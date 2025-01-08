Nghỉ học sớm nên học nghề gì vừa có thu nhập cao, vừa không lo thất nghiệp?

1. Những vấn đề khi nghỉ học sớm

Để có thể trả lời được câu hỏi nghỉ học sớm nên học nghề gì, bạn cần có hiểu biết cơ bản và cái nhìn tổng quan về vấn đề này. Đồng thời, việc biết được nguyên nhân dẫn đến việc nghỉ học sớm, những khó khăn gặp phải trong quá trình tìm việc nếu bản thân dừng việc học, từ đó tìm được đáp án của thắc mắc có nên nghỉ học sớm hay không.

1.1. Nguyên nhân dẫn đến nghỉ học sớm

Trước khi tìm hiểu thông tin nghỉ học sớm nên học nghề gì, bạn cần biết được nguyên nhân dẫn đến hiện tượng học sinh, sinh viên quyết định nghỉ học sớm. Theo đó, có nhiều lý do khác nhau khiến họ bỏ học giữa chừng như:

Gặp khó khăn trong việc học tập: Những áp lực trong con đường tiếp thu tri thức chính là lý do khiến một bộ phận không nhỏ học sinh, sinh viên bỏ học giữa chừng.

Vấn đề tài chính: Hoàn cảnh gia đình khó khăn sẽ khiến họ không thể chi trả tiền học phí hàng năm.

Không quan tâm, hứng thú đến chương trình học: Trong quá trình học, sinh viên cảm thấy nhàm chán, không phù hợp với sở thích và phục vụ mục đích công việc trong tương lai.

Bỏ học giữa chừng vì nghiện game: Đây là nguyên nhân khá phổ biến, việc giết thời gian bằng những trò chơi tiêu khiển dẫn đến tình trạng nghiện game, sinh viên không chú trọng đến việc học dẫn đến liên tục nghỉ học và bỏ học sớm.

1.2. Khó khăn khi tìm việc nếu nghỉ học sớm

Dễ dàng nhận thấy, việc nghỉ học sớm sẽ gây nên rất nhiều khó khăn, bất lợi trong quá trình xin việc làm như:

Công việc bấp bênh, thiếu tính ổn định, người quản lý có thể sa thải, buộc nghỉ việc bất cứ lúc nào.

Mức độ cạnh tranh cao khi có nhiều người cùng có nhu cầu.

Công việc đòi hỏi sức khỏe và khả năng thể chất tốt.

Khó tìm được công việc lương cao.

1.3. Có nên nghỉ học sớm không?

Việc trả lời được câu hỏi nghỉ học sớm nên học nghề gì là cơ sở để bạn biết được nên hay không quyết định bỏ học giữa chừng. Lời khuyên cho bạn là không nên nghỉ học sớm, đặc biệt là nghỉ trước khi tốt nghiệp THPT bởi việc này sẽ khiến bạn mất đi nhiều cơ hội phát triển trong tương lai.

Tuy nhiên, nếu điều kiện không cho phép tiếp tục con đường học tập, bạn có thể nghỉ học để học nghề bởi đại học không phải là con đường duy nhất dẫn đến thành công.

Nếu không thể tiếp tục học lên đại học, cao đẳng, sinh viên có thể theo học nghề

2. Các tiêu chí chọn nghề phù hợp với người nghỉ học sớm

Trước khi đi vào tìm hiểu nghỉ học sớm nên học nghề gì, nghỉ học sớm nên làm gì, bạn cần phải nắm được những yếu tố cần lưu ý để lựa chọn nghề phù hợp.

Sở thích và khả năng của bản thân: Có thể khẳng định, trong bất cứ công việc nào, sở thích, hứng thú làm việc là yếu tố quan trọng để quyết định mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao. Chỉ khi làm công việc ưa thích, bạn mới có thể tâm huyết và gắn bó lâu dài với nó.

Xu hướng thị trường lao động: Tìm hiểu xu hướng thị trường lao động cũng là một điều cần thiết, bạn cần biết những ngành nghề nào đang cần nhân lực, ngành nghề nào đang phát triển để có sự lựa chọn chính xác nhất.

Tiềm năng tương lai của nghề: Người học cần xem xét đến tiềm năng phát triển của nghề trong tương lai.

3. Nghỉ học sớm có nên học nghề không?

Nếu quyết định nghỉ học sớm, bạn nên tham gia các khóa đào tạo nghề để nắm vững kiến thức chuyên môn. Nếu muốn theo đuổi nghề mà yêu thích, việc học nghề sớm sẽ giúp bạn có được sự chuẩn bị tốt hơn để đạt được thành công trong lĩnh vực đó.

