Phát động cuộc Thi Digital Creatory 2025, giải thưởng nhận về giá trị khủng

Sau thời gian dài chờ đợi, Digital Creatory 2025 chính thức trở lại thu hút sự chú ý của các bạn sinh viên trên cả nước. Được biết, Digital Creatory là cuộc thi tiên phong về lĩnh vực Digital Marketing của Trường Đại học Kinh tế - Luật do Câu lạc bộ Marketing tổ chức. Job3s.ai rất vinh dự được trở thành nhà bảo trợ truyền thông của cuộc thi năm nay.

Digital Creatory 2025 đang là sự kiện thu hút sự chú ý của các bạn sinh viên trên cả nước

Sau 4 mùa thi đầy thành công, Digital Creatory năm nay chính thức trở lại và hứa hẹn sẽ đem đến nhiều màn đấu trí cam go và kịch tính từ các Marketers trẻ đầy tiềm năng. Với format mới mẻ và đặc biệt so với những năm trước, Digital Creatory là một sân chơi học thuật mang lại giá trị to lớn. Đây cũng là một cơ hội giúp các bạn sinh viên cọ xát với môi trường thực chiến và chinh phục các vị ban giám khảo chuyên môn qua việc tự xây dựng một chiến lược marketing hoàn chỉnh.

Thông tin đăng ký của cuộc thi:

Thời hạn đăng ký theo đội: 20h00 ngày 09/03/2025 - 20h00 ngày 30/03/2025

Thời hạn đăng ký cá nhân: 20h00 ngày 09/03/2025 - 20h00 ngày 23/03/2025

Thể lệ đăng ký dự thi:

Đối tượng dự thi: Sinh viên đang theo học tại các Trường Đại học, Cao đẳng, Học viện trên toàn quốc hoặc sinh viên đã tốt nghiệp không quá 1 năm kể từ thời điểm chính thức phát động cuộc thi.

Hình thức dự thi: Đội 3 thành viên

Mỗi thí sinh có quyền tham gia 1 đội thi

Thành viên của BTC không được phép tham gia

Các vòng dự thi:

Vòng 1: Harbor - Research, Insight, Key Message & Big Idea (21/03/2025 - 10/04/2025): Nghiên cứu và phân tích tổng quan thị trường, xác định Insight và xây dựng 1 bảng chi tiết chiến dịch truyền thông Marketing tích hợp (IMC Plan).

Vòng 2:

Immerse - Online Pitching (12/04/2025 - 15/04/2025): Các đội thi lần lượt trình bày và trả lời câu hỏi từ Ban Giám Khảo từ đề án của mình qua nền tảng Zoom.

Accelerate - IMC Plan (15/04/2025 - 13/05/2025): Thực nghiệm hoạt động thực thi trong vòng 7 ngày và tiến hành hoàn thiện IMC với kết quả từ hoạt động.

Gala Day (13/05/2025 - 18/05/2025):

Chặng 1: Top 6 đội thi lần lượt trình bày đề án cuối cùng của mình, BGK sẽ tiến hành đặt câu hỏi cho đội thi.

Chặng 2: Lần lượt 2 đội thi cùng 1 đề sẽ tiến hành phản biện và đặt câu hỏi cho nhau.

Chặng 3: Top 2 đội thi giải Minicase từ Đối tác chiến lược phụ, mỗi đội trình bày và trả lời câu hỏi từ đội còn lại. Sau đó,2 đội thi trả lời câu hỏi từ BGK.

Cơ cấu giải thưởng:

QUÁN QUÂN: 10.000.000 VNĐ cùng với:

1 Combo 3 đậu đỏ fullsize + hộp hồng bao gồm sữa rửa mặt, toner, mặt nạ tẩy da chết trị giá 900.000 VNĐ

3 suất học bổng 100%

3 tài khoản tự học IELTS 3 tháng

3 tài khoản job3s.ai/cv-xin-viec'>CV Pro 3 tháng

3 suất học bổng trị giá 15.000.000 VNĐ

3 vé xem kịch giảm 100%

3 suất học bổng 100%

3 suất học bổng 100% khóa học

3 suất học bổng 100% khóa học Google Ads 2025

Á QUÂN: 5.000.000 VNĐ cùng với:

1 Combo 3 đậu đỏ fullsize + hộp hồng bao gồm sữa rửa mặt, toner, mặt nạ tẩy da chết trị giá 900.000 VNĐ

3 suất học bổng 70%

3 tài khoản tự học IELTS 3 tháng

3 tài khoản CV Pro 3 tháng

3 suất học bổng trị giá 13.000.000 VNĐ

3 vé xem kịch giảm 50%

3 suất học bổng 90%

3 suất học bổng 75% khóa học

3 suất học bổng 100% khóa học Google Ads 2025

QUÝ QUÂN: mỗi giải 2.000.000 VNĐ cùng với:

1 Combo 3 đậu đỏ fullsize + hộp hồng bao gồm sữa rửa mặt, toner, mặt nạ tẩy da chết trị giá 900.000 VNĐ

3 suất học bổng 50%

3 tài khoản CV Pro 3 tháng

3 suất học bổng trị giá 10.000.000 VNĐ

3 vé xem kịch giảm 50%

3 suất học bổng 80%

3 suất học bổng 50% khóa học

3 suất học bổng 100% khóa học Google Ads 2025

Ngoài ra, cuộc thi còn có nhiều giải thưởng thú vị và hấp dẫn khác dành cho các bạn sinh viên tham gia chương trình.