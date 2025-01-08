Ngân hàng nào tốt nhất hiện nay? TOP những ngân hàng được đánh giá cao nhất 2024

1. Các tiêu chí đánh giá xếp hạng ngân hàng tốt nhất Việt Nam

Tiêu chí xếp hạng của Vietnam Report luôn được những người quan tâm ngân hàng nào tốt nhất tìm hiểu kỹ càng bởi kết quả này được tổng hợp dựa trên một quy trình đánh giá nghiêm ngặt với nhiều tiêu chí cụ thể. Các tiêu chí này bao gồm:

Thị phần và tầm ảnh hưởng của ngân hàng đó đến thị trường tài chính Việt Nam : Tiêu chí này sẽ gồm có các chỉ số về độ phủ và sự hiện diện, mức độ tín nhiệm của khách hàng đối với ngân hàng, sự ảnh hưởng của họ trong ngành tài chính.

Hiệu suất tài chính của ngân hàng : Tiêu chí này bao gồm các chỉ số như tổng tài sản, lợi nhuận, tỷ suất và khả năng sinh lời, khả năng có thể thanh toán nợ, đặc biệt là nợ xấu và đòn bẩy tài chính.

Chất lượng dịch vụ : Yếu tố này sẽ được ghi nhận trên lượt đánh giá và mức độ hài lòng của các khách hàng đã từng sử dụng sản phẩm/ dịch vụ của ngân hàng đó. Để có được con số chính xác, Vietnam Report đã thực hiện nhiều cuộc khảo sát và ghi nhận các phản hồi từ khách hàng về trải nghiệm dịch vụ và sự hỗ trợ của ngân hàng.

Quản trị và ứng xử của ngân hàng khi hỗ trợ khách hàng : Ngân hàng cần đảm bảo tuân thủ các quy định và mọi quy tắc về tài chính, bảo mật thông tin khách hàng và sự minh bạch trong hoạt động để đạt được điểm cao trong phần đánh giá ngân hàng nào tốt nhất .

Trách nhiệm xã hội của ngân hàng đối với cộng đồng : Không chỉ cần phát triển doanh nghiệp mà các đơn vị này còn cần tham gia các hoạt động hỗ trợ cộng đồng, bảo vệ môi trường cũng như các chương trình từ thiện để được xếp thứ hạng cao trong bảng xếp hạng.

Khả năng đổi mới và ứng dụng công nghệ hiện đại vào sản phẩm, dịch vụ: Đây là một trong những tiêu chí xuất hiện sau những mục khác để đánh giá ngân hàng nào tốt nhất. Với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ, người dùng sử dụng điện thoại, máy tính để thực hiện các giao dịch và sử dụng dịch vụ ngày càng nhiều.

Dịch vụ chăm sóc khách hàng luôn là một tiêu chí đánh giá ngân hàng nào tốt nhất hiện nay

2. Ngân hàng nào tốt nhất hiện nay?

Dưới đây là danh sách những ngân hàng xuất sắc đạt điểm số cao nhất sau khi Decision Lab thực hiện đánh giá ngân hàng nào tốt nhất tại Việt Nam hiện nay.

2.1. Top 10 ngân hàng tốt nhất 2024

Không có gì bất ngờ khi Vietcombank tiếp tục đạt danh hiệu đứng đầu trong top 10 ngân hàng tốt nhất Việt Nam. Theo sát sau đó là ngân hàng Quân đội Việt Nam - MB và ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV.

Với mạng lưới trải khắp Việt Nam và là top 4 ông lớn trong ngành ngân hàng, VietinBank cũng lọt vào danh sách tìm kiếm ngân hàng nào tốt nhất. Theo sau đó, vị trí thứ 5 thuộc về một ngân hàng uy tín không kém đó là Techcombank. Năm 2023, ACB vươn lên dẫn thứ 6, còn vị trí thứ 7 thuộc về TPBank. Nằm trong top 4 ngân hàng lớn nhất Việt Nam nhưng Agribank chỉ giữ vị trí thứ 8. Lần lượt đứng ở hai vị trí cuối bảng với top 9 là Sacombank, đứng thứ hạng cuối cùng trong top 10 là ngân hàng tư nhân VPBank.

