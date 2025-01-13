Top 20+ sách về quản trị nhân sự đáng đọc hàng đầu hiện nay

1. Quản trị nguồn nhân lực

Đây là cuốn sách kinh điển được xem như "kim chỉ nam" cho bất kỳ ai quan tâm đến lĩnh vực quản trị nhân sự. Tác giả Gary Dessler đã khéo léo đan xen lý thuyết và thực tiễn, cung cấp một cái nhìn toàn diện về các chức năng cốt lõi của quản trị nhân sự từ tuyển dụng, đào tạo, đánh giá đến quản lý hiệu suất.

Với lối viết rõ ràng, dễ hiểu, cuốn sách về quản trị nhân sự này là tài liệu tham khảo hữu ích cho cả sinh viên lẫn các chuyên gia nhân sự muốn củng cố kiến thức nền tảng.

Cuốn sách Quản trị nguồn nhân lực của Gary Dessler cung cấp cái nhìn toàn diện về Human Resources

2. Chiến thắng thông qua tổ chức

Trong bối cảnh kinh doanh biến động không ngừng, khả năng thích ứng và phát triển bền vững là yếu tố sống còn của mỗi tổ chức. Cuốn sách này của Dave Ulrich và cộng sự (Dave Ulrich, David Kryscynski, Wayne Brockbank, Mike Ulrich) đi sâu vào việc xây dựng một tổ chức mạnh mẽ, linh hoạt, có khả năng đối mặt với mọi thách thức. Các mô hình và công cụ được trình bày trong sách sẽ giúp bạn đánh giá và cải thiện hiệu quả tổ chức, từ đó đạt được lợi thế cạnh tranh vượt trội.

3. Nhân sự từ ngoài vào trong: 6 năng lực cho tương lai của nguồn nhân lực

Bộ phận nhân sự không chỉ đơn thuần là nơi xử lý các vấn đề hành chính, mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy thành công của doanh nghiệp.

Cuốn sách hay về quản lý nhân sự (Tác giả Dave Ulrich, Jon Younger, Wayne Brockbank, Mike Ulrich) tập trung vào 6 năng lực cốt lõi mà mỗi chuyên gia nhân sự cần phát triển để trở thành đối tác chiến lược của tổ chức: nhà chiến lược đáng tin cậy, người vận hành hiệu quả, người bảo vệ nhân tài, nhà vô địch vì sự thay đổi, người xây dựng mối quan hệ và chuyên gia về hành vi con người.

4. Thẻ điểm nhân sự

Làm thế nào để đo lường hiệu quả hoạt động của bộ phận nhân sự? Cuốn sách về quản lý nhân sự (Tác giả Brian Becker, Mark Huselid, Dave Ulrich) giới thiệu một hệ thống đo lường toàn diện, dựa trên các chỉ số cụ thể, giúp bạn đánh giá khách quan hiệu quả công việc của bộ phận nhân sự. Từ đó, bạn có thể đưa ra các quyết định cải tiến dựa trên dữ liệu và bằng chứng cụ thể, góp phần nâng cao hiệu suất làm việc của toàn tổ chức.

Cuốn sách về quản trị nhân sự Thẻ điểm nhân sự giúp đưa ra quyết định hiệu quả

5. Quản lý nguồn nhân lực chiến lược: Bộ công cụ dành cho chuyên gia nhân sự

Không chỉ là lý thuyết suông, cuốn sách của Karen Beaven cung cấp cho bạn một bộ công cụ và kỹ thuật thực hành để thực hiện các hoạt động quản trị nhân sự một cách hiệu quả. Từ việc lập kế hoạch nhân lực, tuyển dụng, đào tạo đến đánh giá hiệu suất và quản lý tài năng, bạn sẽ tìm thấy những hướng dẫn chi tiết và những ví dụ thực tế để áp dụng vào công việc hàng ngày.

6. Ảo tưởng về tài năng

Trong cuốn sách về quản trị nhân sự này, Tomas Chamorro-Premuzic, một nhà tâm lý học nổi tiếng, đã mạnh dạn thách thức những quan niệm truyền thống về tài năng. Ông chỉ ra rằng những yếu tố thường được coi là dấu hiệu của tài năng, như sự tự tin hay khả năng thuyết phục, không phải lúc nào cũng đảm bảo thành công.

Thay vào đó, ông nhấn mạnh tầm quan trọng của những yếu tố khác như sự khiêm tốn, khả năng học hỏi và tính kỷ luật. Cuốn sách này sẽ giúp bạn có một cái nhìn mới mẻ và sâu sắc hơn về tài năng, từ đó áp dụng vào việc tuyển dụng và phát triển nhân tài cho tổ chức.

