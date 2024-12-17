Nhân viên kinh doanh bất động sản là gì? Bảng mô tả công việc chi tiết

1. Nhân viên kinh doanh bất động sản là gì?

Hiện nay, những cụm từ tuyển dụng nhân viên kinh doanh bất động sản, sale bất động sản hay chuyên viên tư vấn bất động sản,...xuất hiện vô cùng nhiều trên các trang tin tuyển dụng hay mạng xã hội.

Nhân viên kinh doanh bất động sản (trong tiếng Anh là Real Estate Salesperson) hay sale bất động sản là người trực tiếp tìm kiếm, giới thiệu và tư vấn cho khách hàng đang có nhu cầu giao dịch mua bán, cho thuê tài sản bất động sản.

Tại Khoản 1 Điều 107 Bộ luật Dân sự 2015 không định nghĩa về khái niệm bất động sản mà chỉ liệt kê những tài sản là bất động sản, bao gồm:

Đất đai;

Nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất đai;

Tài sản khác gắn liền với đất đai, nhà, công trình xây dựng;

Tài sản khác theo quy định của pháp luật.

Dựa theo sự liệt kê các tài sản là bất động sản thì bất động sản là các tài sản không di dời được, được xác định rõ ràng nhất là đất đai, các tài sản gắn liền với đất. Khi các tài sản được xác định là bất động sản thì các tài sản đó cần phải không tách rời với đất đai, được xác định bởi các yếu tố về địa lý của đất.

Nhân viên kinh doanh bất động sản là đội ngũ không thể thiếu đối với công ty, doanh nghiệp trong lĩnh vực bất động sản. Họ là yếu tố quan trọng giúp cho các giao dịch bất động sản được diễn ra thuận lợi thành công, giúp cho các doanh nghiệp mở rộng và phát triển nhanh chóng.

Nhân viên kinh doanh bất động sản - Cầu nối giữa doanh nghiệp và khách hàng

2. Nhân viên kinh doanh bất động sản làm gì?

Nhiều người mong muốn tìm hiểu và bước chân vào nghề này bởi mức thu nhập khá hấp dẫn nhưng lại không biết một nhân viên kinh doanh bất động sản làm những gì hay JD nhân viên kinh doanh bất động sản như thế nào.

Theo báo Tuổi Trẻ, các công việc của nhân viên kinh doanh sẽ tùy thuộc vào mỗi công ty, doanh nghiệp cũng như những khu vực mà họ làm việc. Dưới đây là bảng mô tả công việc của nhân viên kinh doanh bất động sản cụ thể như sau:

2.1. Phân tích thị trường bất động sản

Một phần quan trọng trong công việc nhân viên kinh doanh bất động sản xoay quanh việc phân tích thị trường và định giá bất động sản. Họ phải là người nắm bắt kịp thời xu hướng bất động sản của địa phương và quốc gia, theo kịp những biến động về giá trị bất động sản, nhu cầu thị trường và điều kiện kinh tế.

Nhân viên sale bất động sản được trang bị đầy đủ những kiến ​​thức này. Từ đó, họ có thể cung cấp cho khách hàng thông tin cập nhật chính xác đưa ra quyết định sáng suốt về việc mua hoặc bán.

2.2. Tiếp thị bất động sản

Các nhân viên kinh doanh bất động sản sẽ sử dụng nhiều kênh khác nhau, từ nền tảng trực tuyến đến quảng cáo truyền thống, để tạo danh sách hấp dẫn làm nổi bật các tính năng tốt nhất của bất động sản và thu hút người mua tiềm năng.

Điều này liên quan đến việc tạo các mô tả hấp dẫn, tuyển chọn các bức ảnh chất lượng cao và thậm chí tạo các chuyến tham quan ảo để cung cấp cho người mua tiềm năng cái nhìn toàn diện về tài sản.

2.3. Giới thiệu sản phẩm và chăm sóc khách hàng tiềm năng

Sau khi đã tiếp thị sản phẩm và thu được một danh sách các khách hàng tiềm năng, các sale bất động sản triển khai chiến lược thông qua việc gọi điện tư vấn, tham gia các sự kiện ra mắt bất động sản, đăng tin bất động sản,... nhằm thu hút sự chú ý của những người có nhu cầu.

Các nhân viên kinh doanh bất động sản sẽ học và nắm bắt các thông tin về bất động sản. Sau khi gây được sự chú ý và giới thiệu được đến khách hàng, nhân viên sale sẽ thực hiện chăm sóc thường xuyên để có thể duy trì được mối quan hệ tốt đẹp đối với họ và xây dựng được tệp khách tiềm năng.

