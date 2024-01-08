Ngành tâm lý học thi khối gì? Đánh giá các trường đào tạo nổi tiếng tại Việt Nam

1. Ngành Tâm lý học là gì?

Để hiểu rõ hơn về ngành tâm lý học thi khối gì, trước tiên bạn cần nắm được định nghĩa của ngành này. Tâm lý học (Industry Psychology) là một ngành khoa học nghiên cứu về hành vi, tinh thần và tư tưởng của con người, cụ thể sẽ là cảm xúc, ý chí và hành động.

Bên cạnh đó, tâm lý học cũng quan tâm đến sự ảnh hưởng của các hoạt động thể chất, trạng thái tâm lý và những yếu tố bên ngoài tác động đến hành vi và tinh thần của con người.

Tâm lý học là ngành học nghiên cứu về cảm xúc, ý chí và hành động của con người

2. Ngành tâm lý học thi khối gì?

Với thắc mắc ngành tâm lý học thi khối gì, cụ thể là ngành bác sĩ tâm lý thi khối nào hay ngành tâm lý học tội phạm thi khối gì, câu trả lời bạn có thể tham khảo theo tổ hợp khối học sau:

Khối A00: Toán, Lý, Hóa.

Khối A01: Toán, Lý, Anh.

Khối C00: Văn, Sử, Địa Lý.

Khối D01: Văn, Toán, Anh.

Khối D78: Văn, Khoa học xã hội, Anh.

Khối D83: Văn, Khoa học xã hội, Tiếng Trung.

3. Tâm lý học gồm những ngành nào?

Song song với việc khám phá xem ngành tâm lý học thi khối gì, bạn cũng nên biết về các chuyên ngành đào tạo trong tâm lý học để có sự lựa chọn phù hợp nhất.

Tâm lý học xã hội: Đây là chuyên ngành nghiên cứu về các kiến thức tâm lý trong mọi lĩnh vực đời sống xã hội, cụ thể như tâm lý học giới, tâm lý học gia đình, tâm lý học văn hóa,...

Tâm lý học tội phạm: Ngành này sẽ chủ yếu nghiên cứu, phân tích và chuyên sâu về tâm lý, suy nghĩ của tội phạm thông qua các yếu tố như đời sống, môi trường, đối tượng và hành vi phạm tội. Từ đó phác họa được chân dung gần chính xác nhất để hỗ trợ cảnh sát trong quá trình điều tra phá án.

Tâm lý học giáo dục: Lĩnh vực này nghiên cứu chủ yếu về cách con người tiếp thu và tích lũy kiến thức, kinh nghiệm từ giáo dục và môn học liên quan với nhiều phương pháp học khác nhau. Thông thường sẽ tập trung vào việc phát triển những học viên có nhu cầu đặc biệt, những người bị khuyết tật về thể chất hoặc tinh thần.

Tâm lý học Quản trị - Kinh doanh: Ngành này sẽ cung cấp các kiến thức để phục vụ nghiên cứu về các vấn đề tâm lý trong giao tiếp, quản lý, tổ chức trong kinh doanh, hướng nghiệp,...

Tâm lý học lâm sàng: Ngành này cung cấp cho người học kiến thức về chẩn đoán và điều trị các rối loạn về cảm xúc, tâm thần hay các cách nhận biết dấu hiệu của bệnh tâm thần cùng phương pháp điều trị, cải thiện tâm lý cho bệnh nhân.

Tâm lý học lâm sàng là ngành học cung cấp kiến thức về chẩn đoán và điều trị rối loạn cảm xúc

4. Các trường đào tạo ngành tâm lý học tốt nhất hiện nay

Không chỉ thắc mắc ngành tâm lý học thi khối gì, một số bạn còn muốn tòm hiểu về các trường đào tạo ngành này tốt nhất hiện nay. Dưới đây là top các trường có chất lượng giảng dạy được đánh giá cao và có định hướng việc làm trong tương lai tốt nhất cho bạn tham khảo:

4.1. Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Trường là một trong những cái tên uy tín trong đào tạo ngành tâm lý học. Chương trình học của trường luôn gắn liền với nghiên cứu khoa học để sinh viên có thể phát huy được khả năng sáng tạo của mình với các chủ đề nghiên cứu hấp dẫn.

