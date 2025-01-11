Những mẹo viết đơn xin việc ngân hàng ăn điểm với nhà tuyển dụng

Những mẹo viết đơn xin việc ngân hàng ăn điểm với nhà tuyển dụng
CEO Tony Vũ Thứ Bảy, 11/01/2025
Ngành ngân hàng từng là công việc việc hot top đầu trong thị trường việc làm những đâu năm 90, tại các trường đại học để vào được chuyên ngành ngân hàng phải có điểm cực kì cao và hơn nữa tỉ lệ cạnh tranh công việc cũng không hề kém cạnh. Cho đến hiện tại công việc ngân hàng vẫn luôn có những sự ưu tiên nhất định nhờ những đãi độ tốt cũng như môi trường làm việc chuyên nghiệp. Vậy nên để xin vào ngân hàng thì đơn xin việc của ứng viên cũng phải được chú trọng. Cùng job3s.ai tham khảo cách viết đơn xin việc sao cho hiệu quả nhé!
Nội dung chính Job3s
  2. 1. Đơn xin việc khác gì với CV xin việc
  4. 2. Đơn xin việc ngân hàng
    1. 2.1. Đơn xin vệc ngân hàng viết tay
    2. 2.2. Đơn xin việc ngân hàng đánh máy
  6. 3. Một số lưu ý khi viết đơn xin việc ngân hàng

1. Đơn xin việc khác gì với CV xin việc

Ở đây chắc có khá nhiều người làm tưởng rằng đơn xin việc và CV là một vì phần lớn cấu trúc và nội dung của 2 biên bản này đều khá giống nhau đều chứa những hạng mục cơ bản như: thông tin cá nhân, kinh nghiệm việc làm, mục tiêu nghề nghiệp, kỹ năng bản thân. Nhưng thực chất đây là hai khái niệm khác nhau hoàn toàn chỉ có điều là cả hai đều chung mục đích thuyết phục nhà tuyển dụng trong quá trình ứng tuyển.

Sự khác nhau giứa CV và đơn xin việc
Sự khác nhau giứa CV và đơn xin việc

Thực chất CV (Curriculum Vate) là một bản tóm tắt thông tin cá nhân với đầy đủ những hạng mục nêu với khuynh hướng trình bày dạng liệt kê để nhà tuyển dụng có thể nhìn nhận sơ bộ về ứng viên có phù hợp với vị trí ứng tuyển hay không. Mục đích chính của CV là tìm việc làm, CV có thể viết chung về thông tin cá nhân mà không cần đề cập đến cứ doanh nghiệp nào mà bạn ứng tuyển, điều đó đồng nghĩa với việc bạn có thể dùng một CV để ứng tuyển nhiều nơi.

Còn về đơn xin việc như một lá thư viết cụ thể gửi cho một doanh nghiệp mà bạn ứng tuyển với mong muốn nhận việc. Trong đơn xin việc cũng bao gồm những thông tin cơ bản những được viết một cách chi tiết hơn thêm những dẫn chứng cụ thể để thuyết phục nhà tuyển dụng có thể tin tưởng những điều bạn viết trong CV là thật.

Hiện nay khá nhiều công ty đòi hòi cả hai (cả CV và đơn xin việc) được đính kèm trong bộ hồ sơ. Đối với CV nhiều người đã không còn quá xa lạ hầu như bố cục và nội dung các CV đều giống nhau chỉ khác ở đặc thù công việc bạn ứng tuyển để lựa chọn những thông tin đưa vào CV nhưng đơn xin việc thì không phải ai cũng biết. Nếu đơn xin việc được viết tốt thì đó chính là vũ khí giúp bạn thành công nhưng ngược lại nhiều người lại viết đơn bị quá dài dòng khiến cho nhà tuyển dụng bỏ qua và dễ bị loại. Vây viết đơn xin việc ngân hàng thế nào cho đúng?

Đơn xin việc ngân hàng viết như thế nào?
Đơn xin việc ngân hàng viết như thế nào?

2. Đơn xin việc ngân hàng

Như đã nói đến phía trên thì đơn xin việc là dẫn chứng cụ thể cho những kinh nghiệm và kỹ năng công việc của bạn nhắc đến trong CV và hơn nữa thể hiện nguyện vọng làm việc của bạn. Vậy nên đơn xin việc ngân hàng cũng có những mục đích tương tự.