Ảo tưởng về tài năng là cuốn sách nhấn mạnh tầm quan trọng của sự khiêm tốn, khả năng học hỏi và tính kỷ luật

7. Nội quy làm việc!

Làm thế nào để tạo ra một môi trường làm việc mà nhân viên không chỉ cảm thấy hạnh phúc mà còn làm việc hiệu quả? Laszlo Bock, cựu Giám đốc Nhân sự của Google, đã chia sẻ những bí quyết của mình trong cuốn sách về quản trị nhân sự này. Từ việc thiết kế văn phòng, xây dựng văn hóa doanh nghiệp đến các chính sách đãi ngộ nhân viên, bạn sẽ tìm thấy những ý tưởng độc đáo và sáng tạo để áp dụng vào tổ chức của mình.

8. Sách về quản trị nhân sự: Nhân sự bị gián đoạn - Đã đến lúc phải làm điều gì đó khác biệt

Trong thời đại công nghệ số, cách chúng ta làm việc đang thay đổi chóng mặt. Lucy Adams, một chuyên gia tư vấn nhân sự hàng đầu, cho rằng các phương pháp quản trị nhân sự truyền thống không còn phù hợp. Bà kêu gọi một cuộc cách mạng trong quản trị nhân sự, tập trung vào việc tạo ra môi trường làm việc linh hoạt, đáp ứng nhu cầu của người lao động hiện đại. Sách về quản trị nhân sự của Lucy Adams sẽ giúp bạn nhìn nhận lại những giả định cũ và tìm ra những cách tiếp cận mới để quản lý nhân sự hiệu quả.

9. Chín lời nói dối về công việc: Hướng dẫn về thế giới thực cho nhà lãnh đạo có tư duy tự do

Thành công trong công việc không chỉ đến từ việc làm theo những quy tắc cứng nhắc. Marcus Buckingham và Ashley Goodall, hai chuyên gia về quản lý và lãnh đạo, đã chỉ ra chín lời nói dối phổ biến về công việc và đưa ra những lời khuyên thực tế để xây dựng một đội ngũ làm việc hiệu quả. Cuốn sách về quản trị nhân sự này sẽ giúp bạn thay đổi tư duy và áp dụng những phương pháp quản lý mới, hiệu quả hơn.

Chín lời nói dối về công việc giúp bạn thay đổi tư duy quản lý

10. Tăng trưởng nhân sự!!: Từ quyền sở hữu đến khả năng lãnh đạo

Steve Browne - một chuyên gia nhân sự giàu kinh nghiệm tin rằng văn hóa doanh nghiệp là yếu tố quan trọng nhất quyết định thành công của một tổ chức. Trong cuốn sách này, ông chia sẻ những kinh nghiệm của mình trong việc xây dựng một văn hóa doanh nghiệp mạnh mẽ, nơi mọi nhân viên đều cảm thấy được tôn trọng, được lắng nghe và có cơ hội phát triển. Cuốn sách này sẽ giúp bạn tạo ra một môi trường làm việc tích cực, thúc đẩy sự gắn kết và cống hiến của nhân viên.

11. Thuật thúc đẩy nhân viên

Brian Tracy là chuyên gia nổi tiếng về phát triển cá nhân và lãnh đạo, chia sẻ những bí quyết để khơi dậy động lực và sự nhiệt huyết trong công việc của nhân viên. Cuốn sách cung cấp những chiến lược cụ thể, từ việc thiết lập mục tiêu rõ ràng, tạo ra môi trường làm việc tích cực đến việc khen thưởng và công nhận thành tích. Với những lời khuyên thực tế và dễ áp dụng, cuốn sách về quản trị nhân sự sẽ giúp bạn xây dựng một đội ngũ làm việc năng động và hiệu quả.

12. Kỹ năng quản lý nhân sự của người Nhật

Người Nhật nổi tiếng với phong cách quản lý độc đáo, đề cao tinh thần tập thể và sự tận tụy trong công việc. Sách về quản trị nhân sự của Kazuyuki Inoue sẽ giúp bạn khám phá những bí quyết quản lý nhân sự của người Nhật, từ việc xây dựng lòng tin, tạo động lực đến phát triển kỹ năng lãnh đạo.

Đây là một trong những cuốn sách hay về quản trị nhân sự bất kỳ nhà quản trị nào cũng nên đọc. Bằng cách áp dụng những bài học này vào thực tế doanh nghiệp Việt Nam, bạn có thể tạo ra một môi trường làm việc hài hòa và hiệu quả.

Sách đề cao kỹ năng quản lý nhân sự độc đáo đến từ Nhật Bản

13. Tối đa hóa năng lực nhân viên

Mỗi nhân viên đều có tiềm năng riêng, và nhiệm vụ của nhà quản lý là khai thác tối đa tiềm năng đó. Sách về quản trị nhân sự của William J. Rothwell cung cấp một quy trình bài bản để đánh giá, phát triển và tối ưu hóa năng lực của nhân viên.

Từ việc xác định điểm mạnh và điểm yếu, xây dựng kế hoạch phát triển cá nhân đến việc tạo cơ hội học tập và phát triển, bạn sẽ có một lộ trình rõ ràng để giúp nhân viên của mình phát huy hết khả năng.