Đồng quan điểm này, các chuyên gia nhân sự cũng cho rằng, xã hội hiện nay đang có nhu cầu rất lớn về lao động có tay nghề cao. Vì thế việc đầu tư thời gian và công sức để học nghề là hướng đi đúng đắn, cơ hội tìm được việc làm sau khi tốt nghiệp lớp học nghề sẽ rất cao.

Học viên sau khi hoàn thành khóa đào tạo nghề dễ dàng tìm được việc làm phù hợp

4. Giải đáp thắc mắc nghỉ học sớm nên học nghề gì?

Nghỉ học sớm nên học nghề gì là một trong những thắc mắc nhận được sự quan tâm của nhiều bạn trẻ cùng các bậc phụ huynh. Dưới đây là một số nghề nghiệp có tiềm năng phát triển mà bạn có thể tham khảo.

4.1. Nghề tóc

Để giải đáp thắc mắc sinh viên nghỉ học sớm nên học nghề gì, bạn có thể dành sự quan tâm và tìm hiểu về nghề làm tóc.

Đây là nghề nghiệp không đòi hỏi bằng cấp, điều kiện đặt ra đối với học viên là sự chăm chỉ, cần cù. Bên cạnh đó, làm việc trong lĩnh vực này cần có sự am hiểu sâu rộng về đặc điểm của tóc, các kiểu tóc phù hợp với khuôn mặt…

Nắm vững kiến thức chuyên môn sẽ giúp bạn dễ dàng thăng tiến từ vai trò nhân viên đến vai trò chủ nhân, thu nhập từ việc điều hành một tiệm cắt tóc cũng không hề nhỏ, dao động khoảng 8 - 15 triệu đồng.

4.2. Nghề pha chế

Tham gia khóa học pha chế tại các trung tâm đào tạo nghề sẽ giúp bạn hiểu rõ từng bước trong quá trình pha chế, tiếp cận được không gian pha chế và các thiết bị cần thiết. Với những kỹ năng được cung cấp, sau khi học xong, bạn có thể làm việc tại các quán bar, club, pub,...

Nếu quan tâm đến ngành này, bạn sẽ thấy rằng mức lương của nhóm người làm công việc này rất hấp dẫn, lên tới 10 - 25 triệu đồng/tháng.

4.3. Nghề spa

Đây là một trong những nghề thu hút sự quan tâm của các bạn trẻ. Nhu cầu làm đẹp ngày càng tăng tại các spa, thẩm mỹ viện, cơ sở làm đẹp... dẫn đến nhu cầu nhân lực trong nghề cũng không ngừng tăng lên.

Hiện nay có rất nhiều trường dạy nghề spa mà không yêu cầu bằng cấp. Mức lương của nghề spa không thua kém gì so với các ngành nghề khác. Một kỹ thuật viên spa có thể kiếm được mức lương từ 8 - 15 triệu đồng/tháng, chưa kể tiền tips và hoa hồng.

Nếu nghỉ học sớm, bạn có thể theo học nghề spa

4.4. Nghề đầu bếp

Nghề làm bếp hiện nay đang nhận được sự quan tâm của rất nhiều bạn trẻ, tuy nhiên vì yêu cầu khả năng thể chất tốt nên sẽ phù hợp hơn với nam giới. Không chỉ có cơ hội làm việc tại Việt Nam, với kỹ năng đầu bếp ổn định và khả năng ngoại ngữ tốt, bạn có thể làm việc tại nhiều quốc gia khác nhau.

Mức thu nhập của nghề bếp sẽ phù thuộc vào vị trí mà bạn đảm nhiệm, dao động trong khoảng 10 - 30 triệu đồng. Học viên có thể tham khảo các khóa học đầu bếp tại các trung tâm dạy nghề, hoặc học việc tại các nhà hàng và khách sạn.

4.5. Nghề điện nước

Nếu bạn nghỉ học từ sớm và không biết nghỉ học sớm nên học nghề gì thì chắc chắn nghề điện, nước là một câu trả lời hoàn hảo. Điện nước, điện lạnh cũng là nghề nghiệp được nhiều bạn nam lựa chọn sau khi tốt nghiệp cấp 3.

Ngành học này đang có cơ hội việc làm rất tốt, do nhu cầu xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp hay sử dụng các thiết bị điện lạnh đang lên từng ngày. Sau khi tốt nghiệp khóa học nghề, bạn có thể làm việc tại các trung tâm điện máy, công ty xây dựng hoặc tự hoạt động tự do với mức thu nhập trung bình khoảng 10 - 20 triệu đồng/tháng.

