục?

Để trình bày nội dung thư xin việc một cách logic và thuyết phục, bạn nên tuân theo một cấu trúc rõ ràng và nhấn mạnh những yếu tố quan trọng. Cụ thể:

Phần chào hỏi: Nêu thông tin cá nhân và lời kính gửi đến nhà tuyển dụng (Tên người nhận, chức vụ, tên công ty).

Phần mở đầu: Khái quát về lý do ứng tuyển vị trí này, nêu rõ kỹ năng và kinh nghiệm làm việc.

Nội dung chính: Nêu chi tiết các ưu điểm của bản thân và kinh nghiệm làm việc. Bạn cần chú ý thể hiện trình độ chuyên môn và các kỹ năng phù hợp với yêu cầu của vị trí tuyển dụng. Đồng thời, thư xin việc phải thể hiện được những điểm nổi bật của bạn so với các ứng viên khác.

Phần kết thúc: Ứng viên cần tóm tắt nội dung của thư, gửi lời cảm ơn đến nhà tuyển dụng vì đã dành công sức để đọc lá thư của bạn. Cuối cùng, bạn cần khéo léo nhắc về một cuộc phỏng vấn để bản thân trình bày rõ hơn về những kỹ năng và kinh nghiệm một cách rõ ràng và cụ thể hơn.

Thư xin việc có cấu trúc nội dung rõ ràng sẽ giúp thuyết phục nhà tuyển dụng cân nhắc về CV của bạn

Làm thế nào để thể hiện kỹ năng và kinh nghiệm phù hợp trong thư xin việc?

Để thể hiện kỹ năng và kinh nghiệm phù hợp với vị trí ứng tuyển một cách thuyết phục, thư xin việc cần nêu bật những điểm mạnh của bản thân liên quan đến công việc. Các bước cụ thể gồm có:

Nghiên cứu về công ty và vị trí ứng tuyển: Bạn cần nắm rõ những kỹ năng mà trong bản mô tả công việc yêu cầu. Ngoài ra, ứng viên nên tìm hiểu về sứ mệnh, giá trị và mục tiêu công ty hướng đến.

Chọn lọc kỹ năng và kinh nghiệm nổi bật: Bạn hãy lựa chọn những kinh nghiệm phù hợp nhất đối với vị trí ứng tuyển theo các năm cụ thể. Từ đó, bạn có thể nêu ra những kỹ năng bản thân đã trau dồi và tích luỹ.

Cách làm nổi bật điểm mạnh và giá trị bản thân trong thư xin việc?

Đầu tiên, bạn cần thể hiện rõ những kỹ năng, kinh nghiệm và thành tựu của bản thân, đồng thời liên kết chúng với yêu cầu của vị trí tuyển dụng. Một số mẹo hiệu quả bạn có thể áp dụng:

Trước tiên, bạn cần xác định những điểm mạnh và giá trị bản thân mang lại như kỹ năng chuyên môn, kinh nghiệm làm việc, thành tựu nổi bật, kỹ năng mềm.

Liên kết các điểm mạnh của bản thân với yêu cầu của công việc cùng những số liệu cụ thể. Từ đó, ứng viên nêu ra sự liên kết giữa những kỹ năng đã trau dồi được với những yêu cầu của nhà tuyển dụng.

Để nổi bật điểm mạnh của bản thân so với các ứng viên khác, bạn cần liên kết chúng với các yêu cầu của nhà tuyển dụng

Làm thế nào để thể hiện sự am hiểu về công ty và vị trí ứng tuyển?

Việc thể hiện sự am hiểu về công ty và vị trí ứng tuyển trong thư xin việc là một cách hữu ích để gây ấn tượng với nhà tuyển dụng. Để thực hiện một cách hiệu quả, bạn cần làm theo các bước sau:

Nghiên cứu kỹ lưỡng về công ty: Các thông tin cần tìm hiểu bao gồm sứ mệnh, tầm nhìn và giá trị cốt lõi của công ty, sản phẩm/dịch vụ chính của công ty, các thành tựu và giải thưởng nổi bật mà công ty đã đạt được trong quá khứ.

