Nghề Stylist là gì? Tất tần tật về ngành có tỷ lệ bị đào thải nhiều tại Việt Nam

1. Nghề Stylist là gì?

Lý giải chi tiết khái niệm nghề Stylist là gì? Đây là công việc tư vấn, sáng tạo ra những phong cách thời trang nhờ vào việc khéo léo kết hợp những trang phục, phụ kiện cho chủ đề hay đối tượng nhất định. Dễ hiểu hơn thì đây là người đảm nhận trách nhiệm trong vấn đề tạo dựng nên phong cách thời trang cho người khác.

Thông thường, các stylist sẽ tạo dựng phong cách thời trang cho ca sĩ, diễn viên, người mẫu, doanh nhân,... Họ sẽ tư vấn trực tiếp cho khách hàng những kiểu tóc, trang phục, cách trang điểm phù hợp nhất với từng tạng người hay hoàn cảnh mà họ tham gia. Vì họ có nhiệm vụ thổi hồn cho những trang phục, mang đến phong cách riêng cho từng người nên Stylist cần phải am hiểu những kiến thức và quy tắc về thời trang, hình thể.

Nghề Stylist là gì? Đây là công việc hỗ trợ khách hàng tạo phong cách riêng của bản thân

2. Công việc của những người làm nghề Stylist là gì?

Để hiểu được rõ ràng nghề Stylist là gì, bạn cần biết công việc chi tiết của họ như thế nào? Dưới đây là những đầu công việc mà người làm nghề Stylist cần thực hiện:

Chọn trang phục và phụ kiện: Stylist sẽ lựa chọn trang phục và phụ kiện phù hợp với sở thích, phong cách và mục tiêu của khách hàng hoặc dự án cụ thể. Họ cũng có thể thuê hoặc mượn các trang phục từ các nhà thiết kế hoặc các cửa hàng thời trang.

Tạo kiểu và phối màu: Stylist sẽ tạo ra các bộ trang phục và phối màu phù hợp với sự kiện hoặc bối cảnh cụ thể. Họ có thể làm việc với các nhà thiết kế hoặc nhãn hiệu thời trang để tạo ra các trang phục độc đáo và phong cách.

Trang điểm và làm tóc: Stylist có thể thực hiện trang điểm và làm tóc cho các mô hình, diễn viên hoặc người mẫu để hoàn thiện hình ảnh. Họ phối hợp với các nhà làm đẹp và salon để đảm bảo rằng kiểu tóc và trang điểm phù hợp với phong cách và yêu cầu của dự án.

Quản lý dự án và biên tập hình ảnh: Stylist có thể đảm nhận vai trò quản lý dự án và biên tập hình ảnh để đảm bảo rằng hình ảnh, phong cách được thể hiện một cách chuyên nghiệp, thú vị.

Theo dõi xu hướng thời trang: Stylist cần luôn cập nhật với các xu hướng thời trang mới nhất và hiểu biết về văn hóa, phong cách để có thể tạo ra các bộ trang phục cùng hình ảnh phù hợp với thị hiếu cũng như yêu cầu của khách hàng.

Stylist luôn cần theo dõi và cập nhật xu hướng thời trang

3. Cơ hội nghề nghiệp của người làm nghề Stylist

Khi tìm hiểu nghề Stylist là gì, bạn có thể thấy đây là ngành nghề sôi động và phát triển ngày càng mạnh mẽ. Lý do bởi ngoài mức lương hấp dẫn tuỳ thuộc vào mức độ uy tín và kiến thức của bạn ra thì khi làm Stylist, bạn còn được đi dự những sự kiện cùng diễn viên, ca sĩ, người nổi tiếng. Ngoài ra, những Stylist nổi tiếng còn thường xuyên được xuất hiện trên các tạp chí, tờ báo lớn.

3.1. Stylist làm việc tại các toà soạn

Nghề Stylist làm việc tại các toà soạn sẽ lên ý tưởng về trang phục và chịu trách nhiệm sản xuất hình ảnh các ấn phẩm thời trang của tạp chí, báo hoặc các cơ quan truyền thông khác.

