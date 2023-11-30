Nghề giúp việc gia đình là gì? Mức lương giúp việc gia định có cao không?

1. Nghề giúp việc gia đình là gì?

Nghề giúp việc là từ dùng để chỉ những người được cá nhân hoặc hộ gia đình thuê về thực hiện các công việc nhà như dọn dẹp, nấu ăn, chăm sóc trẻ em hoặc người nhà, giặt giũ…

Người làm giúp việc gia đình vô cùng đa dạng, không bị hạn chế về mặt giới tính hay độ tuổi. Trước đây công việc này thường dành cho người ở độ tuổi trung niên, đặc biệt là phụ nữ. Thế nhưng ngày nay thậm chí có những người rất trẻ cũng làm công việc này.

Nghề giúp việc gia đình không còn quá xa lạ đối với đời sống

Hiện nay hình thức thuê giúp việc gia đình cũng vô cùng đa dạng như:

Thuê giúp việc cố định, truyền thống: Người giúp việc làm việc và sinh hoạt ngay tại nhà.

Thuê giúp việc theo giờ cố định : Người giúp việc sẽ đến dọn dẹp theo lịch cố định vào các giờ, các ngày và các tuần đã được thỏa thuận trước.

Thuê giúp việc theo giờ hành chính: Đây cũng là hình thức làm việc đều đặn, gần tương tự như hình thức làm việc tại nhà nhưng người giúp việc không ở lại qua đêm, thường chỉ làm khoảng 8 tiếng/ngày.

Thuê giúp việc đột xuất: Hình thức này cũng tương tự như giúp việc theo giờ, tuy nhiên người làm không đến vào giờ cố định mà xuất hiện lập tức theo yêu cầu từ khách hàng. Thuê giúp việc đột xuất thường áp dụng với các trường hợp người cần dọn dẹp, sửa chữa đột xuất, khi trong gia đình có tổ chức sự kiện nào đó…

Hiện nay có nhiều hình thức thuê người giúp việc hơn so với truyền thống

2. Vai trò của nghề giúp việc gia đình

Nghề giúp việc gia đình ngày càng trở nên phổ biến bởi những lợi ích mà nó mang lại:

2.1. Giúp tiết kiệm thời gian

Sự phát triển của đời sống khiến cho con người ngày càng trở nên bận rộn hơn, mỗi ngày đều phải đối mặt và giải quyết một khối lượng công việc khổng lồ, thậm chí còn phải mang việc về nhà hoặc làm thêm tại công ty.

Như vậy họ không có thời gian để chu toàn mọi việc cũng như dọn dẹp nhà cửa, việc chi một khoản tiền nhỏ để thuê giúp việc, đảm bảo cho nhà cửa gọn gàng sạch sẽ để dành thời gian cho công việc sẽ hiệu quả hơn, đặc biệt là đối với những người bận rộn, tính chất công việc liên tục như dân kinh doanh, bác sĩ… Hoặc đơn giản hơn, thuê người giúp việc sẽ mang đến cho bạn nhiều thời gian rảnh hơn để nghỉ ngơi và giành thời gian cho gia đình.

Nghề giúp việc gia đình hỗ trợ đắc lực giúp bạn có thêm nhiều thời gian hơn

2.2. Giảm căng thẳng

Thuê người giúp việc cũng sẽ giúp cho bạn giảm tải một lượng công việc lớn sau giờ làm, không còn phải tất bật dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn và giặt đồ. Bạn có thể giành thời gian đó sau giờ làm để nghỉ ngơi, chú tâm chăm sóc con cái, thư giãn và làm những việc mình yêu thích.

2.3. Đảm bảo sự an toàn cho người thân để an tâm làm việc

Với rất nhiều gia đình, đặc biệt là những gia đình có con nhỏ hoặc có người già, người bệnh thì thuê giúp việc là giải pháp vô cùng hữu ích. Họ sẽ phụ giúp và chịu trách nhiệm chăm sóc chính cho con cái hoặc người bệnh trong lúc bạn đi làm, giúp bạn yên tâm hơn để dành toàn bộ thời gian cho công việc.

