Nhân viên tạp vụ khách làm những gì? Lương có cao không?

1. Nhân viên tạp vụ khách sạn là gì?

Nhân viên tạp vụ khách sạn (Hotel housekeeper) là nhân viên tạp vụ, thực hiện công việc dọn dẹp vệ sinh tại khách sạn, đảm bảo không gian tại đây luôn sạch sẽ và đẹp mắt.

Nhân viên tạp vụ khách sạn sẽ làm việc dưới sự quản lý của trưởng bộ phận hoặc quản lý trực tiếp. Dù không có yêu cầu về giới tính nhưng với công việc đòi hỏi tính tỉ mỉ, chăm chỉ và cẩn thận cao, hầu hết các nhân viên tạp vụ khách sạn hiện nay đều là nữ.

2. Các hình thức làm việc của nhân viên tạp vụ khách sạn

Hình thức làm việc của nhân viên tạp vụ cũng vô cùng đa dạng, tùy thuộc vào sự thỏa thuận giữa hai bên. Hiện nay có hai hình thức chính là:

Làm việc theo tháng

Làm việc theo giờ

2.1. Làm việc theo tháng

Đây là hình thức làm việc cố định thời gian, đều đặn mỗi ngày theo ca, dưới sự phân công của cấp trên. Với hình thức làm việc theo tháng, nhân viên tạp vụ phải thường xuyên có mặt tại khách sạn để sẵn sàng nhận nhiệm vụ từ trưởng bộ phận bất cứ lúc nào.

Hình thức này có thể được ký kết dưới dạng hợp đồng lao động hoặc hợp đồng khoán việc, tùy vào chính sách của khách sạn cũng như sự thỏa thuận với người lao động.

Hình thức làm việc này sẽ phù hợp với các khách sạn có quy mô tương đối đến lớn, có nhiều công việc cần phải thực hiện.

2.2. Làm việc theo giờ

Về công việc, dù làm việc theo tháng hay theo giờ thì khối lượng công việc mà nhân viên tạp vụ phải đảm nhiệm trên thực tế không có quá nhiều khác biệt. Điểm khác biệt ở đây nằm ở chỗ, nếu làm việc theo tháng là hình thức làm việc cố định thì với hình thức làm việc theo giờ nhân viên tạp vụ không bị bó buộc về mặt thời gian.

Nhân viên có thể linh hoạt sắp xếp thời gian làm việc, không nhất định phải ở khách sạn cả ngày, thông thường chỉ cần hoàn thành các nhiệm vụ được giao là có thể về.

Làm việc theo giờ thích hợp với các kiểu khách sạn nhỏ, khách sạn mini hoặc homestay, bởi không có quá nhiều công việc cần thực hiện.

Sự khác nhau về hình thức, thời gian làm việc cũng sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến mức lương thực nhận cũng như các chế độ khác. Bởi vậy mà trước khi nhận công việc cần trao đổi kỹ với khách sạn để tìm hiểu sự khác nhau giữa hai hình thức này.

3. Công việc của nhân viên tạp vụ khách sạn

Dù làm việc dưới bất cứ hình thức nào thì công việc của nhân viên tạp vụ cũng không có quá nhiều khác biệt. Dưới đây là những nhiệm vụ họ phải đảm nhiệm:

- Làm vệ sinh, dọn dẹp các khu vực chung ở khách sạn như tiền sảnh, hành lang, cầu thang, thảm lót… Việc dọn dẹp này bao gồm:

Quét rác, hút bụi và lau sạch bằng dụng cụ, hóa chất chuyên dụng, sau đó lau khô để đảm bảo tránh trơn trượt.

Lau dọn các vết bẩn trên sàn nhà, cửa sổ hoặc các khu vực khác theo yêu cầu của cấp trên.

Thu gom và phân loại rác thải theo quy tắc của khách sạn.

Thực hiện lau sàn, lau cửa kính ở khu vực trên cao, cửa ra vào, lau bóng đèn… định kỳ hàng tuần hoặc cách ngày theo yêu cầu của cấp trên.

- Làm vệ sinh khu vực toilet, cụ thể:

Đảm bảo luôn có đủ giấy vệ sinh.

Làm sạch bồn cầu bằng hóa chất chuyên dụng được cung cấp.

Lau dọn bồn rửa tay, mặt kính, sàn nhà, bảo đảm luôn sạch sẽ và sáng bóng. Đối với sàn nhà còn cần đảm bảo không bị vương vãi nước để tránh làm mất mỹ quan cũng như tránh trơn trượt.

- Bảo quản, quản lý các dụng cụ, thiết bị, máy móc và hóa chất được phân công để thực hiện công việc dọn dẹp vệ sinh gồm:

Nhận đủ số lượng máy và kiểm đếm sau mỗi ca làm việc.

Vệ sinh các vật dụng sau khi quét dọn.

- Hỗ trợ các bộ phận khác khi có yêu cầu.

- Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.

4. Yêu cầu đối với nhân viên tạp vụ khách sạn

Khác với suy nghĩ của nhiều người rằng trở thành nhân viên tạp vụ khách sạn đơn giản, tuy nhiên trên thực tế, vị trí này cũng đưa ra những yêu cầu nhất định. Thậm chí đối với một số khách sạn cao cấp còn có các điều kiện khắt khe hơn. Dưới đây là một số yêu cầu cơ bản với vị trí nhân viên tạp vụ khách sạn:

4.1. Nắm rõ nguyên tắc của nghề và các nghiệp vụ chuyên môn cơ bản

Nhân viên tạp vụ khách sạn cần thành tạo các nguyên tắc của công việc như quy trình làm việc và phục vụ, cách sử dụng các loại hóa chất và dụng cụ…

Các nghiệp vụ của nghề được tích lũy dần trong quá trình đi làm, còn đối với các nguyên tắc của khách sạn thì mỗi cơ sở sẽ có những yêu cầu khác nhau. Do đó nhân viên tạp vụ cần tham gia đầy đủ các buổi hướng dẫn hoặc đào tạo tại nhà hàng để nắm được toàn bộ quy tắc, tránh sai sót trong công việc.

