Phát động cuộc thi UTC Speaking Contest 2025: Nation

Phát động cuộc thi UTC Speaking Contest 2025: Nation
CEO Tony Vũ Thứ Sáu, 28/02/2025
Bạn đam mê tiếng Anh? Bạn mong muốn thể hiện tài năng và quan điểm của mình trên một sân chơi học thuật chuyên nghiệp. Hãy đến với cuộc thi UTC Speaking Contest 2025: Nation.
Nội dung chính

Nhằm khuyến khích sinh viên nâng cao kỹ năng tiếng Anh, rèn luyện tư duy phản biện và lan tỏa niềm tự hào dân tộc, ngày 23/2, CLB Tiếng Anh trường Đại học Giao thông vận tải chính thức phát động Cuộc thi Tiếng Anh 2025 với chủ đề: Nation. Cuộc thi là cơ hội để các bạn trẻ thể hiện góc nhìn về bản sắc dân tộc, giá trị văn hóa, sự phát triển đất nước và vai trò của thế hệ trẻ trong quá trình hội nhập toàn cầu.

Chủ đề "Nation" không chỉ đơn thuần là nói về đất nước mà còn mở ra góc nhìn sâu sắc về những giá trị cốt lõi tạo nên một dân tộc vững mạnh. Cuộc thi còn khuyến khích các thí sinh khai thác các khía cạnh như:

  • Niềm tự hào dân tộc qua lịch sử, văn hóa, truyền thống: Điều làm nên bản sắc của một quốc gia, những giá trị cần được gìn giữ.

  • Sự phát triển của đất nước trong thời đại công nghệ và toàn cầu hóa: Một quốc gia không chỉ được xác định bởi quá khứ mà còn bởi cách nó phát triển trong tương lai. Việt Nam có sự chuyển mình trên nhiều lĩnh vực.

  • Trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc gìn giữ và phát huy bản sắc dân tộc: Là những người trẻ, chúng ta không chỉ thừa hưởng những thành tựu của thế hệ trước mà còn có trách nhiệm đóng góp cho sự phát triển của đất nước. Thế hệ trẻ có thể hành động bằng nhiều cách: Từ học tập, nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ đến việc tham gia vào các hoạt động cộng đồng, bảo vệ môi trường và lan tỏa giá trị văn hóa dân tộc ra thế giới.

Poster chính thức của cuộc thi UTC Speaking Contest 2025 với chủ đề “Nation”
Poster chính thức của cuộc thi UTC Speaking Contest 2025 với chủ đề “Nation”

Chủ đề "Nation" không chỉ giúp các thí sinh có cơ hội tranh luận, bày tỏ quan điểm cá nhân mà còn khơi gợi lòng tự hào dân tộc và tinh thần trách nhiệm đối với đất nước. Mỗi bài hùng biện, mỗi lập luận sắc bén đều có thể góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp, truyền cảm hứng cho cộng đồng và thúc đẩy những thay đổi tích cực.

Tham gia cuộc thi không chỉ giúp các bạn trẻ thử sức và tranh tài với những thí sinh xuất sắc mà còn mang lại nhiều lợi ích đáng giá:

  • Phát triển kỹ năng giao tiếp: Không chỉ rèn luyện khả năng hùng biện, bạn còn nâng cao kỹ năng thuyết trình, tư duy phản biện và ứng biến linh hoạt.

  • Xây dựng sự tự tin: Bạn sẽ được đứng trên một sân khấu chuyên nghiệp, thể hiện quan điểm của mình trước ban giám khảo và khán giả. Đây là cơ hội tuyệt vời để bạn bước ra khỏi vùng an toàn và khẳng định chính mình.

  • Giao lưu, học hỏi từ những người tài năng: Cuộc thi quy tụ những thí sinh xuất sắc đến từ nhiều trường khác nhau trên địa bàn thành phố. Bạn sẽ có cơ hội học hỏi từ những ý tưởng đột phá và kết nối với những người cùng đam mê.