Nghề giúp việc gia đình đang ngày càng thể hiện được vai trò của nó đối với đời sống xã hội. Thậm chí VTC News, nghề giúp việc có thể trở thành ngành hot trong tương lai, khi nhu cầu và đời sống của con người ngày càng tốt hơn.

Người giúp việc cũng sẽ giúp cho bạn yên tâm công tác

3. Mô tả công việc giúp việc

Vậy người giúp việc phải thực hiện những công việc gì và đáp ứng các yêu cầu, điều kiện nào trong quá trình làm việc?

3.1. Các công việc cần thực hiện

Tùy vào mỗi gia đình và yêu cầu của chủ nhà mà người làm giúp việc sẽ thực hiện các công việc khác nhau. Dưới đây là một số công việc phổ biến mà họ thường làm:

Trông coi và dọn dẹp nhà cửa: Trong thời gian chủ nhà đi vắng, họ đồng thời đảm nhiệm việc trông nom và dọn dẹp nhà cửa, thực hiện các công việc như: quét, lau nhà, dọn dẹp phòng ốc (phòng khách, phòng bếp, phòng ngủ) tùy theo chỉ định, dọn nhà vệ sinh, nhà tắm, cầu thang, lau bàn ghế… Cần đảm bảo mọi không gian trong nhà đều thật sạch sẽ và tinh tươm.

Trông nom trẻ em đối với những gia đình có con nhỏ : Công việc của giúp việc chủ yếu là cho trẻ ăn, đưa trẻ đến lớp mẫu giáo và đón về nhà. Sau giờ học và trở về nhà, người giúp việc có thể tắm cho trẻ, nấu đồ ăn, trông trẻ học bài và chơi với trẻ cho đến khi bố mẹ đi làm về.

Trông người bệnh: Với người được thuê về để chăm sóc người bệnh, công việc chính thường là: Cho người bệnh ăn, giúp họ đi vệ sinh, trò chuyện trong thời gian rảnh rỗi và giúp họ tập vật lý trị liệu (nếu có).

Ngoài ra cũng tùy vào thỏa thuận giữa các bên mà người giúp việc có thể làm một, một vài hoặc tất cả các công việc trên. Tương ứng với các công việc đảm nhận họ sẽ hưởng mức lương khác nhau.

Công việc của nghề giúp việc gia đình vô cùng đa dạng

3.2. Trách nhiệm, yêu cầu đối với người giúp việc

Dù không có quá nhiều yêu cầu về bằng cấp nhưng để làm nghề giúp việc cần phải có tinh thần trách nhiệm và đáp ứng một số điều kiện như:

Có trách nhiệm về mặt giờ giấc, luôn tuân thủ nguyên tắc do chủ nhà đặt ra

Dù làm việc với hình thức nào, giúp việc gia đình cũng cần đảm bảo sẽ tuân thủ giờ giấc, làm việc đúng giờ, không đi muộn và công tuyệt đối không về sớm, đặc biệt đối với những người làm theo hình thức partime hoặc giúp việc theo giờ. Đặc biệt, mỗi gia đình sẽ có các nguyên tắc khác nhau như yêu cầu về việc để đồ, giờ giấc ăn uống, yêu cầu đối với món ăn để tránh bị dị ứng… Các nội dung này thường được chủ nhà trao đổi khi mới nhận việc, cần chú ý ghi nhớ để không làm phật lòng chủ nhà trong quá trình làm việc.

Luôn sẵn sàng đảm nhiệm các công việc khác nhau theo yêu cầu

Công việc chủ yếu của người giúp việc là nội trợ, thường phải làm rất nhiều việc khác nhau chứ không cố định trong một hoặc một vài việc cụ thể, thậm chí có thể được chủ nhà bất ngờ yêu cầu một số công việc riêng. Bởi vậy mà người giúp việc gia đình cần chuẩn bị tinh thần để có thể đảm nhiệm nhiều công việc bất cứ lúc nào.