2.4. Tư vấn và cung cấp các thông tin giá cả, khuyến mãi

Sau khi đã nắm bắt được mong muốn của khách hàng, các nhân viên kinh doanh bất động sản sẽ hẹn gặp trực tiếp để tư vấn các thông tin cụ thể về những dự án bất động sản, những thông tin khuyến mãi và giá cả của sản phẩm,...

Điều này có thể giúp khách hàng nắm bắt được những thông tin cần thiết về bất động sản, những địa điểm tốt có giá cả phù hợp với điều kiện kinh tế của bản thân.

Nhân viên kinh doanh sale tư vấn và cung cấp thông tin bất động sản cho khách hàng

2.5. Hoàn tất các hợp đồng

Sau khi thuyết phục được khách hàng xuống tiền mua bất động sản, các nhân viên kinh doanh bất động sản sẽ chuẩn bị các hợp đồng, thủ tục để giao dịch như hợp đồng cho thuê, hợp đồng mua bán, chứng thư,... Khi này, các nhân viên sale sẽ phải hỗ trợ khách hàng một cách chi tiết nhất để hoàn tất ký kết hợp đồng.

2.6. Thực hiện một số công việc khác

Ngoài quá trình công việc như trên, các nhân viên kinh doanh còn phải chăm sóc khách hàng sau bán, chịu trách nhiệm giải đáp những thắc mắc trong thời gian đầu.

Hơn nữa, họ sẽ còn cần phải phối hợp với những môi giới bất động sản, những người bán và những người ở những bộ phận khác để có thể thúc đẩy hoạt động kinh doanh phát triển.

Cuối cùng, các nhân viên kinh doanh bất động sản cần phải thực hiện báo cáo doanh số của mình cho cấp quản lý. Từ số liệu báo cáo, công ty dễ dàng kiểm soát hoạt động kinh doanh của từng người và của toàn doanh nghiệp.

3. Tố chất cần có của nhân viên kinh doanh bất động sản

Vai trò của một nhân viên kinh doanh bất động sản đòi hỏi sự kết hợp độc đáo giữa các kiến thức về bất động sản và những tố chất cần có.

Trong nghề năng động và nhiều khía cạnh này, một nhân viên sale bất động sản thành công phải thể hiện một loạt các tố chất và kỹ năng cần thiết. Điều này cho phép họ điều hướng sự phức tạp của ngành, giải quyết các vấn đề, đồng thời phục vụ hiệu quả các nhu cầu đa dạng của khách hàng.

Dưới đây là 5 tố chất cần có của một nhân viên sale bất động sản như sau:

3.1. Kỹ năng giao tiếp

Kỹ năng giao tiếp là một khía cạnh thiết yếu trong kho “vũ khí” của nhân viên kinh doanh bất động sản. Khả năng giao tiếp, kết nối với khách hàng sẽ thúc đẩy lòng tin và mối quan hệ, tạo ra một môi trường nơi khách hàng cảm thấy thoải mái khi chia sẻ nguyện vọng và mối quan tâm của họ.

Bằng cách thiết lập các mối quan hệ này, các nhân viên kinh doanh có thể điều chỉnh dịch vụ của họ để phù hợp với sở thích riêng của từng khách hàng, từ đó nâng cao trải nghiệm mua hoặc bán bất động sản tổng thể.

3.2. Kỹ năng đàm phán

Trong tấm thảm phức tạp của các giao dịch bất động sản, kỹ năng đàm phán là một trong những yếu tố vô cùng quan trọng. Việc đàm phán về các điều khoản và các khuyến mãi cũng như giá cả đòi hỏi sự cân bằng giữa việc ủng hộ lợi ích tốt nhất của khách hàng và thúc đẩy hợp tác với các bên liên quan khác.

Một nhân viên kinh doanh bất động sản lành nghề sở hữu sẽ đàm phán một cách khéo léo để đạt được trạng thái cân bằng này, làm hài lòng tất cả các bên và nuôi dưỡng các mối quan hệ lâu dài.

3.3. Kiến thức thị trường bất động sản

Kiến thức thị trường là nền tảng của việc ra quyết định sáng suốt trong lĩnh vực bất động sản. Bằng khả năng giải mã xu hướng thị trường, định giá trị bất động sản tốt, nhân viên sale sẽ cung cấp cho khách hàng những lời khuyên chính xác và sâu sắc.

Kiến thức thị trường trong lĩnh vực bất động sản là yếu tố kiên quyết mà nhân sale cần có

3.4. Kỹ năng thích ứng

Khả năng thích ứng là tố chất không thể thiếu trong một ngành linh hoạt như bất động sản. Điều kiện thị trường có thể thay đổi, sở thích của khách hàng có thể khác nhau và các công nghệ mới có thể định hình lại bối cảnh nền kinh tế.

