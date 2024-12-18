Mô tả công việc Marketing chi tiết cho từng vị trí hiện nay

Bản mô tả công việc Marketing chi tiết là yếu tố quan trọng giúp bạn hiểu rõ hơn về yêu cầu cũng như nhiệm vụ của từng vị trí mà bạn sẽ đảm nhiệm. Chúng ta cùng tìm hiểu bản mô tả công việc nhân viên Marketing cụ thể hơn trong bài viết dưới đây.

1. Nhân viên Marketing là gì?

Nhân viên Marketing là những người đảm nhiệm và thực hiện các kế hoạch, chiến lược do sự phân công của cấp trên. Các Marketer sẽ hỗ trợ công việc quảng cáo, truyền thông sản phẩm hoặc dịch vụ, hình ảnh thương hiệu doanh nghiệp.

Nhân viên Marketing là người thực hiện các hoạt động truyền thông (Nguồn: Internet)

2. Bản mô tả công việc nhân viên Marketing

Mỗi một vị trí Marketing đều có những yêu cầu, bản mô tả công việc cụ thể khác nhau. Tìm hiểu chi tiết từng mẫu mô tả dưới đây:

2.1. Mô tả công việc Marketing chiến lược

Nhân viên Marketing chiến lược là người thực hiện các công việc như xây dựng, truyền thông hình ảnh thương hiệu của doanh nghiệp và cung cấp các chiến lược hỗ trợ phát triển sản phẩm hoặc dịch vụ.

Mô tả công việc chi tiết:

Lập kế hoạch, cung cấp ý tưởng, triển khai và thực hiện hoạt động truyền thông cho doanh nghiệp.

Xây dựng chiến lược phù hợp với nhu cầu của người tiêu dùng.

Lê kế hoạch, ý tưởng để tổ chức các chương trình truyền thông, khuyến mãi, chăm sóc khách hàng,...

Đánh giá và phân tích cơ hội thị trường đối với sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp.

Điều chỉnh và lập bảng báo cáo dự án.

Đo lường hiệu suất hoạt động truyền thông, Marketing.

Yêu cầu công việc:

Kỹ năng đánh giá, phân tích chiến lược Marketing.

Kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống, làm việc nhóm cũng như quản lý thời gian cá nhân.

Có trách nhiệm, tỉ mỉ và cẩn thận.

Có khả năng chịu được áp lực cao trong công việc.

2.2. Mô tả công việc Marketing quảng cáo

Nhân viên Marketing quảng cáo là người thực hiện các hoạt động truyền thông về sản phẩm, dịch vụ thông qua các phương tiện truyền thông.

Mô tả công việc chi tiết:

Thực thi các kế hoạch Digital Marketing thông qua việc lên ý tưởng sáng tạo cho chiến dịch truyền thông trên mạng xã hội, công cụ tìm kiếm,...

Quản lý chiến lược truyền thông.

Báo cáo cũng như phân tích, đánh giá hiệu quả hoạt động Marketing.

Yêu cầu công việc:

Có kiến thức, trình độ chuyên môn trong việc quảng cáo, truyền thông trên nhiều phương tiện.

Sử dụng thành thạo, hiểu biết về các công cụ Marketing.

Kỹ năng lên kế hoạch, mục tiêu trong công việc.

Kỹ năng phân tích số liệu và khai thác tiềm năng của truyền thông.

Thái độ làm việc chăm chỉ, nhanh nhẹn và có khả năng chịu áp lực cao.

2.3. Mô tả công việc Marketing sáng tạo nội dung

Bản mô tả công việc nhân viên Marketing sáng tạo nội dung được hiểu là người đảm nhận vai trò xây dựng ý tưởng truyền thông đa phương tiện để hỗ trợ doanh nghiệp quảng bá hình ảnh sản phẩm, dịch vụ của công ty.

Mô tả công việc chi tiết:

Xây dựng và thiết kế ý tưởng cho chương trình truyền thông.