Ở kỳ tuyển sinh đại học năm 2022, điểm chuẩn cao nhất của ngành tâm lý học tại trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội là 28 điểm đối với khối C.

Điểm chuẩn năm 2023: 25,5 - 28 điểm.

Học phí: 1.5 triệu đồng/ tháng.

Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn là một trong những trường đào tạo ngành tâm lý học chất lượng

4.2. Đại học Sư phạm Hà Nội

Đại học Sư phạm Hà Nội cũng là cái tên được nhắc nhiều nhất trong việc đào tạo ngành tâm lý học. Trường là trung tâm lớn nhất trong nghiên cứu và đào tạo khoa học tâm lý ở miền Bắc. Hiện trường đang là cái nôi đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân với hàng loạt nghiên cứu giáo dục và khoa học nổi tiếng.

Điểm chuẩn của ngành tâm lý học 2023: 25,15 - 26,5.

Học phí: 10.780.000 - 12.870.000 VNĐ/ kỳ.

4.3. Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM

Ngoài các trường kể trên, bạn có thể lựa chọn học ngành tâm lý học tại Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Tp.HCM. Chương trình đào tạo của trường sẽ trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ sở và chuyên ngành một cách chi tiết. Bên cạnh đó, sinh viên cũng được bổ sung thêm các kỹ năng về thực hành nghiên cứu học tập.

Điểm chuẩn của ngành tâm lý học: 26,7 - 27 điểm.

Học phí: 13.000.000 - 26.400.000 VNĐ/ năm.

5. Hình thức xét tuyển đại học ngành Tâm lý học

Bên cạnh thông tin ngành tâm lý học thi khối gì, bạn cũng cần xem thêm về các hình thức xét tuyển của ngành này. Hiện nay, theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo cũng như dựa vào phương thức xét tuyển của một số trường đại học, bạn có thể đăng ký thi vào ngành tâm lý học theo các hình thức sau:

Xét điểm thi tốt nghiệp THPT

Xét học bạ THPT

Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo

Xét kết quả thị đánh giá năng lực

Xét chứng chỉ Quốc tế

6. Cơ hội việc làm của ngành tâm lý học

Bạn nên tham khảo một số nghề nghiệp trong tương lai sau khi đã nắm rõ về ngành tâm lý học thi khối gì, cụ thể như sau:

6.1. Tham vấn tâm lý

Một số trường học ở Việt Nam hiện nay đã tiến hành xây dựng phòng tham vấn học đường. Đây sẽ trở thành nơi có các chuyên gia tâm lý giúp học sinh, sinh viên có được sự chuẩn bị tốt về tinh thần trong mỗi năm học mới. Ngoài ra còn giúp người học giải quyết được những khó khăn, trở ngại về mặt tâm lý ở lứa tuổi học đường.

6.2. Điều trị tâm lý

Việc chăm sóc sức khỏe tinh thần ngày càng được đề cao tương tự như sức khỏe về thể chất. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên tâm lý học có thể đến làm việc tại các bệnh viện tâm thần hay trung tâm tư vấn, điều trị tâm lý để hỗ trợ phân tích vấn đề, mâu thuẫn tâm lý của người bệnh.

Sau khi học ngành tâm lý học, bạn sẽ được trang bị những hiểu biết kiến thức về tư duy, cảm xúc, cách suy nghĩ của con người. Do đó, bạn có thể lựa chọn làm việc tại các bộ phận nhân sự hay vị trí tư vấn tuyển dụng của các công ty, tập đoàn và doanh nghiệp. Tại đây, bạn cần sử dụng khả năng đánh giá phẩm chất, năng lực của các ứng viên để chọn được nhân sự phù hợp.

Bạn có thể lựa chọn làm việc tại vị trí tư vấn tuyển dụng của các công ty

6.4. Giảng dạy, nghiên cứu

Nếu bạn là người đam mê các công việc liên quan đến giảng dạy hay nghiên cứu về các vấn đề của ngành tâm lý học, bạn hoàn toàn có thể lựa chọn làm việc tại các trường cao đẳng, đại học hay viện nghiên cứu,...

Đặc biệt, với các bạn sinh viên có dự định trở thành giảng viên tâm lý học, những kiến thức trong ngành sẽ giúp bạn trong quá trình truyền đạt và áp dụng phương pháp giảng dạy phù hợp.

