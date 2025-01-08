Phiên dịch viên tiếng Nhật - Ngành nghề cực hot với mức lương siêu khủng

1. Phiên dịch tiếng Nhật là gì?

Nói một cách dễ hiểu nhất, phiên dịch tiếng Nhật chính là việc chuyển đổi ngôn ngữ từ Việt sang Nhật và ngược lại. Công việc này thường được áp dụng trong các cuộc hội nghị, buổi gặp mặt, cuộc hội thảo,... Người phiên dịch có thể làm việc trong bộ máy nhà nước hoặc một tổ chức, doanh nghiệp nhỏ.

Người nhận vai trò dịch nói cần đảm bảo nội dung sau khi đã chuyển đổi vẫn được nguyên vẹn. Theo thống kê trong thời gian gần đây cho thấy, mỗi năm thị trường cần hơn 1.000 phiên dịch viên tiếng Nhật. Con số này vẫn đang có xu hướng tăng lên do Nhật Bản tiến hành đầu tư mạnh vào Việt Nam trong nhiều ngành nghề.

Ngoài ra, khi bạn gõ từ khóa “phiên dịch viên tiếng Nhật” tại nền tảng google sẽ trả về hơn 32.000.000 kết quả trong vòng 0.29 giây. Những con số biết nói này càng khẳng định ngành phiên dịch tiếng Nhật hiện đang gây sốt trên toàn cầu.

2. Lợi ích của nghề phiên dịch viên tiếng Nhật

Nghề phiên dịch viên tiếng Nhật đem lại nhiều cơ hội phát triển bản thân cũng nguồn thu nhập hấp dẫn. Cụ thể:

Mở mang kiến thức: Khi trở thành người phiên dịch tiếng Nhật , bạn sẽ có cơ hội hiểu biết thêm về văn hóa và con người nơi đây. Ngoài ra, với những kỹ năng đã được trau dồi khi học, bạn sẽ dễ dàng học hỏi thêm nhiều điều mới lạ khác.

Nhiều cơ hội thăng tiến: Tính chất của ngành phiên dịch chính là thường xuyên phải tiếp xúc với nhiều người, tại các cuộc họp khác nhau. Điều này giúp bạn xây dựng mối quan hệ chất lượng và mở ra những cơ hội mới trong sự nghiệp của mình.

Cơ hội học hỏi: Các cuộc họp cần phiên dịch thường rất quan trọng giúp doanh nghiệp phát triển. Vì thế, những người Nhật tham gia các cuộc họp này thường rất giỏi và thành đạt. Bạn có thể học hỏi được phong cách làm việc và tiếp thu kiến thức từ họ.

Hoàn thiện bản thân: Ngoài việc phải học tiếng Nhật, để trở thành người phiên dịch bạn cần tự hoàn thiện hình ảnh bên ngoài của mình. Ví dụ như cần phải chỉn chu quần áo, tóc trước khi bước vào hội nghị, học cách ứng phó trước các tình huống bất ngờ xảy ra. Điều này giúp bạn ngày càng hoàn hảo hơn.

3. Phiên dịch viên tiếng Nhật cần những gì?

Nhờ vào mức lương hấp dẫn và những lý do ở trên, ngành phiên dịch tiếng Nhật dần được nhiều người ưu tiên lựa chọn. Tuy nhiên không phải ai cũng đủ bản lĩnh để trụ vững trong nghề này. Dưới đây là một số tiêu chí bạn cần đạt được nếu muốn trở thành người phiên dịch trong lĩnh vực tiếng Nhật:

Khả năng ngoại ngữ: Ngoài việc cần thành thạo 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết thì người phiên dịch phải có thêm chứng chỉ tiếng Nhật JLPT. Yêu cầu đạt cấp N2 hoặc N1, đối với Nhật Bản thì N1 là mức độ cao nhất.

Kỹ năng giao tiếp: Trong công việc, người phiên dịch cần liên tục cải thiện kỹ năng giao tiếp của mình. Điều này không chỉ bao gồm giao tiếp bằng lời nói, mà còn bằng ngôn ngữ hình thể. Sử dụng ngôn ngữ hình thể giúp họ truyền đạt ý kiến một cách rõ ràng và hiệu quả hơn. Chính vì thế, đây là kỹ năng không thể thiếu khi bạn muốn trả thành một phiên dịch riêng.

Khả năng chịu được áp lực: So với nghề biên dịch thì phiên dịch viên tiếng Nhật sẽ chịu áp lực nhiều hơn về khả năng chính xác và tốc độ trình bày. Chỉ cần dịch sai một ý nhỏ cũng có thể khiến kết quả cuộc họp rơi vào trạng thái tệ nhất và thậm chí là rơi mất hợp đồng. Vì thế, người phiên dịch cần diễn đạt lại thật chính xác và căn thời gian nói để không bị trì hoãn cuộc họp.

Biết lắng nghe và ghi nhớ tốt: Kỹ năng lắng nghe và ghi nhớ là hai yếu tố cực kỳ quan trọng trong phiên dịch bởi người nói không chỉ trình bày những câu ngắn. Đôi khi, để không bị ngắt quãng ý đang diễn đạt, các nhà lãnh đạo thậm chí có thể nói 3 - 4 dòng cùng một lúc. Vì thế, phiên dịch cần chăm chú lắng nghe và ghi nhớ để trình bày lại.

