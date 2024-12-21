Mở đơn đăng ký tham gia đêm chung kết UEB Charming 2024: Cơ hội cho những ai yêu thích cái đẹp

UEB Charming 2024 là sự kiện có quy mô lớn được tổ chức bởi Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN với mục đích tìm kiếm và tôn vinh vẻ đẹp, trí tuệ, nét duyên dáng, thanh lịch của nữ sinh Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN. Cuộc thi năm nay có chủ đề "Resilient Grace – Khiết Ngọc", không chỉ tìm kiếm, tôn vinh các cô gái mà còn khuyến khích thế hệ trẻ vượt qua giới hạn của bản thân để khai phá giá trị riêng, vươn tới những ước mơ lớn lao trong tương lai.

Đêm chung kết của UEB Charming 2024 có sự tham gia của đội ngũ ban giám khảo quyền lực là những chuyên gia hàng đầu về thời trang, nghệ thuật:

Trưởng ban Giám khảo: Nhà báo Ngô Bá Lục

NSND Lan Hương

Miss Lương Thuỳ Linh - Top 12 Miss World 2019, Hoa hậu thế giới Việt Nam 2019

CEO Huỳnh Tiên

Miss Hoa Đan - Á hậu 1 Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam 2022

Nhà thiết kế/Nhà đào tạo Thoa Trần

MC song ngữ/ Mentor kỹ năng ứng xử và Hùng biện Thanh Đặng

TS Hoàng Đàm Lương Thuý - Giảng viên Viện Quản Trị Kinh Doanh, trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

TS Nguyễn Thị Phan Thu - Giảng viên khoa Kinh tế phát triển, trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.

Trải qua các vòng sơ khảo, bán kết đầy gay cấn, ban giám khảo đã chọn ra 20 thí sinh xuất sắc nhất dựa trên 3 tiêu chí “Tâm - Trí - Tài” để bước vào chung kết. Đặc biệt, top 5 thí sinh lọt vào phần thi ứng xử đã thể hiện rõ trí tuệ, tầm nhìn và khẳng định quan điểm cá nhân của mình trước những câu hỏi của ban giám khảo. Khán giả thực sự mong chờ đêm chung kết diễn ra vào ngày 22/12 tới.

Ngoài dàn ban giám khảo quyền lực, chung kết UEB Charming còn có sự xuất hiện của nam ca sĩ Vũ

Được biết, tại chung kết UEB Charming 2024, khán giả sẽ được chứng kiến màn Final Walk đầy cảm xúc của Top 3 UEB Charming 2023. Đây được coi là phần trình diễn khép lại hành trình nhiệm kỳ đáng nhớ của các cô gái. Đặc biệt, tới tham dự chương trình, khán giả còn có cơ hội thả mình cùng giọng hát của "hoàng tử Indie" Vũ.

Trong vai trò nhà bảo trợ truyền thông, job3s trở thành người bạn tin cậy cùng cuộc thi UEB Charming 2024. CEO Tony Vũ - Nhà sáng lập job3s chia sẻ: “UEB Charming 2024 không chỉ là sân chơi sắc đẹp mà còn là cơ hội để thế hệ sinh viên hiện đại khẳng định giá trị bản thân bằng vẻ đẹp toàn diện. Job3s vinh dự khi được đồng hành cùng cuộc thi tôn vinh tài năng, trí tuệ, phẩm chất của các thí sinh và mở ra những cánh cửa thành công trong tương lai”.