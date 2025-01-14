1. Những thông tin về giấy khám sức khỏe xin việc có thể bạn chưa biết

Trước khi quyết định mua giấy khám sức khỏe xin việc hay không, bạn cần biết một số thông tin và quy định để hiểu hơn về loại giấy tờ này.

1.1. Giấy khám sức khỏe xin việc là gì?

Giấy khám sức khỏe trong hồ sơ xin việc là giấy tờ được sử dụng để chứng minh rằng bạn có điều kiện sức khỏe để tham gia vào thị trường lao động. Trong hồ sơ xin việc bắt buộc phải có giấy khám sức khỏe, vì dựa vào những thông tin trên giấy mà doanh nghiệp có thể đánh giá được bạn có phù hợp với công việc đó hay không.

Những điều cần biết trước khi mua giấy khám sức khỏe xin việc

1.2. Mẫu giấy khám sức khỏe xin việc chuẩn của bộ y tế và cách điền giấy khám sức khỏe

Có rất nhiều mẫu giấy khám sức khỏe xin việc, tuy nhiên tùy từng mục đích sử dụng mà mua giấy khám phù hợp. Hiện nay, giấy 3 mặt hay giấy A3 đang là loại giấy phổ biến nhất dành cho những người mua giấy khám sức khỏe xin việc. Giấy khám sức khỏe gồm các thông tin sau:

Thông tin cơ bản

Họ và tên

Giới tính

Tuổi

Số CCCD/CMND/Hộ chiếu

Nơi ở hiện tại

Lý do khám sức khỏe

Ảnh 4x6

Thông tin tiền sử

Tiền sử bản thân và gia đình

Kết quả khám bệnh

Thể lực: Chiều cao, cân nặng, huyết áp, thể lực BMI.

Lâm sàng: Nội, ngoại khoa, mắt, tai-mũi-họng, răng-hàm-mặt, da liễu.

Cận lâm sàng: Kết quả về xét nghiệm máu, nước tiểu và chụp x-quang.

Kết luận: Kết luận của bác sĩ về tình trạng sức khỏe bệnh nhân.

Mẫu giấy khám sức khỏe chuẩn của bộ y tế, giúp doanh nghiệp nắm bắt được tình trạng sức khỏe của ứng viên

Cách điền giấy khám sức khỏe

Tại mục thông tin cá nhân

Họ tên: Điền đầy đủ họ tên bằng chữ in hoa, ví dụ: NGUYỄN VĂN AN.

Giới tính: Tích vào Nam hoặc Nữ.

Tuổi: Điền đúng tuổi của mình.

CCCD/CMND/Hộ chiếu: Điền chính xác CCCD/CMND/Hộ chiếu của mình và ngày cấp.

Lý do khám sức khỏe: Hãy ghi là xin việc.

Thông tin tiền sử

Tiền sử gia đình và bản thân: Bạn tích vào Có hoặc không, nếu tích có thì ghi rõ tên bệnh ở bên cạnh.

Sau khi đã điền xong thông tin thì nộp lại giấy cho bác sĩ để bác sĩ đưa ra kết luận cho từng mục.

2. Tầm quan trọng của giấy khám sức khỏe trong hồ sơ xin việc

Giấy khám sức khỏe là căn cứ để kiểm tra xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không. Nhằm tránh tình trạng gặp khó khăn trong quá trình làm việc, ảnh hưởng đến bản thân và cả đồng nghiệp.

Nhà tuyển dụng cần có cơ sở để chắc chắn rằng môi trường làm việc trong công ty an toàn nhất, không để bất cứ điều gì làm ảnh hưởng đến sức khỏe nhân viên. Việc kiểm tra giấy khám sức khỏe sẽ giúp họ loại bỏ được những ứng viên có vấn đề về sức khỏe để đảm bảo an toàn trong lao động.

Bên cạnh đó, khi nhà tuyển dụng nắm bắt được thông tin về sức khỏe của bạn thì họ có thể dựa vào đó để phân công vị trí, công việc phù hợp với ứng viên, tránh những vị trí vượt quá khả năng về sức khỏe của mỗi người.

