1. Tìm hiểu về mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng

Bổ nhiệm nghĩa là giao cho cá nhân nào đó giữ một chức vụ quan trọng trong công ty. Vậy nên, hiểu một cách đơn giản, mẫu bổ nhiệm kế toán trưởng là một văn bản được soạn thảo với mục đích đưa trọng trách quản lý bộ phận kế toán của tổ chức cho người nào đó.

Hội đồng quản trị là người lập ra mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng. Đó được xem như một thông báo tới tất cả nhân viên trong công ty về sự thay đổi chức vụ. Ngoài ra, vì là vị trí quan trọng nên nên kế toán trưởng khi được bổ nhiệm phải dựa theo điều luật như quy định.

Kế toán trưởng là người đóng vai trò quan trọng trong doanh nghiệp, mang tính pháp lý cao

2. Giấy bổ nhiệm kế toán trưởng có vai trò gì?

Như bạn đã biết, kế toán trưởng là người đứng đầu trong bộ phận kế toán của một tổ chức. Đây là một trong những vị trí quản lý cấp cao trong doanh nghiệp. Vì thế, cá nhân nào muốn được đề xuất bổ nhiệm lên chức vụ này cần phải trải qua quá trình thử thách và có thời gian cống hiến nhiều trong tổ chức. Bên cạnh đó, việc điều chỉnh nhân sự và bổ nhiệm nhân sự vị trí này có ảnh hưởng không nhỏ tới sự phát triển của doanh nghiệp.

Cho nên, việc bổ nhiệm chức vụ quan trọng này cần được sự đồng ý và phê duyệt của những người đứng đầu doanh nghiệp như: Tổng giám đốc, giám đốc kèm với giấy quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng. Giấy quyết định này sẽ nâng mức độ pháp lý và tính xác thực cho nhân sự được bổ nhiệm. Hiệu lực của sự bổ nhiệm sẽ được tính từ khi được công bố chính thức đến toàn thể tổ chức và có đầy đủ chữ ký của người đứng đầu công ty.

Về phân loại, biểu mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng sẽ được soạn thảo dựa vào loại hình công ty đó. Cụ thể là những điều khoản sẽ được điều chỉnh phù hợp, giúp cho mẫu giấy bổ nhiệm trở nên có giá trị và hoàn chỉnh hơn.

Theo đó, có hai loại mẫu giấy bổ nhiệm kế toán trưởng phổ biến: Một là mẫu quyết định dành cho công ty Cổ phần; hai là mẫu quyết định kế toán trưởng dành cho công ty Trách nhiệm hữu hạn.

Mặc dù hình thức có một vài điểm khác nhau nhưng cả hai đều có ý nghĩa, chức năng như nhau. Cụ thể là giúp doanh nghiệp ghi nhận những vấn đề liên quan đến nhân sự được bổ nhiệm làm kế toán trưởng.

Biểu mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng sẽ được soạn thảo dựa vào loại hình công ty đó và theo đúng quy định của pháp luật

3. Kinh nghiệm khi viết quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng

Người viết một mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng cần nắm rõ quy định của mẫu này về bố cục và nội dung. Dưới đây là một vài kinh nghiệm trong việc triển khai công văn bổ nhiệm kế toán trưởng, giúp cho doanh nghiệp soạn thảo chuẩn hơn.

3.1. Về hình thức

Trước khi bắt đầu viết quyết định, bạn phải ghi rõ bố cục cụ thể gồm những phần nào và sắp xếp ra sao. Thông thường, mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng gồm 3 phần với nội dung như sau:

Phần mở đầu: Ở phần này người soạn thảo cần cung cấp đầy đủ và chính xác những thông tin cơ bản giữa bên làm quyết định và bên nhận quyết định.

Phần nội dung: Phần này chứa những điều khoản, trách nhiệm cùng với những quyền hạn của kế toán trưởng trong công ty.

Phần kết: Ghi thời điểm cụ thể bản quyết định có hiệu lực và nhấn mạnh vấn đề đối với kế toán trưởng.

Khi soạn thảo 3 phần chính thức này, bạn sẽ phải có cách sắp xếp nội dung thật chuẩn, thật ấn tượng để làm cho mẫu Quyết định có giá trị thực tế và mang tính chuyên nghiệp.

Mẫu bổ nhiệm kế toán trưởng của một công ty tư nhân

3.2. Về nội dung

Để chi tiết hơn, phần nội dung trong bản quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng cần ghi rõ các nội dung như sau:

Đối với phần mở đầu: Đây là phần quan trọng nên cần phải tuân thủ theo tiêu chí, quy định chung. Nghĩa là phần này phải có những thông tin như sau:

Tên của công ty ban hành quyết định: Phải viết in hoa và trình bày ở khung bên trái trên cùng của văn bản. Đồng thời phải căn giữa trong khung, bôi đậm.

Số hiệu của văn bản Quyết định: Dựa vào số văn bản theo quy định riêng của từng công ty với mẫu chuẩn như sau: Số: .../QĐ-...

Quốc hiệu và tiêu ngữ: Không chỉ có quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng công ty mà các văn bản nói chung đều không được thiếu phần này. Quốc hiệu và tiêu ngữ cần được trình bày ở ô bên phải, căn giữa và cùng dòng với tên doanh nghiệp và số hiệu văn bản. Ngoài ra, Quốc hiệu cũng nên viết in hoa, bôi đậm, còn dòng tiêu ngữ sẽ viết in thường và cách nhau bởi dấu (-) cho mỗi cụm từ.

Địa điểm, thời gian chính thức ra quyết định: Được viết ngay dưới Quốc hiệu, tiêu ngữ và căn phải.

