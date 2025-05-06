Ngành du lịch học trường nào? Top 10 trường đào tạo ngành du lịch tốt nhất Việt Nam

1. Ngành du lịch học trường nào?

Ngành du lịch là ngành học ngày càng có tiềm năng và được đào tạo tại nhiều trường đại học uy tín trên cả nước. Tùy thuộc vào năng lực, định hướng của bản thân, bạn có thể lựa chọn trường phù hợp. Dưới đây là top 10 trường đào tạo uy tín ngành du lịch với chi tiết điểm chuẩn, học phí năm 2024.

TỔNG HỢP CÁC TRƯỜNG ĐÀO TẠO NGÀNH DU LỊCH

Khu vực Tên trường Ngành học Khối tuyển sinh Điểm chuẩn (2024) Học phí (2024) Miền Bắc Đại học Hà Nội Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (dạy bằng tiếng Anh) D01 33.04 1,650,000 VNĐ/tín chỉ Đại học Kinh tế Quốc dân Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00; A01; D01; D07 26.71 16,000,000 - 22,000,000 VNĐ/năm Đại học Thương mại Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00; A01; D01; D07 25.55 26,000,000 VNĐ/năm Đại học Văn hóa Hà Nội Du lịch - Văn hóa du lịch D01; D09; D14; D15; C19 26.15 441,000 VNĐ/tín chỉ C00 27.15 Du lịch - Lữ hành, hướng dẫn du lịch C00 27.67 D01; D09; D14; D15; C19 26.67 Du lịch - Hướng dẫn du lịch quốc tế D01; D09; D14; D15; C19 33.33 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành D01; D09; D14; D15; C19 26.94 C00 27.94 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành - Quản trị du lịch cộng đồng C00 27.43 D01; D09; D14; D15; C19 26.43 Miền Trung Đại học Du lịch Đại học Huế Du lịch A00; C00; D01; D10 17 15,000,000 VNĐ/ năm Du lịch điện tử 17 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 17 Quản trị du lịch và khách sạn 23 Trường Du lịch - Đại học Duy Tân Đà Nẵng Du lịch A00; C00; C15; D01 16 13,000,000 - 15,000,000 VNĐ/học kỳ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành Quản trị khách sạn Quản trị nhà hàng và Dịch vụ ăn uống Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00; A01; D01; D90 25.75 22,500,000 VNĐ/năm Quản trị khách sạn 24.25 Miền Nam Đại học Văn hóa TP. HCM Ngành Du lịch C00; D01; D10; D15 26.75 15,000,000 VNĐ/năm Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, chuyên ngành Quản trị lữ hành 27 Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, chuyên ngành Hướng dẫn du lịch 26.5 Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. HCM Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A01; D01; D14; D15 20 (Tiếng Anh hệ số 2) 1.230.000 VNĐ/tín chỉ Quản trị khách sạn Đại học Khoa học Xã hội TP. HCM Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành D15 26.75 29,040,000 VNĐ/năm C00 28.33 D01 25.8 D14 26.47

Lưu ý: Những thông tin trên chỉ có tính chất tham khảo, bạn có thể truy cập vào website của các trường để có tin tức chính xác nhất

2. Phương thức xét tuyển, học phí và điểm chuẩn mới nhất

Ngành du lịch là ngành học đang rất phát triển, được nhiều trường đại học cao đẳng đầu tư, quan tâm. Dưới đây là chi tiết về điểm chuẩn, học phí của các trường uy tín và chất lượng ở Việt Nam:

2.1. Đại học Hà Nội

Đại học Hà Nội (HANU) là một trong những trường đại học chất lượng về đào tạo ngành du lịch thuộc khu vực Miền Bắc. Chương trình học của trường theo theo tiêu chuẩn quốc tế, kết hợp giữa lý thuyết và thực hành với nhiều môn học bằng ngoại ngữ.

Đại học Hà Nội sử dụng nhiều phương thức xét tuyển đa dạng, bao gồm xét điểm thi tốt nghiệp THPT với tổ hợp môn D01, xét học bạ, xét tuyển kết hợp với chứng chỉ tiếng Anh quốc tế, tuyển thẳng và đánh giá năng lực (ĐGNL). Điểm chuẩn năm 2024 ngành du lịch là 33.04, với mức học phí là 1,650,000 VNĐ/tín chỉ.