Thông qua giấy khám sức khỏe, nhà tuyển dụng sẽ có căn cứ để đưa ra các biện pháp để phòng ngừa, hỗ trợ bảo hiểm phù hợp cho từng nhân viên.

Giấy khám sức khỏe là căn cứ để kiểm tra xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không

3. Quy trình để có giấy khám sức khỏe xin việc

Bước 1: Bạn cần mang theo giấy tờ tùy thân đến cơ sở y tế. Tại điểm tiếp nhận hồ sơ bạn hãy trình bày lý do khám để mua giấy khám sức khỏe xin việc. Sau đó, nhân viên sẽ nắm được thông tin và hướng dẫn các thủ tục khác cho bạn.

Bước 2: Nhận phiếu thu sau khi thanh toán đầy đủ chi phí sau đó đến các phòng để tiến hành khám sức khỏe theo chỉ thị. Để mua giấy khám sức khỏe xin việc thì bạn phải khám tổng quát gồm:

Xét nghiệm máu và nước tiểu

Răng - Hàm - Mặt

Nội soi Tai - Mũi - Họng

Da liễu

Siêu âm, nội soi dạ dày

Điện tim

Phụ khoa

Chụp x-quang

Bước 3: Sau khi khám xong thì chờ một lát để nhận kết quả.

Nắm bắt được quy trình khám sức khỏe giúp bạn chuẩn bị tốt và tiết kiệm được thời gian hơn khi đến khám

4. Các câu hỏi liên quan đến giấy khám sức khỏe xin việc

Có rất nhiều câu hỏi được đặt ra khi mua giấy khám sức khỏe xin việc. Dưới đây, job3s đã tổng hợp lại 8 câu hỏi liên quan đến giấy khám sức khỏe, bạn có thể tham khảo. Cùng điểm qua những nội dung này để có thêm kiến thức về giấy khám sức khỏe.

4.1. Câu 1: Làm giấy khám sức khỏe có đắt không?

Tùy từng cơ sở y tế mà có mức giá làm giấy khám sức khỏe khác nhau. Tuy nhiên mức giá của giấy khám sức khỏe cũng chỉ dao động trong khoảng 100.000 - 200.000 đồng đối với bệnh viện công, còn nếu bạn khám ở các bệnh viện tư hay viện quốc tế thì mức phí sẽ cao hơn, rơi vào khoảng 500.000 - 2.000.000 đồng tùy gói khám mà bạn sử dụng.

4.2. Câu 2: Thời hạn của giấy khám sức khỏe?

Thời hạn của giấy khám sức khỏe là 1 năm kể từ ngày nhận giấy khám. Trường hợp giấy khám sức khỏe bị hết hạn thì bạn sẽ không sử dụng được trong hồ sơ xin việc mà phải làm lại giấy mới.

4.3. Câu 3: Có được phép mua giấy khám sức khỏe xin việc không?

Dựa trên quy định của pháp luật thì việc mua giấy khám sức khỏe xin việc là vi phạm pháp luật. Trường hợp mua giấy khám sức khỏe xin việc khi chưa qua quá trình thăm khám nếu bị phát hiện sẽ phải xử phạt theo quy định của pháp luật.

Hiện nay, trên các trang mạng xã hội rao bán giấy khám sức khỏe tràn lan, với chi phí rẻ, tiết kiệm thời gian. Tuy nhiên bạn cũng không nên mua giấy khám sức khỏe xin việc ở những chỗ này mà hãy đến các bệnh viện để thăm khám theo đúng quy trình. Việc làm này cũng sẽ giúp bạn biết được tình trạng sức khỏe của bản thân xem có đủ điều kiện để đáp ứng công việc không.

4.4. Câu 4: Khi đi khám sức khỏe xin việc cần chuẩn bị gì?

Trước khi đi khám sức khỏe bạn nên chuẩn bị một số đồ dùng sau để đảm bảo quá trình diễn ra thuận lợi và nhanh chóng.

Các loại giấy tờ tùy thân.

