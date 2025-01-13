Top những ngành nghề lương cao cho nữ được săn đón nhất hiện nay

1. Những ngành nghề lương cao cho nữ HOT NHẤT hiện nay

Khi cuộc sống ngày càng phát triển, nhu cầu làm đẹp chăm sóc sức khỏe của con người ngày một gia tăng. Chính vì vậy mà những ngành nghề liên quan đến lĩnh vực làm đẹp ngày càng trở nên thu hút hơn bao giờ hết. Dưới đây là những ngành nghề được được đánh giá sẽ hái ra tiền trong tương lai

Chuyên viên tư vấn làm đẹp: Nhân sự đảm nhiệm công việc này cần có kiến thức, chuyên môn về các dịch vụ, loại hình và sản phẩm làm đẹp. Từ đó, tư vấn cho khách hàng những gói sản phẩm phù hợp với nhu cầu của họ.

Kỹ thuật viên làm đẹp : Vị trí này phải được đào tạo và có chuyên môn về các kỹ thuật làm đẹp như trang điểm (makeup), phun môi, phun mí, phun mày, cấy mỡ, nâng cơ… Người lao động có thể làm việc tại các spa hoặc salon.

Quản lý spa, salon: Đây là những người sẽ chịu trách nhiệm chính, quản lý tất cả những hoạt động của spa, salon làm đẹp. Những công việc bao gồm: sắp xếp nhân viên để chăm sóc khách, chấm công, lập kế hoạch kinh doanh, tiếp thị, đảm bảo chất lượng dịch vụ và giải quyết những vấn đề phát sinh nếu có.

Làm đẹp luôn là ứng cử viên sáng giá trong những ngành nghề lương cao cho nữ

2. Những ngành nghề lương cao cho nữ nếu không có bằng đại học

Đại học chỉ là con đường duy nhất dẫn đến thành công. Chính vì vậy, đối với những bạn nữ không có ý định học đại học, muốn tìm kiếm một công việc lương cao thì có thể lựa chọn học nghề.

Học nghề sẽ tiết kiệm được thời gian học cũng như chi phí theo học. Bên cạnh đọ, thị trường đang cần rất nhiều thợ như hiện nay, việc học xong ra trường có việc làm ngay không phải là quá khó. Dưới đây là những ngành nghề lương cao cho nữ không cần phải theo học đại học hay cao đẳng mà bạn có thể tham khảo:

2.1. Chăm sóc sắc đẹp

Chăm sóc sắc đẹp được các chuyên gia dự đoán là một trong số những ngành nghề lương cao cho nữ. Không chỉ có mức lương đáng mơ ước, mà cơ hội để phát triển cũng cực kỳ rộng mở. Trong lĩnh vực chăm sóc sắc đẹp thì nghề phun xăm thẩm mỹ và chăm sóc, làm tóc khá được ưa chuộng.

Thời gian để theo học cũng tương đối ngắn chỉ tầm 3-6 tháng là đã có thể tốt nghiệp. Sau khi học xong, người học sẽ được cấp chứng chỉ hành nghề để đi xin việc hoặc tự mở tiệm kinh doanh.

Về mức lương: Theo như thống kê của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, đối với ngành chăm sóc sắc đẹp tại thị trường lao động Việt Nam sẽ có mức lương trung bình như sau:

Những lao động phổ thông sẽ có mức lương khoảng 6 triệu đồng/tháng.

Đối với lao động dưới 2 năm kinh nghiệm sẽ giao động từ 8-10 triệu.

Đối với lao động có trên 3 năm kinh nghiệm mức lương sẽ tăng theo số năm.

Những ngành nghề lương cao cho nữ chăm sóc sắc đẹp

2.2. Makeup (Trang điểm)

Nếu như bạn đang loay hoay không biết nên lựa chọn công việc nào sau khi tốt nghiệp cấp ba, vừa đảm bảo yếu tố lương cao lại có thời gian đào tạo ngắn thì trang điểm là một lựa chọn đáng cân nhắc.

Đối với công việc trang điểm, bạn có thể làm nhiều lĩnh vực như trang điểm cá nhân cho khách hàng dự tiệc, trang điểm cô dâu, làm tại phim trường hay các studio. Đặc biệt, sau thời gian làm việc, bạn có thể trau dồi thêm kiến thức để trở thành người dạy nghề. Lúc này mức thu nhập sẽ theo đó tự động tăng lên. Điều quan trọng là hãy cố gắng tìm kiếm trường đào tạo uy tín để bảo chất lượng đầu ra.

Về mức lương

Mức lương của nghề makeup tự do: Nếu như làm việc tại các thành phố lớn, mức trang điểm trung bình: 300- 500 ngàn đồng/ khách dự tiệc.

