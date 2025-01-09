1. Con gái có nên học công nghệ thông tin không?

Trước khi tìm được đáp án cho câu hỏi nữ học công nghệ thông tin ra làm gì, bạn cần xác định rõ con gái có nên học ngành này hay không. Thực tế đã chứng minh, cơ hội học tập và nhu cầu tuyển dụng hiện nay không có sự phân biệt về giới tính, và ngành công nghệ thông tin cũng vậy. Chỉ cần bạn có đủ đam mê và năng lực, chắc chắn sẽ chinh phục được thành công trong lĩnh vực này.

Hiện nay, lĩnh vực công nghệ thông tin được chia thành rất nhiều chuyên ngành khác nhau như khoa học máy tính, big data, khoa học dữ liệu, trí tuệ nhân tạo,… Chính điều này đem đến nhiều sự lựa chọn cho phái nữ.

Ngành công nghệ thông tin phù hợp với những bạn nữ có niềm đam mê với máy tính

2. Ưu thế và khó khăn của con gái khi học công nghệ thông tin

Khi đặt ra câu hỏi nữ học công nghệ thông tin ra làm gì, bạn cần biết được những thuận lợi và khó khăn trong quá trình học tập của các bạn nữ.

2.1. Ưu thế

Dễ dàng nhận thấy, việc theo đuổi ngành công nghệ thông tin đối với các bạn nữ sẽ có khá nhiều thuận lợi như:

Nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình: Vì số lượng nữ trong lớp ít nên thường được các bạn nam trong lớp ưu ái, nhiệt tình giúp đỡ hơn.

Tính cách kiên trì, tỉ mỉ, phù hợp với ngành công nghệ thông tin: Con gái có những tố chất và kỹ năng như cẩn thận và chu đáo hơn con trai. Chính vì vậy, khi học công nghệ thông tin, họ có thể chú ý đến từng chi tiết và cẩn thận xem xét vấn đề.

Trí nhớ của phái nữ tốt: Các nhà nghiên cứu khoa học cho thấy khi trí nhớ của phụ nữ rất tốt, vì thế việc theo đuổi học ngành công nghệ thông tin là rất phù hợp này.

Nhu cầu nhân lực cao: Công nghệ thông tin là một trong những ngành có nhu cầu về nguồn nhân lực cực lớn, vì thế mang đến nhiều cơ hội việc làm.

2.2. Khó khăn

Bên cạnh những thuận lợi, khi chọn ngành học này, phái nữ sẽ phải đối mặt với một vài khó khăn như:

Yêu cầu tư duy logic: Công nghệ thông tin là ngành đòi hỏi tư duy logic tốt, điều mà được đánh giá cao hơn ở nam giới. Tuy nhiên, nữ giới lại có thể tận dụng thế mạnh về trí nhớ để bù lại điều này.

Có khả năng nghiên cứu và sáng tạo: Công nghệ là yếu tố không bao giờ ngừng phát triển vì thể luôn đòi hỏi sự sáng tạo và mới mẻ. Đây là thử thách đối với tất cả những người theo đuổi ngành công nghệ thông tin chứ không riêng gì phái nữ.

Thách thức trong công việc: Những khó khăn phải kể đến như thức khuya, làm việc quá giờ,…có thể là rào cản gây khó khăn cho các bạn nữ.

Làm việc trong ngành công nghệ thông tin khiến bạn thường xuyên phải thức khuya, làm việc quá giờ

3. Nữ giới học Công nghệ thông tin nên theo ngành nào?

Hãy cùng tham khảo một số ngành học dưới đây để tìm được đáp án cho câu hỏi nữ học công nghệ thông tin ra làm gì.

Quản trị dữ liệu (Database Administrator): Người đảm nhận công việc này sẽ thực hiện quản lý các phần mềm chuyên dụng nhằm lưu trữ, quản lý và sắp xếp các dữ liệu.

Thiết kế website (Web Designer): Ngành học này giúp bạn phát huy tối đa khả năng sáng tạo, mang đến những bản thiết kế độc đáo.

Phát triển cơ sở dữ liệu (Database Developer): Công việc của một Database Developer không chỉ dừng lại với việc lưu trữ, quản lý, sắp xếp mà còn phải bắt kịp với xu thế chung của thị trường bằng cách nâng cấp cơ sở dữ liệu phù hợp với nhiệm vụ và mục tiêu chung hoặc đưa ra những ý tưởng để thiết kế.