Một vài ảnh 3x4: Lưu ý ảnh này phải được chụp trong vòng 6 tháng trở lại đây.

Nếu bạn đang điều trị bệnh thì hãy mang theo sổ khám bệnh, đơn thuốc để bác sĩ dễ dàng tư vấn hơn.

Cuối cùng là kê khai đầy đủ thông tin theo yêu cầu.

Chú ý: Trước khi đi khám sức khỏe để đảm bảo kết quả chính xác nhất thì bạn không nên sử dụng rượu bia và các chất kích thích. Đêm trước khi đi khám nên hạn chế thức khuya để kết quả khám chính xác nhất

4.5. Câu 5: Nên đi khám sức khỏe xin việc ở đâu?

Hầu hết các bệnh viện công, tư hay quốc tế đều có dịch vụ khám sức khỏe xin việc. Trước khi đi khám bạn nên tìm hiểu và chọn những cơ sở khám đáp ứng được những tiêu chí sau:

Cơ sở khám bệnh uy tín, trách nhiệm, sở hữu đủ các giấy phép kinh doanh tránh những cơ sở y tế hoạt động không có giấy phép hành nghề.

Cơ sở vật chất hoàn thiện, máy móc thiết bị đầy đủ.

Đội ngũ bác sĩ có tiếng, giàu kinh nghiệm, trình độ chuyên môn cao.

Quy trình thăm khám đầy đủ và chính xác.

Thái độ phục vụ tốt, tư vấn nhiệt tình.

Chi phí hợp lý.

4.6. Câu 6: Mua giấy khám sức khỏe xin việc bị phạt bao nhiêu?

Việc mua giấy khám sức khỏe xin việc mà chưa qua quá trình thăm khám là hành vi trái pháp luật. Dựa trên mức độ vi phạm nặng, nhẹ mà có những mức xử phạt khác nhau. Tại nghị định 117/2020/NĐ-CP khoản 1 điều 46 quy định đối với những đơn vị cung cấp giấy khám sức khỏe khi chưa thực hiện khám đầy đủ sẽ bị xử phạt theo quy định từ 3.000.000đ - 5.000.000đ.

4.7. Câu 7: Có được phép sử dụng giấy khám sức khỏe photo để xin việc không?

Vì giấy khám sức khỏe photo sẽ không có giá trị nên ứng viên không được dùng giấy này để đi xin việc. Dựa trên quy định của các cơ sở y tế thì mỗi người đi khám chỉ được cấp một giấy khám sức khỏe, trường hợp muốn có thêm nhiều giấy khám sức khỏe thì cơ sở khám sức khỏe sẽ photo giấy khám sức khỏe đã có chữ ký của bác sĩ lên nhiều bản sau đó mới đi đóng dấu.

4.8. Câu 8: Mua giấy khám sức khỏe xin việc khi chưa thực hiện thăm khám sẽ bị xử lý như thế nào?

Tùy vào mức vi phạm mà công ty sẽ đưa ra mức xử phạt phù hợp: Nhẹ nhất là khiển trách hay kéo dài thời hạn tăng lương của người lao động tuy nhiên không được quá 6 tháng, thậm chí có thể cách chức và sa thải người lao động. Mức độ xử phạt nặng hay nhẹ sẽ tùy thuộc vào quy chế, nội quy của mỗi công ty.

Việc làm giả giấy khám sức khỏe là điều không nên, nếu phát hiện thì người lao động sẽ bị xử phạt theo quy định

Trên đây job3s đã làm rõ về tầm quan trọng của giấy khám sức khỏe trong hồ sơ xin việc, cũng chia sẻ cho bạn địa chỉ mua giấy khám sức khỏe xin việc uy tín nhất đó chính là các cơ sở y tế. Đặc biệt bạn không nên mua giấy phép sức khỏe ở ngoài mà chưa được thăm khám vì điều này là vi phạm pháp luật. Nếu vẫn còn thắc mắc về vấn đề giấy khám sức khỏe thì có thể liên hệ với job3s, chúng tôi sẽ giúp đỡ bạn.