Địa chỉ: Km9 Đ. Nguyễn Trãi, P. Văn Quán, Nam Từ Liêm, Hà Nội

2.2. Đại học Kinh tế Quốc dân

Đại học Kinh tế Quốc dân tuy là một trường chuyên về kinh tế nhưng cũng có ngành du lịch rất uy tín. Sinh viên tại đây được đào tạo bài bản các kỹ năng chuyên môn, các kỹ năng mềm cần thiết.

Ngành du lịch học trường nào? Đại học Kinh tế Quốc dân là một sự lựa chọn tốt dành cho nhiều thí sinh muốn học chuyên ngành này

Trường xét tuyển ngành du lịch theo nhiều phương thức khác nhau như xét điểm thi tốt nghiệp THPT tổ hợp A00, A01, D01, D07, xét tuyển kết hợp, ĐGNL và tuyển thẳng. Thí sinh có thể lựa chọn theo phương thức xét tuyển phù hợp với bản thân.

Năm 2024, điểm chuẩn ngành quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành của Đại học Kinh tế Quốc dân là 26.71, với mức học phí từ 16,000,000 - 22,000,000 VNĐ/năm.

Địa chỉ: 207 đường Giải Phóng, Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, Hà Nội

2.3. Đại học Văn Hóa Hà Nội

Đại học Văn hóa Hà Nội là cơ sở đào tạo lâu năm với đội ngũ giảng viên có chuyên môn sâu và giàu kinh nghiệm thực tiễn. Môi trường học tập tại đây năng động, nhiều hoạt động ngoại khóa, thực tế tại các điểm du lịch lớn.

Đại học Văn hóa Hà Nội có các phương thức xét tuyển phổ biến như sử dụng điểm thi tốt nghiệp THPT với các tổ hợp C00; D01; D09; D14; D15; C19, điểm chuẩn ngành du lịch dao động từ 26 đến 33 điểm; hoặc xét học bạ, ĐGNL và tuyển thẳng theo quy định.

Mức học phí ngành du lịch tại Đại học Văn hóa Hà Nội năm 2024 là 441,000 VNĐ/tín chỉ.

Địa chỉ: 418 Đường La Thành, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam

2.4. Trường Du Lịch - Đại Học Huế

Trường Du lịch - Đại học Huế là một trong những đơn vị đào tạo chuyên sâu và uy tín hàng đầu khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Với lợi thế nằm tại trung tâm di sản văn hóa - cố đô Huế, nơi phát triển mạnh về du lịch, trường mang đến chương trình học gắn liền với thực tiễn, đồng thời kết hợp tốt giữa kiến thức lý thuyết và kỹ năng nghề nghiệp.

Các phương thức xét tuyển chủ yếu của trường là xét qua điểm thi THPT với các tổ hợp D01, C00, A00, A01; xét học bạ, ĐGNL và tuyển thẳng. Điểm chuẩn ngành du lịch của trường năm 2024 dao động từ 17 - 23 điểm. Sinh viên theo học lĩnh vực này sẽ phải đóng mức học phí là 15,000,000 VNĐ/năm.

Địa chỉ: 22 Lâm Hoằng, Vỹ Dạ, Huế, Thành phố Huế

2.5. Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

Ngành Du lịch của Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng (DUE) là một trong những ngành mũi nhọn của trường, được đào tạo gắn liền với nhu cầu thực tế của ngành công nghiệp du lịch - dịch vụ tại miền Trung và cả nước. Chương trình đào tạo theo chuẩn quốc tế, cập nhật xu hướng du lịch hiện đại. Sinh viên được theo học đội ngũ giảng viên trình độ cao, nhiều người được đào tạo tại nước ngoài.

