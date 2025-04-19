Sáng Tạo Sự kiện mùa 4 - AIM Z khép lại, mở ra một thế hệ tổ chức sự kiện bản lĩnh

Sau hơn 2 tháng diễn ra, Cuộc thi Sáng tạo Sự kiện Mùa 4 - AIM Z thuộc học phần môn Sáng tạo sự kiện của Khoa học thể thao Trường Đại học Tôn Đức Thắng đã chính thức khép lại. Chương trình mang đến những dư âm sâu sắc về một sân chơi mang tính ứng dụng cao dành cho sinh viên ngành Tổ chức sự kiện.

Không đơn thuần là một cuộc thi học thuật, Sáng tạo Sự kiện là một mô hình thực hành nghề nghiệp, nơi sinh viên được đặt vào vai trò planner, designer, copywriter và cả project manager - hành trình đào tạo kỹ năng toàn diện cho thế hệ tổ chức sự kiện tương lai.

Cuộc thi Sáng tạo Sự kiện Mùa 4 - AIM Z

Môn học Sáng tạo Sự kiện được thiết kế như một dự án học tập tích hợp: nơi sinh viên được đánh giá dựa trên sản phẩm sáng tạo, quá trình teamwork, proposal chi tiết và phần trình bày thuyết phục. Trải qua 3 vòng thi, từ viết đề án, lên concept, thiết kế sân khấu mô hình và trình bày trước doanh nghiệp, các đội thi đã tái hiện trọn vẹn quy trình tổ chức một chương trình sự kiện chuyên nghiệp.

Điểm đặc biệt của mùa giải 2025 là chủ đề thử thách - Thiết kế fashion show mang cảm hứng từ văn hóa dân tộc Việt Nam. Mỗi nhóm được yêu cầu tự xây dựng một concept độc đáo kết hợp yếu tố văn hóa bản địa cùng xu hướng tổ chức sự kiện hiện đại, đáp ứng yêu cầu từ Bigally - Thời trang thổ cẩm, thương hiệu đồng hành cùng cuộc thi.

Talkshow Styles and Stage - Khi sàn diễn là một tác phẩm nghệ thuật

Trước khi bước vào vòng thi đầu tiên, cuộc thi được khởi động bằng lễ Kick-off và Talkshow Styles and Stage vào sáng ngày 28/02/2025 tại Hội trường 6M - Trường Đại học Tôn Đức Thắng. Buổi talkshow đã diễn ra thành công và tốt đẹp nhờ phần chia sẻ truyền cảm hứng đến từ ThS. Phan Anh Tuấn - chuyên gia thiết kế thời trang, người đã mở ra một góc nhìn hoàn toàn mới về sự kết nối giữa thời trang, sân khấu và tổ chức sự kiện.

Thông qua những câu chuyện hậu trường giàu kinh nghiệm, ThS. Phan Anh Tuấn đã giúp các thí sinh hình dung rõ hơn về tinh thần chủ đề năm nay: "Fashion Show mang cảm hứng từ văn hóa dân tộc Việt Nam". Talkshow không chỉ giải đáp thắc mắc về mặt chuyên môn, mà còn tiếp thêm nhiệt huyết cho sinh viên bước vào hành trình sáng tạo và học hỏi đầy thử thách.

ThS. Phan Anh Tuấn chia sẻ kinh nghiệm và giải đáp thắc mắc của các thí sinh tại lễ Kick-off và Talkshow Styles and Stage

Nam vương Trung Nguyên thể hiện chủ đề cuộc thi tại lễ Kick-off và Talkshow Styles and Stage

Nam vương Trung Nguyên cùng dàn model tái hiện lại Bộ sưu tập nổi bật về chủ đề thời trang thổ cẩm tại lễ Kick-off và Talkshow Styles and Stage

Khi sinh viên ngành sự kiện tập làm Agency thực thụ

Điểm nổi bật của cuộc thi chính là mô hình mô phỏng agency - client giữa sinh viên và các doanh nghiệp. Nhiều đội thi cho biết, thử thách lớn nhất không chỉ là sáng tạo, mà là làm sao biến ý tưởng thành sản phẩm có tính khả thi và có khả năng “bán” được cho khách hàng. Đây chính là trải nghiệm nghề nghiệp chân thực mà sinh viên ít khi có được trong môi trường học thuật truyền thống.

Mỗi nhóm sinh viên không chỉ là “người học” mà trở thành những event planner trẻ tuổi, chịu trách nhiệm cho sản phẩm cuối cùng của mình như một dự án thực tế. Dù không đến từ các chuyên ngành thiết kế hay mỹ thuật công nghiệp, sinh viên ngành sự kiện đã khiến ban giám khảo lẫn doanh nghiệp phải bất ngờ vì khả năng visual hóa ý tưởng, tinh chỉnh ánh sáng, dựng catwalk và bố trí sân khấu logic - tất cả gói gọn trong một mô hình đầy tâm huyết.

Một số mô hình nổi bật tại cuộc thi năm nay

Bên cạnh kỹ năng thiết kế, sinh viên còn phải trình bày trước hội đồng doanh nghiệp, từ đó hình thành tư duy pitching, xử lý phản biện và phản xạ nghề nghiệp. Nhiều bạn chia sẻ đây là lần đầu tiên được trải nghiệm cảm giác “thuyết phục khách hàng thật”, và cũng là lần đầu nhận ra mỗi chi tiết trong sự kiện đều phải có lý do và chiến lược rõ ràng.

Các giảng viên ngành sự kiện đóng vai trò “mentor nghề nghiệp” giúp sinh viên nhìn nhận phản biện dưới lăng kính thực tế ngành. Sự đồng hành của các doanh nghiệp, giảng viên và nhà tài trợ không chỉ là nguồn lực vật chất, mà còn là sự tin tưởng và tiếp sức cho thế hệ trẻ bước vào ngành nghề đầy thử thách này.

Cuộc thi Sáng tạo Sự kiện 2025 - AIM Z khép lại, nhưng kết quả đạt được đã vượt xa khuôn khổ của một học phần và hướng đến mục tiêu lớn hơn: tạo ra một thế hệ tổ chức sự kiện chuyên nghiệp, có năng lực sáng tạo, biết ứng dụng kiến thức và chủ động thích nghi với yêu cầu thực tiễn của ngành nghề. Job3s.ai vinh dự được trở thành nhà bảo trợ truyền thông cho sự kiện lần này.