Bật mí mức lương ngành Luật Kinh tế mới nhất 2024? Con số sẽ khiến bạn bất ngờ

1. Học Luật Kinh tế ra làm gì?

Học Luật Kinh tế ra trường có thể trở thành luật sư, chuyên gia tư vấn pháp lý,...

Luật Kinh tế là một phần của lĩnh vực Luật, tập trung vào các quy định và luật lệ liên quan đến hoạt động kinh tế và thương mại. Nó bao gồm các vấn đề như hợp đồng, doanh nghiệp, cạnh tranh, tài chính và ngân hàng. Đây là lĩnh vực quan trọng giúp quản lý và điều chỉnh hoạt động kinh tế trong một quốc gia.

Học Luật Kinh tế mở ra nhiều cơ hội việc làm. Sau khi tốt nghiệp, bạn có thể chọn một trong các công việc như:

Luật sư: Tư vấn và đại diện cho khách hàng trong các vấn đề pháp lý liên quan đến kinh tế và thương mại.

Chuyên viên pháp chế: Phân tích và đề xuất các biện pháp pháp lý để đảm bảo tuân thủ các quy định và chính sách kinh tế.

Chuyên viên pháp lý: Thực hiện dịch vụ pháp lý cho các tổ chức và doanh nghiệp, giúp giải quyết các vấn đề pháp lý phức tạp.

Chuyên viên tư vấn pháp luật: Tư vấn cho các tổ chức và doanh nghiệp về các vấn đề pháp luật và kinh tế.

Giảng viên Luật Kinh tế: Truyền đạt kiến thức và kinh nghiệm về Luật Kinh tế cho sinh viên trong các trường đại học hoặc các tổ chức đào tạo.

Chuyên viên lập pháp: Tham gia vào việc soạn thảo và đánh giá các văn bản pháp luật liên quan đến kinh tế và thương mại.

Hành pháp và tư pháp: Tham gia vào hệ thống tư pháp hoặc các tổ chức chính phủ để đảm bảo tuân thủ và thực thi các quy định pháp lý trong lĩnh vực kinh tế.

2. Mức lương ngành Luật Kinh tế mới nhất 2024

Trước khi xác định theo học một ngành nào đó, chắc hẳn bạn luôn cân nhắc đến mức thu nhập thực tế đúng không. Với Luật Kinh tế cũng vậy, nhiều người thường thắc mắc mức lương ngành Luật Kinh tế hiện tại là bao nhiêu, cao hay thấp.

Tùy vào kinh nghiệm làm việc và chính sách lương, thưởng của doanh nghiệp mà mức lương ngành Luật Kinh tế cũng khác nhau, cụ thể như sau:

2.1. Mức lương ngành Luật Kinh tế cho sinh viên mới ra trường

Mức lương ngành Luật Kinh tế hiện nay cho sinh viên mới ra trường khoảng 7 triệu đồng - 12 triệu đồng/ tháng

Đối với sinh viên mới ra trường, mức lương ngành Luật Kinh tế thường không cao. Bởi khi mới ra trường, hầu hết sinh viên sẽ chưa có kinh nghiệm làm việc. Vì vậy đây là giai đoạn vừa học, vừa làm. Doanh nghiệp sẽ mất thời gian và chi phí để đào tạo bạn nên mức lương khởi điểm sẽ thấp hơn so với những người đã có kinh nghiệm.

Theo quy định của hầu hết các doanh nghiệp, cử nhân ngành Luật Kinh tế mới ra trường sẽ thử việc trong khoảng 1 - 2 tháng và nhận mức lương khởi điểm bằng 80% mức lương cơ bản. Tùy vào vị trí mà mức lương ngành Luật Kinh tế dành cho sinh viên mới ra trường cũng sẽ khác nhau.

Dưới đây là bảng lương ngành Luật Kinh tế cho sinh viên mới ra trường mà bạn có thể tham khảo:

Vị trí, chức vụ Mức lương khởi điểm Chuyên viên tư vấn pháp lý 7.000.000 đồng - 12.000.000 đồng/ tháng Luật sư kinh tế 15.000.000 đồng - 20.000.000 đồng/ tháng Chuyên viên lập pháp 7.000.000 đồng - 12.000.000 đồng/ tháng Chuyên viên hành pháp, tư pháp 7.000.000 đồng - 12.000.000 đồng/ tháng Giảng viên Luật Kinh tế 4.212.000 đồng - 14.400.000 đồng/ tháng

Bảng lương trên chỉ mang tính chất tham khảo. Để biết chính xác mức lương ngành Luật Kinh tế là bao nhiêu, bạn có thể theo dõi trên bảng tin tuyển dụng của các doanh nghiệp hoặc liên hệ bộ phận tuyển dụng.

