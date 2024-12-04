Nên gửi CV vào thời gian nào để gia tăng cơ hội trúng tuyển

Bạn đã viết CV xin việc phù hợp nhưng không biết nên gửi cv vào thời gian nào? Việc gửi CV vào thời điểm phù hợp là một trong những yếu tố quan trọng giúp bạn tăng cơ hội được lựa chọn cho vị trí công việc mong muốn. Để có thể xác định được thời gian phù hợp nhất cùng đọc bài viết dưới đây của Job3s.

1. Thời điểm có ý nghĩa gì với việc gửi CV?

Khi nhà tuyển dụng bận rộn quá nhiều công việc thì việc xem xét CV của ứng viên sẽ được tiến hành nhanh chóng và thường mang yếu tố cảm tính cao. Do không có nhiều thời gian nên họ thường không bận tâm quá nhiều trước những CV xin việc của ứng viên. Vì thế mà việc lựa chọn một khung thời gian hợp lý sẽ giúp bạn tạo được điểm nhấn với CV xin việc của mình.

Hơn hết, việc đúng thời điểm sẽ giúp bạn được nhà tuyển dụng đánh giá khách quan hơn, bớt đi cái nhìn khắt khe và đảm bảo sự công tâm hơn trong việc sàng lọc và tải CV xin việc của các ứng viên gửi tới công ty.

Một cách tổng quát thì việc lựa chọn gửi CV đúng thời điểm sẽ là yếu tố giúp bạn gia tăng cơ hội lọt vào mắt xanh của nhà tuyển dụng và trở thành ứng viên sáng giá nhất cho vị trí mà mình ứng tuyển. Vậy, nên gửi CV vào thời gian nào? Dưới đây sẽ là đáp án dành cho bạn.

Gửi CV đúng thời điểm giúp bạn gia tăng cơ hội thành công (Nguồn: Internet)

2. Theo bạn, nên gửi CV vào thời gian nào?

Biết được thời điểm có lợi ích rất lớn cho việc ứng tuyển của mình. Vậy đâu sẽ là khung thời gian lý tưởng cho việc gửi CV? Ngay sau đây sẽ là những thông tin giúp bạn lựa chọn được mốc thời gian vàng để hóa rồng thành công chinh phục nhà tuyển dụng nhé.

2.1. Ngày đẹp để gửi CV xin việc là ngày nào?

Trước tiên, để xác định thời gian nên gửi CV thì bạn sẽ cần xác định cho mình đâu là ngày đẹp để thực hiện việc này. Một tuần gồm có 7 ngày và bạn có thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5 và thứ 6. Nhưng liệu có phải tất cả các ngày đều là ngày đẹp và phù hợp để mang đến cơ hội cho bạn? Câu trả lời chắc chắn sẽ là không.

Ngày không nên gửi CV trong tuần

Thông thường, ngày thứ 2 sẽ được coi là ngày mà bạn không nên gọi điện, liên lạc hay gửi CV tới nhà tuyển dụng. Bởi đây là ngày mà các doanh nghiệp thường thực hiện các cuộc họp nội bộ để triển khai các vấn đề, công việc trong tuần.

Đây cũng là ngày mà nhà tuyển dụng cần sắp xếp lại công việc của mình, hoàn thiện những công việc dở dang từ tuần trước và bắt đầu cho một tuần làm việc mới. Vì thế mà đây là ngày bạn không nên gửi CV nếu như không muốn bị ngó lơ.

Một ngày nữa bạn cũng không nên gửi CV xin việc đó là ngày thứ 6. Với nhiều công ty thì đây chính là ngày làm việc cuối cùng trong tuần, vì thế mà họ rất mong sẽ có một ngày làm việc nhẹ nhàng, thoải mái bởi 1 tuần làm việc quá căng thẳng. Việc bạn gửi CV đôi khi sẽ khiến nhà tuyển dụng cảm thấy khá mệt mỏi, chán chường và họ sẽ có thể để dành cho tuần sau, nhiều khi cũng là quên mất.

Không nên gửi CV vào ngày thứ 2 và thứ 6 trong tuần (Nguồn: Internet)

Ngày đẹp để gửi CV trong tuần

Với việc loại trừ những ngày trên thì nên gửi cv vào thời gian nào? Như vậy, bạn sẽ còn ngày thứ 3, thứ 4 và thứ 5. Đây được xem là các ngày mà bạn có thể gửi CV xin việc của mình tới nhà tuyển dụng. Tuy nhiên, ngày thứ 3 được xem là ngày đẹp nhất cho việc gửi CV xin việc.