QA/QC: Đối với một QC bạn cần thông thạo một loại ngôn ngữ nhất định và cần hiểu căn bản về lập trình. Với QA, bạn cần có kiến thức chuyên sâu về sản xuất hay các quy trình vận hành.

Phái nữ nên theo học ngành thiết kế website

4. Nữ học công nghệ thông tin ra làm gì?

Từ những thông tin chia sẻ, chắc hẳn nhiều sĩ tử rất quan tâm đến thông tin nữ học công nghệ thông tin ra làm gì. Theo đó, tùy thuộc vào từng chuyên ngành học mà bạn sẽ lý giải được con gái học công nghệ thông tin ra làm gì.

4.1. Tester ( Kiểm thử viên)

Tester là công việc của những người kiểm duyệt chất lượng phần mềm bằng cách cho chạy thử nghiệm nhằm phát hiện ra các lỗi, sai sót hay bất cứ vấn đề nào ảnh hưởng đến chất lượng phần mềm.

Tester phải đảm bảo sản phẩm phần mềm đến tay khách hàng với mức rủi ro thấp nhất, đặc biệt phù hợp với những người có khả năng phân tích chi tiết, cẩn thận và kiên nhẫn.

Một số ưu điểm của nghề Tester có thể kể đến như giúp cho bạn rèn luyện được kỹ năng nhìn nhận vấn đề ở rất nhiều khía cạnh, có khả năng nhanh nhạy trong xử lý tình huống.

Cũng giống như các ngành nghề khác, thâm niên kinh nghiệm và trình độ của Tester sẽ tỉ lệ thuận với mức thu nhập. Mức lương với sinh viên ra trường là 7 - 8 triệu/tháng, người có kinh nghiệm, chuyên môn cao nhận lương 15 - 20 triệu/tháng.

4.2. Quản trị cơ sở dữ liệu (Database Administrator)

Khi đặt ra câu hỏi nữ học công nghệ thông tin ra làm gì, nghề quản trị cơ sở dữ liệu sẽ là cái tên được nhiều người nhắc đến.

Người đảm nhận vị trí quản trị viên cơ sở dữ liệu có trách nhiệm duy trì, bảo mật, và tối ưu hóa hệ thống cơ sở dữ liệu của công ty. Đây là một vị trí quan trọng trong việc đảm bảo thông tin quan trọng của doanh nghiệp được quản lý một cách hiệu quả và an toàn.

Yêu cầu bắt buộc của người quản trị dữ liệu bao gồm kiến thức và trình độ chuyên môn, kỹ năng phân tích, xử lý, giải quyết vấn đề, kỹ năng làm việc nhóm,…

Theo khảo sát mới nhất về công việc quản trị dữ liệu thì mức lương dao động cho sinh viên mới ra trường khoảng 7 - 15 triệu/tháng. Nhân viên quản trị cơ sở dữ liệu đã có kinh nghiệm có thể từ 15 - 25 triệu/tháng. Với vị trí quản lý, mức lương có thể lên đến 30 - 50 triệu/tháng.

4.3. Coder (Lập trình viên)

Coder là người thực hiện việc viết mã nguồn để xây dựng ứng dụng và hệ thống phức tạp. Các công việc này có thể liên quan đến phát triển phần mềm, ứng dụng di động hoặc các hệ thống doanh nghiệp. Đây là một công việc thú vị và sáng tạo, phù hợp với những người yêu thích giải quyết các thách thức kỹ thuật và tạo ra các sản phẩm mới.

Tuỳ thuộc vào cấp bậc và vị trí chuyên môn, lương của lập trình viên được trả thấp nhất ở mức 8 triệu đồng, cao nhất có thể lên đến lên đến 80 triệu nếu bạn trở thành Full-stack Developer.

Trở thành lập trình viên là mong ước của nhiều bạn nữ

4.4. Phát triển Web

Ngành nghề tiếp theo trong danh sách nữ học công nghệ thông tin ra làm gì phải kể đến là phát triển Web. Người đảm nhận công việc này có nhiệm vụ tạo ra các trang web và ứng dụng web.

Mức lương lập trình web hiện nay được đánh giá tương đối cao khoảng 13.000.000 - 33.000.000 triệu đồng/tháng.

4.5. Nhà phát triển game

Nhà phát triển game tham gia vào việc tạo ra các trò chơi điện tử. Ngành công nghiệp trò chơi điện tử đang trỗi dậy và cần nhiều tài năng để phát triển các trò chơi thú vị. Đây là một lĩnh vực hấp dẫn cho những người có sự đam mê về game và khả năng sáng tạo.

Mức lương của Leader Game Developer tại Việt Nam có thể nằm trong khoảng từ 30 triệu đến 80 triệu đồng/tháng.

