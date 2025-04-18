Phát động cuộc thi Tôi Lên Tiếng 2025: Manifest - Khi tiếng nói thành hình

CEO Tony Vũ Thứ Sáu, 18/04/2025
Tôi Lên Tiếng 2025 là cuộc thi được CLB Marketing Học viện Tài chính - FMC tổ chức, trở thành cầu nối đưa tiếng nói tuổi trẻ vượt khỏi giới hạn, truyền cảm hứng cho hàng ngàn sinh viên trên khắp cả nước.
Được tổ chức bởi CLB Marketing Học viện Tài chính - FMC, dưới sự bảo trợ chuyên môn của Bộ môn Marketing, cuộc thi Tôi Lên Tiếng đã kéo dài gần một thập kỷ và trở thành cầu nối đưa tiếng nói tuổi trẻ vượt khỏi giới hạn của những bài diễn thuyết thông thường, trở thành phong trào truyền cảm hứng cho hàng ngàn sinh viên trên khắp cả nước.

Năm 2025, trở lại với chủ đề: Manifest - Khi tiếng nói thành hình, Tôi Lên Tiếng đem đến thông điệp tiếng nói không chỉ là sự cất lên của niềm tin hay khát vọng mà còn là bước khởi đầu cho hành động và định hình tương lai.

Manifest không chỉ dừng lại ở lời nói, đó là sự chuyển hóa biến suy nghĩ thành hiện thực, là tuyên ngôn từ sâu thẳm trái tim, lay động cộng đồng và tạo nên những chuyển biến tích cực. Khi tiếng nói vượt qua ranh giới của âm thanh, chạm vào trái tim và dẫn lối cho hành động, từ đó sẽ hóa thành hình hài rõ nét của một tương lai được kiến tạo từ niềm tin và khát vọng chung.

Khi tham gia Tôi Lên Tiếng 2025, bạn sẽ nhận được:

  • Rèn luyện kĩ năng: Học hỏi thêm được về kỹ năng thuyết trình, kỹ năng nói trước đám đông, kỹ năng giao tiếp, tư duy phản biện... Bên cạnh đó là cơ hội làm việc nhóm, thảo luận, lập chiến lược, kế hoạch, tăng khả năng chịu áp lực cao về thời gian, trau dồi kỹ năng giải quyết vấn đề.
  • Mở rộng mối quan hệ: Đây là cơ hội giúp bạn có thể gặp gỡ và giao lưu với những người có cùng đam mê và sở thích. Họ không chỉ là đối thủ, mà còn là những cá tính độc đáo, những tài năng đa dạng, những người trẻ đầy khát vọng truyền lửa cho nhau.
  • Cơ hội học hỏi từ các chuyên gia: Bạn sẽ được đào tạo bài bản bởi đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm, đồng thời xây dựng mạng lưới quan hệ với các doanh nghiệp uy tín. Đây là bước đệm vững chắc để bạn phát triển bản thân và có được những góc nhìn đa chiều, mở mang kiến thức và kinh nghiệm quý báu.
  • Vượt qua giới hạn bản thân: Tôi Lên Tiếng là nơi mỗi cá nhân tỏa sáng, đồng thời là cầu nối để tiếng nói của giới trẻ được lắng nghe. Cất lên tiếng nói của thế hệ trẻ, tạo nên những dấu ấn tích cực trong xã hội, mang lại giá trị tinh thần sâu sắc.

Đối tượng dự thi:

  • Tất cả sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên toàn quốc.
  • Hình thức thi theo đội: Mỗi đội 5 thành viên.

Cuộc thi gồm 3 vòng thi:

  • Vòng 1(06/04/2025 - 23/04/2025): Sơ loại
  • Vòng 2 (24/04/2025 - 05/05/2025): Thuyết trình
  • Vòng 3 (06/05/2025 - 18/05/2025): Chung kết

Trong đó, thời gian đăng ký: Từ 8h00 ngày 06/04/2025 đến 16h00 ngày 19/04/2025

  • Hạn nộp bài dự thi: 20h00 - 19/04/2025.
  • Link đăng ký: https://byvn.net/v1zQ

Tôi Lên Tiếng là nơi những con chữ không dừng lại ở lời nói, mà trở thành bàn đạp vững chắc đưa ý tưởng bay xa. Đây cũng là nơi niềm tin cá nhân hóa thành động lực mạnh mẽ và khát vọng hòa vào dòng chảy cộng đồng để kiến tạo những thay đổi đầy ý nghĩa. Cuộc thi là hành trình chuyển hóa kỳ diệu, nơi tư duy trở thành hành động, nơi ước mơ tìm thấy hình hài trong hiện thực.

Hãy để Manifest - Khi tiếng nói thành hình trở thành bệ phóng đưa bạn đến với phiên bản xuất sắc nhất của bản thân - nơi mọi giấc mơ đều xứng đáng được hiện thực hóa. Job3s.ai vinh dự được trở thành nhà bảo trợ truyền thông cho sự kiện lần này.

Thông tin chi tiết về cuộc thi Tôi Lên Tiếng:

  • Đơn vị tổ chức: CLB Marketing Học viện Tài chính - FMC
  • Fanpage: fb.com/toilentienghvtc
  • Group tìm đồng đội: https://www.facebook.com/share/g/16DbzhHrYB/?mibextid=NSMWBT
  • Email: [email protected]