Người giúp việc phải là người không ngại khó, không ngại khổ

Luôn thân thiện, hòa nhã và giao tiếp tốt

Người giúp việc thường phải trao đổi và tiếp xúc với chủ nhà hàng ngày nên cần có thái độ hòa nhã và kỹ năng giao tiếp tốt. Đặc biệt với những người đảm nhiệm công việc chăm trẻ nhỏ hoặc người bệnh còn cần có cách ứng xử khéo léo để luôn làm hài lòng họ. Dưới đây là một số cách để người giúp việc nâng cao khả năng giao tiếp:

Luôn chào hỏi trong quá trình làm việc và chào tạm biệt khi ra về.

Thể hiện sự thoải mái, vui vẻ trong khi giao tiếp và lúc làm việc.

Với người bệnh hoặc trẻ em cần nhỏ nhẹ, ân cần, tuyệt đối không quát mắng và đánh đập.

Lắng nghe góp ý từ chủ nhà, đặc biệt là nếu có làm sai thì cần thành thật nhận lỗi để rút kinh nghiệm cho lần sau.

Nếu làm công việc giúp việc

cần đáp ứng các yêu cầu nhất định trong công việc

Cẩn trọng trong từng việc làm

Hầu hết những cá nhân hoặc gia đình khi thuê người giúp việc gia đìng đều mong muốn họ dọn dẹp cho căn nhà của mình sạch sẽ nhất có thể. Bởi vậy mà trong quá trình làm việc cần chú ý và cẩn thận trong từng nhiệm vụ, nên làm giống như đang chăm sóc và dọn dẹp cho chính căn nhà của mình. Đặc biệt đối với trường hợp nấu ăn, chăm sóc cho trẻ nhỏ hoặc người bệnh thì càng cần chú ý hơn để tránh gây ra sai sót.

4. Thu nhập của người giúp việc có cao không?

Mức thu nhập của nghề giúp việc phụ thuộc vào nhiều yếu tố từ khối lượng công việc, kinh nghiệm làm việc, mức lương của thị trường đến hình thức làm việc. Trong đó hình thức làm việc quyết định rất lớn đến thu nhập của nghề này, bởi vậy mà khi xem xét mức thu nhập của người giúp việc cần dựa trên hình thức làm việc.

4.1. Thu nhập giúp việc tại nhà

Mức thu nhập của giúp việc tại nhà cũng được phân chia khá cụ thể dựa trên các đầu mục công việc, cụ thể:

Đối với những người chỉ làm công việc nội trợ như nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, giặt quần áo… thì trung bình mức lương dao động trong khoảng từ 5.000.000 - 8.000.000 đồng/tháng .

Đối với những người chỉ làm công việc trông trẻ nhỏ: Mức lương trung bình dao động trong khoảng từ 6.000.000 - 8.000.000 đồng/tháng .

Đối với những người làm công việc chăm sóc người già: Mức lương trung bình cũng dao động trong khoảng từ 6.000.000 - 8.000.000 đồng/tháng.

Mức này có thể thay đổi dựa trên tình hình thực tế của chủ nhà và khối lượng công việc. Theo Báo Lao động, mức lương của người giúp việc tại các thành phố lớn như Thành phố Hồ Chí Minh có thể còn cao hơn, lên đến 8.000.000 - 9.000.000 đồng/tháng, thậm chí có thể lên đến 13.000.000 đồng/tháng.

Mức thu nhập với hình thức giúp việc theo giờ hành chính về cơ bản cũng không có quá nhiều khác biệt so với mức thu nhập trên, có thể thấp hơn một chút do người lao động không nghỉ qua đêm và thực hiện các công việc khác vào buổi tối.

