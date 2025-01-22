Muốn làm quản lý nhà hàng đừng quên trang bị cho mình những kỹ năng này

1. Quản lý nhà hàng là gì?

Người quản lý nhà hàng đóng vai trò như là gương mặt đại diện cho cả tổ chức, có trách nhiệm tổ chức, điều hành và giám sát mọi hoạt động trong nhà hàng và khách sạn. Quản lý nhà hàng giúp kiểm soát các chi phí, đạt được mục tiêu về lợi nhuận để đảm bảo chất lượng sản phẩm và dịch vụ đến với khách hàng. Đồng thời, họ cũng phải xử lý các yêu cầu, khiếu nại và phản hồi từ khách hàng, đảm bảo chất lượng nguyên liệu hàng ngày cho nhà hàng.

2. Bản mô tả công việc quản lý nhà hàng

Quản lý nhà hàng có vai trò vô cùng quan trọng trong việc đảm bảo nhà hàng hoạt động hiệu quả và mang lại lợi nhuận cao. Công việc của quản lý nhà hàng là chịu trách nhiệm cho mọi khía cạnh của hoạt động nhà hàng, từ việc lên kế hoạch và tổ chức, quản lý nhân viên, quản lý tài chính, chất lượng dịch vụ đến việc đảm bảo sự hài lòng của khách hàng.

2.1. Quản lý nhân viên

Quản lý nhà hàng cần có khả năng tuyển dụng, đào tạo, đánh giá và kỷ luật nhân viên một cách hiệu quả. Công việc của một quản lý nhân sự trong ngành quản lý nhà hàng bao gồm:

Tìm kiếm và đề xuất những vị trí mới trong nhà hàng.

Tham gia vào quá trình tuyển chọn và đào tạo nhân viên mới.

Hướng dẫn nhân viên hiểu và thực hiện đúng các tiêu chuẩn công việc của nhà hàng.

Trực tiếp đánh giá kết quả thử việc và đào tạo của nhân viên.

Lập kế hoạch công việc hàng ngày, hàng tuần cho nhân viên và điều chỉnh khi cần thiết.

Phân công việc cho nhân viên để đảm bảo hoàn thành công việc.

Đánh giá năng lực và hiệu suất làm việc định kỳ của nhân viên.

Tuân thủ các quy định của nhà hàng về quản lý nhân sự trong quá trình tổ chức công việc.

2.2. Quản lý tài sản, hàng hóa

Quản lý nhà hàng sẽ chịu trách nhiệm quản lý tất cả tài sản và hàng hóa của nhà hàng, bao gồm thực phẩm, đồ uống, dụng cụ nấu nướng, thiết bị nhà hàng, v.v.

Kiểm tra, theo dõi số lượng đồ dùng và trang thiết bị như bát đĩa, chén dĩa,...

Thực hiện kiểm kê, bổ sung các đồ dùng và dụng cụ cần thiết cho hoạt động của nhà hàng.

Phê duyệt các phiếu chuyển thực phẩm và tài sản của nhà hàng, cũng như theo dõi mức tồn kho để giảm thiểu việc trữ hàng dư thừa.

Báo cáo cho cấp trên về các vật phẩm hư hỏng hoặc mất mát.

Lập kế hoạch bảo trì, sửa chữa, hoặc thay thế máy móc và cơ sở vật chất cần thiết cho hoạt động của nhà hàng.

2.3. Giải quyết sự cố và khiếu nại của khách hàng

Đảm bảo sự hài lòng của khách hàng là yếu tố then chốt cho thành công của bất kỳ nhà hàng nào. Các vấn đề như sự cố và khiếu nại từ khách hàng có ảnh hưởng lớn đến uy tín và doanh thu của nhà hàng. Quản lý nhà hàng phải là người đứng ra giải quyết các việc như:

Giải quyết mọi khiếu nại liên quan đến đồ ăn một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Theo dõi và đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng theo quy trình của công ty.

Đào tạo nhân viên về cách tiếp cận và phản hồi đối với khách hàng, đồng thời báo cáo ngay cho quản lý khi gặp vấn đề.

