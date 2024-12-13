Nhân viên IT Là Gì? Vị trí, kỹ năng và cơ hội việc làm

Nhân viên IT là gì? Cần những gì để trở thành một nhân viên IT

Nhân viên IT là gì?

Từ lâu IT là một trong những khái niệm không còn xa lạ. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là ai cũng hiểu nhân viên IT là gì?

IT là viết tắt của Information Technology có nghĩa là công nghệ thông tin. Đây là một thuật ngữ dùng để chỉ chung các lĩnh vực như phần mềm, mạng, hệ thống máy tính sử dụng cho việc phân phối và xử lý dữ liệu. Bên cạnh đó còn là việc trao đổi, lưu trữ cũng như sử dụng thông tin dưới nhiều hình thức khác nhau.

Hiểu một cách đơn giản hơn thì nhân viên IT là việc ứng dụng các công nghệ vào việc tạo mới, xử lý, lưu trữ, truyền dẫn cũng như khai thác thông tin. Và ngành IT sẽ là ngành trực tiếp nghiên cứu và thực hiện những công việc này. Vậy thì ngành IT có gì nổi bật?

IT - một trong những ngành phát triển bậc nhất hiện nay

Ở thời điểm hiện tại, khi toàn thế giới bước vào kỷ nguyên 4.0, kỷ nguyên của công nghệ số và big data thì IT trở thành một trong những lĩnh vực có tiềm năng phát triển mạnh mẽ nhất. Các thông tin về ngành IT cũng nhận được sự quan tâm rất lớn.

Sau vài thập kỷ ngắn ngủi không ngừng phát triển, ngành IT đã có được chỗ đứng vững chắc và được chia thành 5 chuyên ngành chính là Kỹ thuật phần mềm, Mạng máy tính truyền thông, Khoa học máy tính, Kỹ thuật máy tính và Hệ thống thông tin. Trong đó, với sự bùng nổ về nhu cầu xử lý thông tin như hiện nay thì Kỹ thuật phần mềm và Hệ thống thông tin là hai ngành có triển vọng phát triển vượt bậc.

Các kỹ năng cần có để trở thành một nhân viên IT

Đối với bất kỳ vị trí nào, để có thể làm tốt công việc thì nhân viên đều cần đáp ứng những yêu cầu của ngành. Và đối với các nhân viên IT cũng không ngoại lệ. Dưới đây là một số kỹ năng sống còn với một nhân viên IT mà bạn có thể tham khảo.

Kiến thức chuyên ngành vững chắc

Không chỉ riêng IT mà bất cứ ngành nghề nào cũng đòi hỏi người lao động nắm vững khối kiến thức chuyên ngành. Và với những công việc đòi hỏi kỹ thuật cao như IT thì đây chính là một trong những yếu tố không thể thiếu.

Để đáp ứng được yêu cầu của công việc cũng như đảm bảo chất lượng đầu ra cho sản phẩm thì nhân viên IT cần hiểu sâu các kiến thức về các ngôn ngữ lập trình, cách xây dựng ứng dụng,... Chỉ khi đảm bảo được yêu cầu về chuyên môn, nhân viên IT mới có thể tồn tại trước sự cạnh tranh gay gắt trong ngành.

Nhân viên ngành IT cần trang bị khối kiến thức chuyên ngành sâu rộng

Khả năng tiếp nhận, phân tích vấn đề và xử lý sự cố nhanh nhạy

Xảy ra sự cố là điều mà không ai mong muốn trong công việc. Thế nhưng không ai dám chắc rằng sẽ không có rủi ro, nhất là trong ngành IT. Chính vì thế mà kỹ năng phân tích vấn đề và xử lý tình huống được xem là kỹ năng không thể thiếu với nhân sự trong ngành này.

Với riêng ngành IT, chỉ một lỗi nhỏ nếu không được xử lý kịp thời cũng có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng, nhất là về hệ thống bảo mật hoặc hệ thống mạng. Những lỗ hổng dù rất nhỏ cũng có thể trở thành cơ hội cho hacker tấn công và gây ra những tổn hại cho hệ thống và dữ liệu.