4.6. Nghề may công nghiệp

Công việc này là một lựa chọn đang rất được yêu thích bởi không đòi hỏi về trình độ học vấn. Thời gian học nghề không quá lâu, giúp bạn nhanh chóng có được thu nhập để chăm lo cho bản thân và gia đình.

Sau khi hoàn thành khóa đào tạo, các bạn có thể lựa chọn trở thành nhân viên tại các xưởng may. Thu nhập dành cho công nhân may khoảng 8 - 12 triệu đồng/tháng, cấp quản lý, lãnh đạo khoảng 20 - 30 triệu đồng.

Mức lương của nghề may công nghiệp khá hấp dẫn

5. Những kỹ năng cần thiết khi học nghề

Nếu đã biết nghỉ học sớm nên học nghề gì, bạn cũng nên tìm hiểu thêm về những kỹ năng cần thiết khi học nghề để có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với bản thân trong tương lai. Cụ thể:

Biết cách xử lý và giải quyết vấn đề

Có kỹ năng giao tiếp, ứng xử khôn khéo

Kỹ năng làm việc theo nhóm

Lắng nghe, tiếp thu những nhận xét, phê bình của cấp trên

Có thái độ tích cực, không ngừng học hỏi

Kỹ năng làm chủ và tự đánh giá bản thân

Kỹ năng công nghệ thông tin

Xem thêm: Sự Nghiệp Là Gì? Tại Sao Ai Cũng Cần Phải Xây Dựng Sự Nghiệp?

6. Đăng ký học nghề cần chú ý điều gì?

Khi đã nắm được thông tin nghỉ học sớm nên học nghề gì bạn cần lưu ý một số điều sau khi đăng ký học để chọn được trung tâm đào tạo nghề tốt nhất.

Tìm trung tâm uy túy: Độ uy tín sẽ thể hiện qua các yếu tố: Địa chỉ rõ ràng, website, fanpage uy tín và trải nghiệm tốt từ học viên cũ.

Chất lượng giảng viên: Học viên cần tìm hiểu về đội ngũ giảng viên tại trung tâm, kinh nghiệm, chuyên môn của họ, trước khi quyết định đăng ký học.

Học phí phù cạnh: Bên cạnh sự uy tín, chất lượng đào tạo của trung tâm, bạn cũng cần quan tâm đến vấn đề học phí để có sự cân nhắc, phù hợp với khả năng tài chính của bản thân.

Cơ sở vật chất: Một cơ sở đào tạo có cơ sở vật chất hiện đại, máy móc thiết bị mới sẽ giúp bạn tiếp cận tốt hơn với các công nghệ tiên tiến, đồng thời tạo cho bạn cảm hứng học tập hiệu quả.

Có cam kết, giấy tờ hợp pháp: Bạn cần có cam kết kỹ càng trước khi tham gia khóa học. Theo đó, sau khi hoàn thành khóa học, học viên cần có bằng nghề chính quy do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cấp.

Học viên cần quan tâm đến chất lượng giảng viên khi đăng ký học nghề

Xem thêm: Các Ngành Truyền Thông Hot Nhất Hiện Nay, Bật Mí Ngành Nghề Có Mức Lương Cực Khủng

7. Những lưu ý khi tìm việc làm không yêu cầu bằng cấp

Qua việc tìm hiểu nghỉ học sớm nên học nghề gì, bạn có thể biết được mình sẽ phù hợp với ngành nghề nào. Để thuận lợi trong quá trình tìm việc, người lao động không nên ứng tuyển đối với những thông tin tuyển dụng như:

Các công việc yêu cầu đóng phí

Không có hợp đồng lao động

Không có lộ trình thăng tiến rõ ràng

Để tránh gặp phải các thông tin tuyển dụng không chính xác, bạn có thể tham khảo và tìm kiếm việc làm phù hợp tại website: Job3s. Đây là trang web uy tín, cập nhật nhanh chóng và đầy đủ thông tin chi tiết về các công việc phù hợp với nhu cầu của bạn.

Những hiểu biết về nghỉ học sớm nên học nghề gì và các thông tin liên quan đến ngành nghề phù hợp sẽ phần nào giúp bạn định hướng phát triển sự nghiệp trong tương lai để từ đó rèn luyện, hoàn thiện các kỹ năng, hỗ trợ cho công việc sau này.