7. Các tố chất cần có nếu theo đuổi ngành tâm lý học

Để thành công hơn trong lĩnh vực tâm lý học, bạn không chỉ hiểu rõ ngành tâm lý học thi khối gì mà còn nên rèn luyện thêm các tố chất sau:

Nhạy cảm và tinh tế: Đây là ngành nghề chăm sóc, hỗ trợ tinh thần cho con người nên trước các tình huống xảy ra bạn sẽ phải là người giải quyết các mâu thuẫn, rắc rối. Chính vì thế, bạn phải thực sự nhạy cảm, tinh tế để hiểu thấu được mọi khía cạnh của sự việc, từ đó đưa ra được hướng giải quyết thích hợp nhất.

Biết lắng nghe và thấu hiểu: Để giúp được người khác giải quyết vấn đề ở trong tâm tư của họ, bắt buộc bạn phải là người biết lắng nghe, có khả năng thấu hiểu và chia sẻ để người đối diện cảm thấy giải quyết được một phần rối loạn bên trong mình.

Tâm hồn phóng khoáng, giàu lòng vị tha, độ lượng: Đây là yếu tố cần thiết để dẫn bạn thành công hơn trong ngành học này.

Sử dụng trí tuệ cảm xúc nhiều hơn logic: Khả năng giao tiếp, ngôn ngữ hoạt bát là điều cần thiết để bạn tư vấn giải quyết và gỡ rối cho người khác.

Biết lắng nghe và thấu hiểu là tố chất cần có khi theo đuổi ngành tâm lý học

8. Một số thách thức của ngành tâm lý học

Việc biết ngành tâm lý học thi khối nào cũng giúp bạn thấy được những khó khăn của ngành này mà ai cũng cần phải đối mặt.

8.1. Không ngừng trau dồi và nghiên cứu

Ngành tâm lý học sẽ có nhiều tài liệu chuyên ngành mà bạn buộc phải tìm hiểu và nghiên cứu sâu. Bên cạnh đó, nếu bạn đang theo đuổi chuyên ngành tâm lý học lâm sàng thì buộc bạn phải có thêm các kiến thức về y khoa.

8.2. Làm việc liên tục với con số

Để theo đuổi ngành này, không chỉ dừng lại ở việc tìm kiếm ngành tâm lý học thi khối gì mà bạn phải đối mặt với các con số về số liệu thống kê, biểu đồ,...Trong quá trình học tập hay làm việc sau này, nếu thống kê sau sẽ dẫn đến việc đánh giá, thực hiện những bước tiếp theo không chính xác. Điều này cũng khiến cho việc điều trị không diễn ra suôn sẻ được và làm ảnh hưởng đến uy tín, mức độ tin cậy của khách hàng đối với bạn.

Khi theo đuổi ngành tâm lý học bạn sẽ phải đối mặt nhiều với các con số thống kê và biểu đồ

8.3. Yêu cầu cao về khả năng ngôn ngữ

Sinh viên ngành tâm lý học thường có nhiều bài tập dưới dạng hình thức viết luận. Do đó, nếu không có khả năng ngôn ngữ sẽ rất khó để viết và diễn đạt ý kiến của mình. Tức là khả năng diễn giải và trình độ ngôn ngữ của bạn phải khoa học và logic để không bị hiểu lầm ý nghĩa và thực hiện sai.

9. Tìm việc làm liên quan đến ngành tâm lý học ở đâu?

Sau khi tốt nghiệp ngành tâm lý học, cơ hội việc làm của bạn sẽ rất rộng mở ở nhiều môi trường khác nhau. Vì lý do đó mà nhiều bạn muốn được giải đáp thắc mắc ngành tâm lý học thi khối gì và tìm việc làm như thế nào? Hiện nay, bạn có thể tìm kiếm các công việc liên quan đến ngành này ở các công ty có nhu cầu tuyển dụng hoặc nhờ người quen giới thiệu.

Ngoài ra, hiện nay có nhiều trang website uy tín về tuyển dụng việc làm như Job3s để bạn tham khảo và ứng tuyển vào những công việc phù hợp với ngành học.

Việc tham khảo ngành tâm lý học thi khối gì sẽ giúp bạn xác định được mục tiêu học tập và nghề nghiệp tương lai. Qua đó, bạn có thể xây dựng được kế hoạch chinh phục ước mơ và công việc yêu thích.