Vì thế nên khi lựa chọn trở thành một nhân viên IT, bạn cần trang bị cho mình khả năng tiếp nhận vấn đề, xử lý tình huống một cách nhanh nhạy. Khi đã có thể phân tích và phán đoán tình hình thì bạn cũng có thể tìm ra nguyên nhân để khắc phục triệt để. Chỉ khi đó, bạn mới có thể hạn chế được tối đa những thiệt hại mà rủi ro hoặc sự cố gây ra.

Khả năng đọc hiểu tài liệu chuyên ngành tốt

Hầu hết các ngôn ngữ lập trình hiện nay đều sử dụng tiếng Anh. Và các tài liệu học thuật chuyên ngành công nghệ thông tin cũng được viết bằng ngôn ngữ này. Chính vì thế nên các nhân viên IT cần trang bị cho mình khả năng đọc hiểu tài liệu chuyên ngành tốt để việc tìm kiếm thông tin dễ dàng hơn.

Bên cạnh đó, các kiến thức mới về công nghệ, ngôn ngữ, thuật toán sử dụng trong ngành IT cũng sử dụng tiếng Anh. Vậy nên nếu khả năng ngoại ngữ bị hạn chế thì bạn cũng rất khó để có thể cập nhật nhanh chóng và tiến xa trong ngành.

Kỹ năng làm việc nhóm và hỗ trợ đồng đội

Dù IT là một trong những ngành đánh giá cao về khả năng làm việc độc lập nhưng không có nghĩa là bạn sẽ chỉ làm việc một mình. Thay vào đó, nhân viên IT rất cần khả năng làm việc nhóm.

Kỹ năng làm việc nhóm với nhân viên IT là rất quan trọng

Hầu hết các dự án lớn trong lĩnh vực này đều sẽ thực hiện bởi các đội nhóm. Và nếu thiếu đi sự ăn ý, tinh thần đồng đội và hỗ trợ lẫn nhau thì kết quả đạt được không mấy khả quan. Chưa tính đến việc hiệu quả của ứng dụng thì tiến độ và thời gian thực hiện cũng bị ảnh hưởng rất nhiều.

Khi đã trở thành một phần trong “team”, mỗi người nên tự hạ cái tôi của mình xuống và đặt mục tiêu chung lên trên hết. Trong quá trình làm việc, hãy lắng nghe ý kiến của đồng đội và chọn ra phương án tốt nhất. Chỉ có như vậy thì cả tiến độ lẫn kết quả công việc mới được đảm bảo.

Kỹ năng tìm kiếm thông tin và tự nghiên cứu

Tình trạng khá thường gặp của các sinh viên IT và cả những nhân viên trong ngành chính là việc quá phụ thuộc vào Google. Điều này khiến bản thân bạn lười suy nghĩ, không tự mình tìm ra vấn đề và hướng giải quyết nó.

Dẫu biết rằng Google là nguồn thông tin rất cần thiết với dân IT. Thế nhưng phụ thuộc vào nó quá nhiều cũng không phải là điều tốt, nhất là việc bạn không thể kiểm tra tính xác thực của thông tin.

Thay vào đó, hãy tập cho mình khả năng tự nghiên cứu và tìm ra vấn đề trước khi nghĩ đến việc tìm kiếm sự trợ giúp. Đây cũng là cách để bạn hiểu sâu hơn về các vấn đề, rèn luyện khả năng tư duy cũng như phản xạ của mình.

Ngoài các kỹ năng trên, nhân sự IT còn cần trang bị cho mình đức tính kiên nhẫn cùng khả năng giao tiếp tốt. Điều này cũng được xem là một trong những chìa khóa quan trọng giúp bạn tiến xa hơn trong ngành.

Cơ hội việc làm dành cho nhân sự IT là như thế nào?

IT hiện là một trong những lĩnh vực có sức hút mạnh mẽ bậc nhất thị trường. Số lượng sinh viên lựa chọn ngành học này cũng theo đó tăng lên đáng kể. Liệu với số lượng nhân lực lớn như vậy thì đâu là cơ hội việc làm dành cho nhân sự IT?

Tiềm năng phát triển cho các nhân sự ngành IT

Không phải ngẫu nhiên mà IT được gọi vui là “vua của mọi nghề”. Bởi lẽ ở thời điểm hiện tại, ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào bạn cũng có thể bắt gặp những sản phẩm và sự hiện diện của ngành IT.