Khả năng thích ứng nhanh chóng với những thay đổi này của nhân viên sale bất động sản sẽ đảm bảo được những tư vấn và dịch vụ đưa đến khách hàng luôn phù hợp và hiệu quả.

3.5. Kỹ năng quản lý thời gian

Kỹ năng quản lý thời gian tác động trực tiếp đến hiệu quả của nhân viên kinh doanh. Những công việc thực hiện hằng ngày của các nhân viên sale cần phải được phân bổ hợp lý.

Một nhân viên kinh doanh bất động sản quản lý thời gian tốt đảm bảo cho khách hàng của họ nhận được những phản hồi kịp thời, giao dịch diễn ra suôn sẻ và đúng thời hạn, tránh những trải nghiệm không tốt trong suốt quá trình giao dịch.

4. Lương của nhân viên kinh doanh bất động sản có cao không?

Cũng giống như hầu hết các ngành kinh doanh khác, mức thu nhập của kinh doanh bất động sản cũng dựa trên lương cứng và lương hoa hồng nhận được sau mỗi giao dịch.

Đối với mức lương cứng: Đây là mức lương cơ bản của mỗi nhân viên sale bất động sản thường khá thấp. chỉ dao động khoảng 4 - 7 triệu đồng/tháng.

Đối với mức lương hoa hồng: Mức thu nhập bằng hoa hồng của nhân viên kinh doanh bất động sản sẽ không giới hạn, phụ thuộc vào số hợp đồng giao dịch. Với mỗi giao dịch, nhân viên kinh doanh sẽ được hưởng phần trăm được quy định.

Chẳng hạn như khi bán một bất động sản 1 tỷ đồng, nhân viên kinh doanh sẽ được hưởng 1,5% tức là 15 triệu đồng. Mức phần trăm hoa hồng được hưởng phụ thuộc vào từng dự án, công ty mà nhân viên sale tham gia.

Ngoài ra, mức thu nhập của các nhân viên kinh doanh còn tăng lên nhờ vào tiền thưởng KPI hàng tháng, thưởng quý/năm,...Trên thực tế, lương của nhân viên kinh doanh bất động sản rất cao, có thể dao động trong khoảng 16.000.000 - 70.000.000 đồng/tháng.

Mức lương có thể cao hơn tùy thuộc vào mức độ chăm chỉ, kiên trì và kỹ năng mới có thể theo nghề và đem lại mức thu nhập ổn định.

Mức lương của nhân viên kinh doanh hấp dẫn và không giới hạn

5. Nhân viên kinh doanh bất động sản có dễ xin việc?

Hiện nay, theo thống kê thì các hoạt động kinh doanh bất động sản đang đóng góp khoảng 4,5% GDP Việt Nam và thúc đẩy 35% các lĩnh vực kinh tế. Nhu cầu về bất động sản lan rộng không chỉ ở những thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh mà còn diễn ra hết sức sôi động ở những tỉnh thành như Hải Dương, Thanh Hóa, Bình Dương,..

Ở giai đoạn hiện tại, nhân viên kinh doanh bất động sản rất dễ xin việc, bởi đây là một nghề khát nhân lực và có nhu cầu cao. Các yêu cầu với vị trí đầu vào này tương đối dễ, chỉ yêu cầu bằng cấp trung cấp, cao đẳng trở lên, các trường hợp mới ra trường, chưa có nhiều kinh nghiệm cũng có thể được chấp nhận.

Do đó, nếu như bạn đang mong muốn làm nghề kinh doanh bất động sản, hãy chuẩn bị trước những kiến thức và kỹ năng để tự tin bước vào nghề. Dĩ nhiên, việc học hỏi và phát triển một nghề là điều không dễ, đòi hỏi những nỗ lực và sở thích của từng người.

Xin việc làm nhân viên kinh sale bất động sản dễ không đồng nghĩa với việc các nhiệm vụ sẽ đơn giản, dễ dàng. Chỉ khi bạn thực sự yêu thích và bỏ ra nhiều công sức thì mới có thể gặt hái được nhiều thành quả đối với ngành nghề này.

Cơ hội việc làm cao cho nhân viên kinh doanh lĩnh vực bất động sản

6. Tại sao các công ty bất động sản tuyển dụng liên tục?

Làm sale bất động sản là một ngành có tỷ lệ đào thải cao. Điều này đặt ra vấn đề rằng các công ty bất động sản (BĐS) phải tuyển dụng liên tục.