Qua nhiều khảo sát, đánh giá được thực hiện thì các chuyên gia đã nhận thấy rằng, thứ 3 chính là ngày mà các thông tin ứng tuyển được đăng tải nhiều nhất và đây cũng là ngày mang đến hiệu quả cao nhất cho việc ứng tuyển của ứng viên. Thông thường, thứ 3 là ngày mà khối lượng công việc đã được giảm tải kha khá nhờ ngày thứ 2 bận rộn.

Vì thế mà nhà tuyển dụng sẽ có nhiều tinh thần và sự tập trung hơn cho việc tuyển dụng, sàng lọc hồ sơ ứng viên để chọn ra gương mặt sáng giá, phù hợp nhất. Do đó mà đây sẽ là ngày mà CV của bạn có thể tỏa sáng cũng như chiếm sóng nếu những gì bạn truyền tải trong CV đủ ấn tượng và có sức thuyết phục cao.

Tương tự như vậy, với ngày thứ 4 và thứ 5 cũng khá lý tưởng cho việc gửi CV. Tuy nhiên, mức lý tưởng này sẽ thấp hơn so với ngày thứ 3 một chút. Nhưng xét tổng quan thì đây vẫn là ngày phù hợp cho bạn gửi CV.

Ngày đẹp để gửi CV xin việc là thứ 3, thứ 4 và thứ 5 (Nguồn: Internet)

2.2. Giờ hoàng đạo để gửi CV xin việc là giờ nào?

Nên gửi cv vào thời gian nào theo giờ hoàng đạo? Sự kết hợp giữa ngày và giờ sẽ giúp bạn xác định được khung thời gian gửi CV gia tăng cơ hội lên cao nhất cho mình.

Giờ đẹp nhất để gửi CV

Theo thống kê thì giờ vàng để gửi CV sẽ rơi vào khoảng từ 6 giờ sáng - 10 giờ sáng. Đây là khoảng thời gian mà các nhà tuyển dụng tập trung nhất cho việc đọc và nghiên cứu CV xin việc của ứng viên. Từ đó, họ sẽ có những đánh giá mang tính khách quan, đảm bảo sự công bằng hơn khi so sánh các CV xin việc với nhau.

Hơn hết, quá trình khảo sát 1610 CV xin việc cho thấy tất cả các CV được gửi trong khoảng thời gian trên đã có tỷ lệ trúng tuyển cao gấp 5 lần ở bất cứ vị trí, ngành nghề nào. Điều này cho thấy được đây sẽ là khoảng thời gian vàng mà các ứng viên không nên bỏ lỡ cho mình khi đang trong hành trình tìm kiếm việc làm.

Giờ hoàng đạo để gửi CV là khoảng 6 giờ sáng - 10 giờ sáng (Nguồn: Internet)

Những khung giờ kém hiệu quả

Nếu từ 6 - 10 giờ sáng là giờ đẹp để gửi CV thì sau 10 giờ sáng, khả năng trúng tuyển của bạn sẽ giảm đi 10% sau mỗi 30 phút. Tuy nhiên, từ 12 giờ - 12h30 phút sáng thì sẽ là ngoại lệ khi bạn có khoảng 11% để thành công. Và cơ hội thắng cứ thế sẽ giảm dần sau những giờ nghỉ trưa trôi qua.

Một khung giờ nữa được coi là rất tồi tệ để gửi CV xin việc là 7h30 phút tối. Đây có thể xem là giờ nghỉ hoặc giờ tăng ca và nhà tuyển dụng đang cố hoàn thiện nốt trong ngày. Và nếu bạn gửi CV vào thời gian này thì chắc chắn bạn sẽ nhận được lời chào tạm biệt “say goodbye” vô cùng nhanh chóng bởi cơ hội thành công của bạn là chưa đến 3%.

Việc lựa chọn thời gian hợp lý để gửi Cv xin việc sẽ chỉ giúp bạn gia tăng lợi thế hơn trong quá trình ứng tuyển mà thôi. Còn về việc liệu bạn có là người được chọn hay không sẽ còn phụ thuộc vào năng lực và sự phù hợp của bạn với vị trí đó như thế nào dựa trên đánh giá từ phía nhà tuyển dụng.

Vì thế mà việc trau dồi bản thân, thể hiện tốt trong CV xin việc mới là cách để bạn nắm chắc cơ hội trúng tuyển cho mình.

Khung giờ sau 10 giờ sáng đến nghỉ trưa, sau 7h30 phút tối kém hiệu quả khi gửi CV (Nguồn: Internet)

Và hy vọng rằng, với những thông tin được Job3s cập nhật trên bạn đã có cho mình đáp án về việc nên gửi CV vào thời gian nào. Qua đó, bạn sẽ lựa chọn được cho mình thời điểm vàng để đúng việc, đúng thời điểm cũng như tạo cho mình một kết thúc có hậu với việc làm mơ ước nhé!