Tạo dựng thương hiệu, hình ảnh doanh nghiệp trên nhiều kênh truyền thông như: blog, website, tiktok, facebook,...

Phối hợp với team xây dựng thông điệp truyền thông, video quảng cáo,...

Phối hợp với các phòng ban liên quan để thực hiện dự án, chương trình Marketing.

Yêu cầu công việc:

Thiết kế, xây dựng video, bài viết đa phương tiện.

Khả năng tư duy sáng tạo cao.

Có khả năng viết lách.

Kỹ năng giao tiếp.

Kỹ năng sử dụng các phần mềm chỉnh sửa hình ảnh, video.

Người sáng tạo nội dung sẽ lên ý tưởng về kịch bản video, hình ảnh truyền thông (Nguồn: Internet)

2.4. Mô tả công việc Trade Marketing

Mô tả công việc của Trade Marketing được hiểu như là người đảm nhiệm các hoạt động xây dựng hoặc tổ chức các chiến lược phát triển sản phẩm và kênh phân phối cho doanh nghiệp.

Mô tả công việc chi tiết:

Thu thập thông tin về hành vi người tiêu dùng hoặc sản phẩm, dịch vụ và đưa ra báo cáo phân tích xu hướng, hành vi mua hàng.

Kết nối nhà phân phối với khách hàng.

Tìm hiểu, đánh giá cũng như phân tích kế hoạch Trade Marketing.

Lập kế hoạch và triển khai chương trình phân phối, khuyến mãi.

Chăm sóc khách hàng trước và sau mua.

Xây dựng chiến lược kinh doanh và lập báo cáo tình hình kinh doanh theo định kỳ.

Yêu cầu công việc:

Có kiến thức và trình độ chuyên môn.

Tính sáng tạo, tinh thần trách nhiệm và chịu được áp lực công việc cao.

Kỹ năng làm việc nhóm, quản lý dự án và ra quyết định.

Trade Marketing là người xây dựng hệ thống kênh phân phối cho doanh nghiệp (Nguồn: Internet)

2.5. Mô tả công việc nhân viên Sales Marketing

Nhân viên Sales Marketing sẽ đảm nhiệm các công việc kinh doanh, thực hiện các chương trình khuyến mãi, chăm sóc khách hàng,...

Mô tả công việc chi tiết:

Đồng hành cùng với phòng ban Marketing lên ý tưởng, chiến lược truyền thông.

Lập kế hoạch, thực hiện chiến dịch truyền thông, tiếp thị cho sản phẩm, dịch vụ,

Xây dựng kênh phân phối, truyền thông về sản phẩm và dịch vụ của doanh nghiệp.

Duy trì mối quan hệ cũng như giải đáp những thắc mắc của khách hàng.

Theo dõi và điều chỉnh chiến lược kinh doanh phù hợp với tình hình thị trường.

Báo cáo hiệu suất công việc với quản lý, cấp trên.

Tổ chức và tham gia các sự kiện, chương trình của doanh nghiệp.

Yêu cầu công việc:

Khả năng tư duy, sáng tạo nhạy bén.

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục khách hàng.

Khả năng lập kế hoạch và sắp xếp công việc hiệu quả.

Khả năng chịu áp lực công việc cao.

Sales Marketing thực hiện công việc kinh doanh, chăm sóc khách hàng (Nguồn: Internet)

3. Kỹ năng cần có của nhân viên Marketing

Đối với một nhân viên Marketing tài giỏi cần sở hữu những kỹ năng sau:

Tính linh hoạt

Nhân viên Marketing thường phải đối mặt với sự biến đổi của thị trường. Vì vậy, tính linh hoạt sẽ hỗ trợ các Marketer giải quyết các vấn đề một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Khả năng quan sát và lắng nghe

Thấu hiểu nhu cầu và tâm lý khách hàng là một trong những yếu tố giúp doanh nghiệp đưa sản phẩm đến gần với doanh nghiệp hơn.