Báo cáo kết quả cho Giám đốc điều hành để tìm ra giải pháp phù hợp.

2.4. Quản lý tài chính

Quản lý tài chính là một phần quan trọng trong mọi doanh nghiệp, nhất là trong lĩnh vực nhà hàng. Công việc của người quản lý tài chính trong nhà hàng bao gồm:

Theo dõi số lượng thực phẩm nhập vào và doanh thu hàng ngày để báo cáo.

Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện để đạt được các mục tiêu doanh số đã đề ra.

Đề xuất các giải pháp giảm chi phí và tăng doanh thu cho nhà hàng.

Tham gia vào việc đàm phán hợp đồng của nhà hàng.

Thực hiện báo cáo thống kê về tình hình tài chính.

2.5. Điều hành công việc

Một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của quản lý nhà hàng là điều hành công việc một cách hiệu quả, bao gồm:

Xử lý những tình huống bất ngờ xảy ra.

Phân công và sắp xếp nhân viên thực hiện các công việc đột xuất trong ngày.

Tổ chức buổi họp đầu ca để truyền đạt thông tin và hướng dẫn cho nhân viên.

Tuân thủ và thực hiện các chỉ đạo từ giám đốc.

Lập kế hoạch hoạt động hàng ngày, hàng tuần và hàng tháng cho bộ phận nhà hàng và đảm bảo thực hiện đúng kế hoạch.

Hợp tác với các bộ phận liên quan để thực hiện công việc một cách hiệu quả.

2.6. Quản lý tiêu chuẩn phục vụ

Để quản lý chất lượng phục vụ một cách hiệu quả, quản lý nhà hàng cần thực hiện các công việc sau:

Giám sát các hoạt động của nhà hàng theo các tiêu chuẩn đã đề ra.

Đảm bảo có thực đơn mỗi ngày.

Kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm thường xuyên.

Đề xuất các biện pháp cải thiện chất lượng dịch vụ của nhà hàng.

Tổng hợp và báo cáo các sự kiện hàng ngày cho lãnh đạo cấp trên.

2.7. Báo cáo giám đốc nhà hàng

Báo cáo giám đốc nhà hàng là một văn bản quan trọng được quản lý nhà hàng thực hiện định kỳ (thường là tuần, tháng, quý) để cập nhật về tình hình hoạt động của nhà hàng.

Báo cáo việc quản lý bộ phận hàng tuần, hàng tháng cho giám đốc theo nhiệm vụ đã được giao và báo cáo các vấn đề đột xuất.

Báo cáo về tình trạng ăn uống của khách hàng, chất lượng và số lượng đồ ăn và thức uống hàng ngày.

Báo cáo phản hồi từ nhân viên và khách hàng, chất lượng phục vụ.

Báo cáo tình trạng tồn kho.

Đề xuất các biện pháp thay thế hoặc bảo dưỡng hàng tháng.

Chuyển giao nhiệm vụ cho Trợ lý được chỉ định để thực hiện khi quản lý vắng mặt.

3. Công việc hằng ngày của quản lý nhà hàng

Công việc hằng ngày của quản lý nhà hàng vô cùng đa dạng và đòi hỏi sự linh hoạt, năng động, cũng như khả năng xử lý nhiều tình huống khác nhau. Một ngày làm việc của quản lý nhà hàng thường bắt đầu với các công việc sau:

Thời gian Công việc Đầu ngày Tổ chức cuộc họp cho bộ phận, thông báo về tình hình khách hàng sắp đến.

Kiểm tra trang phục nhân viên.

Kiểm tra danh sách công việc và làm sạch khu vực trước khi khách đến.

Xem xét các nhiệm vụ của các bộ phận trong ngày.

Xem lại các đề xuất, báo cáo từ ngày trước. Trong ngày Giải quyết các công việc bất ngờ.

Kiểm tra lại tất cả các hoạt động của nhà hàng trước khi mở cửa để chào đón khách. Cuối ngày Xem xét các công việc còn chưa hoàn thành trong ngày.

Kiểm tra lại các bộ phận.

Tạo báo cáo chi tiết về toàn bộ công việc diễn ra trong ngày.