Danh sách top 10 ngân hàng tốt nhất 2024 được công bố là những cái tên uy tín hàng đầu Việt Nam

2.2. Danh sách 10 ngân hàng có mức tăng trưởng tốt nhất

Ngoài xếp hàng toàn diện tất cả các tiêu chí, Decision Lab cũng thực hiện khảo sát đánh giá các ngân hàng có mức tăng trưởng tốt nhất năm 2024. Theo đó ngân hàng MB xuất sắc dẫn đầu với mức tăng trưởng ấn tượng đạt 5,1 điểm, vượt xa tất cả các ngân hàng khác trong bảng xếp hạng này. Có được điều này là nhờ MB bank liên tục cải thiện sản phẩm, ứng dụng công nghệ số vào dịch vụ để mang tới trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng.

Ấn tượng hơn nữa, MB cũng là một trong những thương hiệu ngân hàng đã cải thiện chỉ số sức khỏe mạnh mẽ nhất năm 2023.

Ông lớn đầu ngành ngân hàng Vietcombank theo sau, ở vị trí thứ 2 với mức tăng 3,8 điểm. Vị trí thứ 3 và thứ 4 được nắm giữ bởi 2 ngân hàng uy tín là BIDV và VietinBank. Bên cạnh đó, TPBank là một trong những ngân hàng trẻ nhất trên thị trường Việt Nam đã có bước tăng trưởng đột phá bằng cách xuất hiện ở vị trí thứ 5 trong bảng xếp hạng với mức tăng 0,6 điểm.

Vị trí thứ 6 do ACB sở hữu, HD bank và Techcombank giữ vị trí lần lượt là thứ 7 và thứ 8. Đặc biệt, ngân hàng quốc tế duy nhất có mặt trong bảng xếp hạng này chính là HSBC, giữ vị trí thứ 9. Cuối cùng, VP bank gây bất ngờ cho người tiêu dùng khi vươn lên xếp thứ 10 trong bảng.

Tìm hiểu top ngân hàng có mức tăng trưởng tốt nhất để có thêm kiến thức ngành tài chính

2.3. Danh sách 4 ngân hàng nước ngoài tốt nhất tại Việt Nam

HSBC giữ vững vị trí ngân hàng tốt nhất hiện nay trong danh sách ngân hàng có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Không chỉ dẫn đầu bảng xếp hạng này trong hai năm liên tiếp, HSBC còn được xếp hạng trong top 10 ngân hàng mang lại sự hài lòng cao nhất tại Việt Nam năm 2023.

Là một ngân hàng có vốn đầu tư của Hàn Quốc và được sử dụng rất nhiều ở Việt Nam, Shinhan Bank tiếp tục giữ vị trí á quân. Dù chỉ số đánh giá giảm nhẹ, ngân hàng Standard Chartered Bank vẫn giữ vững vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng. UOB là ngân hàng vươn lên mạnh mẽ nhất để lọt top 4. Điều này đã cho thấy nỗ lực nâng cao hình ảnh của UOB trên thị trường Việt Nam.

HSBC tiếp tục khẳng định vị thế trong lòng người tiêu dùng Việt Nam

3. Tạo tài khoản ngân hàng nào tốt nhất hiện nay?

Ưu, nhược điểm và mức lãi suất gửi tiết kiệm là những tiêu chí người tiêu dùng sử dụng để đánh giá ngân hàng nào tốt nhất hiện nay. Bạn có thể tham khảo bảng so sánh được tổng hợp vào năm 2024 để có được cái nhìn tổng quan và đưa ra lựa chọn phù hợp nhất.

Tên ngân hàng Lợi ích Hạn chế Mức lãi suất gửi tiết kiệm Vietcombank Là một trong bốn ngân hàng lớn nhất của Việt Nam nên có độ uy tín rất cao, khách hàng hoàn toàn an tâm khi thực hiện giao dịch tại đây.

Hệ thống chi nhánh và phòng giao dịch trải dài toàn quốc.

Sản phẩm đa dạng.

Hỗ trợ khách hàng 24/7.

Ứng dụng Vietcombank trên điện thoại và website có giao diện đẹp, hoạt động mượt mà, dễ sử dụng. Thường xuyên trong tình trạng quá tải khách hàng cần tư vấn trên Hotline khiến người dùng phải chờ đợi rất lâu khi cần được tư vấn, hỗ trợ.

Lãi suất tiết kiệm thấp. Kỳ hạn 3 tháng: 1,9%/năm - mức thấp nhất hiện nay.

Kỳ hạn 6 tháng và 9 tháng: 2,9%/năm - tiếp tục là mức thấp nhất trong các ngân hàng.

Kỳ hạn 12 tháng: 4.9%/năm.

Kỳ hạn từ 13 - 60 tháng: 4.7%/năm. Timo Mở tài khoản ngân hàng online, nhanh chóng.

