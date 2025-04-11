Primrose Vol.3: Khi âm nhạc mang Hoàng tử bé trở lại

Trong những ngày đầu tháng tư dịu nhẹ, giữa bộn bề của guồng quay học tập và công việc, một đêm hòa nhạc đang âm thầm được chuẩn bị, mang theo lời thì thầm từ thế giới của những điều nhỏ bé, sâu thẳm và chân thành với tên gọi Primrose Vol.3 chủ đề Le Petit Prince.

Được biết, đêm nhạc sẽ chính thức diễn ra vào 19h ngày 16/04/2025, tại Hội trường A2 - Đại học Kinh tế Quốc dân. Đây là sự kiện thường niên do CLB NEU Philharmonic tổ chức nhằm lan tỏa giá trị của âm nhạc cổ điển đến nhiều khán giả hơn nữa, đặc biệt là giới trẻ.

Hòa nhạc Primrose Vol.3 lấy cảm hứng từ cuốn sách kinh điển Hoàng tử bé

Lấy cảm hứng từ cuốn tiểu thuyết Hoàng tử bé của nhà văn người Pháp Antoine de Saint-Exupéry, chương trình năm nay mang đến một câu chuyện âm nhạc xuyên suốt, nhẹ nhàng mà thấm thía. Đó là hành trình của một tâm hồn non trẻ lần đầu học cách yêu thương, lần đầu đối diện với xa cách, nghi ngờ, và cả nỗi cô đơn. Một hành trình mà mỗi người trong chúng ta đều ít nhiều từng đi qua, để rồi sau tất cả, nhận ra rằng yêu thương thật sự luôn đi cùng sự thấu hiểu, kiên nhẫn và gắn bó.

Đêm nhạc Primrose Vol.3 được chính các thành viên ban chuyên môn của CLB Âm nhạc cổ điển Đại học Kinh tế Quốc dân - những bạn trẻ tài năng với đam mê biểu diễn và tinh thần nghệ thuật nghiêm túc, cùng những bản nhạc được chọn lọc kỹ lưỡng và dàn dựng chỉn chu. Mỗi tiết mục trong chương trình giống như một vì sao nhỏ trên bầu trời cảm xúc, lấp lánh theo cách riêng và soi sáng những khoảng lặng mà đôi khi ta không gọi được tên. Từng giai điệu sẽ là một lời thì thầm, một sự đồng cảm dịu dàng.

Hòa nhạc được biểu diễn bởi các thành viên CLB Âm nhạc cổ điển Đại học Kinh tế Quốc dân.

Đặc biệt, tại chương trình năm nay, dàn hợp xướng sẽ một lần nữa xuất hiện trên sân khấu. Không cần quá cầu kỳ, chính sự hòa quyện trong từng thanh âm cùng sự tinh tế trong cách thể hiện sẽ giúp buổi hòa nhạc có thêm một điểm nhấn.

Không gian của Primrose Vol.3 không chỉ dừng lại ở âm nhạc, mà còn là nơi để cảm xúc được phép tồn tại một cách nguyên bản nhất. Giữa một thế giới ngày càng vội vã, những đêm nhạc như thế này là dịp hiếm hoi để ta chậm lại, lắng nghe mình, và lắng nghe nhau. Đó có thể là khoảnh khắc ta nhận ra mình đã lớn lên từ những điều rất nhỏ, từ một ánh mắt không kịp nói, một lời chào chưa kịp thốt, hay một bản nhạc vô tình vang lên giữa phố chiều. Và đôi khi, chỉ cần một đêm như thế - đủ yên, đủ sâu, đủ thật, cũng đủ để người ta tìm lại một phần bản thân đã lâu không chạm tới.

Lần trở lại này, NEU Philharmonic không chỉ tiếp tục cho thấy sự trau chuốt trong khâu tổ chức mà còn cho thấy một tầm nhìn nghệ thuật đầy cảm xúc - nơi âm nhạc trở thành cầu nối giữa con người và những điều sâu kín trong trái tim.

Các thành viên NEU Philharmonic luôn chuẩn bị kỹ càng trước thềm mỗi sự kiện

Vé vào cửa chương trình hoàn toàn miễn phí. Để tham dự, mỗi người có thể đăng ký trực tiếp qua đường link: https://forms.gle/ch6mK9i3NHupq3t5A

Primrose Vol.3: Le Petit Prince hứa hẹn sẽ đưa khán giả bước qua bốn mùa xuân - hạ - thu - đông. Đây không chỉ là một đêm nhạc mà còn là một hành trình cảm xúc, một khoảnh khắc để lắng lại, để nhìn về những điều ta vẫn luôn cất giữ, lặng lẽ và dịu dàng như bông hoa nhỏ mà ai cũng từng có trong đời. Job3s.ai vinh dự được trở thành nhà bảo trợ truyền thông của sự kiện lần này.