Tính sáng tạo

Trong bản mô tả công việc Marketing, tính sáng tạo là một yêu cầu không thể bỏ qua. Các Marketer luôn phải tìm kiếm những ý tưởng “điên rồ” trong các chiến dịch truyền thông.

Khả năng giao tiếp

Đây là một trong những kỹ năng mà một Marketer cần sở hữu để dễ dàng tiếp xúc với khách hàng cũng như làm việc với đối tác.

Khả năng làm việc nhóm

Các Marketer thường xuyên liên kết với nhau để khai thác, tìm kiếm và phát triển những chiến lược Marketing hiệu quả.

Một Marketer phải có tính linh hoạt và khả năng sáng tạo cao (Nguồn: Internet)

4. Mức lương của nhân viên Marketing là bao nhiêu?

Tùy thuộc vào từng vị trí đảm nhiệm mà bạn sẽ nhận được mức lương phù hợp với khả năng của mình. Thông thường, mức lương của nhân lương dao động từ 3.000.000 VNĐ (Thực tập sinh) - 30.000.000 (Giám đốc, trưởng phòng Marketing).

Mức lương nhân viên Marketing được đánh giá thông qua vị trí đảm nhiệm (Nguồn: Internet)

5. Tìm việc Marketing ở đâu?

Hiện nay, việc tìm kiếm công việc Marketing không còn quá khó khăn với bạn. Bạn có thể tìm kiếm trên các trang mạng xã hội, thông qua báo đài, người thân giới thiệu, trang thông tin tuyển dụng,...

Gợi ý cho bạn một địa điểm tìm kiếm việc làm trên toàn quốc, được nhiều người sử dụng trên trang website Job3s. Đây là một trang tìm kiếm việc làm uy tín, thường xuyên cập nhập thông tin tuyển dụng mới nhất. Hơn nữa, bạn dễ dàng tìm thấy bản mô tả công việc Marketing cụ thể của doanh nghiệp đối với từng vị trí.

6. Bộ câu hỏi phỏng vấn nhân viên Marketing?

Một số câu hỏi thường gặp trong buổi phỏng vấn của nhân viên Marketing:

Mục tiêu và định hướng về công việc Marketing của bạn trong 5 năm tới là gì?

Theo bạn, một Marketer giỏi cần có những kỹ năng gì?

Nếu là bạn, thì bạn sẽ xây dựng bản mô tả công việc nhân viên Marketing như thế nào?

Vì sao bạn lựa chọn công ty của chúng tôi để phát triển công việc này?

Nếu khách hàng phàn nàn về chiến dịch truyền thông không có ý nghĩa, thông điệp nào, bạn sẽ giải quyết như thế nào?

Kỳ vọng của bạn về doanh nghiệp hay công việc mà bạn mong muốn trong tương lai là gì?

Theo mô tả và yêu cầu công việc thì bạn sở hữu những kỹ năng nào phù hợp?

Với vị trí nhân viên Marketing, bạn có những kiến thức nào liên quan đến mô tả công việc này?

Bạn có thường xuyên lập kế hoạch cho bản thân không? Hãy mô tả chi tiết về cách bạn quản lý thời gian cũng như lập kế hoạch cho bản thân hoặc công việc?

Nếu bạn phải làm việc với những người đồng nghiệp hoặc sếp khó tính thì bạn sẽ làm gì?

Động lực nào đã giúp bạn lựa chọn trở thành chuyên viên Marketing?

Các câu hỏi thường gặp khi phỏng vấn vị trí nhân viên Marketing (Nguồn: Internet)

Những chia sẻ của Job3s về mô tả công việc Marketing trong bài viết trên, giúp bạn hiểu rõ hơn về yêu cầu từng công việc chi tiết. Thông qua bài viết, hy vọng bạn sẽ tìm kiếm công việc nhân viên Marketing phù hợp với khả năng của mình. Ngoài ra, dựa vào yêu cầu và mô tả công việc mà bạn có thể trau dồi kiến thức, kỹ năng để đáp ứng nhu cầu tuyển dụng.