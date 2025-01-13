Quỹ đầu tư là gì? Tất tần tật những điều cần biết về quỹ đầu tư

1. Quỹ đầu tư là gì?

Quỹ đầu tư hay còn được biết đến là quỹ đại chúng. Đây là một sản phẩm dịch vụ được tổ chức bởi các công ty quản lý quỹ. Chúng được tạo ra để thu hút vốn từ một loạt các nhà đầu tư khác nhau, nhằm mục đích đầu tư vào các lĩnh vực tiềm năng như cổ phiếu, trái phiếu, chứng khoán, tiền tệ hoặc bất động sản.

Thông thường, quản lý quỹ là một đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm. Quỹ này sẽ được cơ quan chức năng có thẩm quyền giám sát chặt chẽ để bảo vệ quyền lợi của các nhà đầu tư. Đội ngũ chuyên gia có kinh nghiệm được giao nhiệm vụ quản lý quỹ nhằm bảo vệ lợi ích của nhà đầu tư và các hoạt động của quỹ thường được giám sát chặt chẽ bởi các cơ quan có thẩm quyền.

2. Phân loại các quỹ đầu tư ở Việt Nam

Để hiểu rõ hơn quỹ đầu tư là gì, bạn có thể tìm hiểu thêm về các loại quỹ của hình thức này:

Tiêu chí Các loại quỹ Dựa vào nguồn vốn huy động Quỹ công chúng (Quỹ đầu tư tập thể): Đây là hình thức huy động vốn tập thể trong công chúng. Hình thức này giúp các nhà đầu tư giảm thiểu rủi ro mà vẫn đạt được hiệu quả cao với chi phí đầu tư khá thấp. Quỹ thành viên (Quỹ đầu tư cá nhân): Quỹ này được phát hành dành cho các thành viên riêng hoặc nhóm đầu tư. Quỹ này có tính thanh khoản thấp hơn quỹ công chúng nhưng lượng vốn lớn và người đầu tư có thể tham gia kiểm soát quỹ. Dựa vào cấu trúc vận động vốn Quỹ đóng: Loại quỹ này có tính ổn định và thanh khoản cao do chỉ được phát hành một lần duy nhất. Số lượng chứng chỉ quỹ thường cố định và không thực hiện giao dịch mua bán. Quỹ mở: Quỹ này sẽ có tính linh hoạt và thanh khoản cao hơn quỹ đóng. Người tham gia sẽ không bị giới hạn về thời gian hay thành phần. Các nhà đầu tư quỹ này cũng có thể bán lại chứng chỉ quỹ nếu cần. Dựa vào cơ cấu và hoạt động của quỹ Quỹ dạng công ty: Đây là một trong các quỹ đầu tư uy tín tại Việt Nam được nhiều người lựa chọn. Quỹ này thực chất là quỹ của một công ty uy tín. Họ sẽ lựa chọn một công ty quản lý và giám sát quỹ này và có thể thay đổi nếu thấy không đạt hiệu quả như mong muốn. Quỹ dạng hợp đồng: Đây là dạng quỹ mà một công ty sẽ đứng ra mở quỹ và kêu gọi vốn từ các nhà đầu tư khác. Việc thực hiện đầu tư sẽ dựa trên mục tiêu và điều lệ mà công ty này đề ra.

3. Vì sao nên lựa chọn đầu tư thông qua Quỹ đầu tư?

Hiểu tường tận quỹ đầu tư là gì sẽ giúp bạn đầu tư một cách hiệu quả để tăng lợi nhuận và hạn chế tỉ lệ rủi do. Dưới đây là những lý do tại sao nên lựa chọn đầu tư thông qua quỹ:

Giảm thiểu tối đa những rủi ro có thể gặp phải nhờ đa dạng hóa hình thức đầu tư;

Tiết kiệm tối đa chi phí cho người đầu tư nhưng vẫn đem lại lợi nhuận cao nhờ đầu tư dài hạn và tiềm năng tăng trưởng của tài sản;

Người đầu tư có thể yên tâm về tiền vốn nhờ sự quản lý chuyên nghiệp của đội ngũ chuyên gia trong ngành;

Các cơ quan có thẩm quyền luôn giám sát chặt chẽ để đảm bảo quyền lợi của người đầu tư;

Phương diện chiến lược và danh mục tài sản thể hiện tính năng động của quỹ;

Người đầu tư sẽ có cơ hội tham gia vào nhiều sản phẩm đa dạng như: Cổ phiếu, trái phiếu hay quỹ hoán đổi danh mục.