Ngành Du lịch của Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng đào tạo uy tín và chất lượng

Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng tuyển sinh thông qua nhiều phương thức như xét điểm thi THPT, xét học bạ, xét điểm ĐGNL, xét tuyển kết hợp với chứng chỉ ngoại ngữ và tuyển thẳng. Tổ hợp xét tuyển chủ yếu của ngành du lịch tại trường là A00; A01; D01; D90, với điểm chuẩn dao động từ 24 - 25 điểm. Mức học phí của Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng năm 2024 là 22,500,000 VNĐ/năm.

Địa chỉ: 71 Ngũ Hành Sơn, Bắc Mỹ An, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

2.6. Trường Đại học Thương mại

Trường Đại học Thương mại là một trong những trung tâm giáo dục có môi trường học tập hiện đại, nhiều CLB học thuật, kỹ năng mềm. Ngành quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành tại trường là ngành được đào tạo theo định hướng kết hợp giữa kiến thức kinh tế - quản trị và kỹ năng chuyên sâu về du lịch, dịch vụ.

Đại học Thương mại xét tuyển theo nhiều phương thức như điểm thi THPT với các tổ hợp A00; A01; D01; D07 với điểm chuẩn 25,5 điểm; xét điểm ĐGNL, xét tuyển kết hợp với chứng chỉ tiếng Anh và xét theo học bạ. Học phí của trường ngành du lịch là 26,000,000 VNĐ/năm.

Địa chỉ: 79 Đ. Hồ Tùng Mậu, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

2.7. Đại học Văn hóa TP. HCM

Đại học Văn hóa TP. HCM được xây dựng trên nền tảng đào tạo gắn liền giữa văn hóa, lịch sử và phát triển du lịch bền vững. Trường là nơi đào tạo uy tín về lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật - dịch vụ tại khu vực phía Nam với đội ngũ giảng viên có chuyên môn cao, nhiều người từng công tác trong ngành du lịch.

Năm 2024, trường xét tuyển theo nhiều phương thức như sử dụng điểm thi THPT, xét học bạ, xét điểm ĐGNL và tuyển thẳng. Tổ hợp xét tuyển gồm C00, D01, D78, D15, với điểm chuẩn dao động từ 26 đến 27 điểm. Học phí để sinh viên theo học tại trường là 15,000,000 VNĐ/năm.

Địa chỉ: 51 Đ. Quốc Hương, Thảo Điền, Thủ Đức, TP. HCM

2.8. Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. HCM

Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí Minh (HUFLIT) là một trong những cơ sở giáo dục có thế mạnh đào tạo nguồn nhân lực du lịch giỏi ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh, cùng với kỹ năng quản trị và ứng dụng công nghệ. Trường nằm ở trung tâm TP. HCM, thuận lợi cho thực tập và làm việc tại các công ty lữ hành, khách sạn quốc tế.

Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. HCM thuận lợi cho nhiều sinh viên ngành du lịch học và thực tập

Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí Minh năm 2024 xét tuyển thông qua điểm ĐGNL, điểm thi tốt nghiệp THPT với tổ hợp A01; D01; D14; D15, học bạ và phương thức kết hợp với chứng chỉ tiếng Anh. Thí sinh có thể lựa chọn phương thức phù hợp với năng lực của bản thân.

Năm 2024, điểm chuẩn ngành du lịch của trường là 20 điểm với mức học phí không thay đổi từ năm 2023 là 1.230.000 VNĐ/tín chỉ.

Địa chỉ: 828 Đ. Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10, Hồ Chí Minh

2.9. Trường Du lịch - Đại học Duy Tân Đà Nẵng

Trường Du lịch - Đại học Duy Tân Đà Nẵng là trường đại học được đầu tư bài bản theo định hướng ứng dụng - quốc tế hóa. Nhờ vị trí nằm ở trung tâm thành phố, trường có lợi thế lớn về cơ sở vật chất hiện đại, hợp tác doanh nghiệp, liên kết đào tạo quốc tế với các trường đại học Mỹ.

Trường Du lịch - Đại học Duy Tân Đà Nẵng năm 2024 tuyển sinh ngành du lịch thông qua các phương thức như xét điểm thi THPT, xét điểm ĐGNL, xét học bạ, tuyển thẳng và đánh giá năng lực. Tổ hợp xét tuyển gồm A00; C00; C15; D01, với điểm chuẩn từ 16 điểm. Học phí của trường năm 2024 dao động từ 13,000,000 - 15,000,000 VNĐ/học kỳ.