Đối với trang điểm cô dâu sẽ tầm 1 triệu – 3 triệu.

Đối với những chuyên viên trang điểm đã nhiều năm kinh nghiệm và tên tuổi, mức giá lên cao khoảng từ 5 – 7 triệu/ khách hàng.

Trang điểm thuộc top những ngành nghề lương cao cho nữ

2.3. Nghề làm nail - chăm sóc móng

Nghề làm nail cũng được xếp vào danh sách những ngành nghề lương cao cho nữ được nhiều người ưa chuộng. Không chỉ được làm việc trong môi trường tốt mà còn có nhiều cơ hội để phát triển công việc về lâu dài.

Công việc chăm sóc móng bao gồm cắt, dũa và sơn móng tay, móng chân. Trang trí móng bằng cách vẽ hay dán những họa tiết, phụ kiện theo yêu cầu của khách. Vì là ngành nghề có thu nhập cao nên sự cạnh tranh cũng tương đối khốc liệt. Do đó, nếu muốn thành công, bạn cần phải không ngừng trau dồi kiến thức và cập nhật các xu hướng làm nail mới nhất.

Về mức lương:

Mức lương của kỹ thuật nail trong 6 tháng đầu tiên thường dao động 6 – 8 triệu đồng/tháng.

Khi đã có kinh nghiệm sẽ tăng lên khoảng 8 – 12 triệu đồng/tháng (chưa bao gồm tiền tip). Theo một số khảo sát các salon nail ở quận 1 ( tại TP. HCM) có nơi cam kết thu nhập lên đến 20 – 30 triệu đồng/tháng (chưa bao gồm tiền tip).

Nếu tìm những ngành nghề lương cao cho nữ không nên bỏ qua nghề nail

2.4. Những ngành nghề lương cao cho nữ - Làm đầu bếp

Đầu bếp không phải là một công việc khá mới lạ, thế nhưng xét trong thời điểm hiện tại, nó vẫn được xếp vào danh sách top những ngành nghề lương cao nhất hiện nay. Công việc này đáp ứng đúng nhu cầu không cần phải học đại học nhưng vẫn có thể kiếm được nhiều tiền.

Sau khi học nghề xong bạn có thể xin việc tại các nhà hàng, khách sạn, hoặc tự mở kinh doanh để kiếm thêm thu nhập. Dù là bất cứ công việc nào đi chăng nữa, bạn cần phải luôn đam mê và học tập chăm chỉ mới đạt được thành công.

Về mức lương:

Đầu bếp: 8 – 10 triệu/tháng (đối với các nhà hàng nhỏ) và 15 – 20 triệu/tháng (với các nhà hàng lớn).

Lương bếp trưởng: 20-30 triệu/tháng (đối với nhà hàng thường) và 30-50 triệu/tháng (đối với nhà hàng, khách sạn cao cấp.

Những ngành nghề lương cao cho nữ: Làm đầu bếp

3. Những ngành nghề lương cao cho nữ yêu cầu bằng cấp

Nếu bạn muốn đầu tư cho việc học và đang tìm kiếm những ngành nghề lương cao trong tương lai trước ngưỡng cửa đại học thì dưới đây là danh sách những công việc mà bạn có thể tham khảo:

3.1. Ngành Marketing truyền thông

Ứng cử viên đầu tiên trong danh sách những ngành nghề lương cao cho nữ được nhiều bạn theo học nhất hiện nay không thể bỏ qua ngành Marketing truyền thông.

Các bạn nữ sau khi học và tốt nghiệp ra trường có thể xin việc tại những công tin truyền thông, báo chí hay các công ty quảng cáo… Những vị trí mà bạn có thể đảm nhận cũng khá phong phú: sáng tạo nội dung, lập kế hoạch truyền thông, thiết kế, quản trị marketing… Có thể thấy, khi công nghệ phát triển đây là một ngành học và là vị trí công việc có nhiều tiềm năng phát triển hứa hẹn sẽ đón đầu trong tương lai.

Về mức lương: Theo như trang Salary Explorer, tại Việt Nam nhân sự làm làm marketing sẽ có mức thu nhập khoảng từ 9 triệu đồng (lương khởi điểm trung bình) - 32 triệu đồng/tháng (mức lương tối đa trung bình).

Những ngành nghề lương cao cho nữ làm truyền thông

3.2. Những ngành nghề lương cao cho nữ - Ngành Thiết kế thời trang

Thiết kế thời trang được đánh là top những công việc không lo thất nghiệp khi ra trường và có mức lương đáng mơ ước mà các bạn nữ có thể lựa chọn. Công việc này đòi hỏi sự sáng tạo, trí tưởng tượng, nhạy cảm với màu sắc, hình khối đặc biệt là phải đáp ứng được xu hướng thẩm mỹ, trending của xã hội.