Việc đẩy mạnh công nghệ hóa các hoạt động khác trong nền kinh tế cũng tạo điều kiện để ngành IT phát triển mạnh. Và khi đó, nhu cầu về nhân lực IT cũng tăng vọt.

Tiềm năng phát triển rộng mở bậc nhất trong cơ cấu nền kinh tế

Ở thời điểm hiện tại, vai trò cũng như tầm quan trọng của công nghệ được thể hiện ở nhiều phương diện khác nhau. Ví dụ như trong sản xuất, CNTT thể hiện rõ vai trò thông qua sự kết hợp với hệ thống máy móc giúp đẩy mạnh quá trình tự động hoá, giải phóng sức lao động. Bên cạnh đó là tăng năng suất, tiết kiệm thời gian, chi phí và tối ưu lợi nhuận.

Trên phương diện quản lý, sự xuất hiện của CNTT đã thay đổi gần như toàn bộ, giúp việc quản lý trở nên đơn giản và dễ dàng hơn. Đặc biệt, sự thay đổi xu hướng đời sống cho phù hợp cũng là yếu tố giúp ngành IT ngày một phát triển.

Trong tương lai không xa, với sự phổ biến của big Data, của trí tuệ nhân tạo hay thực tế ảo,... ngành IT sẽ còn phát triển và bùng nổ hơn nữa. Khi đó nhu cầu nhân lực chất lượng cao cũng sẽ theo đó tăng lên rất nhiều.

Nếu bạn thực sự có năng lực và đủ kinh nghiệm thì việc tiến xa hơn, trở thành những nhân sự cốt cán trong ngành là điều không quá khó.

Mức lương của nhân viên IT hiện nay

Một trong những lý do giúp ngành It duy trì được độ hot chính là mức lương thưởng hấp dẫn. Theo thống kê về mức lương của 10 ngành nghề phổ biến thì IT hiện đang dẫn đầu với những con số vô cùng ấn tượng.

Tùy theo năng lực, vị trí cũng như kinh nghiệm mà mức lương của nhân viên IT có sự chênh lệch. Nhưng nhìn chung mức thu nhập của nhân viên trong ngành này là rất hấp dẫn.

IT là một trong những ngành có mức lương hấp dẫn nhất hiện nay

- Đối với mức lương hỗ trợ dành cho các thực tập sinh

Trung bình, TTS lĩnh vực IT nhận được từ 3 tới 5 triệu đồng. Cùng với đó là các chương trình đào tạo hoặc sự hỗ trợ về thiết bị làm việc. Trong khi đó, mức lương cùng vị trí ở các ngành khác như truyền thông rơi vào khoảng 2 tới 4 triệu, giáo dục từ 2,5 đến 4 triệu đồng. Thậm chí có những ngành thực tập sinh còn không được hưởng lương.

- Nhân viên mới ra trường, chưa có kinh nghiệm

Với nhiều ngành nghề, nhân viên mới ra trường khá chật vật để tìm kiếm cơ hội việc làm. Tuy nhiên với ngành IT thì sinh viên mới ra trường đã được hưởng mức lương khá hấp dẫn.

Tùy theo năng lực mà mỗi người sẽ nhận được mức lương khác nhau. Nhưng trên mặt bằng chung, mức lương cho nhân sự IT dưới 1 năm kinh nghiệm đang ở khoảng 7 tới 16 triệu đồng/ tháng.

- Nhân viên có thâm niên từ 1 đến 3 năm

Không chỉ năng lực, thâm niên cũng là yếu tố ảnh hưởng khá nhiều tới mức lương của nhân sự IT. Với nhân sự có năng lực và kinh nghiệm từ 1 tới 3 năm, các doanh nghiệp cần trả từ 15 tới 30 triệu đồng/ người/ tháng tuỳ từng vị trí.

Thậm chí, với những nhân viên có từ 5 năm kinh nghiệm trở lên thì mức lương còn ấn tượng hơn nhiều. Nó có thể lên tới 30 đến 50 triệu đồng tùy theo năng lực của nhân sự.

