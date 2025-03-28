Hiện nay, lập trình viên là một trong những nghề "hot" nhất với cơ hội việc làm rộng mở và mức thu nhập hấp dẫn. Lập trình viên là những người trực tiếp xây dựng phần mềm, ứng dụng, trang web hay hệ thống quản lý… đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của doanh nghiệp và xã hội. Để trở thành một lập trình viên giỏi, việc lựa chọn một môi trường đào tạo chất lượng là yếu tố then chốt.

Bạn đang thắc mắc ngành lập trình viên học trường nào? Tại Việt Nam có rất nhiều trường đại học, cao đẳng và học viện đào tạo ngành Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính với chuyên ngành Lập trình viên chuyên sâu. Một số trường nổi bật mà bạn có thể tham khảo gồm: Đại học FPT, Đại học Bách Khoa Hà Nội, Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông…

TỔNG HỢP CÁC TRƯỜNG ĐÀO TẠO NGÀNH LẬP TRÌNH VIÊN

Khu vực Tên trường Ngành học Khối tuyển sinh Điểm chuẩn (2024) Học phí (2024) (VNĐ/năm) Miền Bắc Đại học FPT (FPT) Công nghệ thông tin A00, A01, D01 21 90.000.000 - 105.000.000 Miền Bắc Đại học Bách khoa Hà Nội (HUST) Công nghệ thông tin A00, A01 28.53 24.000.000 - 28.000.000 Miền Bắc Học viện kỹ thuật quân sự (MTA) Công nghệ thông tin A00, A01 26 17.000.000 - 20.000.000 Miền Nam Đại học Bách Khoa TP. Hồ Chí Minh Khoa học máy tính A00, A01 84.16 27.000.000 Miền Bắc Đại học Công nghiệp Hà Nội Công nghệ thông tin A00, A01 25.22 20.000.000 Miền Nam Đại học Công nghệ TP.HCM Công nghệ thông tin A00, A01, C01, D01 21 40.000.000 - 48.000.000 Miền Bắc Đại học Công nghệ - ĐHQGHN Công nghệ thông tin A00, A01, D01 27.8 14.300.000 Miền Bắc Học Viện Công nghệ bưu chính viễn thông Công nghệ thông tin A00, A01, D01 26.4 22.000.000 Miền Trung Đại học Bách khoa (Đại học Đà Nẵng) Công nghệ thông tin A00, A01 26.1 12.000.000 - 14.000.000 Miền Nam Đại Học Khoa Học Tự Nhiên - Đại học quốc gia TP HCM Công nghệ thông tin A00, A01, D07, B08 26 27.600.000

1. Trường đại học FPT (FPT)

Trường Đại học FPT được đánh giá là một trong những trường đại học hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực Công nghệ thông tin, đặc biệt là ngành Kỹ thuật phần mềm và Lập trình viên. Với phương châm đào tạo sát với nhu cầu doanh nghiệp, FPT hướng đến việc cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho thị trường lao động trong và ngoài nước.

Đại học FPT được đánh giá là một trong những trường đại học hàng đầu Việt Nam trong việc đào tạo ngành lập trình viên

Về phương thức xét tuyển, Đại học FPT triển khai đa dạng các hình thức để tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh. Cụ thể, thí sinh có thể xét học bạ THPT nếu đạt học lực khá trở lên hoặc xét tuyển thẳng nếu đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố, có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế hoặc kết quả thi năng lực cao. Ngoài ra, FPT cũng xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT quốc gia đảm bảo tính công bằng và minh bạch.

Đối với ngành Công nghệ thông tin - ngành học trọng tâm dành cho các lập trình viên tương lai, trường xét tuyển chủ yếu theo các tổ hợp môn A00 (Toán, Lý, Hóa), A01 (Toán, Lý, Anh), và D01 (Toán, Văn, Anh) với điểm chuẩn là 21 điểm.

Học phí cho ngành này được công bố năm 2024 là khoảng 30.000.000 - 35.000.000 VNĐ/học kỳ tương đương 90.000.000 - 105.000.000 VNĐ/năm, chưa kể các chi phí khác như đồng phục, giáo trình và phí kỹ năng mềm.

