Những mẹo viết đơn xin việc ngân hàng ăn điểm với nhà tuyển dụng

Ở đây chắc có khá nhiều người làm tưởng rằng đơn xin việc và CV là một vì phần lớn cấu trúc và nội dung của 2 biên bản này đều khá giống nhau đều chứa những hạng mục cơ bản như: thông tin cá nhân, kinh nghiệm việc làm, mục tiêu nghề nghiệp, kỹ năng bản thân. Nhưng thực chất đây là hai khái niệm khác nhau hoàn toàn chỉ có điều là cả hai đều chung mục đích thuyết phục nhà tuyển dụng trong quá trình ứng tuyển.

Sự khác nhau giứa CV và đơn xin việc

Thực chất CV (Curriculum Vate) là một bản tóm tắt thông tin cá nhân với đầy đủ những hạng mục nêu với khuynh hướng trình bày dạng liệt kê để nhà tuyển dụng có thể nhìn nhận sơ bộ về ứng viên có phù hợp với vị trí ứng tuyển hay không. Mục đích chính của CV là tìm việc làm, CV có thể viết chung về thông tin cá nhân mà không cần đề cập đến cứ doanh nghiệp nào mà bạn ứng tuyển, điều đó đồng nghĩa với việc bạn có thể dùng một CV để ứng tuyển nhiều nơi.

Còn về đơn xin việc như một lá thư viết cụ thể gửi cho một doanh nghiệp mà bạn ứng tuyển với mong muốn nhận việc. Trong đơn xin việc cũng bao gồm những thông tin cơ bản những được viết một cách chi tiết hơn thêm những dẫn chứng cụ thể để thuyết phục nhà tuyển dụng có thể tin tưởng những điều bạn viết trong CV là thật.

Hiện nay khá nhiều công ty đòi hòi cả hai (cả CV và đơn xin việc) được đính kèm trong bộ hồ sơ. Đối với CV nhiều người đã không còn quá xa lạ hầu như bố cục và nội dung các CV đều giống nhau chỉ khác ở đặc thù công việc bạn ứng tuyển để lựa chọn những thông tin đưa vào CV nhưng đơn xin việc thì không phải ai cũng biết. Nếu đơn xin việc được viết tốt thì đó chính là vũ khí giúp bạn thành công nhưng ngược lại nhiều người lại viết đơn bị quá dài dòng khiến cho nhà tuyển dụng bỏ qua và dễ bị loại. Vây viết đơn xin việc ngân hàng thế nào cho đúng?

Đơn xin việc ngân hàng viết như thế nào?

2. Đơn xin việc ngân hàng

Như đã nói đến phía trên thì đơn xin việc là dẫn chứng cụ thể cho những kinh nghiệm và kỹ năng công việc của bạn nhắc đến trong CV và hơn nữa thể hiện nguyện vọng làm việc của bạn. Vậy nên đơn xin việc ngân hàng cũng có những mục đích tương tự.

Có hai hình thức đơn xin việc chính: viết tay và theo mẫu trực tuyến. Việc sử dụng bất kỳ hình thức nào cũng được miễn là phù hợp với sở thích của bạn. Nhưng hiện nay đa số mọi người đều viết đơn online vì thường đính kèm trong CV gửi mail cho nhà tuyển dụng nên cũng rất tiện lợi. Nhưng hãy phân tích cả hai hình thức này để chọn cái phù hợp với bản thân mình nhé!

Đơn xin việc ngân hàng

2.1. Đơn xin vệc ngân hàng viết tay

Viết đơn xin việc bằng tay sẽ tạo cảm giác bạn chân thành, nhiệt huyết và mong muốn công việc. Điều này sẽ gây ấn tượng với nhà tuyển dụng, tuy nhiên nhiều ứng viên chọn cách viết tay nhưng lại không trình bày khoa học, logic, nội dung lại quá sơ sài thì đây chính là điểm trừ nặng nhé. Bố cục của một đơn xin việc viết tay gồm có:

- Ghi rõ tên doanh nghiệp, vị trí mà bạn ứng tuyển, ví dụ như “ Đơn xin việc giao dịch viên tại ngân hàng”. Bên dưới là phần kính gửi phải ghi rõ tên doanh nghiệp mà bạn ứng tuyển theo cấu trúc mẫu như: Kính gửi: Ban lãnh đạo ngân hàng ABC (tên ngân hàng ứng tuyển)

- Thông tin các nhân cơ bản như: họ tên, ngày tháng năm sinh và trình độ học vấn (tốt nghiệp trường nào? bằng gì?). Đối với công việc ngân hàng thì việc bạn học những ngành nghề liên quan cũng là lợi thế như: tốt nghiệp trường Đại học Ngân Hàng, Kinh tế quốc dân ngành, Học Viện Tài chính,...