- Các vị trí quản lý hay giám đốc công nghệ CTO

Thậm chí, các vị trí cấp cao của ngành IT cũng có mức lương hấp dẫn hơn hẳn các ngành nghề khác. Nếu giám đốc nhân sự được hưởng mức lương từ 49 tới 90 triệu đồng tùy doanh nghiệp, giám đốc kinh doanh là 60 tới 120 triệu,... thì vị trí CTO - Giám đốc công nghệ có mức thu nhập ở khoảng 60 đến 140 triệu đồng.

Đối với các tập đoàn công nghệ quy mô lớn thì mức thu nhập này cũng tăng theo.

Nhu cầu tuyển dụng nhân sự IT trên thị trường lao động hiện nay

Nền kinh tế toàn cầu đang đứng trước những biến động vô cùng lớn. Hàng loạt ngành nghề bị ảnh hưởng bởi sự suy thoái dẫn đến việc layoff nhân sự trên diện rộng. Và ngành IT cũng ít nhiều chịu sự ảnh hưởng.

Nhu cầu tuyển dụng nhân viên IT chưa bao giờ hạ nhiệt

So với cùng kỳ mọi năm, nhu cầu tuyển dụng nhân sự IT trên thị trường lao động ít sôi động hơn hẳn. Mức lương cũng như phúc lợi cũng không được hấp dẫn như trước đây.

Dù là vậy nhưng nhìn chung, sự biến động mà ngành IT phải đối mặt không quá lớn. Thay vì số lượng như trước đây thì các doanh nghiệp đang hướng tới đội ngũ nhân sự có chất lượng cao hơn. Vì thế nên nếu bạn đủ năng lực và kinh nghiệm thì các nhà tuyển dụng vẫn sẵn sàng đưa ra các chế độ phù hợp.

Bên cạnh đó, IT vẫn là một trong những ngành ghi nhận sự phát triển ấn tượng. Vậy nên nhân sự trong ngành IT cũng không cần quá lo lắng đến các vấn đề có phần tiêu cực.

Các vị trí công việc nhân viên IT phổ biến và công việc cụ thể mà bạn nên biết

Ngành IT là một trong những ngành có phạm vi hoạt động, ứng dụng và phát triển rất lớn. Chính vì thế nên để tối ưu hóa hiệu quả thì các nhân sự sẽ chịu trách nhiệm thực hiện các công việc có tính chuyên môn hóa cao. Dưới đây là một số vị trí công việc nhân viên trong ngành IT và các nhiệm vụ vụ thể bạn có thể quan tâm.

Nhân viên - chuyên viên phân tích dữ liệu

Đây là các nhân sự làm việc chủ yếu tại các công ty sản xuất phần mềm, tư vấn hay ứng dụng công nghệ thông tin - chuyển đổi số cho các ngành nghề khác nhau. Vị trí này hiện đang có nhu cầu tuyển dụng khá cao với mức thu nhập cũng rất hấp dẫn.

Phân tích dữ liệu - lĩnh vực cực hot trong thời buổi ứng dụng công nghệ 4.0

Các nhân viên - chuyên viên phân tích dữ liệu sẽ chịu trách nhiệm thực hiện một số công việc dưới đây:

- Trao đổi với nhân viên nội bộ của phòng ban, doanh nghiệp hoặc khách hàng để biết được nhu cầu ứng dụng công nghệ thông tin hiện nay.

- Tiến hành tìm kiếm, thu thập và sắp xếp lại để chọn ra các dữ liệu thích hợp cho quá trình xây dựng cơ sở dữ liệu. Sau đó, tiến hành thực hiện các nghiên cứu liên quan để lấy thêm dữ liệu cần thiết.

- Dựa trên dữ liệu thu được, tiến hành thống kê và lập báo cáo dựa trên sự hỗ trợ của hệ thống cơ sở dữ liệu và công nghệ thông tin. Phân tích báo cáo, đưa ra các ý kiến phương án cho hoạt động marketing hay các chương trình giới thiệu sản phẩm.

- Là người trực tiếp giám sát và duy trì chất lượng tiêu chuẩn của hệ thống. Đảm bảo tính bảo mật cho hệ thống trong quá trình cập nhật và sử dụng.

