Ngành Kỹ sư phần mềm là một lĩnh vực thuộc nhóm Công nghệ thông tin, chuyên đào tạo kiến thức và kỹ năng về thiết kế, phát triển, kiểm thử và bảo trì các hệ thống phần mềm. Sinh viên theo học ngành này sẽ được trang bị nền tảng vững chắc về lập trình, quản lý dự án, phân tích yêu cầu, đảm bảo chất lượng phần mềm và an toàn thông tin, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng ngày càng cao của các doanh nghiệp công nghệ. Vậy, ngành Kỹ sư phần mềm học trường nào? Hiện nay, nhiều trường đại học và học viện uy tín tại Việt Nam có chương trình đào tạo ngành này, tiêu biểu như: Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Công nghệ (ĐHQG Hà Nội), Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Đại học FPT…

Khu vực Tên trường Ngành học Khối tuyển sinh Điểm chuẩn (2024) Học phí (2024) Miền Nam Đại học Bách khoa TP.HCM Kỹ sư phần mềm A00, A01, D01 28.48 30.000.000 - 40.000.000 Miền Nam Đại học Công Nghệ Thông Tin - Đại học Quốc gia TP.HCM Kỹ sư phần mềm A00, A01, D01 26.85 30.000.000 - 35.000.000 Miền Trung Đại học Huế (ĐH Huế) Kỹ sư phần mềm A00, A01, D01 18.2 13.000.000 - 17.000.000 Miền Bắc Đại học Công nghiệp Hà Nội Kỹ sư phần mềm A00, A01 24.68 18.000.000 - 22.000.000 Miền Bắc Đại học FPT Kỹ sư phần mềm A00, A01, D01 21 28.000.000 - 30.000.000 Miền Bắc Đại học Quốc tế Bắc Hà Kỹ sư phần mềm A00, A01, A02, A03, A04 16 15.000.000 - 20.000.000 Miền Bắc Đại học Bách Khoa Hà Nội (HUST) Kỹ sư phần mềm A00, A01, D01 28.48 24.000.000 - 28.000.000 Miền Bắc Đại học Công nghệ – Đại học Quốc gia Hà Nội Kỹ sư phần mềm A00, A01, D01 26.97 14.000.000 - 16.000.000 Miền Nam Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) Kỹ sư phần mềm A00, A01, C01, D01 16 40.000.000 - 48.000.000 Miền Nam Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia TP.HCM Kỹ sư phần mềm A00, A01, D07 28.5 16.000.000 - 20.000.000

1. Đại học Bách khoa TP.HCM

Đại học Bách khoa TP.HCM là một trong những ngôi trường đào tạo ngành kỹ sư phần mềm hàng đầu tại Việt Nam, nổi tiếng với chất lượng đào tạo và đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm. Ngành Kỹ sư phần mềm của trường trực thuộc Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính được đánh giá là ngành học mũi nhọn, nơi sinh viên không chỉ tiếp cận lý thuyết chuyên sâu mà còn tham gia các dự án thực tế ngay từ những năm đầu tiên.

Ngành kỹ sư phần mềm học trường nào? Đại học Bách khoa TP.HCM là một trong những ngôi trường đào tạo kỹ thuật hàng đầu tại Việt Nam

Về phương thức xét tuyển, trường áp dụng đa dạng các hình thức bao gồm xét tuyển dựa trên điểm thi tốt nghiệp THPT quốc gia, xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, xét tuyển học sinh giỏi trường chuyên và xét tuyển kết hợp với chứng chỉ quốc tế như SAT, ACT.

Tổ hợp xét tuyển cho ngành Kỹ sư phần mềm chủ yếu là A00 (Toán, Lý, Hóa), A01 (Toán, Lý, Anh) và D01 (Toán, Văn, Anh). Theo thông báo năm 2024, điểm chuẩn ngành này là 28.48 điểm theo phương thức xét điểm thi THPT.

