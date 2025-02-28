Phát động cuộc thi UTC Speaking Contest 2025: Nation

Nhằm khuyến khích sinh viên nâng cao kỹ năng tiếng Anh, rèn luyện tư duy phản biện và lan tỏa niềm tự hào dân tộc, ngày 23/2, CLB Tiếng Anh trường Đại học Giao thông vận tải chính thức phát động Cuộc thi Tiếng Anh 2025 với chủ đề: Nation. Cuộc thi là cơ hội để các bạn trẻ thể hiện góc nhìn về bản sắc dân tộc, giá trị văn hóa, sự phát triển đất nước và vai trò của thế hệ trẻ trong quá trình hội nhập toàn cầu.

Chủ đề "Nation" không chỉ đơn thuần là nói về đất nước mà còn mở ra góc nhìn sâu sắc về những giá trị cốt lõi tạo nên một dân tộc vững mạnh. Cuộc thi còn khuyến khích các thí sinh khai thác các khía cạnh như:

Niềm tự hào dân tộc qua lịch sử, văn hóa, truyền thống: Điều làm nên bản sắc của một quốc gia, những giá trị cần được gìn giữ.

Sự phát triển của đất nước trong thời đại công nghệ và toàn cầu hóa: Một quốc gia không chỉ được xác định bởi quá khứ mà còn bởi cách nó phát triển trong tương lai. Việt Nam có sự chuyển mình trên nhiều lĩnh vực.

Trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc gìn giữ và phát huy bản sắc dân tộc: Là những người trẻ, chúng ta không chỉ thừa hưởng những thành tựu của thế hệ trước mà còn có trách nhiệm đóng góp cho sự phát triển của đất nước. Thế hệ trẻ có thể hành động bằng nhiều cách: Từ học tập, nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ đến việc tham gia vào các hoạt động cộng đồng, bảo vệ môi trường và lan tỏa giá trị văn hóa dân tộc ra thế giới.

Poster chính thức của cuộc thi UTC Speaking Contest 2025 với chủ đề “Nation”

Chủ đề "Nation" không chỉ giúp các thí sinh có cơ hội tranh luận, bày tỏ quan điểm cá nhân mà còn khơi gợi lòng tự hào dân tộc và tinh thần trách nhiệm đối với đất nước. Mỗi bài hùng biện, mỗi lập luận sắc bén đều có thể góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp, truyền cảm hứng cho cộng đồng và thúc đẩy những thay đổi tích cực.

Tham gia cuộc thi không chỉ giúp các bạn trẻ thử sức và tranh tài với những thí sinh xuất sắc mà còn mang lại nhiều lợi ích đáng giá:

Phát triển kỹ năng giao tiếp: Không chỉ rèn luyện khả năng hùng biện, bạn còn nâng cao kỹ năng thuyết trình, tư duy phản biện và ứng biến linh hoạt.

Xây dựng sự tự tin: Bạn sẽ được đứng trên một sân khấu chuyên nghiệp, thể hiện quan điểm của mình trước ban giám khảo và khán giả. Đây là cơ hội tuyệt vời để bạn bước ra khỏi vùng an toàn và khẳng định chính mình.

Giao lưu, học hỏi từ những người tài năng: Cuộc thi quy tụ những thí sinh xuất sắc đến từ nhiều trường khác nhau trên địa bàn thành phố. Bạn sẽ có cơ hội học hỏi từ những ý tưởng đột phá và kết nối với những người cùng đam mê.

Giải thưởng hấp dẫn: Những thí sinh xuất sắc nhất sẽ nhận được giải thưởng giá trị, giấy chứng nhận danh giá và nhiều phần quà ý nghĩa.

Cơ hội phát triển bản thân: Chứng minh khả năng hùng biện và tiếng Anh của bạn trước ban giám khảo uy tín có thể mở ra nhiều cánh cửa cho tương lai.

Bên cạnh đó, các thí sinh sẽ được tham gia các buổi training cùng các chuyên gia để nâng cao kỹ năng tranh biện, thuyết trình và diễn đạt Tiếng Anh một cách tự tin và chuyên nghiệp hơn hơn.

UTC Speaking Contest 2025 diễn ra với 1 vòng đăng ký, 3 vòng thi đấu gồm:

Vòng đăng ký: 23/02/2025 - 10/03/2025

Vòng sơ loại - Hùng biện đối kháng: 15/3/2025

Vòng bán kết - Tranh biện: 22/3/2025

Vòng chung kết - Tranh biện: 29/3/2025

Đối tượng tham gia cuộc thi: Học sinh, sinh viên thuộc các trường THPT, Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố Hà Nội. Job3s.ai rất vinh dự khi trở thành nhà bảo trợ truyền thông cho cuộc thi lần này.