Địa chỉ:

Hà Nội: Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, huyện Thạch Thất.

TP. Hồ Chí Minh: Lô E2a-7, Đường D1, Khu công nghệ cao, Quận 9.

Đà Nẵng: Khu đô thị FPT City, Ngũ Hành Sơn.

Website: https://fpt.edu.vn

2. Đại học Bách khoa Hà Nội (HUST)

Đại học Bách khoa Hà Nội từ lâu đã là một trong những cái nôi đào tạo lập trình viên hàng đầu tại Việt Nam. Với bề dày lịch sử hơn 60 năm, trường luôn giữ vững vị thế về chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học. Đặc biệt, ngành lập trình viên, cụ thể là Công nghệ thông tin của Bách khoa được đông đảo thí sinh lựa chọn nhờ chương trình đào tạo bài bản và đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm.

Đại học Bách khoa Hà Nội với bề dày lịch sử 60 năm được đông đảo thí sinh lựa chọn

Phương thức xét tuyển năm 2024 tại HUST rất đa dạng gồm 4 nhóm chính. Nhóm đầu tiên là xét tuyển tài năng dành cho học sinh giỏi quốc gia, quốc tế hoặc học sinh trường chuyên. Nhóm thứ hai là xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi đánh giá tư duy do trường tổ chức, đây là phương thức mới được đánh giá cao về tính khách quan và chất lượng. Nhóm thứ ba là xét tuyển dựa trên điểm thi tốt nghiệp THPT quốc gia. Ngoài ra, HUST còn áp dụng phương thức kết hợp nhằm mở rộng cơ hội cho thí sinh.

Ngành Công nghệ thông tin tại trường sử dụng các tổ hợp môn xét tuyển A00 và A01. Điểm chuẩn năm 2024 là 28.53 theo TN THPT và 83.82 theo ĐGNL.

Về học phí, chương trình chuẩn có mức thu 24.000.000 - 28.000.000 VNĐ/năm, còn các chương trình chất lượng cao và tiên tiến dao động từ 35.000.000 - 45.000.000 VNĐ/năm chưa tính các chi phí phát sinh khác.

Địa chỉ: Số 1 Đại Cồ Việt, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Website: https://www.hust.edu.vn

3. Học viện kỹ thuật quân sự (MTA)

Học viện Kỹ thuật Quân sự là ngôi trường quân đội duy nhất có thế mạnh đào tạo lập trình viên chuyên sâu, kết hợp cả kỹ năng lập trình lẫn ứng dụng trong lĩnh vực quốc phòng và dân sự. Trường trực thuộc Bộ Quốc phòng, đồng thời được đánh giá cao về chất lượng giảng dạy và môi trường rèn luyện nghiêm khắc, giúp sinh viên phát triển toàn diện kỹ năng nghề nghiệp và phẩm chất đạo đức.

Ngành lập trình viên học trường nào? Học viện Kỹ thuật Quân sự là ngôi trường quân đội duy nhất có thế mạnh đào tạo lập trình viên chuyên sâu

Về phương thức xét tuyển cho ngành lập trình viên, Học viện Kỹ thuật Quân sự tuyển sinh theo quy định chung của Bộ Quốc phòng và Bộ Giáo dục & Đào tạo. Cụ thể, thí sinh cần tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển dựa trên kết quả này. Ngoài ra, thí sinh đăng ký khối quân sự cần qua vòng sơ tuyển, khám sức khỏe, lý lịch và các tiêu chí nghiêm ngặt khác theo quy định của quân đội. Đối với thí sinh hệ dân sự, trường cũng xét tuyển dựa trên điểm thi THPT và học bạ kết hợp.

Ngành Công nghệ thông tin của Học viện sử dụng tổ hợp môn A00 và A01 để xét tuyển. Điểm chuẩn năm 2024 dao động từ 26 - 28 điểm tùy theo đối tượng (nam/nữ) và khu vực (miền Bắc/miền Nam).