Sinh viên ngành Kỹ sư phần mềm tại Bách khoa TP.HCM được đào tạo bài bản về nền tảng khoa học máy tính, lập trình, phát triển phần mềm, quản lý dự án phần mềm, trí tuệ nhân tạo và công nghệ điện toán đám mây. Song song đó, sinh viên còn được tham gia các dự án hợp tác với doanh nghiệp ngay trong thời gian học để nâng cao kỹ năng thực tế.

Học phí năm 2024 cho chương trình đại trà của trường dao động từ 30.000.000 - 40.000.000 VNĐ/năm. Nếu học các chương trình chất lượng cao hoặc tiên tiến, mức học phí có thể từ 60.000.000 - 80.000.000 VNĐ/năm.

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, phường 14, quận 10, TP.HCM

Website: https://www.hcmut.edu.vn

2. Đại học Công Nghệ Thông Tin - Đại học Quốc gia TP.HCM

Đại học Công nghệ Thông tin trực thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM là trường đào tạo ngành kỹ sư phần mềm chuyên sâu. Đây là một trong những trường được đánh giá có môi trường học tập hiện đại, chương trình đào tạo sát với nhu cầu thực tiễn của thị trường lao động.

Đại học Quốc gia TP.HCM là trường chuyên sâu đào tạo các ngành liên quan đến công nghệ và kỹ thuật phần mềm

Về phương thức xét tuyển, trường triển khai nhiều phương thức nhằm tạo điều kiện cho thí sinh: xét điểm thi tốt nghiệp THPT, ưu tiên xét tuyển học sinh giỏi các trường chuyên, xét học bạ, xét tuyển thẳng và xét kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của ĐHQG TP.HCM.

Các tổ hợp xét tuyển chính cho ngành Kỹ sư phần mềm là A00, A01 và D01. Năm 2024, điểm chuẩn ngành Kỹ sư phần mềm 26.85 điểm theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT.

Chương trình đào tạo tại UIT giúp sinh viên nắm vững kiến thức nền tảng về phát triển phần mềm, kiểm thử phần mềm, quản lý dự án và an toàn bảo mật hệ thống. Đặc biệt, UIT còn chú trọng đào tạo kỹ năng nghiên cứu khoa học và khuyến khích sinh viên tham gia các cuộc thi lập trình, hackathon để trau dồi kinh nghiệm thực tế.

Học phí năm 2024 cho chương trình đào tạo tiêu chuẩn là khoảng 30.000.000 - 35.000.000 VNĐ/năm, trong khi đó, các chương trình tiên tiến hoặc chất lượng cao có học phí từ 50.000.000 - 70.000.000 VNĐ/năm.

Địa chỉ: Khu phố 6, phường Linh Trung, thành phố Thủ Đức, TP.HCM

Website: https://www.uit.edu.vn

3. Đại học Huế (ĐH Huế)

Đại học Huế là trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học lớn của khu vực miền Trung, trong đó Trường Đại học Khoa học là đơn vị tiên phong đào tạo ngành Kỹ sư phần mềm. Với chương trình học hiện đại, trường hướng đến việc cung cấp cho sinh viên những kỹ năng chuyên sâu về công nghệ phần mềm cũng như khả năng thích ứng với thị trường lao động quốc tế.

Đại học Huế có chương trình học hiện đại, trường hướng đến việc cung cấp cho sinh viên những kỹ năng chuyên sâu về công nghệ phần mềm

Phương thức xét tuyển của trường bao gồm xét điểm thi tốt nghiệp THPT quốc gia, xét học bạ THPT, tuyển thẳng học sinh giỏi đạt giải cấp quốc gia và các thí sinh thuộc diện ưu tiên khác theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trường sử dụng tổ hợp xét tuyển A00, A01 và D01. Năm 2024, điểm chuẩn ngành Kỹ sư phần mềm là 18.2 điểm, phù hợp với nhiều đối tượng thí sinh trên cả nước, đặc biệt là các tỉnh miền Trung và miền Bắc.

Về kiến thức nền tảng, sinh viên sẽ được đào tạo các môn cơ bản như lập trình cơ bản, cấu trúc dữ liệu và giải thuật, phát triển ứng dụng phần mềm, thiết kế cơ sở dữ liệu và an toàn thông tin. Chương trình học cũng kết hợp đào tạo kỹ năng mềm và kỹ năng khởi nghiệp, giúp sinh viên phát triển toàn diện.

