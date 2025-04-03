Mở đơn đăng ký cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp Big Idea 2025

Big Idea là cuộc thi thường niên được tổ chức bởi CLB Sinh viên khởi nghiệp - Dynamic UEH tổ chức. Đây không chỉ đơn thuần là một cuộc thi, mà còn là một sân chơi của những những trái tim dũng cảm, của những tâm hồn không ngừng khao khát đổi mới. Big Idea 2025 chính thức trở lại hứa hẹn sẽ ngày càng thu hút sự quan tâm của các bạn sinh viên học sinh.

Trong thời đại kỷ nguyên số với vô vàn cơ hội nhưng cũng đầy thách thức, Big Idea 2025 bùng nổ với chủ đề Proxima: Towards a Sustainable Future - một lời kêu gọi hành động mạnh mẽ dành cho những tâm hồn khởi nghiệp đầy nhiệt huyết! Cuộc thi được coi là ngọn lửa tiên phong, thắp sáng những ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo, góp phần xây dựng một tương lai bền vững. Big Idea 2025 không chỉ tạo cơ hội để các bạn trẻ hiện thực hóa ý tưởng của mình mà còn khẳng định sứ mệnh kiến tạo những giá trị cốt lõi cho xã hội.

Trước đó, cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp Big Idea 2024 đã khép lại với những cung bậc cảm xúc không quên. Chương trình đã mang đến cho các bạn những cơ hội, trải nghiệm, gặp gỡ và kết nối với những người có cùng đam mê cũng như phát triển dự án của mình đi xa hơn. Vì vậy, cuộc thi Big Idea năm nay càng nhận được sự quan tâm hơn cả.

Mở đơn đăng ký tham gia cuộc thi Big Idea 2025

Job3s.ai trở thành nhà bảo trợ truyền thông của Big Idea năm nay. CEO Tony Vũ - Nhà sáng lập Job3s.ai chia sẻ: "Cuộc thi Big Idea 2025 góp phần đưa những ý tưởng và niềm đam mê với khởi nghiệp của các bạn trở nên hiện hữu hơn, tạo ra sự kết hợp hài hòa với mục tiêu đặt ra. Đây hứa hẹn sẽ là một sân chơi bổ ích, giúp các bạn sinh viên đam mê khởi nghiệp có cơ hội cọ xát, phát triển những ý tưởng dự án đã ấp ủ. Job3s.ai rất vinh dự khi được trở thành người đồng hành cùng Đại học Kinh tế TP. HCM tìm ra những sinh viên tài năng nhất".

Tại Big Idea 2025, các bạn sinh viên sẽ được:

Tích lũy kiến thức thực tế: Từ xây dựng ý tưởng, nghiên cứu thị trường đến gọi vốn, bạn sẽ được tiếp cận quy trình khởi nghiệp bài bản.

Được training từ các chuyên gia: Nâng cao kỹ năng pitching, lập kế hoạch kinh doanh và tư duy sáng tạo qua các buổi huấn luyện chuyên sâu.

Mở rộng kết nối: Gặp gỡ các mentor, nhà đầu tư và những bạn trẻ cùng đam mê khởi nghiệp, giúp bạn phát triển mạng lưới quan hệ giá trị.

Cập nhật MSSV & thành tích: Ghi nhận thành tích sinh viên, làm nổi bật job3s.ai/cv-xin-viec'>CV và tăng cơ hội trong mắt nhà tuyển dụng.

Hiện thực hóa ý tưởng: Những dự án xuất sắc có cơ hội nhận hỗ trợ, gọi vốn và biến ý tưởng thành hiện thực!

Tham gia cuộc thi Big Idea năm nay, ngoài những bài thi trắc nghiệm, các cá nhân/đội/nhóm tham gia nếu có dự án hay, đang nuôi trong mình những tưởng có thể nộp infographic cho chương trình. Trong infographic, sinh viên sẽ trình bày các nội dung như: ý tưởng về mô hình kinh doanh, cách hoạt động, những nghiên cứu của bạn cho startup của mình, các vấn đề mà dự án giải quyết...

Thông tin chi tiết:

Thông tin chi tiết về cuộc thi: https://tinyurl.com/Booklet-Big-Idea-2025

Guide book: https://tinyurl.com/GuideBook-BigIdea2025

Link hướng dẫn nộp infographic: https://short.com.vn/yjbZ

Form nộp bài infographic: https://short.com.vn/XpAO

Đăng ký tham ngay tại: https://tinyurl.com/mtnu4mrb

Thời gian đăng ký: từ 28/03 - 27/04/2025

Đăng ký sớm trước ngày 14/04 sẽ được tham gia buổi training Design Thinking

Tổng quan cuộc thi:

Vòng 1: WARMING UP (Online 28/03 - 27/04)

Training 1 Chủ đề “Design Thinking” (Online tối 18/04): Các cá nhân hoặc nhóm (2-5 thành viên) hoàn thành bài thi được gửi qua mail sau khi tham gia buổi training của chương trình

Training 2 Chủ đề “Problem Solution Fit” (Offline tối 08/05): SESSION: Problem Solution Fit Canvas (Online 10/05 - 11/05)

Vòng 2: BOOTCAMP (Offline 13/05 - 19/05): Người tham gia vượt qua vòng Session sẽ đến với vòng hai với 2 hoạt động:

Training 3: Chủ đề “Product Offering” (Offline 17/05)

Training 4: Chủ đề “Market Size” (Offline 17/05)

Vòng 3: SHOWCASE (Online 20/05 - 23/05): Top 10 đội thi xuất sắc nhất vòng 2 sẽ tiếp tục tham gia vòng ba với 3 hoạt động

Training 5: Chủ đề "Pitching Skill" (Offline 22/05)

Showcase + Pitching day (Offline 23/05)

Vòng 4: GALA CHUNG KẾT BIG IDEA 2025 (Offline 5/6): Top 5 đội thi xuất sắc nhất trình bày ý tưởng, kế hoạch kinh doanh của mình và trả lời, phản biện câu hỏi của BGK để tìm ra các ngôi vị cao nhất giành chiến thắng trong cuộc thi Big Idea 2025.

Đối tượng dự thi Big Idea là các bạn sinh viên đang theo học tại các trường Cao đẳng, Đại học trên địa bàn TP.HCM hoặc mới tốt nghiệp không quá 2 năm. Thời gian đăng ký: từ 28/03 - 27/04/2025 với lệ phí 15.000 VNĐ/thí sinh.

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

01 giải Quán quân: Tổng giá trị giải thưởng 300.000.000 (bao gồm hiện kim, hiện vật và học bổng), kèm giấy chứng nhận và kỷ niệm chương

01 giải Á quân: Tổng giá trị giải thưởng 250.000.000 (bao gồm hiện kim, hiện vật và học bổng), kèm giấy chứng nhận và kỷ niệm chương

01 giải Quý quân: Tổng giá trị giải thưởng 220.000.000 (bao gồm hiện kim, hiện vật và học bổng), kèm giấy chứng nhận và kỷ niệm chương

02 giải Khuyến khích: Tổng giá trị giải thưởng 180.000.000 (bao gồm hiện kim, hiện vật và học bổng), kèm giấy chứng nhận và kỷ niệm chương cho mỗi đội thi đạt giải

01 giải dành cho đội thi được yêu thích nhất (bình chọn online): giá trị giải thưởng 500.000đ