14. Kỹ năng quản lý nhân sự chuyên nghiệp

Whitney Johnson là chuyên gia tư vấn quản lý và diễn giả nổi tiếng, chia sẻ những kinh nghiệm và bài học thực tế của mình trong việc quản lý và phát triển đội ngũ nhân sự hiệu quả.

Cuốn sách về quản trị nhân sự của tác giả không chỉ cung cấp những lời khuyên thiết thực mà còn truyền cảm hứng cho bạn trở thành một nhà quản lý nhân sự chuyên nghiệp, có khả năng xây dựng và dẫn dắt một đội ngũ làm việc hiệu quả.

15. Bí quyết trở thành nhà quản lý tài ba

Julie Zhuo - cựu phó chủ tịch thiết kế sản phẩm của Facebook chia sẻ những bí quyết giúp bà trở thành một nhà quản lý thành công. Từ việc xây dựng mối quan hệ với nhân viên, giao tiếp hiệu quả đến việc đưa ra quyết định và giải quyết vấn đề, bạn sẽ tìm thấy những lời khuyên hữu ích và những câu chuyện truyền cảm hứng để áp dụng vào công việc quản lý của mình.

16. 101 tình huống nhân sự nan giải

Trong quá trình quản lý nhân sự, bạn sẽ không tránh khỏi gặp phải những tình huống khó khăn và phức tạp. Cuốn sách này của Paul Falcone - một chuyên gia nhân sự giàu kinh nghiệm, sẽ giúp bạn giải quyết những tình huống đó một cách hiệu quả. Từ việc xử lý xung đột, kỷ luật nhân viên đến việc sa thải và tuyển dụng, bạn sẽ tìm thấy những giải pháp cụ thể và những lời khuyên hữu ích để đối phó với mọi tình huống.

Cuốn sách đưa ra giải pháp xử lý xung đột trong nhân sự hiệu quả

17. Quản lý nhân sự đúng

Đây là cuốn sách giáo khoa kinh điển của Robert L.Mathis và John H.Jackson về quản trị nhân sự, cung cấp một cái nhìn tổng quan về các chức năng của quản lý nhân sự và những thách thức mà các nhà quản lý phải đối mặt trong thời đại ngày nay. Cuốn sách không chỉ trình bày những kiến thức cơ bản mà còn cập nhật những xu hướng mới nhất trong lĩnh vực này, giúp bạn nắm bắt được những thay đổi và thích ứng với môi trường làm việc hiện đại.

18. Phát triển kỹ năng lãnh đạo

John Maxwell tin rằng ai cũng có thể trở thành một nhà lãnh đạo nếu họ có đủ quyết tâm và nỗ lực. Trong cuốn sách về quản trị nhân sự này, ông chia sẻ những nguyên tắc và kỹ năng lãnh đạo cốt lõi, từ việc xây dựng tầm nhìn, tạo động lực cho đến giải quyết xung đột. Bằng cách áp dụng những bài học này, bạn có thể phát triển khả năng lãnh đạo của mình và trở thành một người truyền cảm hứng cho người khác.

19. Nhà quản trị một phút

Quản lý hiệu quả không đồng nghĩa với việc phải dành quá nhiều thời gian và công sức. Cuốn sách về quản trị nhân sự của Kenneth Blanchard và Spence Johnson giới thiệu một phương pháp quản lý đơn giản nhưng hiệu quả, giúp bạn tiết kiệm thời gian và đạt được kết quả tốt hơn. Với những nguyên tắc dễ hiểu và dễ áp dụng, phương pháp "Nhà quản trị một phút" sẽ giúp bạn trở thành một nhà quản lý hiệu quả và được nhân viên yêu mến.

Nhà quản trị một phút - cuốn sách cần thiết cho mọi nhà quản lý

20. Bí quyết tuyển dụng và đãi ngộ người tài

Thu hút và giữ chân nhân tài là một trong những thách thức lớn nhất đối với các doanh nghiệp hiện nay. Brian Tracy, một chuyên gia nổi tiếng về phát triển cá nhân và kinh doanh, chia sẻ những bí quyết để xây dựng một quy trình tuyển dụng hiệu quả và tạo ra một môi trường làm việc hấp dẫn đối với nhân tài. Cuốn sách này sẽ giúp bạn tìm kiếm, tuyển dụng và giữ chân những nhân viên giỏi nhất, góp phần vào sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Trên đây là top 20+ cuốn sách về quản trị nhân sự đáng đọc nhất hiện nay, cung cấp cho bạn đọc những kiến thức và kỹ năng cần thiết để xây dựng và phát triển đội ngũ nhân sự hiệu quả. Mỗi cuốn sách đều mang đến những góc nhìn và phương pháp tiếp cận khác nhau, giúp bạn đọc có cái nhìn toàn diện và sâu sắc hơn về lĩnh vực quản trị nhân sự.