Tìm hiểu về vị trí ứng tuyển: Dựa trên bản mô tả công việc, bạn có thể xác định chân dung vị trí tuyển dụng mà công ty đang tìm kiếm.

Kết thúc thư xin việc như thế nào cho chuyên nghiệp?

Nội dung bạn cần đề cập đến trong nội dung phần kết thúc gồm có:

Tóm tắt ngắn gọn lý do bạn phù hợp với vị trí ứng tuyển và cách bạn mang lại giá trị cho công ty.

Bày tỏ mong muốn được trao đổi qua buổi phỏng vấn sớm nhất.

Cảm ơn nhà tuyển dụng và gửi lời chào trang trọng.

Bạn nên dành một lời cảm ơn đến nhà tuyển dụng vì đã đọc thư xin việc ở phần kết

Nên sử dụng ngôn ngữ như thế nào khi viết thư xin việc?

Khi viết thư xin việc, bạn cần sử dụng ngôn ngữ phù hợp nhằm thể hiện kỹ năng viết lách và thuyết phục nhà tuyển dụng rằng bạn là người phù hợp với vị trí ứng tuyển. Một số lưu ý về cách sử dụng ngôn ngữ trong thư xin việc gồm có:

Ngôn ngữ dễ hiểu và trực tiếp.

Văn phong lịch sự và chuyên nghiệp.

Tập trung vào giá trị và sự đóng góp của bản thân.

Kiểm tra kỹ lỗi chính tả và ngữ pháp.

2.2. Tham khảo mẫu thư xin việc theo ngành nghề

Đối với từng ngành nghề cụ thể, viết thư xin việc cần chú ý các yếu tố riêng biệt và đặc thù của từng ngành. Từ đó, ứng viên cần thể hiện rõ kinh nghiệm và kỹ năng của bản thân liên quan đến công việc đó. Các mẫu thư xin việc theo từng ngành bạn có thể tham khảo dưới đây:

Mẫu thư xin việc nào phù hợp cho sinh viên mới tốt nghiệp

Mẫu thư xin việc cho sinh viên mới ra trường nhấn mạnh những kỹ năng ứng viên đạt được trong trường

Mẫu thư xin việc nào phù hợp cho sinh viên thực tập

Bạn có thể gây ấn tượng cho nhà tuyển dụng bằng cách mở đầu bằng mục tiêu nghề nghiệp

Mẫu thư xin việc nào phù hợp cho người đã có 1 năm kinh nghiệm

Ứng viên với 1 năm kinh nghiệm nên tập trung nêu bật những thành tích của bản thân tích luỹ được

Mẫu thư xin việc nào phù hợp với vị trí Kinh doanh/Marketing.

Đối với đặc thù ngành Kinh doanh và Marketing, ứng viên mô tả rõ kỹ năng phân tích thị trường, lập kế hoạch tiếp thị, quảng cáo và quản lý thương hiệu. Đây đều là những kỹ năng được nhà tuyển dụng đánh giá cao ở các đợt tuyển dụng.

Nhóm ngành Kinh doanh/Marketing cần tập trung vào hướng đi của bản thân trong nghề nghiệp

Ngành IT/Kỹ thuật nên sử dụng mẫu thư xin việc nào để tạo ấn tượng?

​Đối với ngành IT, nhà tuyển dụng ưu tiên lựa chọn những người có kinh nghiệm trong phát triển phần mềm và giải quyết các vấn đề phức tạp. Vì vậy, bạn cần chú trọng nêu bật những kỹ năng và kinh nghiệm trong quá trình làm việc.

Ứng viên ứng tuyển vị trí IT hay Kỹ thuật viên cần nhấn mạnh hiểu biết của bản thân và khả năng xử lý các vấn đề phức tạp

Mẫu thư xin việc nào hiệu quả cho ứng viên ngành Giáo dục?