4.6. Thiết kế Website

Thiết kế website là công việc tạo ra giao diện trực quan và thân thiện cho người dùng cho các trang web. Công việc của web designer được kết hợp từ việc lập trình web và thiết kế đồ hoạ. Vị trí này đòi hỏi bạn nữ phải có sự sáng tạo, kỹ năng tốt trong việc thiết kế và kiến thức cơ bản về lập trình website để mã hóa thiết kế của mình.

Mức lương từng cấp bậc của nghề thiết kế web sẽ rơi vào khoảng:

Thực tập sinh: 3 - 5 triệu/tháng.

1 - 2 năm kinh nghiệm: 8 - 10 triệu/tháng.

3 - 5 năm kinh nghiệm: 10 - 20 triệu/tháng.

Với vị trí quản lý, mức lương có thể lên đến 50 triệu đồng.

4.7. QA/ QC (Quality Assurance/Quality Control)

Đáp án tiếp theo cho câu hỏi nữ học công nghệ thông tin ra làm gì đó là QA/QC, công việc này tập trung vào đảm bảo chất lượng sản phẩm phần mềm. Những chuyên gia QA/ QC thực hiện kiểm tra, thử nghiệm và đánh giá sản phẩm để đảm bảo nó đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng.

Mức lương trung bình của chuyên Viên QA/QC trên toàn quốc phổ biến là 8 - 18 triệu đồng.

Ngoài các nghề trên, các bạn có thể đảm nhận các công việc như: Digital Marketing, Sale sản phẩm IT, công nghệ, Truyền thông,…

Có thể nói, những ngành học này cơ hội nghề nghiệp rất rộng mở, vì vậy mà các bạn không cần lo lắng nữ học công nghệ thông tin ra làm gì.

Nữ học công nghệ thông tin có thể trở thành Digital Marketing

5. Những yếu tố giúp con gái dễ xin việc khi học công nghệ thông tin

Sau khi biết được nữ học công nghệ thông tin ra làm gì, bạn cần tìm hiểu thêm về những tố chất cần có để theo học ngành này. Cụ thể:

Yêu thích công nghệ, thích khám phá và giải quyết vấn đề

Năng động, ham học hỏi

Có đầu óc và tư duy sáng tạo

Chăm chỉ

Có nền tảng tiếng Anh tốt

Kiên nhẫn và chính xác trong công việc

Kỹ năng giao tiếp tốt.

6. Học CNTT nên học trường nào?

Bên cạnh thắc mắc nữ học công nghệ thông tin ra làm gì, câu hỏi ngôi trường nào đào tạo ngành công nghệ thông tin tốt nhất hiện nay cũng nhận được nhiều sự quan tâm. Cùng tham khảo top trường đào tạo công nghệ thông tin tốt nhất hiện nay.

Miền Bắc: Đại học Bách khoa Hà Nội, trường, Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học FPT, Học viện Kỹ thuật mật mã, Đại Học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (phía Bắc).

Miền Trung: Trường Đại Học Phú Xuân - Huế, trường ĐH Khoa Học - ĐH Huế, Đại học Bách Khoa Đà Nẵng, khoa Công nghệ thông tin và Truyền thông – Đại học Đà Nẵng, Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng, trường Đại học Quy Nhơn.

Miền Nam: Đại học Công nghệ thông tin – Đại học Quốc gia TPHCM, Đại học Mở TPHCM, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (phía Nam), Đại học Công nghiệp TP.HCM.

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông nằm trong top các trường đào tạo công nghệ thông tin tốt nhất hiện nay

Hiện này, có rất nhiều kênh tìm kiếm việc làm liên quan đến lĩnh vực công nghệ thông tin như: Mạng xã hội, website tuyển dụng, trung tâm tuyển dụng việc làm tại các địa phương.

Tuy nhiên, phương thức chủ yếu được người lao động lựa chọn đó là tìm việc trên website tuyển dụng. Nếu bạn vẫn chưa tìm được trang web như ý muốn, hãy truy cập ngay website job3s.ai. Đây là địa chỉ uy tín, cập nhật nhanh chóng và đầy đủ thông tin chi tiết về các công việc phù hợp với nhu cầu của bạn.

Những hiểu biết về nữ học công nghệ thông tin ra làm gì và các thông tin liên quan đến ngành nghề này sẽ phần nào giúp bạn định hướng phát triển sự nghiệp trong tương lai để đạt được thành công. Chúc các bạn chọn được ngành học phù hợp nhất.