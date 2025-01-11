Mẫu và cách viết CV xin việc pha chế khéo léo và chuyên nghiệp

Pha chế là một nghề hiện đang thu hút rất nhiều bạn trẻ muốn thử sức với những điều mới lạ. Với mức lương hấp dẫn cùng cơ hội nghề nghiệp rộng mở, đây là một công việc rất đáng để cân nhắc. Vậy làm thế nào để viết CV xin việc pha chế gây ấn tượng? Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn thực hiện điều đó.

1. Nghề pha chế là gì?

Trước khi viết CV xin việc pha chế, bạn cần có những cái nhìn khái quát về công việc này. Nếu là một người mới, bạn có thể tìm hiểu thông tin về nghề pha chế trên internet, qua những người bạn, người thân. Cần suy nghĩ xem mình có hợp với nghề này hay không trước khi đưa ra quyết định bắt đầu.

Nghề pha chế thuộc nhóm ngành nhà hàng - khách sạn. Các vị trí việc làm liên quan bạn có thể tìm kiếm như việc làm pha chế đồ uống, việc làm pha chế nhà hàng, việc làm pha chế bar,... Ngoài ra, nhân viên pha chế cũng có các nhiệm vụ khác như phục vụ đồ uống, chuẩn bị nguyên liệu,...

Mức lương cho nghề pha chế khá đa dạng, chia làm nhiều cấp độ theo khả năng của bạn và còn tùy thuộc vào nơi bạn làm việc.

Việc làm pha chế có thể làm ở nhiều nơi như nhà hàng, quán bar, khách sạn,...

2. Cách viết CV xin việc pha chế gây ấn tượng

Dưới đây là cách để tạo ra một CV nhân viên pha chế.:

2.1. Trình bày CV theo mẫu chuyên nghiệp

Với bất kỳ ngành nghề nào, việc sử dụng CV xin việc theo đúng tiêu chuẩn luôn là quan trọng. Điều đó thể hiện sự chuyên nghiệp của bạn trong mắt nhà tuyển dụng. Nghề pha chế cũng vậy. Một CV xin việc chuẩn sẽ giúp bạn tạo thiện cảm ban đầu với người tuyển dụng, giúp bạn thuận lợi hơn trong các bước sau đó.

Về cơ bản, bạn cần thể hiện hình thức CV xin việc pha chế theo đúng chuẩn. Nên chọn những phông chữ phổ biến như Arial, Times News Roman. Cỡ chữ thường là 13-14.

Để tạo một CV như vậy, bạn có thể tham khảo trên website job3s.ai. Truy cập trang web, sau đó kéo xuống dưới để chọn mẫu CV theo ngành nghề. CV nghề pha chế nằm ở nhóm ngành nhà hàng - khách sạn. Có rất nhiều sự lựa chọn dành cho bạn. Hãy chọn một mẫu CV online đẹp phù hợp với sở thích của mình nhé!

Chọn một mẫu CV xin việc pha chế bạn ưng ý trên job3s.ai

2.2. Trình bày rõ mục tiêu nghề nghiệp

Bạn cần thể hiện rõ mục tiêu của mình trong CV xin việc pha chế, cả về ngắn hạn lẫn dài hạn. Về những mục tiêu ngắn hạn, cần tỏ rõ sự ham học hỏi và cầu tiến của bạn. Điều đó vô cùng quan trọng. Cho dù bạn có từng xuất sắc đến đâu, dù nhiều kinh nghiệm thế nào, nhưng tinh thần học hỏi những cái mới sẽ giúp nhà tuyển dụng thật sự thích bạn.

Bên cạnh đó, bạn hãy viết ra những mục tiêu ngắn hạn của riêng mình. Tiếp đến là những mục tiêu dài hạn. Ở phần này cần đặc biệt nhấn mạnh đến việc bạn cam kết sẽ làm việc lâu dài cho công ty hoặc nơi bạn đang đăng ký làm việc. Nhà tuyển dụng rất có cảm tình với bạn bởi sự chân thành và nhiệt huyết của bạn.

Hãy thể hiện định hướng lâu dài với nghề thông qua phần mục tiêu nghề nghiệp

2.3. Thể hiện chuyên môn qua kinh nghiệm làm việc

Với những người đã có nhiều kinh nghiệm làm nghề, việc trình bày kinh nghiệm trong CV là không thể thiếu. Cần thể hiện đúng và đủ những gì bạn làm được trong suốt quá trình đi làm trước đây.