- Lý do ứng tuyển của bạn, hãy đề cập trong thư bạn thấy tin tuyển dụng ở đâu và lý do tại sao bạn chọn công việc này.

- Nêu những điểm mạnh đắt giá mà bạn cảm thấy phù hợp với công việc kèm theo những knh nghiệm việc làm của bạn từ trước đến nay có liên quan đến ngân hàng. Hãy đưa ra những dẫn chứng cụ thể thuyết phục nhà tuyển dụng bạn phù hợp với công việc này

- Mục tiêu nghề nghiệp của bạn cũng là điều nên đề cập trong thư để nhà tuyển dụng thấy bạn là ứng viên có chí tiến thủ, định hướng rõ ràng cho bản thân.

- Đưa thêm thông tin liên lạc vào cuối thư cũng như lời cảm ơn và mong muốn sớm nhận được phản hồi của nhà tuyển dụng để thể hiện sự tôn trọng với họ.

Việc viết đơn bằng tay nên hạn chế sửa lỗi trong đơn vậy nên hãy chuẩn bị sẵn những điều bạn muốn viết vào đơn rồi hoàn chỉnh đơn một cách sạch sẽ và khoa học nhé.

Đơn xin việc viết bằng tay

2.2. Đơn xin việc ngân hàng đánh máy

Soạn thảo đơn xin việc trên máy tính cũng có rất nhiều lợi ích như tiết kiệm thời gian, có thể sửa lỗi, trình bày bố cục rõ ràng đẹp. Những thông tin cần có trong đơn đánh máy có khác gì viết tay thì cùng theo dõi bên dưới

- Phần mở đầu thì hinh thức nào cũng giống nhau đều phải có tên đơn xin việc đầy đụ và cụ thể vị trí tuyển dụng và bên dưới nhắc đến công ty, doanh nghiệp bạn ứng tuyển

- Về bố cục thì hai hình thức giống nhau đều cần có những thông tin cá nhân cơ bản như đã nêu ở trên.

- Mục tiêu nghê nghiệp cũng cần được nhấn mạnh trong đơn để nhà tuyển dụng có ấn tượng tốt với ứng viên muốn làm việc với mình

- Trình độ học vấn và kinh nghiệm làm việc, khi viết đơn trên máy tính sẽ dễ dàng bố cục hơn nên hãy viết chi tiết và chọn lọc những thông tin quan trọng phù hợp với công việc ứng tuyển ví dụ như từng thực tập ở ngân hàng và làm những công việc trong ngân hàng, đã có kinh nghiệm trong việc quản lỹ tài chính bằng cách tham gia giao dịch, cổ phiếu, chứng khoán,...

- Cuối thư cũng cần đưa thông tin liên lạc và lời cảm ơn mong muốn nhận phản hồi từ nhà tuyển dụng

Dù viết đơn bằng bất cứ hình thức nào thì đều phải có đầy đủ các phần đã nêu trên và đảm bảo đưa được thông tin chắt lọc nhất để vào đơn.

Đơn xin việc ngân hàng đánh máy

3. Một số lưu ý khi viết đơn xin việc ngân hàng

- Đơn xin việc không được qua dài dong và dườm dà chắt lọc thông tin quan trọng liên quan đến ngân hàng, tài chính, kế toán.

- Bố cục rõ ràng, đầy đủ được sắp xếp khoa học logic để nhà tuyển dụng dễ theo dõi và không bỏ lỡ thông tin.

- Đối với bản viết tay thì cần được trình bày sạch sẽ, không gạch xóa. Còn đối với đánh máy thì không được để nhiều loại font, không được sai chính tả, không để quá màu mè.

Những lưu ý khi viết đơn xin việc ngân hàng

Bên trên là những tips giúp bạn có thể viết đơn xin việc ngân hàng một cách đầy đủ và khoa học. Để tham khảo những đơn xin việc mẫu truy cập Job3s