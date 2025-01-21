RN là gì? Cách để trở thành một RN xuất sắc

1. RN là gì?

Những năm gần đây khái niệm RN ngày càng trở nên phổ biến hơn trong đời sống. Vậy RN là gì? RN là từ viết tắt của Registered Nurse, đây là khái niệm chỉ y tá chính quy tay nghề cao, người đã được cấp chứng chỉ hành nghề và đang hoạt động trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Nhiệm vụ chính của họ là chăm sóc và hỗ trợ bệnh nhân trong sinh hoạt hàng ngày.

Đây là khái niệm vô cùng phổ biến ở Mỹ và một số quốc gia trên thế giới. Registered Nurse có thể làm việc ở một số môi trường như bệnh viện, viện dưỡng lão, phòng khám tư, cơ sở chăm sóc người bệnh dài hạn hoặc thậm chí là tại nhà…

Registered Nurse xuất hiện lần đầu tiên vào những năm đầu của thế kỷ XX, làm việc dưới sự điều hành và quản lý của hội đồng điều dưỡng. Đến năm 1901, New Zealand bắt đầu đưa ra quy định về việc người làm việc ở vị trí này phải đăng ký hoạt động và được cấp phép.

Khi tìm hiểu khái niệm RN là gì bạn sẽ biết đây là một trong những vị trí được nhiều người quan tâm. Tuy nhiên tại Việt Nam hiện nay chưa có cơ cấu và vị trí rõ ràng theo đúng định nghĩa của Registered Nurse. Bạn có thể phân loại vị trí này tương đương với y tá chính quy đang làm việc tại bệnh viện tuyến trung ương.

RN là gì? RN được hiểu là chuyên gia y tế được cấp phép

2. Công việc của RN là gì?

Một trong những cách giúp bạn hiểu rõ khái niệm RN là gì đó là nhìn vào công việc của RN hàng ngày. Dưới đây là một số công việc mà RN thường thực hiện là:

Quản lý và chăm sóc bệnh nhân mỗi ngày từ thời điểm nhập viện đến khi xuất viện.

Theo dõi tình trạng bệnh lý và những dấu hiệu sinh tồn của bệnh nhân.

Xây dựng kế hoạch chăm sóc bệnh nhân bằng các liệu pháp khác nhau.

Theo dõi và ghi chép bệnh sử, triệu chứng và tình trạng sức khỏe của bệnh nhân.

Quản lý dược phẩm và cho bệnh nhân dùng thuốc theo yêu cầu của bác sĩ.

Báo cáo tình hình sức khỏe, thể trạng của bệnh nhân với gia đình và bác sĩ.

Hỗ trợ, phối hợp với các khoa để chăm sóc bệnh nhân.

Thực hiện các thủ tục y tế như làm hồ sơ nhập viện, đưa bệnh nhân đi xét nghiệm…

Tư vấn, giải đáp thắc mắc cho bệnh nhân và người nhà của họ.

Hướng dẫn người thân của bệnh nhân trong việc chăm sóc của họ sau khi ra viện.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của bác sĩ hoặc theo yêu cầu từ người nhà.

Nhìn vào công việc của RN bạn sẽ hiểu được tầm quan trọng của nghề nghiệp này

3. Sự khác biệt giữa y tá thông thường và Registered Nurse

Hiểu rõ RN là gì bạn sẽ dễ dàng phân biệt với vị trí y tá thông thường. Dưới đây là một số tiêu chí tương đồng và khác biệt mà bạn có thể tham khảo:

Điểm giống nhau:

Cả y tá thông thường và Registered Nurse đều là những nhân viên thuộc ngành y tế, có kiến thức y tế về chăm sóc sức khỏe, đồng thời sử dụng kiến thức đó để chăm sóc và phục vụ bệnh nhân.