Về học phí, thí sinh học hệ quân sự được miễn hoàn toàn học phí và còn được cấp sinh hoạt phí, quân trang đầy đủ. Đối với hệ dân sự, mức học phí dao động từ 17.000.000 - 20.000.000 VNĐ/năm, phù hợp với mặt bằng chung các trường công lập.

Địa chỉ: Số 236 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.

Website: https://www.mta.edu.vn

4. Đại học Bách Khoa TP. Hồ Chí Minh

Đại học Bách Khoa TP. Hồ Chí Minh là một trong những trường đại học kỹ thuật hàng đầu khu vực phía Nam, trực thuộc Đại học Quốc gia TP. HCM. Trường nổi tiếng với các ngành đào tạo mũi nhọn về kỹ thuật, trong đó Công nghệ thông tin và Khoa học máy tính luôn nằm trong top ngành hot được nhiều thí sinh quan tâm, đặc biệt là các bạn yêu thích lập trình.

Đại học Bách Khoa TP. Hồ Chí Minh là một trong những trường đại học kỹ thuật hàng đầu khu vực phía Nam

Về phương thức xét tuyển năm 2024, trường đa dạng hóa các hình thức tuyển sinh để tạo cơ hội rộng mở cho thí sinh. Cụ thể, HCMUT xét tuyển theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia; xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển dành cho học sinh giỏi quốc gia, quốc tế và học sinh giỏi các trường chuyên, năng khiếu, xét tuyển theo kỳ thi Đánh giá năng lực của ĐHQG TP. HCM và cả theo học bạ THPT cho một số chương trình chất lượng cao, tiên tiến.

Ngành lập trình cụ thể là ngành khoa học máy tính của Đại học Bách Khoa TP. HCM xét tuyển theo các tổ hợp A00, A01 với điểm chuẩn là 84,16 theo phương thức kết hợp.

Mức học phí đối với chương trình đại trà là khoảng 27.000.000 VNĐ/năm. Với chương trình chất lượng cao, tiên tiến giảng dạy bằng tiếng Anh, học phí dao động từ 40.000.000 - 60.000.000 VNĐ/năm tùy theo chương trình.

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh.

Website: https://hcmut.edu.vn.

5. Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội là một trong những đơn vị đào tạo uy tín về công nghệ kỹ thuật, đặc biệt có thế mạnh trong ngành Công nghệ thông tin. Với phương châm đào tạo gắn liền với nhu cầu doanh nghiệp, nhà trường chú trọng đào tạo sinh viên ngành lập trình viên có kỹ năng thực hành tốt.

Đại học Công nghiệp Hà Nội là một trong những đơn vị đào tạo uy tín về lập trình, đặc biệt có thế mạnh trong ngành Công nghệ thông tin

Phương thức xét tuyển của Đại học Công nghiệp Hà Nội năm 2024 gồm ba hình thức chính. Thứ nhất, xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo. Thứ hai, xét tuyển theo kết quả học bạ THPT (lớp 12), dành cho thí sinh có điểm trung bình 3 môn xét tuyển đạt từ 20 điểm trở lên. Thứ ba, xét tuyển dựa vào điểm thi tốt nghiệp THPT quốc gia. Ngoài ra, trường còn có chương trình liên kết quốc tế và xét tuyển riêng cho chương trình này.

Ngành Công nghệ thông tin của HaUI sử dụng các tổ hợp A00, A01 với điểm chuẩn năm 2024 theo điểm TN THPTQG là 25.22

Học phí hệ đại trà năm học 2024 là khoảng 20.000.000 VNĐ/năm trong khi các chương trình chất lượng cao có học phí dao động từ 28.000.000 - 35.000.000/năm.

Địa chỉ: 298 Cầu Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Website: https://www.haui.edu.vn.

6. Trường Đại học Công nghệ TP.HCM

Trường Đại học Công nghệ TP. HCM (HUTECH) là trường đại học tư thục nổi bật ở khu vực phía Nam, có thế mạnh về đào tạo các ngành công nghệ, đặc biệt là Công nghệ thông tin và Lập trình viên.