Để làm tốt công việc của nhân viên - chuyên viên phân tích dữ liệu, nhân sự cần trang bị cho mình khả năng tư duy logic tốt, khả năng phản xạ nhanh cũng như kiến thức về cơ sở dữ liệu. Bên cạnh đó là tinh thần đồng đội và khả năng giao tiếp, làm việc nhóm tốt để đảm bảo hiệu quả của công việc.

Nhân viên - chuyên viên quản trị hệ thống

Đây là nhóm nhân sự làm việc cho các công ty quản lý thiết bị. Họ là người chịu trách nhiệm trực tiếp trong việc vận hành các thiết bị công nghệ. Chính vì thế mà khối lượng công việc của các nhân viên, chuyên viên quản trị hệ thống là không hề nhỏ.

Quản trị viên hệ thống - người trực tiếp quản lý và đưa ra phương án nâng cấp nếu cần

- Là những người trực tiếp thực hiện việc duy trì sự ổn định cho hệ thống.

- Là người trực tiếp tham gia khâu tuyển chọn, huấn luyện và quản lý đội ngũ nhân sự từ nhập dữ liệu đến vận hành.

- Trực tiếp tham gia vào đội ngũ bảo trì và cập nhật hệ thống khi cần thiết.

- Là người trao đổi, thương lượng với khách hàng về các vấn đề hệ thống.

- Dựa trên báo cáo về số lượng người sử dụng để cân nhắc xem nó cần cải thiện hệ thống hay không

Để trở thành những nhân viên, chuyên viên quản trị hệ thống thì trước đó, họ cũng trải qua một số vị trí như lập trình viên, phân tích thiết kế hệ thống,... Và nhân viên IT cũng cần trau dồi khả năng quản lý tổng hợp để đáp ứng được yêu cầu của công việc.

Lập trình viên: front end, back end, full stack, hệ thống hoặc theo ngôn ngữ

Đây là lực lượng đông nhất, làm việc cho các bộ phận tin học của các công ty tư vấn, sản xuất phần mềm. Lập trình viên cũng là vị trí cơ bản mà hầu hết nhân sự IT đều từng thực hiện qua.

Lập trình viên - vị trí có lượng nhân sự đông đảo bậc nhất ngành IT

- Là đội ngũ trực tiếp viết lên các phần mềm, ứng dụng hoặc sử dụng các ngôn ngữ cấp thấp để tạo tiền đề cho máy tính triển khai các ứng dụng ngôn ngữ cao hơn, thực hiện chuyển thông tin đến các thiết bị khác.

- Trực tiếp thực hiện việc điều chỉnh các chức năng của hệ thống

- Thực hiện sửa lỗi trong phần mềm nếu có

- Tiến hành chạy thử các chương trình để kiểm tra khả năng thích ứng của sản phẩm trước khi đưa vào sử dụng thực tế trên diện rộng.

- Viết tài liệu mô tả hoặc hướng dẫn sử dụng các phần mềm mà mình sản xuất.

Đội ngũ lập trình viên cần trang bị khả năng sử dụng ngôn ngữ lập trình cũng như tư duy logic tốt. Bên cạnh đó là sự hiểu biết về hệ thống máy tính để đưa ra phương án xây dựng phần mềm phù hợp.

Kỹ sư phần mềm

Kỹ sư phần mềm là đội ngũ làm việc chủ yếu cho công ty điện tử viễn thông. Đội ngũ này có nhiệm vụ tương tự như lập trình viên nhưng tập trung sâu hơn vào ứng dụng kỹ thuật và thiết kế thay vì dùng ngôn ngữ lập trình đơn thuần.

Kỹ sư phần mềm - tập trung đi sâu vào ứng dụng kỹ thuật và thiết kế

- Nghiên cứu và sử dụng ngôn ngữ máy tính để viết các chương trình phù hợp phục vụ công việc.

- Viết ra các phần mềm bằng cách sử dụng các công cụ hay hệ thống tiền thiết kế.

- Thực hiện tích hợp chương trình, tìm và phát hiện ra lỗi, tiến hành chạy thử và khắc phục lỗi.

- Tiến hành viết và hoàn thành tài liệu mô tả cũng như hướng dẫn sử dụng phần mềm.