Điểm khác biệt

Tiêu chí Y tá thông thường Registered Nurse Trình độ học vấn và chuyên môn Tốt nghiệp khóa đào tạo sơ cấp hoặc trung cấp về ngành y Tốt nghiệp hệ cử nhân và có bằng thạc sĩ ngành điều dưỡng. Yêu cầu về trình độ học vấn của vị trí Registered Nurse tương đối cao. Phạm vi nhiệm vụ Thực hiện các công việc chăm sóc bệnh nhân cơ bản như đo nhiệt độ, đo huyết áp, hỗ trợ chăm sóc trong lúc bệnh nhân ăn uống, di chuyển. Ngoài các nhiệm vụ chăm sóc bệnh nhân cơ bản, Registered Nurse còn thực hiện một số công việc phức tạp như đánh giá, xây dựng kế hoạch chăm sóc bệnh nhân, giám sát y tá cấp dưới, quản lý dược phẩm… Nơi làm việc Thường chỉ làm việc ở các bệnh viện, cơ sở chăm sóc sức khỏe dài hạn Linh động, có thể làm việc cả trong khu vực phẫu thuật để hỗ trợ bác sĩ.

Nhìn vào mô tả công việc bạn sẽ dễ dàng phân biệt được điểm khác nhau giữa y tá thông thường và RN là gì

4. Yêu cầu để trở thành Registered Nurse

Trở thành Registered Nurse không khó nếu bạn nắm rõ các yêu cầu về nghề nghiệp. Vậy cần những yêu cầu để trở thành RN là gì?

Yêu cầu về kiến thức chuyên môn

Kiến thức chuyên môn là yêu cầu bắt buộc để có thể trở thành Registered Nurse bởi công việc của họ liên quan trực tiếp đến sức khỏe của người bệnh.

Do đó nếu muốn theo đuổi nghề nghiệp này, bạn cần phải theo học và tốt nghiệp chương trình cử nhân liên quan đến các chuyên ngành về y học như điều dưỡng.

Yêu cầu về kỹ năng nghề nghiệp

Registered Nurse thường xuyên tiếp xúc với bệnh nhân nên ngoài kiến thức chuyên môn, họ cũng cần phải trau dồi thêm về kỹ năng nghề nghiệp để có thể chăm sóc người bệnh tốt nhất.

Một số yêu cầu về kỹ năng nghề nghiệp của công việc này có thể kể đến:

Cần có sự kiên nhẫn và tận tâm với bệnh nhân

Hàng ngày RN phải đối mặt với rất nhiều mặt với rất nhiều bệnh nhân ở các thể trạng khác nhau, cộng thêm cường độ công việc cao nên muốn đảm nhiệm được vị trí Registered Nurse, bạn cần phải có sự kiên nhẫn hết mực.

Ngoài sự kiên nhẫn, người làm công việc này cũng cần phải có lòng vị tha và tình yêu thương với người bệnh. Chỉ có sự tận tâm mới giúp bạn làm tốt công việc của mình.

Kỹ năng quản lý

Rất nhiều công việc mà Registered Nurse đảm nhiệm đều liên quan đến vấn đề quản lý như sắp xếp thuốc và thiết bị y tế để sử dụng cho bệnh nhân, quản lý các y tá cấp dưới hay sắp xếp công việc để chăm sóc người bệnh. Bởi vậy kỹ năng quản lý là một trong những yêu cầu không thể thiếu nếu muốn làm tốt vị trí Registered Nurse.

Kỹ năng phân tích vấn đề

Registered Nurse là người chăm sóc và theo dõi bệnh nhân hàng ngày ở nhiều khoa khác nhau nên thường gặp phải vô số vấn đề. Vậy trong các trường hợp đó, Registered Nurse cần có kỹ năng phân tích vấn đề, bao gồm cả tình trạng của bệnh nhân, xử lý các vấn đề phát sinh để thay đổi kế hoạch chăm sóc bệnh nhân cho phù hợp.

Kỹ năng phối hợp làm việc nhóm

Registered Nurse thường phải làm việc với rất nhiều đối tượng, bao gồm cả bác sĩ, nhân viên của các khoa trong bệnh viện và y tá khác, do đó cần có kỹ năng phối hợp để đảm bảo công việc diễn ra trơn tru nhất có thể.

Yêu cầu về sức khỏe, thể lực

Vị trí nhân viên RN là người thường xuyên phải làm những công việc cần thể lực như đẩy, kéo hay nâng bệnh nhân, bởi vậy một trong những yêu cầu được nhiều nhà tuyển dụng quan tâm là sức khỏe của ứng viên. Ứng viên cần có thể trạng tốt, để có thể chịu được cường độ công việc cao mỗi ngày.