Đại học Công nghệ TP. HCM (HUTECH) áp dụng bốn phương thức xét tuyển ngành lập trình nhằm tạo điều kiện linh hoạt cho thí sinh

Năm 2024, HUTECH áp dụng bốn phương thức xét tuyển nhằm tạo điều kiện linh hoạt cho thí sinh. Bao gồm xét tuyển theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia, xét tuyển học bạ THPT với điều kiện tổng điểm trung bình 3 môn từ 18 điểm trở lên, xét tuyển kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực của ĐHQG TP. HCM và xét tuyển thẳng theo quy chế của Bộ Giáo dục & Đào tạo. Đặc biệt, HUTECH mở rộng các chỉ tiêu xét học bạ để tăng cơ hội trúng tuyển cho thí sinh.

Ngành Công nghệ thông tin và các chuyên ngành lập trình của HUTECH sử dụng tổ hợp xét tuyển A00, A01, C01 và D01. Điểm chuẩn năm 2024 đối với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT là 21 điểm, còn xét học bạ yêu cầu tổng điểm ba môn đạt từ 18 điểm trở lên.

Về học phí, chương trình đại trà có mức học phí trung bình từ 20.000.000 - 24.000.000 VNĐ/học kỳ, tương đương 40.000.000 - 48.000.000 VNĐ/năm. Các chương trình quốc tế hoặc chất lượng cao sẽ có mức học phí cao hơn, dao động từ 55.000.000 - 65.000.000/năm.

Địa chỉ: 475A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Website: https://www.hutech.edu.vn.

7. Trường Đại học Công nghệ - ĐHQGHN

Trường Đại học Công nghệ (UET) trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội là một trong những cơ sở đào tạo công nghệ hàng đầu khu vực phía Bắc, đặc biệt nổi bật trong lĩnh vực Công nghệ thông tin và Khoa học máy tính. UET không chỉ chú trọng đào tạo lý thuyết mà còn tăng cường kỹ năng thực hành và nghiên cứu, giúp sinh viên có cơ hội tham gia các dự án lớn cũng như hợp tác với các tập đoàn công nghệ như Samsung, Microsoft và Viettel.

Trường Đại học Công nghệ (UET) trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội là một trong những cơ sở đào tạo lập trình viên hàng đầu khu vực phía Bắc

Năm 2024, UET áp dụng nhiều phương thức xét tuyển nhằm tạo điều kiện cho thí sinh trên cả nước. Bao gồm: xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo; xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT, xét tuyển kết hợp giữa kết quả học tập THPT và chứng chỉ quốc tế như IELTS, SAT hoặc các giải thưởng học sinh giỏi quốc gia và xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội.

Ngành Công nghệ thông tin và Khoa học máy tính của UET xét tuyển theo các tổ hợp A00 , A01 và D01. Điểm chuẩn năm 2024 của ngành này là 27.8 điểm cho phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT và 23.5 điểm đối với phương thức xét theo Đánh giá năng lực. Học phí chương trình đại trà khoảng 14.300.000 VNĐ/năm trong khi các chương trình tiên tiến, chất lượng cao dao động từ 30.000.000 - 40.000.000 VNĐ/năm.

Địa chỉ: 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Website: https://uet.vnu.edu.vn.

8. Học Viện Công nghệ bưu chính viễn thông

Học Viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT) là trường đại học công lập trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, có thế mạnh trong đào tạo Công nghệ thông tin, Truyền thông và các ngành liên quan đến lĩnh vực viễn thông. PTIT luôn được biết đến với chất lượng đào tạo ứng dụng cao, sinh viên tốt nghiệp được đánh giá tốt về kỹ năng lập trình, thiết kế hệ thống và bảo mật thông tin.

Học Viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT) có thế mạnh trong đào tạo Công nghệ thông tin, Truyền thông và các ngành liên quan đến lĩnh vực viễn thông

PTIT tuyển sinh năm 2024 thông qua ba phương thức chính: xét tuyển theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT, xét tuyển kết hợp giữa điểm thi tốt nghiệp và chứng chỉ quốc tế như IELTS hoặc SAT và xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo dành cho học sinh giỏi quốc gia, quốc tế hoặc học sinh giỏi các trường chuyên.