4. Mức lương quản lý nhà hàng

Đối với nhà hàng độc lập, vị trí quản lý nhà hàng tương đương với vai trò giám đốc sẽ chịu trách nhiệm toàn bộ hoạt động của nhà hàng. Mức lương quản lý nhà hàng có thể dao động từ 15 đến 45 triệu đồng mỗi tháng, phụ thuộc vào quy mô của nhà hàng.

Nếu nhà hàng nằm trong khu vực của khách sạn, vai trò của quản lý nhà hàng thường không bao gồm quản lý khu vực bếp. Mức lương quản lý nhà hàng hàng tháng trong khách sạn hoặc resort thường là từ 15 đến 20 triệu đồng.

5. Những yêu cầu đối với vị trí quản lý nhà hàng

Vị trí quản lý nhà hàng đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc đảm bảo hoạt động hiệu quả và thành công của nhà hàng. Do đó, nhà tuyển dụng thường đặt ra những yêu cầu cao về kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm cho công việc quản lý nhà hàng. Những điều kiện cơ bản để bạn có thể làm vị trí này là:

Quản lý nhà hàng cần có kỹ năng tổ chức và giám sát công việc

Tốt nghiệp Đại học hoặc Cao đẳng chuyên ngành quản trị khách sạn, nhà hàng hoặc trong các lĩnh vực tương đương.

Có kinh nghiệm làm việc ít nhất 2 - 3 năm ở vị trí trợ lý, quản lý hoặc giám sát.

Thành thạo ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh.

Thành thạo những phần mềm văn phòng.

Có kỹ năng lãnh đạo.

Kỹ năng lập kế hoạch.

Kỹ năng phân tích, tổng hợp và làm báo cáo.

Kỹ năng tổ chức và giám sát công việc.

Kỹ năng giao tiếp.

Tinh thần trách nhiệm cao.

Khả năng làm việc dưới áp lực.

Yêu thích và đam mê trong lĩnh vực nhà hàng - khách sạn.

6. Học gì để làm quản lý nhà hàng?

Để học làm quản lý nhà hàng chuyên nghiệp, bạn cần trang bị cho mình kiến thức và kỹ năng về nhiều lĩnh vực khác nhau. Ngành Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống sẽ là ngành học cung cấp cho bạn kiến thức nền tảng về quản lý nhà hàng, bao gồm: quản lý vận hành, quản lý nhân sự, quản lý tài chính, quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm, v.v.

Ngành Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống sẽ cung cấp cho bạn kiến thức về quản lý nhà hàng

Bên cạnh việc học tập tại trường, bạn có thể tham gia các hoạt động sau để nâng cao năng lực bản thân:

Thực tập tại các nhà hàng: Đây là cơ hội để bạn học hỏi kinh nghiệm thực tế, áp dụng kiến thức đã học và rèn luyện kỹ năng quản lý.

Tham gia các khóa học ngắn hạn: Các khóa học về quản lý nhà hàng, dịch vụ khách hàng, an toàn thực phẩm, v.v. sẽ giúp bạn bổ sung kiến thức và kỹ năng chuyên môn.

Tham gia các hội thảo chuyên ngành: Tham dự các hội thảo, hội nghị chuyên ngành về dịch vụ nhà hàng sẽ giúp bạn cập nhật xu hướng mới nhất và học hỏi từ chuyên gia.

Đọc sách và tài liệu chuyên ngành: Đọc sách, báo và các tài liệu liên quan đến ngành dịch vụ nhà hàng sẽ giúp bạn trau dồi kiến thức và hiểu biết về lĩnh vực này.

Nếu bạn có đam mê với ngành này và mong muốn trở thành một quản lý nhà hàng, hãy trang bị cho mình những kỹ năng cần thiết ở trên. Bên cạnh những kỹ năng chuyên môn và kỹ năng mềm, bạn cũng cần có sự quyết tâm, lòng yêu nghề và tinh thần học hỏi không ngừng. Hãy luôn trau dồi kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm của bản thân để có thể đáp ứng được những yêu cầu ngày càng cao của ngành dịch vụ nhà hàng.