Mức thu nhập của nghề giúp việc không hề thấp như nhiều người vẫn nghĩ

4.2. Thu nhập giúp việc theo giờ

Theo khảo sát tại một trang báo uy tín về mức thu nhập của giúp việc theo giờ cũng có nhiều điểm khác biệt và rất đa dạng, cụ thể:

Nếu thuê giúp việc dọn nhà vào các ngày thường từ thứ 2 đến thứ 6 là 60.000 - 70.000 đồng/giờ . Nếu làm việc vào ngày thứ 7 hoặc chủ nhật thì mức thu nhập có thể lên đến 75.000 - 90.000 đồng/giờ .

Nếu thuê giúp việc vào các ngày nghỉ lễ mức giá sẽ cao hơn, có thể lên đến 100.000 - 300.000 đồng/giờ.

Mức giá trên đây chỉ là trường hợp thuê theo ca lẻ và không ký hợp đồng định kỳ, đối với trường hợp ký hợp đồng định kỳ cố định có thể thay đổi tùy vào thỏa thuận của các bên.

4.3. Thu nhập giúp việc thông qua công ty vệ sinh

Hiện nay có nhiều người giúp việc ký kết hợp đồng thông qua các công ty vệ sinh. Với trường hợp này, thu nhập của người giúp việc có thể được tính bằng một trong các cách sau:

Hưởng một mức cố định theo hợp đồng lao động/hợp đồng khoán/hợp đồng dịch vụ với công ty vệ sinh.

Hưởng thu nhập dựa trên mức % doanh thu từ khách hàng thực tế.

Với hình thức này không có con số cụ thể mà hoàn toàn dựa vào chính sách của doanh nghiệp kinh doanh vệ sinh và thỏa thuận với người làm việc.

Mức chi phí thuê giúp việc thông qua công ty vệ sinh thường cao hơn so với giá thị trường một chút nhưng bù lại được đảm bảo và yên tâm về mặt chất lượng.

Mức thu nhập của giúp việc tại công ty vệ sinh sẽ do hai bên thỏa thuận

5. Cách tuyển dụng nghề giúp việc hiện nay khác xưa thế nào?

Giúp việc không phải là một nghề mới, thậm chí ở nước ta còn tồn tại ngay từ chế độ phong kiến. Tuy nhiên nó không được coi là một nghề, thậm chí thân phận của những người làm giúp việc cũng bị coi là thấp kém trong xã hội.

Khi nước ta lấy lại được độc lập và ngày càng phát triển hơn, người giúp việc cũng dần được coi trọng hơn nhưng còn rất nhiều hạn chế. Trong mười năm trở lại đây, do nhu cầu và sự phát triển của xã hội, giúp việc ngày càng trở nên phổ biến và trở thành một nghề thực thụ.

Tuyển dụng nghề giúp việc có nhiều điểm khác so với trước đây

Những năm gần đây nghề giúp việc ngày càng có sự phát triển và có nhiều sự thay đổi so với giai đoạn trước. Dưới đây là sự khác nhau giữa nghề giúp việc xưa và nay:

Tiêu chí Người giúp việc trước đây Người giúp việc hiện nay Về năng lực chuyên môn Thường là những người từ quê lên, có thể là người quen hoặc họ hàng. Họ không qua bất cứ trường lớp nào đào tạo mà làm việc chủ yếu dựa trên kinh nghiệm. Rất nhiều người đã qua trường lớp, đào tạo. Khi theo học lớp này, học viên sẽ được hướng dẫn một cách bài bản nhiều nội dung, công việc nhà, cũng như nhiều kỹ năng nâng cao khác như chăm trẻ, chăm sóc người bệnh… Về hình thức làm việc Hầu hết làm việc theo hình thức cố định toàn thời gian, ở trực tiếp với chủ nhà. Có rất nhiều hình thức giúp việc như cố định, partime, giúp việc theo giờ… Xu hướng hiện nay ưa chuộng những người giúp việc theo giờ. Về hình thức tuyển dụng và tìm kiếm việc làm Chủ yếu thông qua giới thiệu từ người thân, người quen hoặc họ hàng xa. Có nhiều hình thức tuyển dụng như: Thông qua giới thiệu

Đăng tin trực tiếp trên các hội, nhóm…

Thông qua một bên thứ 3 như trung tâm dịch vụ việc làm hoặc công ty vệ sinh. Đối tượng thuê người giúp việc Thường chỉ những gia đình được đánh giá là có điều kiện, cuộc sống dư dả mới có nhu cầu thuê người giúp việc. Nhu cầu thuê cầu người giúp việc hiện nay ngày càng mở rộng, nhiều gia đình có thu nhập từ trung bình khá trở lên cũng có người giúp việc. Về nghề nghiệp Còn nhiều hạn chế và định kiến. Là một nghề chính thức, có nhiều cơ chế pháp lý bảo vệ.