Ngành Công nghệ thông tin của PTIT sử dụng các tổ hợp xét tuyển A00, A01 và D01 với điểm chuẩn năm 2024 là 26.4

Về học phí của ngành công nghệ thông tin, hệ đào tạo chính quy chuẩn của PTIT là khoảng 22.000.000 VNĐ/năm với một số chương trình chất lượng cao hoặc quốc tế có mức học phí dao động từ 30.000.000 - 40.000.000 VNĐ/năm.

Địa chỉ: 96A Đ. Trần Phú, P. Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội

Website: https://ptit.edu.vn.

9. Trường Đại học Bách khoa (Đại học Đà Nẵng)

Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng (DUT) là cơ sở đào tạo kỹ thuật hàng đầu khu vực miền Trung, nổi bật với các ngành về Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính và Kỹ thuật phần mềm. DUT được đánh giá cao bởi chương trình đào tạo gắn kết với doanh nghiệp, thực hành chuyên sâu và có nhiều chương trình hợp tác quốc tế.

Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng (DUT) nổi bật với các ngành về Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính và Kỹ thuật phần mềm

Năm 2024, DUT tuyển sinh thông qua bốn phương thức chính: xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo, xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT, xét tuyển theo kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực của ĐHQG TP. HCM, và xét tuyển dựa vào học bạ THPT cho một số chương trình đào tạo liên kết quốc tế.

Ngành Công nghệ thông tin tại DUT xét tuyển theo các tổ hợp A00, A01. Điểm chuẩn năm 2024 của ngành là 26.1 điểm đối với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT với mức học phí chương trình đại trà hiện tại dao động từ 12.000.000 - 14.000.000 VNĐ/năm.

Địa chỉ: 54 Nguyễn Lương Bằng, Liên Chiểu, Đà Nẵng.

Website: https://dut.udn.vn.

10. Đại Học Khoa Học Tự Nhiên - Đại học quốc gia TP HCM

Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia TP. HCM (HCMUS) là một trong những ngôi trường danh giá và có truyền thống lâu đời nhất trong hệ thống các trường đại học đào tạo khối ngành Khoa học và Công nghệ tại miền Nam. Đây là nơi nhiều sinh viên theo học ngành lập trình, phần mềm vì chất lượng giảng dạy cao và môi trường học thuật năng động.

Đại học Khoa học Tự nhiên là nơi nhiều sinh viên theo học ngành lập trình, phần mềm vì chất lượng giảng dạy cao và môi trường học thuật năng động

Năm 2024, HCMUS triển khai nhiều phương thức xét tuyển linh hoạt để tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh trên cả nước. Các phương thức chính bao gồm: xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo, xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT, xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực do ĐHQG TP. HCM tổ chức và xét tuyển kết hợp (học sinh giỏi trường chuyên, có chứng chỉ IELTS/SAT quốc tế).

Các ngành đào tạo lập trình và công nghệ của trường như Công nghệ thông tin, Khoa học Máy tính tuyển sinh theo các tổ hợp: A00, A01, D07, B08. Điểm chuẩn dự kiến năm 2024 cho ngành Công nghệ thông tin tại HCMUS là 26 điểm theo phương thức xét điểm thi THPT và 925 điểm theo phương thức Đánh giá năng lực ĐHQG TP. HCM.

Học phí chương trình đại trà hiện tại là 27.600.000 VNĐ/năm còn chương trình chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh dao động từ 55.000.000 - 65.000.000 VNĐ/năm.

Địa chỉ: 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

Website: https://www.hcmus.edu.vn.

Với danh sách Top 10 trường đào tạo ngành lập trình viên tốt nhất Việt Nam mà chúng tôi vừa chia sẻ đã giúp bạn giải đáp thắc mắc về ngành lập trình viên học trường nào. Hy vọng bạn đã có thêm nhiều thông tin hữu ích để lựa chọn môi trường học tập phù hợp với định hướng nghề nghiệp của mình. Nếu bạn đang tìm hiểu về việc làm công nghệ thông tin để có nền tảng vững chắc và cơ hội việc làm rộng mở sau khi tốt nghiệp, hãy truy cập ngay Job3s để tìm hiểu chi tiết hơn nhé.