Hiểu biết về văn hóa Việt - Nhật: Việc h iểu biết sâu sắc về văn hóa của cả Việt Nam và Nhật Bản là một yếu tố quan trọng đối với phiên dịch viên. Khả năng này không chỉ giúp họ linh hoạt đối phó với các tình huống phát sinh, mà còn giúp duy trì mối quan hệ mạch lạc giữa hai bên khi có sự hiểu biết sâu sắc về văn hóa của nhau.

Kỹ năng giao tiếp rất cần thiết với người phiên dịch

Bên cạnh đó, trong quá trình phiên dịch, bạn cũng có cơ hội hiểu rõ hơn về văn hóa của Nhật Bản thông qua cách họ diễn đạt ý kiến. Điều này không chỉ mở rộng kiến thức của bạn mà còn giúp tích lũy kinh nghiệm để áp dụng khi giao tiếp thời gian tới.

4. Quyền lợi và mức lương của phiên dịch viên tiếng Nhật

Khi nói về mức lương và quyền lợi của các phiên dịch viên tiếng Nhật hiện nay thì đây là một chủ đề rất đáng quan tâm, đặc biệt đối với những người đang xem xét lựa chọn nghề nghiệp. Trong thực tế, nghề phiên dịch tiếng Nhật không chỉ mang lại mức lương hấp dẫn mà còn cung cấp nhiều cơ hội phát triển cùng nhiều phúc lợi đáng giá.

Đầu tiên, để hiểu rõ hơn về mức lương, chúng ta cần xem xét các cấp độ trong nghề phiên dịch tiếng Nhật. Ở cấp độ cơ bản, mức lương thường dao động từ 70 đến 90 USD mỗi ngày. Đây thường là vị trí phù hợp cho những sinh viên mới ra trường hoặc những người mới vào nghề, yêu cầu chủ yếu là sự thông thạo về tiếng Nhật và sự nhanh nhẹn trong công việc. Các dự án có thể là các buổi nghiên cứu, du lịch, hoặc các sự kiện nhỏ khác.

Tiếp theo, ở cấp độ nâng cao, mức lương có thể tăng lên từ 100 đến 150 USD mỗi ngày. Ở đây, ngoài sự thông thạo về tiếng Nhật, các phiên dịch viên cần có khả năng thuyết trình và giao tiếp tự tin hơn. Các dự án ở cấp độ này thường liên quan đến các lĩnh vực kỹ thuật, họp trong công ty, hoặc tháp tùng thương mại.

Cuối cùng, ở cấp độ cao cấp, mức lương có thể lên đến 250 đến 350 USD mỗi ngày. Đây là cấp độ dành cho những phiên dịch viên có kinh nghiệm lâu năm, có khả năng giao tiếp như người bản xứ và linh hoạt trong xử lý các vấn đề phức tạp. Các dự án ở cấp độ này thường là các sự kiện quốc tế, hội nghị truyền hình, hoặc ngoại giao quốc tế.

Ngoài mức lương, các phiên dịch viên tiếng Nhật cũng được hưởng một số quyền lợi khác như bảo hiểm, phúc lợi sức khỏe, và cơ hội phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực này. Tóm lại, nghề phiên dịch tiếng Nhật không chỉ là một lựa chọn thu nhập tốt mà còn mang lại cơ hội phát triển sự nghiệp và trải nghiệm đa dạng trong môi trường làm việc quốc tế.

5. Kỹ năng để trở thành phiên dịch viên cho người mới?

Với những người mới bước vào nghề phiên dịch viên tiếng Nhật hẳn còn khá nhiều bỡ ngỡ và không biết phải bắt đầu từ đâu. Ngoài việc nắm bắt thành thạo ngôn ngữ Nhật, kiến thức giao tiếp, khả năng sử dụng ngôn ngữ hình thể,....Bạn cũng cần tích lũy và từng bước trau dồi bản thân qua một số phương pháp sau:

Dịch theo cụm từ: Thay vì chỉ ngồi học từng từ sau đó tỉ mỉ ghép vào câu, bạn hãy thử học theo cách dịch cả cụm và câu để tạo sự liền mạch. Trước khi trở thành một phiên dịch tiếng Nhật , bạn có thể sử sức mình trong một số công việc thực tế khác có liên quan.

Dùng từ điển: Từ điển là một người bạn đồng hành vô cùng cần thiết đối với bất cứ ai đang học tiếng. Người bạn này sở hữu toàn bộ kiến thức bạn đang thiếu, chỉ cần bỏ thời gian ra tìm kiếm là sẽ có đáp án.

Ghi ra sổ tay: Sức người thì có hạn nhưng từ ngữ thì lại nhiều vô biên. Bạn sẽ không thể nhớ được toàn bộ các kiến thức đã đọc qua. Vì thế, hãy trang bị cho mình một cuốn sổ tay nhỏ để ghi bất cứ điều gì thú vị trong quá trình học đó. Đây cũng là cách học tập được rất nhiều người áp dụng bởi “một lần ghi là thêm một lần nhớ”.