Lĩnh vực thời trang cũng khá rộng, bao gồm cả ba lĩnh vực chính: trang phục, phụ kiện và trang sức. Song phổ biến nhất hiện nay là thiết kế trang phục.

Về mức lươngm Theo như VietnamSalary, mức lương của ngành nghề nào được phân cấp như sau:

Đối với thực tập sinh mới ra trường ngành thiết kế thời trang mức lương 4 – 7 triệu đồng/tháng.

Đối với nhân viên thiết kế thời trang sẽ có mức lương là 9,7 triệu đồng/tháng.

Với các nhà thiết kế có nhiều năm kinh nghiệm mức lương khoảng từ 12 – 25 triệu đồng/tháng.

Thiết kế thời trang là nhóm ngành nghề lương cao cho nữ được nhiều người lựa chọn

Nếu như các bạn nữ thường được biết đến với tính cẩn thận, tỉ mỉ, chi tiết thì khi nhắc đến công việc kế toán, người ta nghĩ ngay người phụ hợp nhất không ai khác chính là các bạn nữ.

Một nhân viên kế toán cần phải thực hiện những công việc như: thống kế sổ sách, thu thập, tổng hợp chứng từng, phân tích lập báo cáo lên cấp trên… Những công việc trên đòi hỏi nhân sự phải thật tỉ mỉ, cẩn thận trong từng số liệu và có tình thần trách nhiệm cao.

Chính vì lý do trên mà ngành kế toán rất thích hợp với phái nữ, hầu hết những công ty lớn nhỏ đều ưu tiên tuyển kế toán nữa. Bên cạnh đó, công việc này còn mang tính chất văn phòng nên sẽ giúp các bạn nữ dễ dàng cân bằng được cuộc sống gia đình và công việc.

Về mức lương

Lương của kế toán sẽ được chia theo cấp bậc

Nhân viên, chuyên viên mức lương khoảng 8-18 triệu/ tháng.

Quản lý trưởng phòng mức lương khoảng 12-22 triệu/ tháng.

Kế toán trưởng mức lương khoảng 18 - 30 triệu/ tháng.

3.4. Những ngành nghề lương cao cho nữ - Giáo viên

Không chỉ ở thời điểm hiện tại mà trước kia cho đến cả sau này, khi được hỏi, những ngành nghề lương cao cho nữ nào nên lựa chọn thì giáo viên luôn nằm trong top đầu. Nghề giáo viên không có quá nhiều áp lực cạnh tranh. Điều quan trọng là bạn cần có kiến thức, chuyên môn, kiên trì và đam mê với công việc chia sẻ kiến thức. Nghề giáo viên sẽ bao gồm giáo viên mầm non, giáo viên tiểu học và giáo viên bộ môn.

Về mức lương: Mức lương sẽ tùy thuộc vào đơn vị công tác cũng như cấp bậc dạy, có thể trong khoảng từ 7 triệu -15 triệu tùy theo số năm công tác.

Giáo viên thuộc top những ngành nghề lương cao cho nữ

4. Những ngành nghề lương cao cho nữ nam có làm được không?

Những ngành nghề lương cao cho nữ nam hoàn toàn có thể làm được. Thế nhưng chính sự khác biệt về thể chất cũng như sinh lý nên một số ngành nghề lương cao của nam người nữ lại không thể đáp ứng được. Chính vì vậy, những công việc kiếm được nhiều tiền giữa nam và nữ thường không giống nhau.

Theo quy định của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, dưới đây là danh sách những nghề không phù hợp với nhân sự nữ:

Nấu chảy sau đó rót kim loại nóng chảy ở các lò

Đốt lò luyện cốc

Bảo dưỡng, lắp dựng và sửa chữa cột cao qua sống và cột ăngten

Làm việc trong thùng chìm

Mang vác đồ vật nặng trên 50kg

Cán kim loại nóng

Mổ tử thi

Đào giếng, hầm mỏ,…

Luyện quặng kim loại màu

Mong rằng những chia sẻ trên đây có thể giúp bạn biết được những ngành nghề lương cao cho nữ nào mình nên theo đuổi. Hãy luôn nhớ, dù lựa chọn bất cứ một công việc nào, để có thể thành công, bạn cần trang bị cho mình đầy đủ kiến thức, kỹ năng. Đặc biệt hơn nữa là hãy kiên trì theo đuổi, bởi không có công việc nào là đơn giản và dễ dàng.