Học phí năm 2024 của chương trình đại trà dao động từ 13.000.000 - 17.000.000 VNĐ/năm. Đây là mức học phí khá phù hợp với điều kiện kinh tế của nhiều gia đình.

Địa chỉ: 77 Nguyễn Huệ, TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

Website: http://husc.hueuni.edu.vn

4. Đại học Công nghiệp Hà Nội

Đại học Công nghiệp Hà Nội là một trong những trường công lập đào tạo khối ngành kỹ thuật - công nghệ có uy tín tại khu vực miền Bắc. Ngành Kỹ sư phần mềm của trường nằm trong nhóm ngành Công nghệ thông tin, được đánh giá cao nhờ chương trình đào tạo thực tiễn và hệ thống cơ sở vật chất hiện đại, đáp ứng tốt yêu cầu học tập và nghiên cứu.

Đại học Công nghiệp Hà Nội là một trong những trường công lập đào tạo khối ngành kỹ sư phần mềm có uy tín tại khu vực miền Bắc

Về phương thức xét tuyển, HaUI áp dụng các hình thức xét tuyển phổ biến như xét điểm thi tốt nghiệp THPT quốc gia, xét học bạ THPT và xét tuyển thẳng đối với học sinh giỏi quốc gia hoặc đạt giải các kỳ thi cấp tỉnh. Ngoài ra, trường còn xét tuyển theo kết quả kỳ thi đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội nhằm đa dạng hóa phương thức tuyển sinh, giúp thí sinh có thêm nhiều cơ hội trúng tuyển.

Các tổ hợp môn xét tuyển cho ngành Kỹ sư phần mềm chủ yếu là A00, A01. Theo thông báo năm 2024, điểm chuẩn ngành này là 24.68 điểm đối với xét điểm thi THPT.

Về chương trình đào tạo, sinh viên ngành Kỹ sư phần mềm tại HaUI được trang bị kiến thức từ cơ bản đến nâng cao về lập trình, phát triển phần mềm, kiểm thử phần mềm, bảo mật hệ thống và quản trị dự án công nghệ thông tin. Trường cũng đẩy mạnh thực hành, liên kết với doanh nghiệp để sinh viên tiếp xúc với các dự án phần mềm thực tế.

Học phí năm 2024 đối với chương trình đại trà tại HaUI dao động từ 18.000.000 - 22.000.000 VNĐ/năm, đây là mức học phí khá phù hợp so với mặt bằng chung các trường công lập.

Địa chỉ: Số 298 đường Cầu Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Website: https://www.haui.edu.vn

5. Trường Đại học FPT

Trường Đại học FPT là một trong những cơ sở đào tạo chuyên sâu về Công nghệ thông tin thuộc tập đoàn FPT, nổi bật với môi trường học tập quốc tế và chương trình đào tạo gắn liền với thực tế doanh nghiệp. Ngành Kỹ sư phần mềm tại Đại học FPT được thiết kế theo chuẩn quốc tế, chú trọng phát triển kỹ năng ngoại ngữ và kỹ năng làm việc trong môi trường toàn cầu.

Trường Đại học FPT có môi trường học tập quốc tế và chương trình đào tạo gắn liền với thực tế doanh nghiệp

Về phương thức xét tuyển, trường sử dụng các hình thức như xét học bạ THPT, xét điểm thi tốt nghiệp THPT, xét tuyển thẳng đối với các học sinh giỏi và đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia. Đặc biệt, trường còn tổ chức kỳ thi sơ tuyển riêng và có những suất học bổng dành cho thí sinh có thành tích học tập xuất sắc hoặc chứng chỉ quốc tế như IELTS, TOEFL.

Tổ hợp xét tuyển phổ biến bao gồm A00, A01 và D01. Theo thông tin năm 2024, điểm chuẩn xét tuyển của trường là 21 điểm theo điểm thi THPT quốc gia. Nếu xét học bạ, thí sinh cần có điểm trung bình từ 7.0 trở lên cho ba năm học THPT.