Có hai hình thức đơn xin việc chính: viết tay và theo mẫu trực tuyến. Việc sử dụng bất kỳ hình thức nào cũng được miễn là phù hợp với sở thích của bạn. Nhưng hiện nay đa số mọi người đều viết đơn online vì thường đính kèm trong CV gửi mail cho nhà tuyển dụng nên cũng rất tiện lợi. Nhưng hãy phân tích cả hai hình thức này để chọn cái phù hợp với bản thân mình nhé!

Đơn xin việc ngân hàng
Đơn xin việc ngân hàng

2.1. Đơn xin vệc ngân hàng viết tay

Viết đơn xin việc bằng tay sẽ tạo cảm giác bạn chân thành, nhiệt huyết và mong muốn công việc. Điều này sẽ gây ấn tượng với nhà tuyển dụng, tuy nhiên nhiều ứng viên chọn cách viết tay nhưng lại không trình bày khoa học, logic, nội dung lại quá sơ sài thì đây chính là điểm trừ nặng nhé. Bố cục của một đơn xin việc viết tay gồm có:

- Ghi rõ tên doanh nghiệp, vị trí mà bạn ứng tuyển, ví dụ như “ Đơn xin việc giao dịch viên tại ngân hàng”. Bên dưới là phần kính gửi phải ghi rõ tên doanh nghiệp mà bạn ứng tuyển theo cấu trúc mẫu như: Kính gửi: Ban lãnh đạo ngân hàng ABC (tên ngân hàng ứng tuyển)

- Thông tin các nhân cơ bản như: họ tên, ngày tháng năm sinh và trình độ học vấn (tốt nghiệp trường nào? bằng gì?). Đối với công việc ngân hàng thì việc bạn học những ngành nghề liên quan cũng là lợi thế như: tốt nghiệp trường Đại học Ngân Hàng, Kinh tế quốc dân ngành, Học Viện Tài chính,...

- Lý do ứng tuyển của bạn, hãy đề cập trong thư bạn thấy tin tuyển dụng ở đâu và lý do tại sao bạn chọn công việc này.

- Nêu những điểm mạnh đắt giá mà bạn cảm thấy phù hợp với công việc kèm theo những knh nghiệm việc làm của bạn từ trước đến nay có liên quan đến ngân hàng. Hãy đưa ra những dẫn chứng cụ thể thuyết phục nhà tuyển dụng bạn phù hợp với công việc này

- Mục tiêu nghề nghiệp của bạn cũng là điều nên đề cập trong thư để nhà tuyển dụng thấy bạn là ứng viên có chí tiến thủ, định hướng rõ ràng cho bản thân.

- Đưa thêm thông tin liên lạc vào cuối thư cũng như lời cảm ơn và mong muốn sớm nhận được phản hồi của nhà tuyển dụng để thể hiện sự tôn trọng với họ.

Việc viết đơn bằng tay nên hạn chế sửa lỗi trong đơn vậy nên hãy chuẩn bị sẵn những điều bạn muốn viết vào đơn rồi hoàn chỉnh đơn một cách sạch sẽ và khoa học nhé.

Đơn xin việc viết bằng tay
Đơn xin việc viết bằng tay

2.2. Đơn xin việc ngân hàng đánh máy

Soạn thảo đơn xin việc trên máy tính cũng có rất nhiều lợi ích như tiết kiệm thời gian, có thể sửa lỗi, trình bày bố cục rõ ràng đẹp. Những thông tin cần có trong đơn đánh máy có khác gì viết tay thì cùng theo dõi bên dưới

- Phần mở đầu thì hinh thức nào cũng giống nhau đều phải có tên đơn xin việc đầy đụ và cụ thể vị trí tuyển dụng và bên dưới nhắc đến công ty, doanh nghiệp bạn ứng tuyển

- Về bố cục thì hai hình thức giống nhau đều cần có những thông tin cá nhân cơ bản như đã nêu ở trên.