Tên văn bản Quyết định: Viết giữa văn bản, in hoa, bôi đậm, chữ đứng.

Các căn cứ liên quan: Phần này sẽ dựa theo quy định pháp luật, luật doanh nghiệp hiện hành hay quy định công ty…

Người soạn thảo mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng phải nắm rõ nội dung và trình bày theo thứ tự các mục

Đối với phần nội dung: Phần này cực kỳ quan trọng vì nó mang tính pháp lý, bạn phải ghi đầy đủ những nội dung dưới đây

Điều 1: Thông tin người được bổ nhiệm gồm: Họ tên đầy đủ (viết in hoa), giới tính, ngày sinh, số căn cước công dân, nơi thường trú

Điều 2: Chức vụ cụ thể: Kế toán trưởng tại công ty ABC và những quyền lợi.

Điều 3: Thông tin về các nghĩa vụ và quyền hạn của kế toán trưởng

Ghi rõ họ tên của kế toán trưởng được bổ nhiệm, quyền hạn, thời gian nhận chức vụ và danh sách của những người có sự liên quan đến việc thi hành quyết định bổ nhiệm này (nếu có). Ngoài ra, ở điều 2 cũng nên ghi rõ thời gian mà quyết định này có hiệu lực.

Đối với phần kết: Gồm những nội dung như thông tin về nơi nhận đối với bản quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng; chữ ký của người có thẩm quyền đưa ra quyết định này, dấu xác nhận được đóng vào mẫu Quyết định của doanh nghiệp.

Lưu ý:

Giấy quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng nên chọn loại giấy chất lượng tốt để lưu trữ được lâu.

Cách trình bày trong quyết định gọn gàng, đúng trình tự, chuyên nghiệp và chỉn chu.

Quyết định cần đảm bảo tránh trường hợp sai chính tả, tẩy xóa để đảm bảo tính pháp lý cao nhất.

Tuyệt đối không viết sai tên người được bổ nhiệm và các chức vụ có liên quan. Đồng thời, thông tin trong bản công bố phải chính xác 100%.

Phần nội dung của bản quyết định mang tính pháp lý cao cần viết chỉn chu, rõ ràng, chuyên nghiệp

4. 2 trường hợp được bổ nhiệm kế toán trưởng

Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng là một quyết định quan trọng trong công ty bởi đây là vị trí cấp cao. Việc bổ nhiệm này sẽ rơi vào 2 trường hợp:

4.1. Trường hợp 1: Bổ nhiệm mới kế toán trưởng hoặc tuyển dụng kế toán trưởng

Đối với trường hợp bổ nhiệm mới kế toán trưởng hoặc tuyển dụng kế toán trưởng sẽ xuất hiện ở các công ty mới thành lập hoặc công ty chưa có/ khuyết thiếu vị trí kế toán trưởng. Vị trí này sẽ giúp tổ chức có thể theo dõi và kiểm soát tốt tình hình tài chính kinh doanh.

Có 2 trường hợp kế toán trưởng được bổ nhiệm trong công ty

4.2. Trường hợp 2: Quyết định bãi nhiệm kế toán trưởng cũ, đồng thời bổ nhiệm kế toán trưởng mới

Việc thay đổi kế toán trưởng trong quá trình hoạt động cũng là trường hợp thường xuất hiện ở một số công ty. Kế toán trưởng cũ bị bãi nhiệm có thể do nhiều nguyên nhân, chẳng hạn như: thiếu trách nhiệm trong quá trình xử lý công việc, không hoàn thành tốt công việc ảnh hưởng đến tài chính của công ty. Hoặc trường hợp kế toán trưởng có thể được đề bạt vị trí phó giám đốc/giám đốc.

Ở trường hợp quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng này người cũ sẽ bàn giao đầy đủ cho kế toán trưởng mới theo các quy định của công ty.

5. Trở thành kế toán trưởng cần có tiêu chuẩn gì?

Bổ nhiệm kế toán trưởng là việc làm quan trọng trong mỗi doanh nghiệp. Điều này đã được quy định rõ trong Theo Điều 51 và Điều 54, luật Kế Toán 2015. Cụ thể là một kế toán trưởng khi được bổ nhiệm cần đáp ứng những tiêu chuẩn sau:

Chuyên môn, nghiệp vụ kế toán trình độ từ bậc trung cấp trở lên.

Kinh nghiệm ít nhất 3 năm đối với trình độ chuyên môn kế toán cấp bậc trung cấp hoặc cao đẳng.

Kinh nghiệm tối thiểu 2 năm với trình độ chuyên môn kế toán cấp ở cấp bậc đại học

Hoàn thành và có chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng.

Đây là những điều cơ bản về vị trí kế toán trưởng theo quy định của nhà nước. Tuy nhiên, trên thực tế, các doanh nghiệp tư nhân thường yêu cầu khá cao dành cho người xứng đáng được ban giám đốc đưa ra quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng. Họ phải có nghiệp vụ, chuyên môn vững ít nhất 5 năm trở lên.

Kế toán trưởng khi được bổ nhiệm cần đáp ứng nhiều tiêu chuẩn theo quy định của nhà nước hoặc của doanh nghiệp

Như vậy, mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng luôn là mẫu văn bản cần thiết trong mỗi doanh nghiệp. Tại đây, khi cá nhân có nhiệm vụ thực hiện soạn thảo văn bản và ra quyết định luôn phải hiểu rõ về mẫu này để thực hiện đúng theo quy định. Hi vọng những chia sẻ trên của job3s đã giúp bạn biết thêm về cách làm bản quyết định bổ nhiệm vị trí kế toán trưởng trong công ty.