2.2. Mức lương ngành Luật Kinh tế cho người đã có kinh nghiệm

Mức lương ngành Luật Kinh tế cho người có kinh nghiệm khoảng 15 triệu đồng - 20 triệu đồng/ tháng

Với những người đã có kinh nghiệm đảm nhận các chức vụ liên quan đến ngành Luật Kinh tế thì mức lương sẽ cao hơn. Tùy thuộc vào kinh nghiệm làm việc, vị trí, cấp bậc và chính sách lương thưởng mà mức lương ngành Luật Kinh tế sẽ khác nhau. Cụ thể như sau:

Vị trí, chức vụ Mức lương trung bình Chuyên viên tư vấn pháp lý 15.000.000 đồng - 20.000.000 đồng/ tháng Luật sư kinh tế 30.000.000 đồng - 50.000.000 đồng/ tháng Chuyên viên lập pháp 15.000.000 đồng - 20.000.000 đồng/ tháng Chuyên viên hành pháp, tư pháp 15.000.000 đồng - 20.000.000 đồng/ tháng Giảng viên Luật Kinh tế Từ 13.000.000 đồng trở lên tùy vào hạng giảng viên

3. Các yếu tố ảnh hưởng đến mức lương ngành Luật Kinh tế

Trên thực tế, mức lương ngành Luật Kinh tế hiện nay của mỗi người là không giống nhau bởi nó phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố như:

3.1. Kinh nghiệm làm việc

Kinh nghiệm làm việc là một trong những yếu tố chính ảnh hưởng đến mức lương ngành Luật Kinh tế hiện nay. Người có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực này thường có kiến thức sâu rộng và kỹ năng thực tiễn tốt hơn, giúp họ đảm nhận các vị trí có trách nhiệm cao hơn và nhận được mức lương cao hơn so với những người mới ra trường.

3.2. Trình độ học vấn

Mức lương ngành Luật Kinh tế bị ảnh hưởng bởi trình độ học vấn, kinh nghiệm làm việc

Trình độ học vấn cũng là yếu tố ảnh hưởng đến mức lương ngành Luật Kinh tế. Người có trình độ học vấn cao thường được đánh giá cao hơn về kiến thức và kỹ năng, từ đó nhận được mức lương cao hơn so với những người có trình độ học vấn thấp hơn.

Chẳng hạn, sinh viên tốt nghiệp ngành Luật Kinh tế tại trường Đại học sẽ có mức lương cao hơn so với sinh viên tốt nghiệp ngành Luật Kinh tế tại các trường Cao đẳng, Trung cấp. Sinh viên ngành Luật Kinh tế bằng Giỏi sẽ có mức lương cao hơn sinh viên ngành Luật Kinh tế bằng Khá, bằng Trung bình.

3.3. Vị trí công việc

Thêm một yếu tố ảnh hưởng đến mức lương ngành Luật Kinh tế đó là vị trí công việc. Ngành Luật Kinh tế mang lại nhiều cơ hội việc làm khác nhau, mỗi vị trí sẽ có mức lương khác nhau. Ví dụ lương chuyên viên tư vấn pháp lý sẽ khác với lương Giảng viên Luật Kinh tế.

Bên cạnh đó, các vị trí có trách nhiệm lớn hơn, đòi hỏi kỹ năng và kinh nghiệm chuyên sâu thường nhận được mức lương cao hơn. Ví dụ, luật sư chuyên về kinh tế có thể nhận được mức lương cao hơn so với các chuyên viên pháp chế hoặc nhân viên tư vấn.

3.4. Chính sách lương, thưởng của công ty

Chính sách lương và thưởng của công ty ảnh hưởng trực tiếp đến mức lương ngành Luật Kinh tế. Các công ty thường thiết lập các chính sách khác nhau về lương và thưởng dựa trên nguyên tắc công bằng, hiệu suất lao động và thị trường lao động. Chính sách này có thể ảnh hưởng đến việc xác định mức lương cơ bản và tiền thưởng cho nhân viên, ức chế hoặc thúc đẩy sự cạnh tranh trong việc nâng cao mức lương.

3.5. Địa điểm làm việc

Địa điểm làm việc cũng ảnh hưởng đến mức lương ngành Luật Kinh tế. Các khu vực thành phố lớn và trung tâm kinh tế thường có mức lương cao hơn do nhu cầu lao động cao, chi phí sống cao và cơ hội nghề nghiệp đa dạng. Còn các khu vực nông thôn, miền núi, mức lương ngành Luật Kinh tế thường thấp hơn.

4. Học Luật Kinh tế có dễ xin việc không?

Ngoài quan tâm đến mức lương ngành Luật Kinh tế hiện nay, nhiều người còn thắc mắc liệu học Luật Kinh tế có dễ xin việc hay không. Ngành Luật Kinh tế hiện đang được đánh giá cao về mức độ cần thiết và tiềm năng phát triển trong thị trường lao động.

Nhu cầu về chuyên gia pháp lý luật kinh tế đang tăng lên do sự phát triển của các doanh nghiệp, đặc biệt là sự tham gia của các doanh nghiệp nước ngoài vào thị trường Việt Nam. Thực tế, các doanh nghiệp cần những chuyên gia tư vấn pháp lý có kinh nghiệm và am hiểu sâu về các quy định liên quan đến kinh tế để tối ưu hóa cho hoạt động kinh doanh và đầu tư.