- Mục tiêu nghê nghiệp cũng cần được nhấn mạnh trong đơn để nhà tuyển dụng có ấn tượng tốt với ứng viên muốn làm việc với mình

- Trình độ học vấn và kinh nghiệm làm việc, khi viết đơn trên máy tính sẽ dễ dàng bố cục hơn nên hãy viết chi tiết và chọn lọc những thông tin quan trọng phù hợp với công việc ứng tuyển ví dụ như từng thực tập ở ngân hàng và làm những công việc trong ngân hàng, đã có kinh nghiệm trong việc quản lỹ tài chính bằng cách tham gia giao dịch, cổ phiếu, chứng khoán,...

- Cuối thư cũng cần đưa thông tin liên lạc và lời cảm ơn mong muốn nhận phản hồi từ nhà tuyển dụng

Dù viết đơn bằng bất cứ hình thức nào thì đều phải có đầy đủ các phần đã nêu trên và đảm bảo đưa được thông tin chắt lọc nhất để vào đơn.

Đơn xin việc ngân hàng đánh máy
Đơn xin việc ngân hàng đánh máy

3. Một số lưu ý khi viết đơn xin việc ngân hàng

- Đơn xin việc không được qua dài dong và dườm dà chắt lọc thông tin quan trọng liên quan đến ngân hàng, tài chính, kế toán.

- Bố cục rõ ràng, đầy đủ được sắp xếp khoa học logic để nhà tuyển dụng dễ theo dõi và không bỏ lỡ thông tin.

- Đối với bản viết tay thì cần được trình bày sạch sẽ, không gạch xóa. Còn đối với đánh máy thì không được để nhiều loại font, không được sai chính tả, không để quá màu mè.

Những lưu ý khi viết đơn xin việc ngân hàng
Những lưu ý khi viết đơn xin việc ngân hàng

Bên trên là những tips giúp bạn có thể viết đơn xin việc ngân hàng một cách đầy đủ và khoa học. Để tham khảo những đơn xin việc mẫu truy cập Job3s

Bài viết liên quan
Cách Tính Thuế Thu Nhập Cá Nhân Đúng Luật
Cách Tính Thuế Thu Nhập Cá Nhân Đúng Luật

Thuế thu nhập cá nhân là phần thu nhập tính thuế với những thu nhập tới từ tiền công, tiền lương và được tính theo tổng thu nhập chịu thuế trừ đi những khoản được miễn, những khoản thu không chịu thuế. Thuế thu nhập cá nhân được tính toán theo điều 7 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định những mức đóng thuế thu nhập cá nhân.

Xem thêm »
6 cách Tra Cứu Mã Số Thuế Cá Nhân Chanh Chóng nhất
6 cách Tra Cứu Mã Số Thuế Cá Nhân Chanh Chóng nhất

Mã số thuế cá nhân là công cụ quản lý nghĩa vụ thuế của mỗi công dân, giúp bảo đảm quyền lợi khi thực hiện các thủ tục thuế. Việc tìm cách tra cứu mã số thuế cá nhân hiện có thể thực hiện nhanh chóng và thuận tiện qua 6 phương thức trực tuyến phổ biến, giúp người dân dễ dàng kiểm tra thông tin thuế mọi lúc, mọi nơi chỉ với vài thao tác. Hãy cùng theo dõi các cách tra cứu mã số thuế cá nhân qua bài viết dưới đây!

Xem thêm »
Kỹ sư phần mềm lương bao nhiêu? Công việc và cơ hội nghề nghiệp
Kỹ sư phần mềm lương bao nhiêu? Công việc và cơ hội nghề nghiệp

Kỹ sư phần mềm lương bao nhiêu? Tùy vào mỗi vị trí, ứng viên sẽ có các mức lương khác nhau dao động từ 10,000,000 - 25,000,000 VNĐ/tháng. Các nhà tuyển dụng luôn có chế độ ưu đãi tốt dành cho những kỹ sư có kiến thức chuyên môn vững vàng, kinh nghiệm làm việc lâu năm và nhiều kỹ năng mềm. Tìm hiểu chi tiết qua bài viết dưới đây.

