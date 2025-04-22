Phát động cuộc thi Doanh Nhân Tập Sự 2025: In dấu thành tựu cùng thập niên bản lĩnh

CEO Tony Vũ Thứ Ba, 22/04/2025
Doanh Nhân Tập Sự 2025 là cuộc thi thường niên nhằm tìm kiếm, ươm mầm và phát triển những bạn trẻ có đam mê kinh doanh, khởi nghiệp.
Doanh Nhân Tập Sự mùa 10 chính thức trở lại đánh dấu một thập kỷ bền bỉ nâng tầm bản lĩnh cùng sinh viên Việt Nam. Đây là cột mốc vẻ vang khép lại 9 năm lan tỏa sứ mệnh và mở ra thập niên mới đầy hứa hẹn cho chương trình. Tiếp tục sứ mệnh là bệ phóng vững chắc cho thế hệ trẻ ghi dấu bằng thành tựu khác biệt trong từng bước tiến, ban tổ chức của Doanh Nhân Tập Sự 2025 thông báo chính thức khởi động cuộc thi năm nay.

Chính thức khởi động cuộc thi Doanh Nhân Tập Sự 2025
Được bảo chứng chuyên môn từ các doanh nghiệp hàng đầu, Doanh Nhân Tập Sự là cuộc thi mô phỏng sát sao quy trình tuyển dụng Management Trainee tại các tập đoàn đa quốc gia. Với mô hình P-E-N và bộ công cụ T-C-F-M, cuộc thi giúp sinh viên nâng cấp hành trang ứng tuyển cho vị trí Quản trị viên tập sự, khẳng định vị thế là cuộc thi tầm cỡ.

Đối tượng dự thi:

  • Sinh viên thuộc các trường Đại học trên địa bàn toàn quốc.
  • Du học sinh đang có mặt tại Việt Nam trong thời gian diễn ra cuộc thi.
  • Sinh viên đã tốt nghiệp không quá 1 năm.
  • Thí sinh đã bước vào Chung kết Doanh Nhân Tập Sự các mùa không được tiếp tục tham gia cuộc thi.

Thời gian tổ chức:

  • Cuộc thi chính thức diễn ra ngày: 13/04/2025
  • Dự kiến kết thúc ngày: 21/06/2025.
  • Giá vé dự thi: 30,000 VNĐ/vé.

Cơ cấu các vòng thi:

  • Vòng 1: Application Form & CV + Online Test (13/04/2025 – 07/05/2025); Thông tin gói Super Early Birds: 300 sinh viên đầu tiên đăng ký tham gia DNTS 2025 sẽ nhận cơ hội AI Interview được thiết kế riêng theo tiêu chí của các doanh nghiệp hàng đầu;
  • Vòng 2: Initial Interview (12/05/2025 – 17/05/2025);
  • Vòng 3: Assessment Camp (18/05/2025 – 08/06/2025);
  • Vòng 4: Final Night (21/06/2025).

Cơ cấu giải thưởng:

  • Quán quân: 10.000.000 VNĐ;
  • Á quân: 5.000.000 VNĐ;
  • Quý quân: 3.000.000 VNĐ;
  • Cùng các suất short-cut và học bổng hấp dẫn ước tính hơn 1.800.000.000 VNĐ.

Hành trình tỏa sáng và khẳng định bản thân luôn đầy thách thức, nhưng Doanh Nhân Tập Sự tin rằng bạn có thể dễ dàng chinh phục nếu tin vào tiềm năng của bản thân. Với Doanh Nhân Tập Sự, người bản lĩnh thực sự là người sở hữu những thành tựu đậm dấu ấn cá nhân của chính mình. Đã đến lúc các nhà vô địch tương lai bứt phá khỏi khuôn mẫu để kiến tạo dấu ấn thành công của bản thân. Job3s.ai vinh dự được trở thành nhà bảo trợ truyền thông cho sự kiện lần này.

Đăng ký Doanh Nhân Tập Sự ngay hôm nay để sẵn sàng viết nên hành trình sự nghiệp độc nhất của riêng mình nhé!

Cuộc thi Doanh Nhân Tập Sự 2025:

  • Thông tin chi tiết và đăng ký tham gia trước 23h59’ ngày 03/05/2025
  • Hạn chót điền Application Form và nộp CV: 15h00 ngày 05/05/2025;
  • Hạn chót hoàn thành Online Test Vòng 1: 23h59' ngày 07/05/2025;
  • Tham gia group “Management Trainee Enthusiasts - DNTS Community” để cập nhật những thông tin mới nhất về MT và DNTS 2025.

Thông tin liên hệ:

  • Facebook Doanh Nhân Tập Sự
  • Website: kynangdoanhnhan.com/doanhnhantapsu
  • Email: [email protected]