Đây là một trong những ngành có nhiều tính đặc thù, giáo viên cần mô tả rõ mục tiêu nghề nghiệp và những lý do khiến bạn quan tâm đến vị trí ứng tuyển. Về phía nhà tuyển dụng, họ quan tâm tới kỹ năng giảng dạy và quản lý lớp học.

Kinh nghiệm hành nghề giáo dục sẽ là điểm cộng lớn cần đề cập trong thư xin việc

Mẫu thư xin việc cho vị trí ứng tuyển ngành Y tế?

Kiến thức về ngành Y tế và quy chuẩn làm việc là yếu tố đầu tiên và được chú trọng của nhà tuyển dụng của ngành này. Người ứng tuyển cần nêu rõ động lực và cam kết khi làm việc trong lĩnh vực y tế.

Nhấn mạnh kỹ năng chuyên môn là điều quan trọng khi ứng tuyển công việc ngành Y tế

Mẫu thư xin việc cho ngành Thiết kế đồ họa (Graphic Designer)

​Thư xin việc cần thể hiện được sự sáng tạo và kỹ năng của bạn trong thiết kế qua các dự án mà bạn từng thực hiện. Đồng thời, sự hiểu biết về thị trường và xu hướng thiết kế cũng là các tiêu chí mà người tuyển dụng ngành này quan tâm.

Ứng viên cần thể hiện được sự hiểu biết về xu hướng thiết kế thông qua thư xin việc

Mẫu thư xin việc cho ngành Biên kịch (Screenwriter)

​Thư xin việc cần mô tả kỹ năng viết và sáng tạo của bạn trong việc viết kịch bản và storytelling. Hơn nữa, với đặc thù công việc, nhà tuyển dụng cần bạn có kỹ năng giao tiếp và kỹ năng làm việc nhóm tốt.

Ứng viên vị trí Biên kịch có thể thể hiện kỹ năng viết lách của bản thân qua nội dung thư

Mẫu thư xin việc cho ngành Quản trị khách sạn (Hotel Management)

​Ngoài các kiến thức về ngành, người tuyển dụng yêu cầu người ứng tuyển có các kỹ năng mềm (giao tiếp, làm việc nhóm) và khả năng vận hành các công việc hay nhân sự một cách trơn tru và hiệu quả.

Ngoài kỹ năng chuyên môn, ứng viên cần nhấn mạnh các kỹ năng mềm của bản thân

Mẫu thư xin việc cho ngành Hướng dẫn viên du lịch (Tour Guide)

Hơn hết, đặc thù của ngành yêu cần bạn có sự đam mê và hiểu biết về ngành du lịch và khả năng giao tiếp, trình bày thông tin một cách rõ ràng.

Khả năng ngoại ngữ là yếu tố quan trọng mà chắc chắn phải xuất hiện trong nội dung văn bản

Mẫu thư xin việc cho ngành Dịch vụ nhà hàng (Restaurant Service)

​Thư xin việc cần đảm bảo rõ ràng về kinh nghiệm và kỹ năng cần thiết như phục vụ khách hàng, quản lý thời gian, làm việc nhóm và giải quyết vấn đề. Bên cạnh đó, tinh thần không ngại khó và sự linh hoạt trong các tình huống là những yếu tố mà nhà tuyển dụng đánh giá cao ở vị trí nhân sự này.

Thư xin việc cần đảm bảo rõ ràng về kinh nghiệm và kỹ năng cần thiết

Mẫu thư xin việc cho ngành Kỹ sư xây dựng (Civil Engineer)

​Thư xin việc cần gắn kèm các dữ liệu về các dự án bạn từng thực hiện. Từ đó, ứng viên nêu ra các kỹ năng chuyên môn trong lĩnh vực này.