Địa chỉ: 254 Nguyễn Văn Linh, Thanh Khê, Đà Nẵng

2.10. Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP. HCM

Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP. HCM (USSH – HCM) là cơ sở đào tạo truyền thống, có uy tín lâu năm tại miền Nam. Trường chú trọng đào tạo chuyên sâu về kiến thức văn hóa - xã hội - lịch sử với chương trình học thiên về lý luận gắn với thực hành, giúp sinh viên vừa có nền tảng tri thức, vừa có kỹ năng nghề nghiệp.

Trường xét tuyển ngành du lịch năm 2024 thông qua nhiều phương thức như điểm thi tốt nghiệp THPT, học bạ, kỳ thi đánh giá năng lực và ưu tiên xét tuyển. Tổ hợp xét tuyển của Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP. HCM gồm C00, D01, D14, D15, với điểm chuẩn dao động từ 25 - 28 điểm. Học phí để sinh viên theo học tại trường năm 2024 là 29,040,000 VNĐ/năm.

Cơ sở 1: 10-12 Đinh Tiên Hoàng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM

Cơ sở 2: Khu Đô thị Đại học Quốc gia TP.HCM, TP. Thủ Đức, TP.HCM

3. Những tố chất, yếu tố phù hợp với ngành du lịch

Ngành du lịch hiện đang có nhiều tiềm năng và cơ hội phát triển. Mỗi năm có rất nhiều sinh viên theo học ngành này với mong muốn tốt nghiệp ra trường có công việc ổn định, mức lương hấp dẫn. Tuy nhiên, để theo ngành du lịch, bạn cần đạt được những yêu cầu dưới đây.

Theo ngành du lịch, bạn cần đảm bảo yếu tố về bằng cấp và kỹ năng

Yêu cầu về bằng cấp:

Tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên ngành du lịch hoặc các ngành có liên quan.

Có chứng chỉ hướng dẫn viên du lịch, điều hành tour, chứng chỉ nghiệp vụ buồng phòng, pha chế rượu.

Có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh và một số ngôn ngữ khác như Nhật, Trung, Pháp… đặc biệt là kỹ năng nghe, nói.

Có kinh nghiệm trong ngành du lịch ít nhất từ 6 tháng trở lên.

Yêu cầu về kỹ năng:

Kỹ năng giao tiếp: Các hoạt động du lịch yêu cầu sự vui vẻ, sôi nổi, do đó các nhân sự ngành du lịch cần có kỹ năng giao tiếp tốt, nhạy bén, có thể trở thành cầu nối khách hàng với nhau.

Khả năng quan sát: Các tour du lịch có khá nhiều khách hàng với tâm lý, tình cảm và nhu cầu khác nhau. Người làm du lịch cần có khả năng quan sát tốt, nắm bắt được cảm xúc và tình trạng hiện tại của khách.

Kỹ năng xử lý tình huống: Một tour du lịch có thể có nhiều sự cố từ nhỏ đến lớn. Người phụ trách dẫn tour cần có thái độ bình tĩnh, không bối rối, làm chủ được tình huống.

Điều phối linh hoạt: Các tour đều có kế hoạch trước khi triển khai nhưng trên thực tế vẫn có nhiều tình huống nảy sinh nên cần điều chỉnh lịch trình sao cho hợp lý để du khách hài lòng.

Sức khỏe tốt: Hầu hết các vị trí trong ngành du lịch đều yêu cầu phải di chuyển, nói nhiều và có ít thời gian nghỉ ngơi nên vấn đề sức khỏe khá quan trọng và được ưu tiên.

Tóm lại, với câu hỏi ngành du lịch học trường nào, hi vọng bài viết trên đây đã giúp bạn có đáp án cho riêng mình để có lựa chọn tốt nhất, phù hợp nhất với bản thân. Nếu mong muốn tìm việc làm du lịch, bạn có thể truy cập Job3s.ai để cập nhật thông tin mới nhất nhé.