4.2. Có kinh nghiệm làm việc tạp vụ khách sạn

Dù đây không phải là yêu cầu bắt buộc nhưng những người đã có kinh nghiệm làm việc vẫn sẽ được ưu tiên và đánh giá cao hơn. Đây cũng là ưu thế mà bạn có thể sử dụng khi ứng tuyển vị trí nhân viên tạp vụ khách sạn.

4.3. Có khả năng linh hoạt xử lý vấn đề một cách khéo léo

Trong số các công việc mà nhân viên tạp vụ đảm nhiệm vẫn có những công việc cần phải tiếp xúc với khách hàng như khi dọn dẹp buồng phòng. Trong quá trình đó không tránh khỏi các vấn đề phát sinh, lúc này cần phải khéo léo để không làm mất lòng khách.

Ngoài ra trong quá trình dọn dẹp nếu có bất cứ sai sót nào phát sinh cũng cần phải báo cáo lại với cấp trên. Với những vấn đề cấp thiết có thể linh hoạt xử lý tình huống trước, sau đó báo cáo theo đúng quy định.

4.4. Có sức khỏe dẻo dai

Nghề tạp vụ đòi hỏi người làm việc có sức khỏe tốt, dẻo dai và bền bỉ, như vậy mới có thể đáp ứng được khối lượng công việc khổng lồ.

4.5. Cần cù, chăm chỉ

Với khối lượng công việc khổng lồ cần phải thực hiện, nhân viên tạp vụ cần hết sức chăm chỉ, cần cù mới có thể đáp ứng được yêu cầu. Mặc dù vậy, tốc độ làm việc cũng cần phải đi đôi với chất lượng, không thể làm qua loa.

Nhân viên phục vụ cần đảm bảo mọi ngóc ngách mà mình dọn dẹp đều phải thật sạch sẽ, đặc biệt là đối với các khách sạn cao cấp.

Bởi chất lượng dịch vụ khách sạn ảnh hưởng lớn đến sự hài lòng của khách hàng, việc dọn dẹp chỉn chu, cẩn thận sẽ giúp hình ảnh khách sạn trở nên chuyên nghiệp hơn.

4.6. Nhân viên tạp vụ khách sạn có lý lịch rõ ràng

Dù là công việc phổ thông, không đòi hỏi quá nhiều bằng cấp cao nhưng người lao động vẫn cần phải có lý lịch rõ ràng khi ứng tuyển vị trí nhân viên tạp vụ khách sạn. Đây cũng là yêu cầu chung khi bạn ứng tuyển bất cứ công việc nào hiện nay.

4.7. Sẵn sàng hỗ trợ và phối hợp với các bộ phận khác

Nhân viên tạp vụ cũng cần có sự tận tâm với công việc, có thể sẵn sàng hỗ trợ các bộ phận khác như bộ phận lễ tân, bếp ăn… để phục vụ khách hàng một cách tốt nhất.

5. Mức lương của nhân viên tạp vụ khách sạn

Mức lương của nhân viên tạp vụ khách sạn cũng nằm trong khoảng lương của công việc tạp vụ khác trên thị trường, dao động từ 4.000.000 - 8.000.0000 đồng/tháng. Đây là mức lương trung bình mà nhân viên có thể đạt được, nó có thể cao hơn hoặc thấp hơn tùy vào tình hình thực tế cũng như kinh nghiệm của nhân viên tạp vụ khách sạn.

Đây cũng chỉ là mức lương cơ bản, chưa tính các khoản như thưởng hay phụ cấp. Bởi vậy mà những người càng có nhiều kinh nghiệm và làm lâu năm thì mức lương nhận được càng cao.

6. Tìm công việc tạp vụ khách sạn ở đâu?

Để tìm được công việc tạp vụ hiện nay không hề khó, có thể thông qua sự giới thiệu từ bạn bè, qua thông báo trực tiếp của khách sạn hoặc trên các nền tảng tuyển dụng trực tuyến.

Có rất nhiều nguồn để có thể tìm công việc tạp vụ khách sạn, tuy nhiên những người tìm việc nên chọn những nguồn thông tin uy tín để hạn chế tối đa nguy cơ bị lừa đảo hoặc gặp phải các công ty không tốt.

Job3s tự hào là nền tảng tiên phong ứng dụng hơn 20 loại AI vào trong lĩnh vực tuyển dụng, mang đến giải pháp tìm kiếm việc làm tiên tiến và hữu ích cho khách hàng.

Các công việc cho vị trí nhân viên tạp vụ khách sạn trên nền tảng Job3s đều được chúng tôi đánh giá và kiểm tra thông tin nên hoàn toàn có thể yên tâm.

Nhân viên tạp vụ khách sạn là công việc không đòi hỏi quá nhiều yêu cầu về bằng cấp, chứng chỉ. Bạn chỉ cần đáp ứng các điều kiện về sức khỏe, tay nghề là hoàn toàn có thể ứng tuyển. Đây cũng sẽ là vị trí mang đến cơ hội công việc với mức thu nhập ổn định cho những lao động phổ thông đang tìm kiếm việc làm.