Plastic After U: Khi rác thải nhựa không còn là gánh nặng
CEO Tony Vũ Thứ Năm, 12/12/2024
Với thông điệp After U, Up to U, Recycle for U, chiến dịch Plastic After U đã khép lại, để lại những dấu ấn đậm nét trong cộng đồng sinh viên thành phố Hồ Chí Minh với các hoạt động thú vị và nổi bật.
Nội dung chính

Lấy cảm hứng từ hành trình của một chai nhựa cũ tái sinh, Plastic After U đã chọn truyền tải nội dung và thông điệp qua nhân vật của chiến dịch - Chại và câu chuyện của anh chàng. Chương trình đã khéo léo lồng ghép câu chuyện truyền thông vào các hoạt động để tạo ra sự trải nghiệm khác biệt cho đối tượng tiếp cận. Plastic After U không chỉ là một chiến dịch nâng cao nhận thức mà còn là lời kêu gọi hành động, giúp giới trẻ hiểu rõ hơn về tái chế rác thải nhựa và vai trò của chính mỗi cá nhân họ trong việc giảm thiểu rác thải nhựa nói riêng và hành động bảo vệ môi trường nói chung.

Chặng Đường Của Plastic After U với anh chàng Chại thu hút sự quan tâm của nhiều người
Theo đó, anh chàng Chại phải thực hiện 3 nhiệm vụ vào 3 giai đoạn của chiến dịch để có thể hoàn thành sứ mệnh của mình, bao gồm:

Giai đoạn 1: Tái khám phá

Với nhiệm vụ 1, Chại cần hoàn thành mục tiêu là giúp các bạn sinh viên khám phá về tái chế rác thải nhựa thông qua chuỗi bài viết storytelling post: “Tái Hiểu Nhựa Chế”. Thông qua đó, anh chàng mong muốn giúp các bạn sinh viên loại bỏ các hiểu lầm, tiếp cận thông tin đúng đắn và khơi dậy sự tò mò với những điều mới mẻ về tái chế.

Một số hình ảnh về bài viết trong chuỗi series Tái Hiểu Nhựa Chế đạt được lượt tương tác cao
Giai đoạn 2: Chạm nhịp tái chế

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ 1, Chại tiếp tục hành trình của mình tại nhiệm vụ 2 với mục tiêu là cần giúp các bạn hiểu tái chế không phức tạp, không mất thời gian thông qua Series Bí Kíp Đổi Đời Nhựa gồm 4 tập. Với chuỗi video hướng dẫn, Chại mong muốn truyền tải thông điệp rằng tái chế vừa gần gũi, vừa thú vị bằng sự kết hợp sáng tạo với âm nhạc.

Series Bí Kíp Đổi Đời Nhựa gồm 4 tập nhằm hướng dẫn tự tái chế nhựa tại nhà đơn giản
Giai đoạn 3: Chế thức nhựa

Tại nhiệm vụ cuối cùng này, Chại bắt đầu dần đến gần hơn với các bạn sinh viên, cùng các bạn trải nghiệm thực tế về tái chế rác thải nhựa tại sự kiện trải nghiệm Plastic After U. Cũng trong giai đoạn cuối này, chương trình Plastic After U mong muốn tạo ra không gian để các bạn sinh viên thỏa sức trải nghiệm và hiểu thêm về tái chế rác thải nhựa, qua đó giúp các bạn trẻ cảm thấy tái chế là một việc làm cụ thể, thiết thực, và có tác động tích cực.

Những con số biết nói của Plastic After U: Sau gần 2 tháng chiến dịch được diễn ra đã được những con số vô cùng ấn tượng

  • Hơn 100,000 lượt tiếp cận trên các nền tảng social media của chiến dịch.
  • Hơn 10,000 lượt tương tác trên các nền tảng social media của chiến dịch.
  • Hơn 1,000 lượt follower trên các nền tảng social media của chiến dịch.
  • Lyrics Music Video đạt được hơn 6,000 lượt xem.
  • Hơn 300 người tham gia sự kiện trải nghiệm.
  • Hợp tác và đồng hành với 13 đơn vị nhà tài trợ, 4 đơn vị bảo trợ truyền thông và một số bên hỗ trợ truyền thông khác.

Plastic After U không chỉ kết thúc bằng các hoạt động mà còn mở ra một hành trình dài hạn. Ban tổ chức mong muốn có thể tiếp tục thực hiện các chiến dịch, hoạt động tương tự, truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ hành động vì một tương lai xanh hơn. Job3s rất vinh dự khi được trở thành nhà bảo trợ truyền thông cho chương trình có ý nghĩa như Plastic After U.