3.2. Stylist thương mại

Công việc của Stylist thương mại thường tập trung vào việc tạo ra hình ảnh và phong cách cho các dự án quảng cáo, truyền thông và thương mại. Stylist thương mại có thể làm việc cho các cơ quan quảng cáo, nhãn hiệu thương mại, nhà sản xuất phim hoặc đội ngũ sáng tạo của các cửa hàng bán lẻ.

3.3. Stylist thời trang

Khi tìm hiểu nghề Stylist là gì thì đây là công việc được biết đến và lựa chọn nhiều nhất. Họ được gọi là các nhà tạo mẫu thời trang thường hướng tới việc chọn trang phục theo xu hướng cho một sự kiện cụ thể và đảm bảo các lựa chọn phù hợp với phong cách, cơ thể và gu thẩm mỹ của người mặc.

Trách nhiệm của họ là đem đến lời khuyên hữu ích về lĩnh vực thời trang; lựa chọn và kết hợp các outfit cho người mẫu/diễn viên; lựa chọn đạo cụ, phụ kiện và chuẩn bị cho các buổi quay chụp.

Stylist trời trang là công việc được nhiều người lựa chọn

3.4. Stylist cá nhân

Đây là công việc có mức thu nhập tốt bởi thường làm việc độc lập với 1 cá nhân cụ thể. Họ có công việc định hình phong cách cho 1 cá nhân. Những Personal Stylist đòi hỏi phải có kiến thức về hình thể, thời trang, mẫu tóc,... Hầu như chỉ những người nổi tiếng mới có Personal stylist.

4. Những góc khuất của những người làm nghề Stylist là gì?

Khi tìm hiểu sâu hơn về nghề Stylist là gì, bạn sẽ luôn thấy những tin về góc khuất của ngành này. Mặc dù có thu nhập tốt, công việc hào nhoáng nhưng để đạt được những điều đó không hề dễ. Dưới đây là những góc khuất còn tồn tại với những Stylist:

Cạnh tranh khốc liệt là thách thức lớn nhất với ngành này. Hiện nay, có nhiều Stylist cạnh tranh với nhau để thu hút sự chú ý của các khách hàng và dự án. Bạn cần biết một điều là nghề Stylist có tính đào thải cao và nhanh chóng nếu như bạn không có óc sáng tạo và thẩm mỹ cao.

Stylist thường phải đối mặt với áp lực để tạo ra các bộ trang phục và hình ảnh độc đáo và ấn tượng. Điều này đòi hỏi họ phải sáng tạo và luôn nắm bắt các xu hướng mới.

Stylist có thể phải làm việc theo dự án hoặc làm việc tự do, điều này có thể tạo ra sự không chắc chắn về thu nhập và ổn định công việc.

Việc xây dựng một sự nghiệp trong ngành thời trang và nghệ thuật đòi hỏi kiên nhẫn và sự chăm chỉ. Stylist có thể phải làm việc một thời gian dài trước khi có cơ hội để thăng tiến và thành công trong ngành.

Trong một số trường hợp, Stylist phải hoàn thành công việc dưới áp lực thời gian cao và các deadline cứng nhắc. Điều này có thể đòi hỏi họ làm việc trong điều kiện căng thẳng và phải hoàn thành công việc một cách nhanh chóng.

Tóm lại, khi tìm hiểu nghề Stylist là gì, bạn cần biết đây là ngành có rất nhiều thách thức. Thiết kế thời trang không chỉ cần chăm chỉ mà còn phải làm việc thông minh, có tố chất, mắt thẩm mỹ cũng như luôn trau dồi thêm về những xu hướng hiện nay.

Nghề Stylist có tỷ lệ đào thải cao

5. Để có thể làm nghề Stylist nên học gì?

Sau khi đã hiểu rõ ngọn ngành nghề Stylist là gì, chúng ta sẽ đến với những gì bạn phải học để có thể trở thành 1 nhà thiết kế thời trang. Hiện nay, Việt Nam chưa có nhiều trường đào tạo chuyên ngành Stylist.

Dưới đây là danh sách những trường đại học đào tạo ngành Thiết kế thời trang, bạn có thể đăng ký, thi tuyển. Thông qua quá trình đào tạo tại trường lớp cùng với việc tự trau dồi các kiến thức thời trang khác, bạn sẽ phát triển tư duy và khả năng sáng tạo. Từ đó trở thành một nhà tạo mẫu thời trang chuyên nghiệp. Điểm chuẩn ngành Thiết kế thời trang của các trường đại học những năm gần đây dao động trong khoảng từ 14 – 25 điểm.