Yêu cầu với kỹ sư phần mềm tương tự như với lập trình viên. Tuy nhiên họ đòi hỏi khả năng phân tích logic nhiều và chuyên sâu hơn.

Nhân viên phân tích hệ thống

Là những nhân sự giữ nhiệm vụ cầu nối giữa khách hàng, quản lý dự án với đội ngũ lập trình viên. Tuy nhiên, đây là vị trí phổ biến ở các doanh nghiệp có quy mô lớn hơn là nhỏ lẻ.

Nhân viên phân tích hệ thống là vị trí thường gặp ở các doanh nghiệp có quy mô lớn

- Là người trực tiếp trao đổi với quản lý dự án và khách hàng

- Thảo luận chi tiết về dự án để xác định tính khả thi trước khi bắt tay thực hiện.

- Xác định các phần cần tin học hóa trong hệ thống sau khi có được các lưu đồ hệ thống

- Đánh giá hiệu quả hoặc các vấn đề cần thiết về tốc độ, chi phí, dung lượng,... khi được yêu cầu.

- Giữ liên lạc với đội ngũ lập trình viên trong suốt quá trình sản xuất để tiện giám sát.

- Xem xét và đề xuất phương án thay đổi nếu hệ thống không đáp ứng được yêu cầu khi chạy thử. Có thể cân nhắc các phương án để giảm chi phí cho dự án.

Đây là vị trí đòi hỏi khả năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục khách hàng tốt. Và đối với vị trí này, doanh nghiệp thường ưu tiên những ứng viên đã từng tiếp xúc với các công việc này từ trước.

Chuyên viên hỗ trợ kỹ thuật cho người dùng cuối

Hầu hết các doanh nghiệp sản xuất phần mềm đều phải có đội ngũ này. Họ thường làm việc trực tiếp tại văn phòng của người sử dụng cuối dù vẫn là nhân sự của các công ty sản xuất phần mềm.

IT support - người trực tiếp hỗ trợ kỹ thuật cho người dùng cuối

- Trực tiếp hỗ trợ các vấn đề về kỹ thuật cho người dùng

- Là người tiếp nhận các vấn đề về lỗi, trục trặc của hệ thống và liên hệ với các bộ phận có liên quan để giải quyết các vấn đề

- Dựa trên phản hồi của khách hàng để cập nhật quá trình phát triển sản phẩm và khuyến khích khách hàng sử dụng bản nâng cấp.

Thiết kế giao diện người dùng UX - UI

Đây cũng là một trong những vị trí có nhu cầu tuyển dụng rất lớn ở thời điểm hiện tại. Nhân sự UX - UI thường làm việc cho các nhà sản xuất phần mềm hay bộ phận tin học của các công ty lớn.

Họ sẽ là người tổng kết lựa chọn, yêu cầu để phác thảo và thiết kế website. Sau đó, thiết kế sẽ được đưa vào thử nghiệm trước khi lên phiên bản cuối và gửi cho khách hàng.

Nhân viên UX-UI - vị trí đang có nhu cầu tuyển dụng rất cao

Trong quá trình làm việc, họ sẽ là người trực tiếp đưa ra các kế hoạch cải tiến nếu cần thiết. Với nhu cầu và khối lượng công việc hiện tại, UX UI cũng là vị trí mà nhân sự ngành IT có thể cân nhắc nếu không thực sự đam mê với các dòng lệnh.

Ngoài ra, khối ngành IT còn một số bộ phận khác như tester, BA, DA,... Mỗi vị trí sẽ có những nhiệm vụ riêng và cùng kết hợp để đảm bảo đưa ra những sản phẩm phần mềm chất lượng nhất.

Giải đáp một số thắc mắc xung quanh vị trí nhân viên IT

Nhân viên IT làm gì?

Nhân viên IT là khái niệm dùng để chỉ chung những nhân sự làm việc trong ngành IT. Và mỗi vị trí, mỗi bộ phận sẽ chịu trách nhiệm thực hiện các công việc riêng. Có thể kể đến như bộ phận lập trình, bộ phận kiểm thử, bộ phận quản trị hệ thống,...

Information Technology có nghĩa là gì?