Xem thêm »
Giáo viên là gì? Vai trò, nhiệm vụ và mức lương
Giáo viên là gì? Vai trò, nhiệm vụ và mức lương

Giáo viên là gì? Giáo viên là người làm nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục học sinh, sinh viên tại các cơ sở giáo dục. Giáo viên có thể làm việc ở nhiều cấp học khác nhau như: mầm non, tiểu học, THCS, THPT, cao đẳng, đại học hoặc các trung tâm đào tạo nghề. Tìm hiểu chi tiết về nhiệm vụ, mức lương của giáo viên qua bài viết dưới đây.

Xem thêm »
Ngành sư phạm mầm non học những môn gì, học giỏi môn gì?
Ngành sư phạm mầm non học những môn gì, học giỏi môn gì?

Ngành sư phạm mầm non học những môn gì? Nếu giỏi các môn năng khiếu nhạc, họa, bạn có thể theo học ngành này. Nhưng, nếu học tốt các môn Văn, Toán, Anh, thí sinh vẫn có thể theo học sư phạm mầm non. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp thông tin chi tiết.

Xem thêm »
Trợ giảng là gì? Mức lương, công việc và kỹ năng
Trợ giảng là gì? Mức lương, công việc và kỹ năng

Trợ giảng là người chuyên hỗ trợ giảng viên thuộc những cơ sở giáo dục nhà nước và tư nhân trong công việc giảng dạy. Đây là vị trí tạm thời để trợ giảng có thể trở thành giáo viên hay giảng viên chính thức, có khi đảm trách các công việc khác trong lĩnh vực giáo dục. Tìm hiểu chi tiết về công việc, mức lương của một trợ giảng qua bài viết dưới đây.

Xem thêm »
Trợ giảng tiếng Anh là gì? Mức lương, công việc và kỹ năng
Trợ giảng tiếng Anh là gì? Mức lương, công việc và kỹ năng

Trợ giảng tiếng Anh là những người đảm nhiệm công việc hỗ trợ cho giáo viên tiếng Anh hoặc người đứng lớp chính trong công tác giảng dạy. Các trợ giảng sẽ điều phối, quản lý lớp và giải đáp thắc mắc cho học sinh, phụ huynh trong suốt quá trình học. Dưới đây là chi tiết về mức lương và các kỹ năng cần thiết của trợ giảng tiếng Anh.

Xem thêm »
Kiểm soát viên không lưu là gì? Công việc, mức lương và cơ hội nghề nghiệp
Kiểm soát viên không lưu là gì? Công việc, mức lương và cơ hội nghề nghiệp

Kiểm soát viên không lưu là gì? Kiểm soát viên không lưu là những người điều hành, giám sát các hoạt động của máy bay nhằm đảm bảo an toàn và hiệu quả. Các kiểm soát viên hoạt động trên nhiều loại hình bao gồm kiểm soát tại mặt đất, sân bay, kiểm soát tiếp cận và kiểm soát đường dài. Bài viết dưới đây là chi tiết về công việc, mức lương và cơ hội nghề nghiệp của kiểm soát viên không lưu.

Xem thêm »
Ngành ngôn ngữ Hàn học trường nào? Top 10 trường đào tạo ngành uy tín tại Việt Nam
Ngành ngôn ngữ Hàn học trường nào? Top 10 trường đào tạo ngành uy tín tại Việt Nam

Ngành ngôn ngữ Hàn học trường nào? Việt Nam có nhiều trường đào tạo uy tín, chất lượng ngành học này phù hợp với năng lực của các thí sinh khắp các miền Bắc, Trung, Nam. Dưới đây là chi tiết về phương thức xét tuyển, điểm chuẩn, học phí của từng trường năm 2024 mà bạn có thể tham khảo.

Xem thêm »
Ngành ngôn ngữ Trung học trường nào? Top 10 trường đào tạo tốt nhất Việt Nam
Ngành ngôn ngữ Trung học trường nào? Top 10 trường đào tạo tốt nhất Việt Nam

Ngành ngôn ngữ Trung học trường nào? Bạn có thể tìm hiểu tổ hợp môn thi, điểm chuẩn, học phí của từng trường để có sự lựa chọn phù hợp với năng lực và tài chính của bản thân. Dưới đây là top 10 trường đào tạo ngành ngôn ngữ Trung uy tín và chất lượng tại Việt Nam.

Xem thêm »