Các miền Các trường đại học Miền Bắc Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Đại học Công nghiệp Hà Nội Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương Đại học Kiến trúc Hà Nội Đại học Công nghiệp Dệt may Hà Nội Đại học Hòa Bình Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Á Châu (Cơ sở Hà Nội) Viện Đại học Mở Hà Nội Đại học Kinh Bắc Miền Trung Đại học Văn Hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa Đại học Nghệ thuật – Đại học Huế Miền Nam Đại học Kiến trúc TP.HCM Đại học Công nghiệp TP. HCM Đại học Công nghệ TP.HCM Đại học Quốc tế Hồng Bàng Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM Đại học Hoa Sen Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Á Châu (Cơ sở TP HCM) Đại học Tôn Đức Thắng Đại học Văn Lang

6. Những yếu tố cần thiết để có thể thành công khi làm Stylist

Làm thế nào để thành công trên con đường thiết kế thời trang là mối quan tâm của nhiều người khi tìm hiểu nghề Stylist là gì. Dưới đây là những yếu tố cần có của một người thành công khi làm Stylist.

6.1. Nâng cao kiến thức

Kiến thức về thời trang là yếu tố quan trọng nhất với nghề Stylist. Bạn có thể biết lựa chọn những bộ trang phục, kiểu tóc và cách trang điểm không chỉ thời thượng mà còn phù hợp với đối tượng nhất, tạo dấu ấn phong cách cá nhân cho họ.

6.2. Kỹ năng mềm, kỹ năng chuyên môn

Khi làm nghề Stylist, bạn cần sở hữu cả kỹ năng cứng lẫn kỹ năng mềm. Một số kỹ năng mà họ cần ở người làm nghề Stylist là:

Kiến thức chuyên môn về thời trang

Tư duy sáng tạo

Giao tiếp tốt

Quản lý thời gian

Chăm chỉ và cẩn thận

Giải quyết vấn đề

Làm việc nhóm

6.3. Phát triển các mối quan hệ

Là một nhà tạo mẫu thời trang bạn cần phải có nhiều mối quan hệ với các nhà thiết kế và các chuyên gia trong ngành. Điều này giúp bạn nhanh chóng nắm bắt và cập nhật được các xu hướng thời trang mới; tích lũy thêm nhiều kiến thức, mối quan hệ có lợi cho công việc.

6.4. Luôn cập nhật các tin tức về thời trang

Khi bạn lựa chọn theo đuổi bất cứ ngành nghề nào cũng cần phải không ngừng học hỏi và cập nhật thông tin mới nhất. Đặc biệt trong lĩnh vực thời trang với đa dạng phong cách, xu hướng thời trang được thay đổi liên tục; bạn đừng quên trau dồi và cập nhật tin tức một cách thường xuyên để có thêm nhiều ý tưởng độc đáo.

6.5. Xây dựng hình tượng phong cách trong mắt người khác

Để làm nghề Stylist, bạn cần xây dựng hình tượng chỉn chu, có phong cách cá nhân trong mắt người khác. Lý do bởi mọi người luôn tìm đến bạn để tìm cảm hứng cho kiểu tóc, kiểu trang điểm hay kết hợp trang phục. Việc này giống như việc bạn thể hiện tài năng để nhiều người biết đến bạn hơn.

Tổng kết lại thì nghề Stylist là gì? Đây là công việc hỗ trợ tạo phong cách cho khách hàng từ kiểu tóc, trang điểm đến những bộ trang phục. Ngành nghề này có tỷ lệ đào thải cao, thành công thấp đặc biệt với những người thiếu sự sáng tạo, thẩm mỹ, Do đó đây là công việc không dành cho số đông.

Ngoài ra, để trở thành 1 stylist thành công bạn cần có kiến thức sâu rộng về thời trang và nghệ thuật, khả năng sáng tạo và cảm nhận thẩm mỹ tốt, kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm, khả năng tổ chức và quản lý thời gian. Đặc biệt không thể thiếu sự kiên nhẫn và sự chăm chỉ.