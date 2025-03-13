Sinh viên Ngoại Thương tổ chức cuộc thi về Logistics và Quản lý Chuỗi cung ứng

Trải qua 3 mùa thi thành công, Interchain 2025 đã chính thức quay trở lại với diện mạo mới, mang đến sự bứt phá cả về nội dung lẫn hình thức. Cuộc thi sẽ đem đến một hành trình mới đầy ý nghĩa, nơi thí sinh được tiếp cận và trau dồi những kiến thức chuyên môn, kỹ năng và trải nghiệm giải quyết các tình huống thực tế trong ngành. Với tinh thần đổi mới không ngừng, Interchain 2025 hứa hẹn sẽ là một hành trình đầy ý nghĩa, nơi mà các bạn sinh viên khai phá tiềm năng của bản thân, tự tin tỏa sáng và từng bước viết nên những câu chuyện thành công của riêng mình.

Được biết, Interchain là cuộc thi cá nhân đầu tiên dành cho sinh viên tại các trường đại học ở Việt Nam có đam mê với lĩnh vực Logistics và Quản lý Chuỗi cung ứng. Đến với cuộc thi, thí sinh được trải nghiệm các vị trí công việc khác nhau trong lĩnh vực Quản lý Chuỗi cung ứng bao gồm: Planning, Procurement, Operations (Manufacturing) và Logistics cùng cơ hội được gặp gỡ và học hỏi từ những bạn sinh viên tài năng và các doanh nghiệp hàng đầu trong nước.

Trong vai trò nhà bảo trợ truyền thông của cuộc thi, Job3s trở thành người bạn tin cậy của các thí sinh. CEO Tony Vũ - Nhà sáng lập Job3s chia sẻ: "Job3s.ai vinh dự khi được đồng hành cùng cuộc thi Interchain 2025, được chứng kiến những ý tưởng táo bạo những phần thi thú vị của các bạn sinh viên trẻ. Cuộc thi thực sự là sân chơi bổ ích dành cho các bạn trẻ trong rèn luyện kiến thức, kỹ năng về về lĩnh vực Quản trị chuỗi cung ứng. Chúng tôi hy vọng rằng, sự đồng hành của Job3s.ai sẽ trở thành cầu nối quan trọng giúp sinh viên phát triển tài năng, đam mê của chính mình, thể hiện năng lực tốt nhất trong tương lai".

Mở đơn đăng ký tham gia Interchain 2025

Hành trình Interchain 2025 chính thức được lộ diện với 4 vòng thi:

Vòng 1: Online Test (22/03 - 23/03)

Sau khi đăng ký thành công, thí sinh làm bài test trắc nghiệm gồm 30 câu tương ứng với nội dung đã đăng ký theo nguyện vọng để kiểm tra kiến thức chuyên môn trong 2 ngày 22/03 - 23/03. Mỗi nội dung sẽ chọn ra 20 thí sinh có điểm số cao nhất để vào vòng 2.

Vòng 2: Functional Challenge (25/03 – 13/04)

Các thí sinh được chia thành 4 đội để tiến hành giải và thuyết trình trực tiếp trong vòng 90 phút. Hết 90 phút thảo luận, các đội thi có 10 phút để chuẩn bị cho phần thuyết trình và 10 phút thuyết trình, sau đó thí sinh sẽ có 15 phút phản biện với BGK.

Đối với phần thi cá nhân, thí sinh sẽ tiến hành giải quyết các trường hợp mang bản sắc riêng trong thời gian 48 giờ bằng cách đưa ra các giải pháp cho vấn đề đề bài đặt ra. Sau đó, sinh viên sẽ ghi hình 1 video với thời lượng tối đa là 8 phút trình bày giải pháp của bản thân.

Vòng 3: Supply Chain Challenge (15/04 – 29/04)

TOP 16 được chia thành 4 đội, mỗi đội có 4 thành viên. Các thí sinh trong cùng 1 đội thi sẽ cùng nhau giải 1 trường hợp thực tế về chuỗi cung ứng của doanh nghiệp trong vòng 7 ngày và thuyết trình với BGK.

Vòng 4: Final Night (01/05 - 10/05)

TOP 4 sẽ cùng nhau tranh tài qua 3 vòng thi trực tiếp tại Đêm Chung kết để chọn ra chủ nhân xứng đáng nhất với danh hiệu Quán Quân.