Thông qua thư xin việc, nhà tuyển dụng có thể nắm được những kinh nghiệm của bạn trong ngành kiến trúc, xây dựng

Mẫu thư xin việc cho ngành Hành chính nhân sự (Human Resources)

​Các kỹ năng quản lý nhân sự, gồm có quản lý dữ liệu nhân viên, thực hiện các quy trình tuyển dụng và hồ sơ nhân viên là những yếu tố được đánh giá cao bên cạnh kỹ năng làm việc nhóm.

Ứng viên ứng tuyển vị trí Hành chính nhân sự cần thể hiện khả năng đa nhiệm của bản thân

Mẫu thư xin việc cho ngành Luật sư (Lawyer)

​Để đảm bảo thành công cho thư xin việc, ứng viên cần thể hiện được kiến thức và kinh nghiệm hành nghề cho nhà tuyển dụng.

Nhà tuyển dụng đánh giá cao kiến thức và kinh nghiệm hành nghề luật sư của ứng viên

2.3. Mẹo hay làm nổi bật mẫu thư xin việc/thư ứng tuyển

Một số mẹo hay bạn có thể tham khảo để giúp thư xin việc ấn tượng hơn trong mắt nhà tuyển dụng dưới đây:

Chuẩn bị trước khi bắt đầu viết: Ứng viên nên cập nhật những thông tin trong để phù hợp với vị trí tuyển dụng, Ví dụ, đối với vị trí trợ lý Marketing của doanh nghiệp A, bạn cần nắm được những yêu cầu cụ thể các kỹ năng mà vị trí tuyển dụng yêu cầu như kỹ năng giao tiếp, kỹ năng quản lý mạng xã hội. Ngoài ra ứng viên nên tìm kiếm thông tin về văn hoá, sản phẩm/dịch vụ trên các trang báo hoặc mạng xã hội.

Tìm hiểu các thông tin: Việc tìm hiểu thông tin liên quan là vô cùng quan trọng để tạo ra một bức thư ấn tượng và phù hợp. Một số thông tin cần tìm hiểu có thể kể đến như lịch sử, thành tựu, sứ mệnh, văn hoá công ty. Đặc biệt ứng viên cần đọc kỹ bản mô tả công việc để xác định những yêu cầu của nhà tuyển dụng. Ngoài ra, một số thao tác tìm hiểu tên người nhận thư cũng có thể tạo ra kết nối với bên tiếp nhận hồ sơ xin việc.

Kết nối với nhà tuyển dụng: Việc kết nối với nhà tuyển dụng đòi hỏi bạn phải thể hiện rõ ràng và chân thực lý do bạn phù hợp với công ty và vị trí tuyển dụng. Bạn có thể tham khảo phần mẫu chào hỏi và phần giới thiệu thành tích ấn tượng dưới đây:

“Kính gửi Ông Nguyễn Văn A, Trưởng phòng Nhân sự Công ty ABC

123 Đường ABC, Quận 1, TP.HCM

Tôi là Nguyễn Thị B, hiện đang tìm kiếm cơ hội làm việc tại vị trí Chuyên viên Phát triển Phần mềm tại công ty ABC mà tôi biết qua trang web tuyển dụng VietnamWorks. Với 3 năm kinh nghiệm làm việc với Python và JavaScript tại công ty XYZ, tôi đã tham gia phát triển nhiều dự án lớn như hệ thống quản lý doanh nghiệp XYZ giúp cải thiện hiệu suất lên 20%. Trong dự án gần đây nhất, tôi đã lãnh đạo nhóm phát triển một ứng dụng quản lý thời gian, góp phần giảm 30% thời gian xử lý công việc. Tôi rất ấn tượng với cam kết của công ty ABC trong việc đổi mới công nghệ vì lợi ích cộng đồng và tin rằng giá trị này phù hợp với mong muốn và mục tiêu nghề nghiệp của tôi. Tôi tin rằng với kinh nghiệm và kỹ năng của mình, tôi có thể đóng góp tích cực cho các dự án phát triển phần mềm của ABC và cùng công ty đạt được các mục tiêu chiến lược.”