Dự báo của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) và Viện Nghiên cứu Quản lý và Phát triển Việt Nam cho thấy rằng lĩnh vực luật kinh tế sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong tương lai và đóng góp quan trọng cho sự phát triển của nền kinh tế.

Với tính cần thiết và tiềm năng phát triển rõ ràng như vậy, việc học ngành Luật Kinh tế không chỉ mang lại nhiều cơ hội việc làm mà còn mang lại tiềm năng phát triển trong sự nghiệp của bạn. Các vị trí việc làm trong ngành này bao gồm luật sư, nhân viên pháp lý, chuyên viên tư vấn pháp lý, và nhiều vị trí khác.

Tóm lại, các công ty và tổ chức tư vấn pháp lý ngày càng có nhu cầu tuyển dụng cử nhân ngành Luật Kinh tế nên cơ hội việc làm trong ngành Luật Kinh tế là rất lớn và mức lương phản ánh trình độ và kinh nghiệm của từng cá nhân.

5. Khó khăn của ngành Luật Kinh tế

Ngành Luật Kinh tế phải chịu áp lực công việc lớn và đòi hỏi bạn phải có niềm đam mê

Bất kỳ một công việc nào cũng sẽ có khó khăn, thách thức. Và ngành Luật Kinh tế cũng không ngoại lệ. Ngành Luật Kinh tế mang lại nhiều cơ hội việc làm với mức lương hấp dẫn nhưng cũng đồng thời đối mặt với nhiều khó khăn:

Học tập liên tục: Để thành công trong ngành này, sinh viên phải không ngừng cập nhật kiến thức về luật pháp và thường xuyên tham gia các khóa học bổ sung sau khi tốt nghiệp đại học.

Phải đam mê: Ngành Luật Kinh tế đòi hỏi sự hiểu biết sâu rộng về luật pháp và các vấn đề kinh tế. Nếu không có đam mê, việc theo đuổi sẽ trở nên khó khăn và dễ gây nản chí.

Ghi nhớ nhiều kiến thức: Sinh viên phải ghi nhớ nhiều thông tin chi tiết và chính xác, vì một sự hiểu biết sai lầm có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Áp lực công việc: Ngành Luật Kinh tế đòi hỏi sự chịu đựng áp lực cao từ việc đối mặt với những vấn đề phức tạp và giải quyết xung đột. Bên cạnh đó, ngành Luật Kinh tế cũng liên tục “đào thải” nhân lực để ưu tiên cho những người giỏi, vì vậy áp lực càng cao.

Tuy nhiên, với sự kiên nhẫn và nỗ lực, bạn có thể dễ dàng vượt qua những khó khăn này và đạt được thành công trong sự nghiệp.​

6. Một số câu hỏi thường gặp

Ngoài việc tìm hiểu mức lương ngành Luật Kinh tế hiện nay là bao nhiêu, còn rất nhiều thắc mắc liên quan đến công việc này như:

6.1. Con gái có nên học Luật Kinh tế?

Con gái có nên học Luật Kinh tế hay không tùy vào sở thích, đam mê và kiến thức chuyên môn

Việc con gái có nên học Luật Kinh tế hay không phụ thuộc vào sở thích, năng lực và mục tiêu sự nghiệp của mỗi người. Nếu bạn có năng lực trong lĩnh vực luật pháp và kinh tế, việc học Luật Kinh tế là sự lựa chọn phù hợp.

Ngành Luật Kinh tế mở ra nhiều cơ hội việc làm trong các lĩnh vực như tư vấn pháp lý, doanh nghiệp, ngân hàng, tài chính, và chính phủ. Tuy nhiên, ngành này cũng đối mặt với sự cạnh tranh và áp lực công việc lớn, do đó, nếu cảm thấy bản thân sẵn lòng đối mặt và vượt qua được những thách thức này thì bạn có thể chọn học Luật Kinh tế.

6.2. Học Luật Kinh tế có làm luật sư được không?

Người học Luật Kinh tế hoàn toàn có thể trở thành luật sư trong tương lai. Khi học Luật Kinh tế, bạn sẽ tiếp cận với những kiến thức về luật pháp và các vấn đề kinh tế liên quan để hiểu rõ hơn về các quy định pháp luật trong môi trường kinh doanh và tài chính.

Sau khi tốt nghiệp và đạt được các yêu cầu về bằng cấp và bài kiểm tra pháp lý, người học Luật Kinh tế có thể tham gia vào các khóa đào tạo và thi cử để trở thành luật sư và hành nghề trong lĩnh vực pháp lý kinh tế.

Mức lương ngành Luật Kinh tế tại Việt Nam hay trên thế giới phụ thuộc vào trình độ chuyên môn, kiến thức, kinh nghiệm và chính sách lương thưởng của doanh nghiệp. Nếu cảm thấy mức lương ngành Luật Kinh tế quá thấp, bạn có thể đề xuất mức lương mong muốn với doanh nghiệp hoặc chọn tổ chức có mức lương hấp dẫn hơn.