  • Giải thưởng hấp dẫn: Những thí sinh xuất sắc nhất sẽ nhận được giải thưởng giá trị, giấy chứng nhận danh giá và nhiều phần quà ý nghĩa.

  • Cơ hội phát triển bản thân: Chứng minh khả năng hùng biện và tiếng Anh của bạn trước ban giám khảo uy tín có thể mở ra nhiều cánh cửa cho tương lai.

Bên cạnh đó, các thí sinh sẽ được tham gia các buổi training cùng các chuyên gia để nâng cao kỹ năng tranh biện, thuyết trình và diễn đạt Tiếng Anh một cách tự tin và chuyên nghiệp hơn hơn.

UTC Speaking Contest 2025 diễn ra với 1 vòng đăng ký, 3 vòng thi đấu gồm:

  • Vòng đăng ký: 23/02/2025 - 10/03/2025
  • Vòng sơ loại - Hùng biện đối kháng: 15/3/2025
  • Vòng bán kết - Tranh biện: 22/3/2025
  • Vòng chung kết - Tranh biện: 29/3/2025

Đối tượng tham gia cuộc thi: Học sinh, sinh viên thuộc các trường THPT, Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố Hà Nội. Job3s.ai rất vinh dự khi trở thành nhà bảo trợ truyền thông cho cuộc thi lần này.

Thông tin liên hệ:

  • Fanpage: UTC Speaking Contest/UTC’s English Club
  • Email: [email protected]
  • Thời gian mở đơn đăng ký: 23/02/2025 - 10/03/2025
Bài viết liên quan
Marketing Challengers 2025: Đường đua cho Marketer trẻ chính thức khởi động
Marketing Challengers 2025: Đường đua cho Marketer trẻ chính thức khởi động

Cuộc thi Marketing Challengers 2025 chính thức mở đơn đăng ký, khởi động hành trình tìm kiếm và phát triển các tài năng Marketing trẻ trên toàn quốc. Với chủ đề ‘Công nghệ mới trong Marketing hiện đại’, cuộc thi hứa hẹn sẽ trở thành bệ phóng cho sinh viên đam mê tiếp thị thông qua việc tiếp cận những xu hướng công nghệ đang định hình lại toàn ngành như AI, tự động hóa hay trải nghiệm đa kênh.

Xem thêm »
"Sắc Nhà – Sắc Tộc": Gieo mầm tình yêu văn hóa từ những mái nhà xưa
"Sắc Nhà – Sắc Tộc": Gieo mầm tình yêu văn hóa từ những mái nhà xưa

Giữa dòng chảy hiện đại hóa mạnh mẽ, những giá trị truyền thống dường như đang mờ nhạt dần trong tâm trí người trẻ. Với mong muốn làm sống lại nét đẹp kiến trúc nhà ở của 54 dân tộc anh em, nhóm sinh viên "Mái Nhà Việt" đến từ môn học SSB201, Trường Đại học FPT Hà Nội, đã khởi xướng Dự án “Sắc Nhà – Sắc Tộc” như một nỗ lực nhỏ nhưng đầy ý nghĩa nhằm góp phần bảo tồn và lan tỏa giá trị văn hóa dân tộc.

Xem thêm »
Go Finance 2025: Cuộc tranh tài nảy lửa giữa các tài năng trẻ trong lĩnh vực Tài chính - Chứng khoán
Go Finance 2025: Cuộc tranh tài nảy lửa giữa các tài năng trẻ trong lĩnh vực Tài chính - Chứng khoán

Sáng ngày 07/06/2025, tại Đại học Kinh tế Quốc dân, Câu lạc bộ Chứng khoán Sinh viên SSC chính thức phát động cuộc thi học thuật Go Finance 2025 với chủ đề đầy cảm hứng: “Pierce the veil, Prevail the trail”. Đây không chỉ là một cuộc thi, mà còn là lời mời gọi thế hệ sinh viên dám thách thức bản thân, khai mở tiềm năng và bứt phá giới hạn để làm chủ hành trình tài chính tương lai.