Sử dụng từ khóa: Tìm hiểu từ khóa trong bản mô tả công việc hay các thuật ngữ trong ngành là một cách hiệu quả để giúp thư xin việc của bạn gây ấn tượng với nhà tuyển dụng. Cụ thể, ứng viên có thể áp dụng từ khoá liên quan trực tiếp đến vị trí tuyển dụng, chẳng hạn: "Tôi rất quan tâm đến vị trí Chuyên viên Phát triển Phần mềm tại công ty ABC, được đăng trên trang Job3s." Đồng thời, nhắc đến các thuật ngữ chuyên ngành được đề cập tới trong bản mô tả, ví dụ: “Với 3 năm kinh nghiệm làm việc với Python và JavaScript tại công ty XYZ, tôi đã tham gia phát triển nhiều dự án phần mềm quy mô lớn." Ngoài ra, đối với các ứng viên có kinh nghiệm, bạn có thể gửi các thông tin cụ thể như: “Trong dự án gần đây nhất, tôi đã lãnh đạo nhóm phát triển một ứng dụng quản lý thời gian bằng framework Django và React, giúp cải thiện hiệu suất công việc lên 20%."

Cá nhân hóa thư xin việc: Đảm bảo thư của bạn độc đáo so với các ứng viên khác bằng cách nêu ra lý do bạn ứng tuyển cho vị trí này ("Tôi rất ấn tượng với sứ mệnh của công ty ABC trong việc đổi mới công nghệ vì lợi ích cộng đồng và tôi cảm thấy phù hợp với những giá trị này"); kết nối kinh nghiệm của bạn với yêu cầu của vị trí tuyển dụng ("Với 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển phần mềm, tôi đã lãnh đạo một dự án phát triển ứng dụng quản lý thời gian tại công ty XYZ, giúp tăng hiệu suất làm việc lên 20%. Tôi tin rằng kỹ năng lãnh đạo và hiểu biết sâu sắc về công nghệ của mình sẽ giúp tôi đóng góp tích cực vào các dự án của ABC"). Thậm chí, bạn có thể đưa ra đánh giá về một điểm nổi bật của công ty ("Tôi rất ấn tượng với dự án GreenTech của ABC, một sáng kiến đổi mới giúp giảm thiểu tác động môi trường của công nghệ. Tôi mong muốn được đóng góp vào những dự án mang lại giá trị tương tự").

Xác định kỹ năng, kinh nghiệm phù hợp: Bạn cần đọc kỹ phần mô tả công việc, sau đó so sánh với các kỹ năng và kinh nghiệm của bản thân, bao gồm kỹ năng mềm và kỹ năng chuyên môn. Đồng thời nhấn mạnh kỹ năng và kinh nghiệm phù hợp đó. Ví dụ: Vị trí Chuyên viên Marketing sẽ có các yêu cầu công việc như Kỹ năng viết và biên tập nội dung sáng tạo; Hiểu biết về SEO và kỹ thuật tối ưu hóa công cụ tìm kiếm; Kinh nghiệm làm việc với các công cụ quảng cáo trực tuyến như Google Ads và Facebook Ads.

Tìm hiểu về công ty và vị trí ứng tuyển: Ngoài bản mô tả công việc, bạn có thể tìm hiểu các thông tin của công ty qua Internet, các trang báo và các trang mạng xã hội. Ví dụ, nếu bạn ứng tuyển cho vị trí Marketing Manager tại công ty ABC, bạn có thể tìm hiểu chiến lược tiếp thị và các dự án gần đây của công ty thông qua mạng xã hội.

Trình bày:

Bạn cần sử dụng cấu trúc gồm các đoạn văn ngắn và các heading một cách rõ ràng và dễ đọc. Bạn có thể tham khảo cách trình bày bố cục thư xin việc theo cấu trúc dưới đây.

