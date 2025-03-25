Job3s.ai đồng hành cùng cuộc thi Financial Student Contest 2025

Cuộc thi Sinh viên với Tài chính (Financial Student Contest) được coi là cầu nối giữa các nhà tuyển dụng và sinh viên, hỗ trợ các bạn sinh viên định hướng phát triển bản thân và lựa chọn nghề nghiệp thích hợp trong tương lai. Trải qua 12 mùa, Financial Student Contest đã tạo dựng được thương hiệu uy tín và thu hút sự quan tâm của đông đảo sinh viên toàn quốc.

Tiếp nối thành công của các mùa trước, Financial Student Contest 13 trở lại vào tháng 3 năm 2025, hứa hẹn mang đến một sân chơi mới mẻ và hấp dẫn hơn cho cộng đồng sinh viên trên toàn quốc. Nội dung cuộc thi được thiết kế nhằm mục đích để các bạn trẻ có thể trải nghiệm và học hỏi những kiến thức, kỹ năng để trở thành những chuyên gia phân tích, tư vấn đầu tư xuất sắc, từ những hiểu biết chung về các kiến thức kinh tế, xã hội, tài chính, chứng khoán đến khả năng phân tích, đánh giá, định giá các doanh nghiệp và cơ hội đầu tư, xây dựng danh mục đầu tư tối ưu phù hợp với khách hàng.

Poster chính thức của Financial Student Contest mùa thứ 13

Job3s.ai rất vinh dự được trở thành nhà bảo trợ truyền thông cho cuộc thi Financial Student Contest. CEO Tony Vũ - Nhà sáng lập Job3s chia sẻ: "Ngành Tài chính luôn là một mảnh đất màu mỡ nhưng đầy cạnh tranh và khó lường đối với cả những “cá mập” hay những người mới. Việc trang bị cho mình đầy đủ kiến thức chính về tài chính là một yếu tố thiết yếu để có thể đứng vững và phát triển trong thị trường này. Job3s.ai hi vọng rằng với những trải nghiệm từ cuộc thi, các bạn sẽ luôn giữ mãi cho mình niềm đam mê và nhiệt huyết đối ngành tài chính, cũng như luôn vững bước trên những chặng hành trình phía trước".

Thông tin chi tiết về Financial Student Contest 2025

Đối tượng tham gia của cuộc thi là sinh viên thuộc các trường đại học, cao đẳng có niềm đam mê tài chính - chứng khoán ở khu vực miền Nam (không bao gồm thành viên Ban Tổ chức hoặc thuộc Top 4 Cuộc thi Sinh viên với Tài chính các mùa trước). Hiện tại, sự kiện hiện đang thu hút rất nhiều các bạn học sinh sinh viên đăng ký tham gia.

Cuộc thi Financial Student Contest mùa 13 được chia làm 4 vòng:

Vòng 1: The Limina Prologue (10/3/2025 - 25/3/2025): Thi trắc nghiệm online.

Vòng 2: Terra Incognita (5/4/2025 - 10/4/2025): Thi trắc nghiệm kết hợp tự luận trên giấy theo đội.

Vòng 3: Aurora Obscura (11/4/2025 - 26/5/2025): Viết báo cáo phân tích và báo cáo khuyến nghị Mua bán - Sáp nhập (M&A Advisory) theo đội.

Gala: Ecliptica Eternum (13/6/2025): Gala Chung kết với màn tranh tài hấp dẫn từ top 4 đội thi bao gồm 2 chặng:

Chặng 1: Top 4 khuyến nghị đầu tư cổ phiếu (10 phút) và Q&A (15 phút)

Chặng 2: Top 2 sẽ lần lượt thuyết trình về case study Mua bán - Sáp nhập đã làm ở Vòng 3. Các đội sẽ có thời gian trình bày (7 phút) và Q&A (10 phút).

Cuộc thi Trading trên sàn chứng khoán ảo

Cuộc thi Trading trên sàn chứng khoán ảo là hoạt động diễn ra song song và có kết quả - giải thưởng tách biệt với cuộc thi chính Financial Student Contest 13. Đối tượng dự thi là học sinh sinh viên trên toàn quốc. Thời gian trading ảo: 6/4/2025 - 2/5/2025.

Mỗi thí sinh được cung cấp 1 tài khoản với tổng nguồn vốn lên đến 200 triệu đồng, thực hiện trading như trên thực tế. Ngoài ra, BTC sẽ gửi tặng thí sinh các tài liệu có giá trị cho hoạt động trading. Giải thưởng tiền mặt và hiện vật sẽ được trao trực tiếp tại Gala Chung kết.

Thông tin về giá vé:

Vé Financial Student Contest cá nhân: Đăng ký thi FSC theo cá nhân (giá vé 20.000đ/người, tặng kèm handbook)

Vé Financial Student Contest nhóm: Đăng ký thi FSC theo đội 4 người (giá vé ưu đãi 70.000đ/đội, tặng kèm 4 vé thi trade ảo và handbook)

Vé combo Financial Student Contest: Đăng ký thi FSC cá nhân và Trading sàn ảo theo cá nhân (giá vé ưu đãi 27.000đ/người, tặng kèm handbook)

Vé Trading trên sàn ảo: Đăng ký Trading sàn ảo theo cá nhân (giá vé 15.000đ/người).