Information Technology được viết tắt là IT, trong tiếng Việt là Công nghệ thông tin - là ngành có sức phát triển nhanh chóng bậc nhất trên thị trường hiện nay. Hiểu một cách đơn giản hơn thì công nghệ thông tin là ngành sử dụng máy tính và cá công nghệ hiện đại nhằm mục đích tạo ra, xử lý, lưu trữ hoặc dẫn truyền thông tin.

Một số thắc mắc xung quanh lĩnh vực IT bạn cần biết

Học IT để làm gì?

Cùng với sức hút của ngành thì số lượng học sinh, sinh viên lựa chọn ngành IT ngày một nhiều. Vậy học IT để làm gì? Hay hiểu cách khác thì học IT ra có thể đảm nhiệm những công việc gì?

IT là lĩnh vực rất rộng nên cơ hội việc làm của nhân sự trong ngành này là không hề ít. Tùy theo chuyên ngành đào tạo mà bạn có thể cân nhắc làm việc ở các vị trí khác nhau. Bên cạnh đó thì bạn cũng có thể làm những công việc bên ngoài ngành nhưng cần đến kiến thức cũng như kinh nghiệm về ngành IT như giảng viên,...

Học lập trình nên bắt đầu từ đâu?

Lập trình là một trong những sự lựa chọn đầu tiên mà hầu như ai theo ngành IT cũng tìm đến. Tuy nhiên, để học lập trình hiệu quả thì điểm bắt đầu là rất quan trọng. Thế nhưng không phải ai cũng biết điều này.

Điều cơ bản nhất là bạn phải dành thời gian để tìm hiểu về lập trình căn bản. Sau đó hãy nghiêm túc dành thời gian suy nghĩ để biết được thế mạnh cũng như ngôn ngữ mà mình dự định lựa chọn.

Thời gian đầu, hãy thực sự nghiêm túc và chuyên tâm với 1 ngôn ngữ lập trình. Sau khi có được nền tảng vững chắc thì hãy cân nhắc tăng thêm số lượng ngôn ngữ.

Bạn cũng đừng ngại thử sức mình với các dự án lớn nhỏ để nâng cao tay nghề cũng như có thêm kinh nghiệm. Điều này sẽ là bàn đạp tốt để bạn có thể phát triển vững vàng trong ngành.

Nếu không thực sự nghiêm túc và đam mê thì việc theo đuổi ngành IT là rất khó khăn

Ngành công nghệ thông tin cần thi những môn gì?

Vậy để trở thành sinh viên ngành công nghệ thông tin sẽ phải thi tuyển những môn nào? Điều này sẽ phụ thuộc vào từng trường cũng như đề án tuyển sinh của từng năm.

Tuy nhiên nhìn chung, các khối mà các trường sử dụng nhiều để xét tuyển khối ngành công nghệ thông tin có thể kể đến như:

- A0 với các môn xét tuyển Toán - Lý - Hóa

- A1 với các môn xét tuyển là Toán - Lý - Anh

- D01 với các môn Toán - Văn - Anh

- D07 với các môn xét tuyển là Toán - Hóa - Anh,...

Tổng kết

Trên đây là một số thông tin giúp bạn trả lời câu hỏi IT là gì? Hy vọng với những kiến thức mà Job3s đem lại, bạn sẽ có cái nhìn tổng quan hơn về khái niệm, vị trí, công việc cũng như vai trò của từng vị trí trong ngành IT. Từ đó có thể cân nhắc để đưa ra sự lựa chọn phù hợp về nghề nghiệp.

IT là viết tắt của Information Technology có nghĩa là công nghệ thông tin. Đây là một thuật ngữ dùng để chỉ chung các lĩnh vực như phần mềm, mạng, hệ thống máy tính sử dụng cho việc phân phối và xử lý dữ liệu.

Nhân sự trong ngành IT cần đảm bảo đáp ứng được yêu cầu về cả chuyên môn lẫn các kỹ năng mềm cần thiết.

Với sự phát triển hiện nay thì IT là một trong những ngành có cơ hội việc làm vô cùng rộng mở.

IT là lĩnh vực rất rộng nên các vị trí công việc cũng rất nhiều. Mỗi vị trí đảm nhiệm những vai trò riêng để đảm bảo cả tiến độ lẫn chất lượng dự án.