Lý giải cho vấn đề này, các chuyên gia trong lĩnh vực BĐS cho rằng, ngành nghề nào phát triển nóng thì đều có sự biến động về nhân sự. Trong đó, BĐS là ngành biến động rõ nét. Trước đây, nhiều nhân sự gắn bó với doanh nghiệp từ 1 năm trở lại, hiện nay chỉ từ khoảng 3-6 tháng.

Thường nhân sự BĐS thay đổi là do yếu tố về ngành nghề, ở đâu có sản phẩm "ngon" là nhân viên "nhảy" sang chỗ đó.

Một số quan điểm khác cho rằng, nhân sự BĐS hiện nay dường như không có độ "chịu khó" như ngày trước nên dễ biến động, chưa kể chính sách giữa các doanh nghiệp BĐS ngày càng cạnh tranh nhau nên nhân sự "nhảy việc" cũng tăng lên.

Điều này xảy ra cũng dễ hiểu, cá nhân viên kinh doanh bất động sản cần phải có nhiều kỹ năng từ việc học thuộc dự án, sử dụng các công cụ tìm kiếm và tiếp cận khách hàng, telesale, tư vấn trực tiếp, chốt deal cho đến việc rèn luyện tư duy nhạy bén, khả năng hoạt ngôn và việc phân tích các bản tính dòng tiền.

Yêu cầu đặt ra là thế nhưng theo khảo sát thì có tới 80% sàn bất động sản không có lương cơ bản cho các nhân viên sale nhưng vẫn bị áp doanh số. Khi một công việc đặt ra nhiều vấn đề như thế thì dĩ nhiên số lượng nhân viên nghỉ việc hoặc nhảy việc sẽ tương đối cao. Do đó, các công ty bất động sản phải tuyển dụng liên tục để có thể lấp đầy các vị trí nhân viên còn thiếu.

Các công ty kinh doanh bất động sản tuyển dụng nhân sự liên tục vì nhiều lý do

7. Có nên làm nhân viên kinh doanh bất động sản?

Theo chia sẻ từ những người có kinh nghiệm lâu năm trong nghề, chỉ nên làm nhân viên kinh doanh bất động sản nếu như bạn mong muốn có mức thu nhập cao nhưng phải đặt cái tâm vào nghề.

Những sinh viên khi mới ra trường hoàn toàn có thể thử sức trong vai trò là một nhân viên sale bất động sản với điều kiện bản thân của các bạn cần phải chăm chỉ, nỗ lực học hỏi và có định hướng theo lĩnh vực kinh doanh bất động sản.

Kinh doanh bất động sản là một lĩnh vực kinh doanh đem lại lợi nhuận cao. Bởi thế, các nhân viên sale bất động sản có thể kiếm được thu nhập cực khủng.

Đi kèm với vô vàn cơ hội, nghề sale bất động sản cũng có những thách thức như: Lương chính thấp, áp lực về doanh số, dễ bị nghi ngờ là lừa đảo... Tuy nhiên, để có thể đạt được điều này thì nhân viên cần phải rèn luyện kỹ năng và học tập không ngừng nghỉ.

Việc hiểu rõ những cơ hội và thách thức của nghề sale BĐS giúp bạn quyết định có nên làm nhân viên kinh doanh bất động sản hay không.

Chỉ nên trở thành nhân viên sale bất động sản khi đủ tâm huyết với nghề

8. Tìm việc làm kinh doanh bất động sản ở đâu?

Với những người đang quan tâm đến vị trí nhân viên kinh doanh bất động sản, bạn có thể dễ dàng tìm việc thông qua các group tuyển dụng, các nền tảng tìm việc làm trực tuyến.

job3s.ai/'>Job3s hiện đang là website tuyển dụng và tìm việc làm miễn phí uy tín hàng đầu hiện nay. Tích hợp hơn 20 loại AI vượt trội, nền tảng dễ dàng phân tích nhu cầu của người tìm việc, từ đó gợi ý các công việc nhân viên kinh doanh với mức lương, địa điểm... phù hợp nhất.

Nền tảng cung cấp nhiều những cơ hội việc làm từ những doanh nghiệp uy tín, chính thống giúp đảm bảo các ứng viên không gặp phải tình trạng những tin tức tuyển dụng lừa đảo.

Ngoài ra, bạn cũng có thể tìm việc trên các website, fanpage chính thống của các doanh nghiệp bất động sản nổi tiếng, uy tín trong ngành.

Job3s - nền tảng tuyển dụng và tìm kiếm việc làm miễn phí, uy tín hiện nay

Mong rằng, các thông tin quan trọng và chi tiết nhất về vị trí nhân viên kinh doanh bất động sản mà Job3s cung cấp trên đây sẽ giúp các bạn có thêm góc nhìn đa chiều về kinh doanh bất động sản và tìm kiếm được nhiều cơ hội nghề nghiệp cho bản thân.