Kính gửi Ông/Bà,

[Phần giới thiệu bản thân]

Tôi là [tên của bạn], hiện đang làm việc tại [vị trí hiện tại], và tôi muốn chia sẻ với ông/bà về mong muốn của tôi trong việc tham gia vào đội ngũ của [tên công ty].

[Kết nối với công ty và vị trí ứng tuyển]

Tôi rất ấn tượng với sứ mệnh và giá trị của [tên công ty], và tôi tin rằng kỹ năng và kinh nghiệm của tôi sẽ phản ánh đúng những yêu cầu của vị trí [tên vị trí ứng tuyển].

[Thể hiện kỹ năng và kinh nghiệm]

Trong quá khứ, tôi đã có kinh nghiệm trong việc [mô tả kỹ năng và kinh nghiệm của bạn liên quan đến vị trí]. Một ví dụ cụ thể là [thành tựu hoặc dự án mà bạn đã thực hiện].

[Kết nối cá nhân và mong muốn phỏng vấn]

Tôi mong muốn có cơ hội phỏng vấn và trao đổi thêm với ông/bà về cách tôi có thể đóng góp vào thành công của [tên công ty]. Xin cảm ơn vì đã dành thời gian đọc thư của tôi.

Trân trọng,

[Tên của bạn

Quy chuẩn font chữ, cỡ chữ và khoảng cách dòng: Bạn nên chọn các font chữ phổ biến, dễ đọc như Times New Roman, Arial, Calibri hoặc Georgia. Cỡ chữ 10 - 12 và khoảng cách dòng là 1.5 để đảm bảo văn bản dễ đọc.

Sử dụng bullet: Đây là một cách hiệu quả để liệt kê các thông tin một cách rõ ràng và dễ đọc. Tuy nhiên, bạn cần lưu ý sử dụng bullet phù hợp với các dạng thông tin như kỹ năng, kinh nghiệm hoặc các thành tựu cá nhân.

Tiêu đề email: Đầu tiên, bạn cần xây dựng tiêu đề email một cách ngắn gọn và súc tích trong khoảng 6 - 10 từ, bao gồm tên và vị trí công việc. Điều này giúp nhà tuyển dụng dễ dàng nhận diện email của bạn. Tốt nhất, bạn nên sử dụng một mẫu tiêu đề chuyên nghiệp và rõ ràng như: "Cover letter (thư xin việc) [Họ và tên]: [Vị trí ứng tuyển] - [Tổng số năm kinh nghiệm]".

Theo dõi kết quả: Ứng viên sau khi gửi thư xin việc nên kiểm tra email và điện thoại một cách thường xuyên để đảm bảo bạn không bỏ lỡ bất kỳ phản hồi nào từ nhà tuyển dụng.

Văn phong trong thư xin việc: Ngôn ngữ sử dụng trong thư xin việc cần đảm bảo sự lịch sự, rõ ràng và đi trực tiếp vào vấn đề, không lan man, dài dòng.

Sử dụng động từ hành động: Đây là một cách hiệu quả để gây ấn tượng trong mắt nhà tuyển dụng về sự chuyên nghiệp trong công việc. Tuy nhiên, ứng viên cần chọn các động từ phù hợp với ngành nghề và vị trí mà bạn đang ứng tuyển. Chẳng hạn:

[Công việc quản lý dự án]

"Quản lý một dự án phát triển sản phẩm mới từ giai đoạn lập kế hoạch đến triển khai".

"Quản lý một dự án phát triển sản phẩm mới từ giai đoạn lập kế hoạch đến triển khai".

[Phân tích dữ liệu]

"Phân tích dữ liệu bán hàng để xác định xu hướng và cơ hội kinh doanh mới".

"Sử dụng công cụ phân tích để tạo ra báo cáo dữ liệu chi tiết và đánh giá hiệu suất".