Có thể thấy có sự thay đổi rất lớn về nghề giúp việc từ sự nhận thức, hình thức làm việc và hình thức tuyển dụng. Những sự thay đổi này có thể đến từ một vài nguyên nhân như:

Chất lượng cuộc sống của con người ngày càng được nâng cao nên yêu cầu đối với nghề giúp việc cũng ngày càng trở nên khắt khe hơn. Điều này đòi hỏi cần có sự đào tạo bài bản và chuyên môn hơn để đáp ứng nhu cầu của thị trường.

Người dân có xu hướng chuộng giúp việc theo giờ hơn do tính tiện lợi và không muốn cuộc sống riêng tư bị xâm phạm. Theo đánh giá của nhiều chuyên gia, trong thời gian tới nghề giúp việc sẽ ngày càng phát triển và nhu cầu nhân lực của ngành này còn rất lớn.

6. Thực trạng nghề giúp việc hiện nay

Dù đã được công nhận là một nghề cụ thể và có nhiều chính sách bảo hộ nhưng thực trạng về nghề giúp việc hiện nay vẫn còn nhiều bất cập. Hiện nay chưa có thống kê cụ thể về số lượng người lao động làm công việc này trên thị trường nhưng theo đánh giá chung của nhiều chuyên gia hiện nay, số lượng người làm công việc này đã qua đào tạo vẫn còn hạn chế.

Số lượng lao động giúp việc qua đào tạo dù đã tăng lên nhưng còn hạn chế

Dù hiện nay nhà nước đã có nhiều chính sách quan tâm, hỗ trợ và đào tạo, trong một số năm gần đây dù số lượng đào tạo cũng có tăng lên nhưng không đáng kể. Theo bà Đỗ Thị Minh Loan, trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận Hà Đông, Hà Nội chia sẻ trên báo Hà Nội mới thì “Mối quan hệ lao động đối với công việc giúp việc gia đình chưa hình thành rõ nét, gây thiệt thòi cho nhiều phía”.

Bên cạnh đó dù có nhiều quy định, chính sách bảo hiểm và an sinh xã hội để bảo vệ cho người giúp việc nhưng việc áp dụng trên thực tế chưa có nhiều điểm tích cực. Nguyên nhân chủ yếu vẫn đến từ việc cả người giúp việc và phía chủ nhà đều chưa thực sự có đầy đủ hiểu biết về lĩnh vực này không quá coi trọng những nội dung này.

Để có thể đẩy lùi những định kiến và hạn chế về vấn đề này, cần có sự chung tay từ nhiều phía. Về phía cơ quan Nhà nước, hiện đang có những điều chỉnh về mặt pháp luật, cũng như đưa thêm các chính sách nhằm khuyến khích sự phát triển của nghề giúp việc.

Về phía người lao động, trong những năm gần đây, dù còn nhiều hạn chế nhưng tỉ lệ tham gia các lớp và khóa đào tạo giúp việc vẫn có dấu hiệu tăng. Bên cạnh đó nhiều người nhận định nghề giúp việc ngày càng thu hút nhiều người lao động, thậm chí là những người có trình độ cao.

Nghề giúp việc cũng giống như bao nghề khác, đều mang đến những giá trị tốt đẹp cho cuộc sống. Dù hiện nay còn nhiều bất cập nhưng tin rằng trong tương lai, nghề này sẽ càng phát triển hơn nữa, mang đến nhiều cơ hội việc làm cho người lao động.