Chương trình đào tạo ngành Kỹ sư phần mềm tại Đại học FPT nổi bật ở việc áp dụng mô hình đào tạo kết hợp lý thuyết và thực hành chiếm tỷ lệ cao. Sinh viên được học tập trong môi trường song ngữ, sử dụng giáo trình nước ngoài, đồng thời được thực tập tại các công ty thuộc tập đoàn FPT hoặc các đối tác quốc tế ngay từ năm thứ ba.

Học phí năm 2024 của Đại học FPT đối với ngành Kỹ sư phần mềm dao động từ 28.000.000 - 30.000.000 VNĐ/học kỳ (tương đương khoảng 60.000.000 VNĐ/năm). Ngoài ra, sinh viên phải hoàn thành kỳ học tiếng Anh dự bị nếu chưa đạt yêu cầu đầu vào ngoại ngữ.

Địa chỉ: Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, huyện Thạch Thất, Hà Nội

Website: https://daihoc.fpt.edu.vn

6. Đại học Quốc tế Bắc Hà

Đại học Quốc tế Bắc Hà là một trường đại học tư thục tập trung đào tạo các ngành công nghệ và kỹ thuật, trong đó ngành Kỹ sư phần mềm được xem là ngành chủ lực. Trường hướng đến mục tiêu cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho thị trường lao động trong nước và quốc tế, đặc biệt trong lĩnh vực phần mềm và công nghệ thông tin.

Đại học Quốc tế Bắc Hà có đa dạng phương thức xét tuyển ngành kỹ sư phần mềm cho học sinh lựa chọn

Trường áp dụng các phương thức xét tuyển như xét học bạ THPT (tổng điểm trung bình lớp 12 từ 18 điểm trở lên), xét điểm thi tốt nghiệp THPT quốc gia và xét tuyển thẳng đối với thí sinh đạt các tiêu chí riêng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ngoài ra, trường có các chính sách ưu đãi học phí và học bổng dành cho thí sinh có điểm số cao hoặc hoàn cảnh khó khăn.

Các tổ hợp môn xét tuyển vào ngành Kỹ sư phần mềm tại Đại học Quốc tế Bắc Hà là A00, A01, A02, A03, A04 với điểm chuẩn xét tuyển năm 2024 là 16 điểm, phù hợp với những thí sinh có học lực khá.

Về chương trình học, sinh viên ngành Kỹ sư phần mềm được đào tạo các kiến thức nền tảng về lập trình ứng dụng, phát triển web, quản trị cơ sở dữ liệu, phân tích thiết kế hệ thống và bảo mật phần mềm. Trường cũng tổ chức nhiều chương trình hợp tác với doanh nghiệp phần mềm, giúp sinh viên dễ dàng thực tập và tìm kiếm cơ hội việc làm sau tốt nghiệp.

Học phí năm 2024 của Đại học Quốc tế Bắc Hà dao động từ 15.000.000 - 20.000.000 VNĐ/năm. Ngoài ra, trường còn hỗ trợ sinh viên về ký túc xá và các dịch vụ học tập khác.

Địa chỉ: Số 1 Ngõ 1A, phố Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Website: http://bhiu.edu.vn

7. Đại học Bách Khoa Hà Nội (HUST)

Đại học Bách khoa Hà Nội là một trong những trường đào tạo ngành kỹ sư phần mềm hàng đầu tại Việt Nam, nổi tiếng với thế mạnh về đào tạo ngành Công nghệ thông tin, trong đó có chuyên ngành Kỹ sư phần mềm. Với uy tín lâu năm và chất lượng đào tạo đạt chuẩn quốc tế, trường là lựa chọn hàng đầu của nhiều thí sinh yêu thích ngành công nghệ.