[Thành tựu công việc, phát triển kỹ năng cá nhân]

"Hoàn thành dự án thiết kế website mới trong thời hạn và dưới ngân sách, giúp tăng doanh số bán hàng trực tuyến lên 30% trong 6 tháng đầu tiên sau triển khai".

"Tham gia các khóa học đào tạo về quản lý thời gian và giao tiếp, cải thiện khả năng tự tổ chức và giao tiếp hiệu quả".

"Trở thành mentor cho nhân viên mới, giúp họ nắm bắt nhanh chóng về quy trình làm việc và phát triển kỹ năng chuyên môn".

Tìm hiểu kỹ về công ty giúp bạn nổi bật so với tất cả các ứng viên còn lại

3. Những câu hỏi thường gặp

Một số câu hỏi phổ biến về thư xin việc bạn có thể tham khảo dưới đây.

3.1. Có nên gửi thư xin việc khi nhà tuyển dụng không yêu cầu?

Bạn hoàn toàn có thể gửi thư xin việc ngay cả khi nhà tuyển dụng không yêu cầu. Việc này có thể giúp bạn:

Ưu điểm:

Thể hiện sự chủ động và nhiệt tình : Gửi thư xin việc ngay cả khi không yêu cầu cho thấy bạn thực sự quan tâm đến vị trí và sẵn sàng nhận các nhiệm vụ mới.

: Gửi thư xin việc ngay cả khi không yêu cầu cho thấy bạn thực sự quan tâm đến vị trí và sẵn sàng nhận các nhiệm vụ mới. Thể hiện kỹ năng viết và giao tiếp : Thư xin việc là cơ hội để bạn thể hiện kỹ năng viết và khả năng truyền tải thông điệp một cách rõ ràng và chuyên nghiệp.

: Thư xin việc là cơ hội để bạn thể hiện kỹ năng viết và khả năng truyền tải thông điệp một cách rõ ràng và chuyên nghiệp. Tạo ấn tượng ban đầu tích cực: Thư xin việc có thể là ấn tượng ban đầu của bạn với nhà tuyển dụng. Một bức thư được viết tốt có thể giúp bạn tạo ấn tượng tốt và tăng cơ hội được phỏng vấn.

Tuy nhiên, bạn cần lưu ý:

Nghiên cứu kỹ vị trí và công ty : Hãy chắc chắn rằng bạn hiểu rõ về vị trí, yêu cầu công việc và văn hóa công ty trước khi gửi thư.

: Hãy chắc chắn rằng bạn hiểu rõ về vị trí, yêu cầu công việc và văn hóa công ty trước khi gửi thư. Điều chỉnh thư xin việc phù hợp: Hãy điều chỉnh nội dung thư xin việc cho phù hợp với vị trí và yêu cầu của nhà tuyển dụng.

3.2. Cách xưng hô nào là phù hợp trong thư xin việc?

Cách xưng hô là một trong những yếu tố gây ấn tượng đầu tiên với nhà tuyển dụng. Đồng thời, điều này thể hiện sự tôn trọng và chuyên nghiệp của ứng viên. Một số cách xưng hô phù hợp cho thư xin việc như:

Kính gửi Ông/Bà + Tên nhà tuyển dụng.

Kính gửi Ông/Bà + Chức danh.

Kính gửi Bộ phận tuyển dụng/Tên công ty.

Kính gửi Anh/Chị + Tên.

Kính gửi Quý công ty.

Tuy nhiên, bạn cần tìm hiểu chính xác thông tin về họ tên và chức danh của họ.

3.3. Nên gửi thư xin việc qua email hay gửi trực tiếp?

Việc gửi thư xin việc qua email hay gửi trực tiếp phụ thuộc vào hoàn cảnh cụ thể và yêu cầu của nhà tuyển dụng. Tuy nhiên, hiện nay, hình thức gửi đơn xin việc qua email là phổ biến hơn cả nhờ sự nhanh chóng và tiện lợi.