4. Tiêu chí lựa chọn quỹ đầu tư là gì?

Dựa trên những kiến thức cơ bản về quỹ đầu tư là gì, bạn có thể dễ dàng lựa chọn quỹ đầu tư phù hợp dựa trên các tiêu chí sau đây:

Nên chọn các quỹ đang hoạt động tốt, lợi nhuận cao nhờ vào sự tham chiếu giữa các quỹ uy tín;

Chọn quỹ có uy tín trên thị trường, thời gian hoạt động lâu và được quản lý bởi đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm;

Chọn quỹ chuyên nghiệp, thân thiện và thường xuyên công bố thông tin cho nhà đầu tư;

Danh mục đầu tư đa dạng với trang website chuyên nghiệp và tài liệu thông tin đầy đủ;

Quỹ nhận được sự tin tưởng của nhiều nhà đầu tư chuyên nghiệp và nổi tiếng.

5. Cách thức hoạt động của 1 quỹ đầu tư

Để hiểu rõ được quỹ đầu tư là gì, bạn cũng cần tìm hiểu kỹ lưỡng về cách thức hoạt động, từ đó đưa ra hướng đầu tư hợp lý, an toàn nhất cho tài sản cá nhân. Quỹ đầu tư là một cơ chế huy động vốn từ các nhà đầu tư và sau đó sử dụng số vốn này để đầu tư vào nhiều loại tài sản như cổ phiếu, hợp đồng tương lai, bất động sản và các tài sản khác.

Mục tiêu chính của quỹ đầu tư là tạo ra lợi nhuận từ việc sở hữu và quản lý các tài sản này, sau đó chia sẻ lợi nhuận này với các nhà đầu tư. Cách thức hoạt động của quỹ đầu tư thường được thực hiện qua các bước sau:

Bước 1: Huy động vốn

Quỹ đầu tư thu thập vốn từ các nhà đầu tư bằng cách phát hành và bán chứng chỉ quỹ. Nhà đầu tư mua các chứng chỉ quỹ để tham gia vào quỹ.

Bước 2: Đầu tư

Sau khi thu thập đủ vốn, đội ngũ chuyên gia của công ty quản lý quỹ sẽ sử dụng số vốn này để đầu tư vào các loại tài sản theo chiến lược đầu tư đã được xác định trước đó. Điều này có thể bao gồm việc mua cổ phiếu, hợp đồng tương lai, bất động sản, và nhiều tài sản khác.

Bước 3: Định giá, phát hành và mua lại chứng chỉ quỹ

Công ty quản lý quỹ sẽ tính toán giá trị của chứng chỉ quỹ bằng cách sử dụng công thức: Giá chứng chỉ quỹ = Giá trị tài sản ròng của quỹ (NAV) / Tổng số chứng chỉ quỹ đã phát hành (CCQ).

Trong trường hợp của quỹ mở, giá chứng chỉ quỹ thường bằng NAV/CCQ cộng với phí giao dịch. Công ty quản lý quỹ cũng sẽ sẵn sàng mua lại chứng chỉ quỹ nếu có nhà đầu tư muốn bán.

Trong trường hợp của quỹ đóng, giá chứng chỉ quỹ thường phụ thuộc vào thị trường và được xác định bởi sự cân nhắc giữa người mua và người bán.

Trên đây là toàn bộ thông tin bạn cần biết về quỹ đầu tư là gì. Đây là một cơ chế tài chính được thiết lập để huy động vốn từ các nhà đầu tư và sau đó sử dụng số vốn này nhằm đầu tư vào một loạt các tài sản khác nhau như cổ phiếu, trái phiếu, hợp đồng tương lai, bất động sản và các loại tài sản tài chính khác. Hy vọng với những kiến thức trên về quỹ đầu tư, các bạn có thể nắm rõ hơn về loại hình này và từ đó đưa ra những chiến lược đầu tư hợp lý.