Miễn phí hàng loạt chi phí như: phí thường niên, phí chuyển khoản cùng hoặc khác ngân hàng, Internet/Mobile Banking.

Rút tiền miễn phí tại ATM có logo NAPAS.

Lãi suất tiết kiệm cao. Chưa có nhiều chi nhánh để khách hàng thuận tiện giao dịch. Kỳ hạn 1 tháng: 2.85%/năm.

Kỳ hạn 3 tháng: 3.05%/năm.

Kỳ hạn 6 tháng: 4.00%/năm.

Kỳ hạn 12 tháng: 4.60%/năm.

Kỳ hạn 18 tháng: 5.25%/năm.

Kỳ hạn 24 tháng: 5.35%/năm. Techcombank Uy tín.

Có lịch sử phát triển lâu đời.

Mạng lưới chi nhánh rộng.

Sản phẩm và dịch vụ ngân hàng đa dạng

Hỗ trợ khách hàng 24/7.

Ứng dụng Techcombank trên điện thoại và website hiện đại, mượt mà. Lãi suất vay tiền ở mức trung bình, không có độ cạnh tranh cao so với thị trường Kỳ hạn 1 tháng: 2.3%/năm.

Kỳ hạn 3 tháng: 2.7%/năm.

Kỳ hạn 6 tháng: 3.7%/năm.

Kỳ hạn 9 tháng: 3.75%/năm.

Kỳ hạn từ 12 - 36 tháng: 4.60%/năm. Sacombank Uy tín hàng đầu Việt Nam, độ bảo mật cao giúp khách hàng an tâm không bị rò rỉ dữ liệu cá nhân hay bị đánh cắp tiền trong tài khoản.

Hỗ trợ mở tài khoản online miễn phí và khách hàng còn có thể lựa chọn số tài khoản đẹp theo sở thích. Lãi suất tiết kiệm thấp.

Phí chuyển tiền liên ngân hàng tại quầy giao dịch cao. Kỳ hạn 1 tháng: 2.6%/năm.

Kỳ hạn 3 tháng: 2.9%/năm.

Kỳ hạn 6 tháng: 3.9%/năm.

Kỳ hạn 9 tháng: 4.2%/năm.

Kỳ hạn 12 tháng: 5.0%/năm.

Kỳ hạn 18 tháng: 5.6%/năm.

Kỳ hạn 36 tháng: 6.2%/năm. Nam Á Bank Có nhiều chi nhánh tại các thành phố lớn.

Có các điểm giao dịch số tự động ONEBANK mở cửa 24/7, khách hàng có thể tự thực hiện giao dịch trên máy tính nhờ áp dụng công nghệ thông minh, hiện đại.

Lãi suất tiết kiệm luôn nằm trong top cao nhất. Chưa có nhiều chi nhánh trên toàn quốc, gây bất tiện cho khách hàng muốn giao dịch trực tiếp. Kỳ hạn 1 và 2 tháng: 2.9%/năm.

Kỳ hạn 3 tháng: 3.4%/năm.

Kỳ hạn 4 - 5 tháng: 3.6%/năm.

Kỳ hạn 6 - 8 tháng: 4.4%/năm.

Kỳ hạn 9 - 10 tháng: 4.7%/năm.

Kỳ hạn 14 - 17 tháng: 5.2%/năm.

Lưu ý: Trên đây là biểu giá lãi suất tiết kiệm áp dụng cho khách hàng cá nhân. Đối với những khách hàng doanh nghiệp hoặc khách hàng gửi tiết kiệm số tiền lớn, các ngân hàng sẽ có những chính sách ưu đãi và lãi suất hấp dẫn hơn. Do đó, bạn nên liên hệ hoặc đến trực tiếp ngân hàng để có được con số chính xác nhất.

Từ bảng trên có thể thấy để tìm kiếm câu trả lời nên mở tài khoản ngân hàng nào tốt nhất, bạn cần xem xét nhu cầu của bản thân là gì để chọn nơi cung cấp dịch vụ đó mang lại nhiều ưu đãi, lợi ích nhất.

Tìm hiểu ưu nhược điểm của từng ngân hàng giúp người tiêu dùng chọn nơi phù hợp nhất

Tìm hiểu ngân hàng nào tốt nhất giúp khách hàng dễ dàng có thêm kiến thức về lĩnh vực tài chính. Bên cạnh đó, việc tham khảo lãi suất tiết kiệm cũng như ưu nhược điểm của từng ngân hàng giúp bạn có thể chọn ngân hàng phù hợp với nhu cầu của bản thân.