Xem thêm »
Mở đơn tham dự đêm chung kết cuộc thi “I-INVEST! 2025”
Mở đơn tham dự đêm chung kết cuộc thi “I-INVEST! 2025”

Sau 3 tháng tranh tài đầy sôi động, cuộc thi “I-INVEST! 2025 – THE FINAL: I-SHINE! – Hành trình khẳng định bản lĩnh chạm đến hồi kết” đang tiến đến chặng cuối cùng. Đêm chung kết mang tên THE FINAL: I-SHINE! sẽ được diễn ra vào lúc 17h30, ngày 14/06 tại Nhà hát Quân đội - 130 Hồ Tùng Mậu hứa hẹn sẽ là một đêm bùng nổ và đầy cảm xúc.

Xem thêm »
Festival Bảo Ngân Khám phá 2025: Khởi nguồn cảm hứng học thuật
Festival Bảo Ngân Khám phá 2025: Khởi nguồn cảm hứng học thuật

Ngày 20/05/2025, tại hội trường HT700 - Học viện Tài chính, vòng chung kết cuộc thi học thuật Festival Bảo Ngân Khám phá 2025 đã diễn ra thành công tốt đẹp với chiến thắng thuộc về đội thi Ezi.

Xem thêm »
Cello Fundamento to NEU: Điểm chạm giữa người trẻ và tình yêu âm nhạc cổ điển
Cello Fundamento to NEU: Điểm chạm giữa người trẻ và tình yêu âm nhạc cổ điển

Cuối tháng 5 này, âm nhạc cổ điển sẽ một lần nữa ngân lên giữa lòng Đại học Kinh tế Quốc dân qua đêm hòa nhạc đặc biệt Cello Fundamento to NEU.

Xem thêm »
Đêm chung kết AEP’s Got Talent 2025: “Octalyst” – bản giao hưởng cảm xúc tỏa sáng
Đêm chung kết AEP’s Got Talent 2025: “Octalyst” – bản giao hưởng cảm xúc tỏa sáng

Ngày 09/05/2025, tại Hội trường A2 – Đại học Kinh tế Quốc dân, đêm chung kết cuộc thi AEP’s Got Talent 2025 đã diễn ra trong không khí sôi động và đầy cảm xúc, thu hút hàng trăm khán giả là sinh viên, giảng viên và khách mời đến tham dự.

Xem thêm »
Trống Nổi Đổi Trời - Dấu ấn văn hóa của những người trẻ yêu nhạc
Trống Nổi Đổi Trời - Dấu ấn văn hóa của những người trẻ yêu nhạc

Văn hóa là bản sắc của dân tộc, văn hóa còn thì dân tộc còn, văn hóa mất thì dân tộc mất. Phá vỡ những giới hạn của thời gian và khoảng cách thế hệ, các bạn trẻ Câu lạc bộ Guitar Học viện Ngoại Giao (DGC) đã ấp ủ và lên kế hoạch cho một show âm nhạc đậm sắc màu dân gian mang tên Trống Nổi Đổi Trời.

Xem thêm »
Hoa Trên Đá: Giai điệu cảm xúc đến từ những bông hoa kiên cường
Hoa Trên Đá: Giai điệu cảm xúc đến từ những bông hoa kiên cường

Liveshow Hoa Trên Đá diễn ra vào tối 13/5/2025 tại Trường Đại học Văn hóa Hà Nội do sinh viên lớp TCSK4 tổ chức, quy tụ nghệ sĩ khiếm thị và khách mời nổi tiếng. Chương trình truyền cảm hứng về nghị lực sống, khẳng định đam mê giúp “hoa nở trên đá", gieo niềm tin và giá trị nhân văn cho khán giả.

Xem thêm »
Bùng nổ sáng tạo tại đêm chung kết Idea Hunting 2025 - Trường Đại học Hà Nội
Bùng nổ sáng tạo tại đêm chung kết Idea Hunting 2025 - Trường Đại học Hà Nội

Tối ngày 12/5/2025, không khí tại Hội trường A1, Trường Đại học Hà Nội trở nên sôi động hơn bao giờ hết khi đêm chung kết Idea Hunting 2025 chính thức được tổ chức.

Xem thêm »