Là người mới nếu muốn trở thành phiên dịch viên bạn cần phải học thêm một số kỹ năng thực tế

6. Nên tìm việc phiên dịch viên tiếng Nhật ở đâu?

Để tìm kiếm việc làm phiên dịch viên tiếng Nhật một cách hiệu quả, bạn nên sử dụng các nền tảng trực tuyến. Internet đã trở thành một công cụ mạnh mẽ giúp bạn dễ dàng tiếp cận các cơ hội việc làm.

Tuy nhiên, cần phải cẩn trọng vì có nhiều trang web đăng tuyển giả mạo, đặt ra những rủi ro không mong muốn. Để tránh điều này, bạn cần tỉnh táo và lựa chọn các trang web uy tín và có lịch sử phục vụ lâu dài như Job3s, Vietnamwork, TopCV, … Thông tin thống kê cho thấy hơn 80% người tìm kiếm việc làm qua các nền tảng này đều đạt được kết quả tích cực.

7. Học phiên dịch viên tiếng Nhật ở đâu?

Do nhu cầu xã hội ngày càng tăng nên các trường đại học giảng dạy ngôn ngữ Nhật Bản mở ra càng nhiều. Trong đó, những cái tên danh giá được theo học nhiều nhất phải kể đến:

Đại học Hà Nội: Đại học Hà Nội là một trong những trung tâm giáo dục hàng đầu tại Việt Nam, nổi tiếng với chất lượng đào tạo cao và sự đa dạng trong các ngành học. Bộ môn Tiếng Nhật tại ĐHNN cung cấp các khóa học từ cơ bản đến nâng cao, bao gồm cả chương trình đào tạo phiên dịch chuyên sâu.

Đại học Huế: Với lịch sử lâu dài trong giáo dục và nền văn hóa phong phú, Đại học Huế là một điểm đến lý tưởng cho việc học tiếng Nhật và phiên dịch. Trường cung cấp các khóa học đa dạng và phong phú về ngôn ngữ và văn hóa Nhật Bản.

Đại học Ngoại Ngữ: Với chuyên môn sâu về ngôn ngữ và văn hóa, Đại học Ngoại Ngữ là một trong những trường có uy tín trong việc đào tạo phiên dịch viên tiếng Nhật . Sinh viên có thể tham gia vào các khóa học chất lượng cao và thực hành thường xuyên để nâng cao kỹ năng của mình.

Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn: ĐH KHXH&NV cũng cung cấp các khóa học tiếng Nhật và phiên dịch, đặc biệt là trong bối cảnh hiện nay khi cần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực này. Sinh viên tại đây có cơ hội tiếp cận với các giáo trình hiện đại và thực hành thực tế.

Đại học Kinh tế - Tài chính: ĐHKTTC không chỉ nổi tiếng với các ngành học kinh tế mà còn cung cấp các chương trình đào tạo tiếng Nhật và phiên dịch để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về nguồn nhân lực có kỹ năng đa ngôn ngữ.

Đại học Ngoại Thương: Với sứ mệnh đào tạo và nghiên cứu trong lĩnh vực thương mại quốc tế, ĐHNT cũng cung cấp các chương trình học tiếng Nhật và phiên dịch nhằm phát triển nguồn nhân lực có khả năng làm việc trong môi trường quốc tế

8. Không có bằng đại học làm phiên dịch viên tiếng Nhật được không?

Đây là vấn đề được rất nhiều người yêu ngoại ngữ quan tâm khi tìm hiểu về nghề phiên dịch viên là gì? Bạn hoàn toàn có thể trở thành phiên dịch viên tiếng Nhật mà không cần bằng đại học. Điều quan trọng là bạn phải có trình độ tiếng Nhật thành thạo, hiểu biết sâu rộng về văn hóa và phong tục của Nhật Bản cũng như kỹ năng phiên dịch chuyên nghiệp. Ngoài ra, việc sở hữu các chứng chỉ tiếng Nhật như JLPT hoặc các khóa học phiên dịch có thể cải thiện khả năng và cơ hội việc làm của bạn. Trên thực tế, nhiều tổ chức và công ty tập trung vào năng lực thực tế của ứng viên hơn là bằng cấp đại học.

Bạn hoàn toàn có thể trở thành phiên dịch viên khi không có bằng đại học

Công việc phiên dịch viên tiếng Nhật ngày càng trở nên hot và phủ rộng toàn cầu. Nhờ vào ưu điểm nổi bật như: mức lương cao, cơ hội việc làm khủng, có cơ hội hiểu biết văn hóa xứ sở Anh Đào,... Ngoài ra, còn giúp bạn phát triển thêm các kỹ năng mềm cần thiết trong cuộc sống và cách sử dụng ngôn ngữ hình thể sao cho hiệu quả. Với nhu cầu ngày càng tăng về dịch thuật, phiên dịch viên tiếng Nhật sẽ tiếp tục có một tương lai tươi sáng trong nhiều năm tới.