Biết được yêu cầu của nhà tuyển dụng với vị trí RN là gì sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm việc

5. Quy trình để trở thành Registered Nurse

Biết được công việc của RN và những yêu cầu nghề nghiệp sẽ giúp bạn đưa ra được quyết định có nên trở thành Registered Nurse hay không.

Trong trường hợp muốn trở thành Registered Nurse, bạn cần trải qua 1 quá trình đào tạo bài bản. Dưới đây là minh họa quá trình trở thành RN tại Mỹ:

Bước 1: Hoàn thành chương trình đào tạo điều dưỡng, có thể là chương trình cao đẳng, cử nhân hoặc chương trình liên kết.

Bước 2: Hoàn thành kì thi lấy chứng chỉ hành nghề NCLEX-RN.

Bước 3: Lấy chứng chỉ hành nghề tại bang, mỗi bang sẽ có chứng chỉ hành nghề riêng.

Bước 4: Học bổ sung thêm các chứng chỉ liên quan để nâng bằng cấp cho phù hợp với điều kiện hành nghề nâng cao. Để hành nghề nâng cao bắt buộc phải có bằng thạc sĩ.

Trên đây chỉ là tóm tắt quy trình để vượt qua kỳ thi và có thể lấy được chứng chỉ hành nghề RN tại Mỹ. Để chủ động về công việc và có sự chuẩn bị tốt nhất, đối với mỗi quốc gia bạn nên có sự tìm hiểu kỹ hơn về điều kiện và quy trình để trở thành RN.

Để trở thành Registered Nurse cần trải qua quá trình đào tạo bài bản

6. Lương của Registered Nurse có cao không?

Ngoài vấn đề RN là gì thì mức lương của nghề này cũng được đặc biệt quan tâm. RN được xếp vào nhóm những ngành có thu nhập hấp dẫn, đặc biệt là có cơ hội làm việc tại nước ngoài.

Mức lương của Registered Nurse vô cùng đa dạng, mỗi quốc gia sẽ có quy định khác nhau nhưng nhìn chung được đánh giá là tương đối cao. Theo kết quả của các cuộc khảo sát, mức lương của 1 Registered Nurse hiện đang dao động từ 58.000 AUD- 92.000 AUD/năm.

Còn ở Mỹ, mức lương của Registered Nurse có sự thay đổi theo từng bang, cụ thể:

Bang California: 113.240 USD/năm

Bang Columbia: 94.820 USD/năm

Bang Massachusetts: 93.160 USD/năm

Bang Oregon: 92.960 USD/năm

Con số trên đây chỉ mang tính chất tham khảo, trên thực tế mức lương của Registered Nurse có thể cao hoặc thấp hơn, phụ thuộc vào nhiều yếu tố như kinh nghiệm làm việc.

Mức lương của Registered Nurse được đánh giá là nằm ở trong nhóm cao so với nhiều ngành nghề

7. Khái niệm RN trong một số trường hợp khác

Khi tìm kiếm câu hỏi RN là gì, hầu hết trong các trường hợp bạn đều nhận được câu trả lời là Registered Nurse. Tuy nhiên ngoài trường hợp trên, RN còn có thể là viết tắt của một số từ ngữ khác.

Dưới đây là một số đáp án khác cho thắc mắc RN là gì mà bạn có thể tham khảo:

Từ viết tắt Viết tắt của Ý nghĩa RN Radiological-Nuclear Bức xạ hạt nhân RN Runny nose Chảy nước mũi RN Roman Numerals Chữ số La Mã RN Release note Ghi chú phát hành RN Royal Navy Hải quân Hoàng gia RN Right now Ngay bây giờ RN Random number Số ngẫu nhiên RN Revision notice Thông báo sửa đổi RN Routing number Định tuyến số RN Rio Grande do Norte Rio Grande do Norte

Như vậy có thấy thấy còn có rất nhiều cách lý giải khác cho câu hỏi RN là gì. Tuy nhiên những cách lý giải trên đây không quá phổ biến nên chỉ mang tính chất tham khảo.

Hiểu được RN là gì và công việc của RN sẽ giúp cho bạn xác định được mình có phù hợp với vị trí nghề nghiệp đó hay không. Ngoài ra hãy căn cứ vào ngữ cảnh thực tế để đưa ra các lý giải hợp lý hơn về RN.