Đại học Bách khoa Hà Nội là một trong những trường kỹ thuật hàng đầu tại Việt Nam nổi tiếng với thế mạnh về đào tạo ngành kỹ sư phần mềm

Phương thức xét tuyển năm 2024 của HUST rất đa dạng. Trường sử dụng xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT, xét tuyển theo kết quả kỳ thi Đánh giá tư duy (do chính HUST tổ chức), xét tuyển kết hợp chứng chỉ quốc tế (IELTS, SAT…) và xét tuyển thẳng dành cho học sinh giỏi cấp quốc gia hoặc đạt giải quốc tế.

Tổ hợp xét tuyển của ngành Kỹ sư phần mềm tại HUST chủ yếu gồm A00, A01 và D01 . Điểm chuẩn năm 2024 đối với ngành Kỹ thuật phần mềm theo phương thức xét điểm thi THPTQG là 28.48 điểm và là một trong những ngành có điểm trúng tuyển cao nhất của trường.

Chương trình đào tạo cung cấp nền tảng kiến thức vững chắc về lập trình, thuật toán, phát triển phần mềm, thiết kế hệ thống và bảo mật thông tin. Sinh viên được thực hành với các dự án thực tế, làm việc nhóm và phát triển kỹ năng mềm bên cạnh chuyên môn. Đặc biệt, HUST có nhiều chương trình liên kết với các doanh nghiệp lớn như Samsung, FPT, Microsoft, giúp sinh viên dễ dàng tìm kiếm cơ hội thực tập và việc làm.

Học phí năm 2024 của Đại học Bách khoa Hà Nội đối với chương trình tiêu chuẩn dao động từ 24.000.000 - 28.000.000 VNĐ/năm. Đối với chương trình tiên tiến hoặc chất lượng cao, mức học phí có thể lên đến 40.000.000 - 45.000.000 VNĐ/năm.

Địa chỉ: Số 1 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Website: https://www.hust.edu.vn

8. Đại học Công nghệ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Đại học Công nghệ (UET) trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội là một trong những trường đại học có thế mạnh đặc biệt về ngành Kỹ thuật phần mềm. Trường nổi tiếng với chương trình đào tạo bài bản, định hướng nghiên cứu và ứng dụng thực tế, phù hợp với sinh viên có nguyện vọng theo đuổi chuyên sâu về công nghệ.

UET có chương trình đào tạo bài bản, định hướng nghiên cứu và ứng dụng thực tế

Năm 2024, UET xét tuyển theo nhiều phương thức như: xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT, xét kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do ĐHQG Hà Nội tổ chức, xét học bạ theo quy định riêng và xét tuyển thẳng dành cho học sinh đạt giải quốc gia, quốc tế hoặc có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế kết hợp với học lực giỏi.

Tổ hợp xét tuyển chính bao gồm A00, A01 và D01 với điểm chuẩn ngành Kỹ thuật phần mềm năm 2024 là 26.97 theo phương thức xét điểm thi THPT quốc gia.

Chương trình học của ngành Kỹ sư phần mềm tại UET có tính ứng dụng cao, đồng thời chú trọng nghiên cứu khoa học. Sinh viên được học các môn như lập trình cơ bản, cấu trúc dữ liệu và giải thuật, thiết kế và phát triển phần mềm, trí tuệ nhân tạo và các hệ thống nhúng. Ngoài ra, trường có hợp tác nghiên cứu với các doanh nghiệp và tổ chức quốc tế, mang lại cơ hội học tập và thực tập tốt cho sinh viên.

Học phí năm 2024 đối với chương trình chuẩn tại UET dao động khoảng 14.000.000 - 16.000.000 VNĐ/năm, còn chương trình chất lượng cao lên đến 35.000.000 - 40.000.000 VNĐ/năm.

Địa chỉ: Nhà E3, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Website: https://uet.vnu.edu.vn

9. Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH)

Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) là một trường đại học tư thục lớn tại miền Nam, nổi tiếng là trường đào tạo ngành kỹ sư phần mềm với các chương trình đào tạo linh hoạt và phù hợp với nhu cầu doanh nghiệp. Ngành Kỹ thuật phần mềm tại HUTECH được xây dựng dựa trên nhu cầu thị trường và thường xuyên được cập nhật với các xu hướng công nghệ mới.