3.4. Nên tránh những lỗi ngữ pháp và chính tả nào?

Một số lỗi chính tả và ngữ pháp phổ biến khi viết thư xin việc như:

Lỗi chính tả

Viết sai chính tả : Bạn có thể sử dụng các công cụ để kiểm tra chính tả hoặc nhờ người khác đọc hộ.

: Bạn có thể sử dụng các công cụ để kiểm tra chính tả hoặc nhờ người khác đọc hộ. Sai tên riêng: Người viết nên chú ý đến cách viết tên riêng, tên công ty, tên người nhận và kiểm tra lại bằng cách tham khảo trên Internet hoặc bản mô tả công việc.

Lỗi ngữ pháp

Sử chức năng các thì: Bạn cần đảm bảo sử dụng thì quá khứ khi mô tả kinh nghiệm làm việc và các thành tựu đã đạt được. Thì tương lai được sử dụng cho phần diễn đạt các mong muốn và mục tiêu công việc trong tương lai.

Bạn cần đảm bảo sử dụng thì quá khứ khi mô tả kinh nghiệm làm việc và các thành tựu đã đạt được. Thì tương lai được sử dụng cho phần diễn đạt các mong muốn và mục tiêu công việc trong tương lai. Ngôi và số: Văn bản thư xin việc cần thống nhất về ngôi và số trong toàn bộ nội dung.

Lỗi diễn đạt

Diễn đạt thiếu mạch lạc và mơ hồ: Câu quá dài và phức tạp khiến người đọc khó hiểu. Vì vậy, bạn nên sử dụng các mẫu câu ngắn gọn và đi thẳng vào vấn đề.

Câu quá dài và phức tạp khiến người đọc khó hiểu. Vì vậy, bạn nên sử dụng các mẫu câu ngắn gọn và đi thẳng vào vấn đề. Câu không hoàn chỉnh: Người viết cần đảm bảo câu đầy đủ chủ ngữ và vị ngữ.

Ứng viên nên đọc kỹ để kiểm tra lỗi chính tả hoặc nhờ người khác kiểm tìm ra lỗi chính tả hay ngữ pháp

3.4. Tạo thư xin việc tại Job3s cung cấp những gì cho người dùng?

Job3s đang có rất nhiều các mẫu thư xin việc cho bạn tham khảo. Đặc biệt, việc tạo thư xin việc trên nền tảng này mang lại nhiều lợi ích cho các ứng viên.

Cấu trúc có sẵn: Các mẫu thư xin việc cung cấp một cấu trúc có sẵn, giúp bạn dễ dàng thực hiện mà không biết bắt đầu từ đâu.

Các mẫu thư xin việc cung cấp một cấu trúc có sẵn, giúp bạn dễ dàng thực hiện mà không biết bắt đầu từ đâu. Tính chuyên nghiệp: Các mẫu thư xin việc được xây dựng một cách chuyên nghiệp từ form mẫu đến cách sử dụng câu từ.

Các mẫu thư xin việc được xây dựng một cách chuyên nghiệp từ form mẫu đến cách sử dụng câu từ. Hiệu quả thuyết phục: Các bài mẫu thường cung cấp nội dung để hiệu quả trong việc thu hút sự chú ý của nhà tuyển dụng và thuyết phục họ về năng lực của bạn một cách logic.

Các bài mẫu thường cung cấp nội dung để hiệu quả trong việc thu hút sự chú ý của nhà tuyển dụng và thuyết phục họ về năng lực của bạn một cách logic. Linh hoạt: Bạn có thể dễ dàng cập nhật và sử dụng lại các mẫu thư xin việc với mỗi tình huống cụ thể.

Việc sử dụng thư xin việc giúp ứng viên tạo được ấn tượng tích cực trong mắt nhà tuyển dụng thông qua những thông tin về kỹ năng, kinh nghiệm và lý do bạn ứng tuyển cho vị trí đó. Tuy nhiên, bạn cần kiểm tra các thông tin một cách kỹ lưỡng trước khi gửi đến nhà tuyển dụng.