Hãy nêu tên những nơi bạn từng làm việc và thời gian tương ứng. Phần quan trọng nằm ở chỗ bạn hãy viết ra những việc cụ thể bạn đã làm trước đây, những thành tích bạn đã đạt được, những kỹ năng bạn có được trong quá trình làm việc.

Chẳng hạn như nếu bạn ở vị trí bartender, hãy thể hiện trong CV về những loại đồ uống bạn đã từng pha chế, có kinh nghiệm ra sao, phản hồi của khách hàng như thế nào. Cách ứng xử của bạn với khách hàng trong từng tình huống cũng cần được thể hiện trong bản CV xin việc.

Kinh nghiệm làm việc CV xin việc vị trí pha chế

2.4. Đưa kỹ năng giao tiếp vào CV

Với một công việc cần nhiều sự sáng tạo và linh hoạt như nghề pha chế, kỹ năng luôn được đánh giá cao. Bên cạnh những kỹ năng chuyên môn liên quan đến công việc, sẽ là cần thiết nếu bạn thể hiện thêm những kỹ năng mềm trong khi lụa chọn làm và tải mẫu CV xin việc ngành pha chế của mình, đặc biệt là kỹ năng giao tiếp.

Các nghiên cứu mới đây đã chỉ ra rằng khách hàng luôn có xu hướng muốn trò chuyện cùng nhân viên pha chế trong quá trình bạn đang pha chế đồ uống cho họ. Họ rất thích xem các thao tác của nhân viên pha chế và trò chuyện những điều xung quanh đó.

Sẽ là lợi thế vô cùng lớn cho bạn khi vừa có thế thực hiện các thao tác pha chế một cách thuần thục vừa có thể giao tiếp với khách hàng trong quá trình pha chế.

Khi bạn chứng minh được khả năng giao tiếp thông qua những sản phẩm đồ uống bạn làm, một cái gật đầu từ nhà tuyển dụng sẽ trở nên gần với bạn hơn bao giờ hết. Hãy thể hiện được sư khác biệt của mình so với những ứng viên khác, cơ hội được nhận của bạn lại càng cao hơn nữa.

Kỹ năng giao tiếp là rất quan trọng đối với một nhân viên pha chế

3. Những lưu ý khi viết CV xin việc pha chế

Cũng như mọi ngành nghề khác, trước khi được nhận cho bước tiếp theo, CV của bạn phải thật chuẩn và chuyên nghiệp. CV xin việc nghề pha chế cũng vậy. Bạn cần lưu ý những yếu tố sau đây để hoàn thiện CV xin việc pha chế của mình

3.1. Cách trình bày CV xin việc pha chế

Đó là hãy kiểm tra, rà soát thật kỹ các lỗi chính tả, lỗi trình bày,... Những yếu tố tưởng chừng như đơn giản đó nhưng lại khiến khá nhiều người chủ quan, để rồi mắc những lỗi cơ bản và không được nhà tuyển dụng đánh giá cao bởi họ sẽ cho rằng bạn là người thiếu tính cẩn thận trong công việc.

Đặc biệt với một nghề cần nhiều sự sáng tạo như nghề pha chế, yếu tố cẩn thận, tinh thần trách nhiệm vẫn luôn được đề cao.

Cần cẩn thận về mặt hình thức CV nhân viên pha ché (Ảnh: Internet)

3.2. Sử dụng CV tiếng Anh

Nhà hàng khách sạn là ngành mang tính đặc thù cao. Vì vậy việc sử dụng CV bằng tiếng Anh có thể sẽ mang lại hiệu quả cao. Với CV xin việc pha chế nói riêng, bạn cũng nên cân nhắc đến điều này.

Nếu viết CV bằng tiếng Anh, hãy sử dụng những thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành nhà hàng khách sạn nói chung và những thuật ngữ liên quan đến nghề pha chế nói riêng để CV của bạn thêm phần giá trị, được đánh giá cao về sự chuyên nghiệp.

Có thể thể hiện khả năng tiếng Anh của mình trong CV pha chế

Một lưu ý nhỏ đó là ở phần trình bày kỹ năng công việc, bạn hãy liệt kê những kỹ năng của mình thành các gạch đầu dòng. Điều này sẽ giúp nhà tuyển dụng nắm bắt thông tin của bạn dễ dàng hơn.

Như vậy, với những thông tin chúng tôi cung cấp ở trên, chắc hẳn bạn đã phần nào nắm được cách để viết một bản CV xin việc pha chế sao cho ấn tượng rồi. Hãy truy cập ngay Job3s để tìm cho mình một mẫu CV phù hợp với bản thân và viết ngay thôi nào! Chúc các bạn sớm tìm được công việc mơ ước của mình.