Chương trình đào tạo ngành Kỹ sư phần mềm tại HUTECH tập trung vào lập trình, phát triển ứng dụng di động, thiết kế và phát triển web, cơ sở dữ liệu

Năm 2024, HUTECH xét tuyển theo bốn phương thức: xét tuyển học bạ THPT, xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT, xét kết quả kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM và xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT. Điều này giúp đa dạng hóa cơ hội xét tuyển cho thí sinh.

Tổ hợp môn xét tuyển chính cho ngành Kỹ thuật phần mềm bao gồm A00, A01, C01 và D01. Điểm chuẩn năm 2024 đối với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT là 16 điểm, còn xét học bạ yêu cầu điểm trung bình từ 18 trở lên.

Chương trình đào tạo ngành Kỹ sư phần mềm tại HUTECH tập trung vào lập trình, phát triển ứng dụng di động, thiết kế và phát triển web, cơ sở dữ liệu và các công nghệ phần mềm tiên tiến. Sinh viên được tiếp xúc sớm với các dự án thực tế và có cơ hội thực tập tại các công ty phần mềm hàng đầu tại TP.HCM.

Học phí năm 2024 của HUTECH đối với ngành Kỹ thuật phần mềm dao động từ 20.000.000 - 24.000.000 VNĐ/học kỳ (tương đương khoảng 40.000.000 - 48.000.000 VNĐ/năm). Ngoài ra, HUTECH còn có các chương trình học bổng hấp dẫn cho sinh viên có thành tích học tập tốt.

Địa chỉ: 475A Điện Biên Phủ, phường 25, quận Bình Thạnh, TP.HCM

Website: https://www.hutech.edu.vn

10. Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia TP.HCM

Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM là trường đại học trọng điểm chuyên đào tạo các ngành khoa học và công nghệ, trong đó ngành Kỹ thuật phần mềm là một trong những ngành mũi nhọn của khoa Công nghệ Thông tin. Trường nổi tiếng với chương trình đào tạo chuyên sâu về lý thuyết và ứng dụng công nghệ hiện đại.

Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM xét tuyển ngành kỹ sư phần mềm theo tổ hợp môn A00, A01 và D07

Về phương thức xét tuyển năm 2024, trường sử dụng các hình thức như: xét điểm thi tốt nghiệp THPT, xét kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của ĐHQG TP.HCM, xét tuyển thẳng cho học sinh giỏi cấp quốc gia và xét tuyển dựa trên học bạ kết hợp với chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế.

Các tổ hợp môn xét tuyển bao gồm A00, A01 và D07 với điểm chuẩn năm 2024 cho ngành Kỹ thuật phần mềm là 28.5 điểm theo phương thức xét tuyển điểm thi THPT quốc gia.

Chương trình học của ngành Kỹ sư phần mềm tại trường cung cấp nền tảng kiến thức vững chắc về lập trình, công nghệ phần mềm, trí tuệ nhân tạo, khoa học dữ liệu và an toàn thông tin. Sinh viên cũng được khuyến khích tham gia nghiên cứu khoa học và các cuộc thi học thuật cấp quốc gia và quốc tế.

Học phí năm 2024 của trường đối với chương trình chuẩn dao động từ 16.000.000 - 20.000.000 VNĐ/năm, trong khi chương trình chất lượng cao khoảng 40.000.000 - 50.000.000 VNĐ/năm.

Địa chỉ: 227 Nguyễn Văn Cừ, phường 4, quận 5, TP.HCM

Website: https://www.hcmus.edu.vn

Trên đây là Top 10 trường đào tạo ngành kỹ sư phần mềm tốt nhất Việt Nam, giải đáp cho bạn thắc mắc ngành Kỹ sư phần mềm học trường nào? giúp bạn trang bị kiến thức vững vàng và kỹ năng thực tiễn để phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực công nghệ. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về việc làm công nghệ thông tin để có nhiều định hướng hơn trong tương lai của mình, hãy liên hệ ngay với Job3s.ai để được tư vấn chi tiết và lựa chọn ngôi trường lý tưởng nhất!